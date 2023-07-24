ستساعدك المقالة التالية: كيفية إعداد Google Analytics 4 (GA4) في عام 2023 دليل خطوة بخطوة للتحول من Universal Analytics إلى Google Analytics 4

ربما تكون قد قمت بتثبيت Google Analytics على موقع الويب أو المدونة الخاصة بك منذ سنوات – ولم تفكر فيه كثيرًا منذ ذلك الحين. لكنك سمعت أنك بحاجة إلى تحديث Google Analytics. إنه يتغير من Universal Analytics إلى Google Analytics 4 (GA4).

ماذا يعني ذلك ، وما الذي تغير ، وكيف يمكنك إعداد GA4 بشكل صحيح ، حتى لا تفقد أي بيانات تتبع حيوية؟

لا تقلق إذا كنت تشعر ببعض القلق بشأن الخوض في أي شيء تقني. سنأخذ كل ذلك خطوة بخطوة ، لذا سواء كنت تقوم بالترقية من Universal Analytics إلى Google Analytics 4 ، أو كنت تقوم بإعداد Google Analytics للمرة الأولى ، فسأوجهك خلال العملية برمتها.

GA4 للمدونين: كيفية البدء (والإعداد) باستخدام Google Analytics 4

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ما هو برنامج Google Analytics؟

Google Analytics عبارة عن أداة تحليلات مجانية عبر الإنترنت من Google تجمع البيانات حول حركة المرور على موقعك على الويب. فيما يلي لقطة لتقرير نظرة عامة على ryrob.com GA4 الخاص بي:

يساعدك هذا النوع من بيانات التحليلات التفصيلية في اكتشاف أشياء مثل منشورات المدونة الأكثر شيوعًا على موقعك ، والمحتوى الأفضل في تحويل الزائرين إلى عملاء يدفعون ، ومدة بقاء الأشخاص على موقعك ، والمزيد.

لماذا تحتاج Google Analytics لموقع الويب الخاص بك

سواء كنت بدأت للتو أو كان لديك موقع ويب أو مدونة ضخمة ، فأنت بحاجة إلى Google Analytics. لا توجد بالفعل أداة قابلة للمقارنة لمعرفة كيفية استخدام الزائرين لموقعك على الويب بالضبط – بالإضافة إلى أنه مجاني تمامًا ، لذلك لا يوجد سبب لاستخدامه.

يمكن أن يعرض لك برنامج Google Analytics جميع أنواع البيانات حول موقع الويب الخاص بك. في أبسط صوره ، يمكنك استخدام Google Analytics لمعرفة ما إذا كانت حركة المرور الخاصة بك تنمو أو تتناقص ، شهرًا بعد شهر.

يمكنك تتبع الصفحات التي تحصل على أكبر عدد من الزيارات – مما يساعدك على اتخاذ قرارات بشأن ، على سبيل المثال ، الأفكار التي ستكتب عنها في المستقبل أو المحتوى الذي يجب تحديثه وتحسينه بعد ذلك من أجل الحصول على مرتبة أعلى على Google. يمكنك أيضًا معرفة من أين يأتي زوارك (مباشرة ، من وسائل التواصل الاجتماعي ، أو من موقع ويب آخر ، أو من محرك بحث مثل Google).

ليس من الصعب استخدام Google Analytics. يستغرق إعداده على موقع الويب الخاص بك بضع دقائق ، ثم يمكنك إلقاء نظرة على بياناتك وتشغيل التقارير في أي وقت تريده ، عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابك في Google Analytics. هناك أيضًا مكونات WordPress الإضافية مثل MonsterInsights التي تجلب بيانات Google Analytics مباشرة إلى لوحة معلومات WordPress الخاصة بك.

Google Analytics 4 مقابل Universal Analytics

Google Analytics 4 (GA4) هو أحدث إصدار من Google Analytics ، وهو يحل محل Universal Analytics (UA).

لديه وظائف جديدة ، مثل منحك (وزوار موقع الويب الخاص بك) تحكمًا أكثر دقة في البيانات الشخصية التي يجمعها موقعك.

أحد الاختلافات الكبيرة هو أن Google Analytics 4 يقيس سلوك المستخدم من خلال “الأحداث” (مثل النقر على زر أو تحميل صفحة أو إجراء عملية شراء). على النقيض من ذلك ، ركزت Universal Analytics على “الجلسات” و “النتائج”.

تم تصميم Google Analytics 4 لجمع الرؤى عبر الأنظمة الأساسية (عندما يصل المستخدمون إلى موقعك من جهازين أو أكثر ، مثل الأجهزة المحمولة وسطح المكتب) لمنحك فهمًا أفضل لرحلة العميل. كما أن لديها ميزات تنبؤية: على سبيل المثال ، يمكنها إخبارك بمدى احتمالية شراء المستخدم في الأيام السبعة المقبلة ، من خلال التعلم الآلي.

متى يجب عليك Switch من Universal Analytics إلى Google Analytics 4؟

من الناحية المثالية ، تريد التبديل من Universal Analytics إلى Google Analytics 4 في أقرب وقت ممكن.

ستوقف Google Universal Analytics اعتبارًا من 1 يوليو 2023. للتأكد من أنك لا تفقد أي بيانات تاريخية ، فأنت تريد أن يكون Google Analytics في مكانه قبل ذلك التاريخ.

لا تقلق: التبديل إلى Google Analytics 4 سريع وسهل. سآخذك خلال العملية برمتها خطوة بخطوة.

كيفية الترقية إلى Google Analytics 4 (إرشادات خطوة بخطوة)

إذا كان لديك حساب Google Analytics بالفعل ، فإليك كيفية ترقيته من Universal Analytics إلى Google Analytics 4.

الخطوة الأولى: تحقق مما إذا كنت بحاجة إلى الترقية إلى Google Analytics 4

إذا أنشأت موقعك (قائمة موقع الويب الخاص بك ضمن حسابك في Google Analytics) بعد 14 أكتوبر 2020 ، فمن المحتمل أنك قد أعددت بالكامل بالفعل مع Google Analytics 4.

للتحقق ، قم بتسجيل الدخول إلى حساب Google Analytics الخاص بك. إذا لم تكن قد أعددت Google Analytics 4 بعد ، فمن المفترض أن ترى إشعارًا أعلى الشاشة ، يخبرك على الأرجح أن Google قد أنشأت خاصية GA4 أساسية لك.

بالإضافة إلى ذلك ، إذا لم تكن قد رفضته من قبل ، فستظهر أيضًا نافذة منبثقة في المركز:

هناك طريقة أخرى للتحقق مما إذا كنت تستخدم UA مقابل GA4 وهي العثور على معرّف مكان الإقامة الخاص بك. انقر فوق السهم لأسفل بجوار اسم موقع الويب الخاص بك (في الجزء العلوي الأيمن) ثم ابحث عن رقم يبدأ بـ “UA-”

يرمز “UA” إلى “Universal Analytics”. تحتاج إلى إنهاء إعداد GA4.

الخطوة الثانية: قم بإنشاء موقع GA4 للعمل جنبًا إلى جنب مع خاصية UA الحالية الخاصة بك

تتمثل الخطوة التالية في إنهاء إعداد موقع Google Analytics 4 الذي سيجمع البيانات جنبًا إلى جنب مع موقعك الحالي في Universal Analytics. (إذا لم يقم Google Analytics بالفعل بإنشاء واحد لك تلقائيًا ، فيمكنك إعداده من البداية هنا.)

في حساب Google Analytics الخاص بك ، انقر فوق الزر Complete GA4 Setup في أعلى اليمين:

سينقلك هذا مباشرة إلى Setup Assistant ، والذي يمكنك أيضًا الوصول إليه من خلال الانتقال إلى Admin → Setup Assistant. (زر المسؤول هو الترس الموجود في أسفل اليسار.)

بمجرد دخولك إلى صفحة مساعد الإعداد ، يمكنك النقر فوق “بدء الجولة” لتتعرف على بعض الميزات الرئيسية في الصفحة.

بعد ذلك ، ما عليك سوى اتباع المهام المختلفة في هذه الصفحة بالترتيب. سنعمل من خلالهم واحدًا تلو الآخر.

جمع البيانات: سيعرض Google Analytics “تدفق البيانات” هنا إذا تم إعداد موقع GA4 لك وكان يتلقى بالفعل بيانات من موقعك. يمكنك النقر فوق السهم> لإدارة تدفق البيانات والتحقق من إدراج موقعك بشكل صحيح. بمجرد أن تصبح جاهزًا ، انقر فوق “وضع علامة كمكتمل”.

إعدادات الخاصية: يمكنك ضبط عدد من الإعدادات لموقع الويب الخاص بك هنا. أوصي بأن تقوم بتشغيل إشارات Google. انقر فوق السهم> ثم “إدارة إشارات Google”:

سيتم نقلك إلى صفحة جمع بيانات إشارات Google. انقر فوق الزر “البدء”.

في الصفحات التالية ، ما عليك سوى النقر فوق “متابعة” ثم “تنشيط”. بمجرد القيام بذلك ، ستتم إعادتك إلى صفحة جمع بيانات إشارات Google. يمكنك العودة إلى “مساعد الإعداد” باستخدام الرابط الموجود في العمود الأيسر.

نصيحة: يمكنك أيضًا إعداد التحويلات وتحديد الجماهير في إعدادات الموقع (يتم الاحتفاظ هنا بأي شيء أعددته وعرفته سابقًا في Google Analytics – أصبحت “الشرائح” “جماهير”). قد ترغب في ترك هذا لوقت لاحق.

يتيح لك الجزء الأخير من مساعد الإعداد ربط حسابك في Google Analytics بحسابك في إعلانات Google. يمكنك المضي قدمًا والعمل من خلال المهام هنا إذا كنت تستخدم إعلانات Google.

الخطوة الثالثة: تأكد من أن موقع GA4 يجمع البيانات

بمجرد الانتهاء من العمل خلال المهام ، يمكنك التحقق من خاصية GA4 الخاصة بك عن طريق التمرير لأعلى الصفحة والنقر فوق الزر “فتح خاصية متصلة”:

سيؤدي هذا إلى فتح خاصية GA4 المتصلة. من المفترض أن ترى رسالة تقول “لقد ربطت ملكياتك بنجاح”.

يمكنك معرفة المزيد حول استخدام GA4 Setup Assistant هنا.

الآن ، عد إلى الصفحة الرئيسية لحساب Google Analytics الخاص بك. من المفترض أن ترى رسالة ترحيب منبثقة تقدم لك GA4:

أوصي بالعمل من خلال البرنامج التعليمي القصير في هذه النافذة المنبثقة. يشرح كيف يمكنك العثور على بياناتك القديمة ، وكيفية إدارة التقارير ، وكيف يقيس GA4 سلوك المستخدم ، وكيفية تكوين الجماهير ، والمزيد.

بمجرد إغلاق النافذة المنبثقة ، يمكنك التحقق من جميع بيانات المستخدم الخاصة بك في GA4:

استخدم الأزرار الموجودة على اليسار لتشغيل التقارير وإنشاء الاستكشافات والمزيد:

كما ترى في الرسم البياني أعلاه ، ستتمكن فقط من عرض البيانات من النقطة التي تم فيها إنشاء حساب GA4 الخاص بك (في 29 أبريل ، في هذه الحالة). لعرض البيانات القديمة ، يلزمك الرجوع إلى موقع UA الخاص بك.

الخطوة 4. هل تحتاج إلى رمز تتبع GA4 جديد (علامة الموقع)؟

قد تتذكر أنه عند إعداد Google Analytics (باستخدام خاصية Universal Analytics) قبل بضع سنوات ، أضفت علامة موقع خاصة أو شفرة تتبع إلى موقعك على الويب.

باستخدام مساعد إعداد Google ، تحتاج إلى تغيير علامة الموقع. كما توضح Google ، فإن Setup Assistant (مساعد الإعداد) هو ما توصي به Google.

ومع ذلك ، إذا كنت تريد استخدام علامة موقع جديدة أو إذا لم يكن لديك علامة حالية ، فيمكنك العثور على الإرشادات هنا لتثبيت علامة موقع GA4.

كيفية إنشاء حساب Google Analytics لأول مرة

ماذا لو كنت تقوم بإعداد Google Analytics لأول مرة؟ والخبر السار هو أن تهيئة Google Analytics لا تستغرق سوى بضع دقائق – وبعد ذلك سيعمل بعيدًا في جمع البيانات دون الحاجة إلى القيام بأي شيء.

بالإضافة إلى ذلك ، سيستخدم حساب Google Analytics الجديد تمامًا Google Analytics 4 تلقائيًا.

إليك كيفية إنشاء حسابك.

الخطوة 1. إنشاء حساب Google Analytics الخاص بك

أولاً ، انتقل إلى analytics.google.com/analytics/web. سيُطلب منك تسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك. (إذا لم يكن لديك حساب Google ، فيمكنك إنشاء حساب في هذه المرحلة.)

بمجرد تسجيل الدخول ، سترى صفحة ترحيب. ما عليك سوى النقر فوق الزر “بدء القياس” للمتابعة.

بعد ذلك ، تحتاج إلى ملء اسم حسابك. تحتاج أيضًا إلى تحديد ما إذا كنت تريد السماح بخيارات مشاركة البيانات المختلفة. من الجيد ترك هذه الإعدادات الافتراضية.

بمجرد أن تصبح جاهزًا ، انقر فوق الزر “التالي”. (قد تحتاج إلى التمرير لأسفل قليلاً لرؤيته.)

الخطوة 2. أدخل اسم العقار والتفاصيل الخاصة بك

بعد ذلك ، سيطلب Google Analytics “اسم الموقع”. يمكنك فقط استخدام اسم موقع الويب الخاص بك لهذا الغرض.

يجب أن تكون “المنطقة الزمنية لإعداد التقارير” و “العملة” افتراضيًا على المنطقة الزمنية المحلية والعملة. يمكنك تغيير هذه إذا كنت ترغب في ذلك. فقط انقر فوق “التالي” عند الانتهاء.

الخطوة الثالثة. أخبر Google Analytics عن عملك وأنشئ حسابك

سيطالبك برنامج Google Analytics الآن للحصول على معلومات حول عملك. تحتاج فقط إلى تحديد مجال عملك ، وحجم عملك ، وكيف تريد استخدام Google Analytics. (إذا لم تكن متأكدًا ، فلا بأس من التحقق من كل شيء هنا.)

بعد ذلك ، ما عليك سوى النقر على “إنشاء”

بعد النقر فوق الزر “إنشاء موقع” ، سترى نافذة منبثقة تحتوي على شروط خدمة Google Analytics. اقرأ هذا ، ثم انقر على “أوافق”.

نصيحة: إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كنت ستقبل شروط معالجة البيانات التي تتطلبها اللائحة العامة لحماية البيانات أم لا ، فيمكنك ترك هذا المربع بدون تحديد وتغيير هذا الإعداد لاحقًا.

سيقوم Google Analytics الآن بإنشاء حسابك وممتلكاتك.

الخطوة 4. قم بإعداد عملية جمع البيانات لموقعك على الويب

سترى صفحة بها اسم حسابك وموقعك الجديد المحدد (معروض في الجزء العلوي الأيمن).

تحتاج الآن إلى ربط موقعك في Google Analytics بموقعك على الويب ، حتى يتمكن Google Analytics من جمع بياناتك. ضمن “اختيار نظام أساسي” ، انقر فوق الزر “ويب”.

ستعطيك Google نموذجًا لإعداد تدفق البيانات الخاص بك. تحتاج فقط إلى إدخال عنوان URL لموقع الويب الخاص بك وإضافة اسم البث (عادةً ما يكون من المنطقي استخدام اسم موقع الويب الخاص بك هنا).

أوصي بترك القياس المحسّن قيد التشغيل.

بعد ذلك ، انقر على “إنشاء بث”.

ستنشئ Google الآن “معرّف البث” و “معرّف القياس” لموقعك على الويب.

“معرّف القياس” هو جزء من شفرة التتبع (يُطلق عليه أحيانًا “علامة الموقع”) الذي تحتاج إلى إضافته إلى موقعك على الويب:

لإضافته إلى موقع WordPress الخاص بك ، ستحتاج إلى التمرير لأسفل إلى مربع “عرض تعليمات العلامات” في أسفل الصفحة.

انقر فوق هذا وسترى صفحة تقدم تعليمات علامة Google الخاصة بك. انقر فوق علامة التبويب “التثبيت يدويًا” لعرض كود Javascript لعلامتك الفريدة:

اترك هذا مفتوحًا أثناء تسجيل الدخول إلى موقع WordPress الخاص بك في علامة تبويب منفصلة.

إضافة رمز تتبع Google Analytics إلى موقع الويب الخاص بك

إن أبسط طريقة لإضافة رمز تتبع Google Analytics (معرّف القياس) إلى موقع WordPress هي استخدام المكون الإضافي WPCode (إدراج رؤوس وتذييلات).

الخطوة 1. قم بتثبيت وتنشيط البرنامج المساعد WPCode

قم بتسجيل الدخول إلى موقع WordPress الخاص بك ثم انتقل إلى Plugins → Add New. ابحث عن البرنامج المساعد “WPCode” ثم انقر فوق الزر “التثبيت الآن” بجواره.

بمجرد تثبيت المكون الإضافي ، انقر فوق “تنشيط”.

الخطوة 2. أضف معرّف القياس الخاص بك

بعد تنشيط المكون الإضافي WPCode ، سترى علامة تبويب جديدة “Code Snippets” في قائمة التنقل اليمنى. انقر فوق مقتطفات التعليمات البرمجية → رأس وتذييل.

بعد ذلك ، ما عليك سوى نسخ كود Javascript الذي قدمه لك Google Analytics في مربع Header ، وانقر فوق Save Changes:

لقد قمت الآن بربط Google Analytics بموقعك على الويب. قد تحتاج إلى الانتظار لمدة تصل إلى 48 ساعة قبل أن يبدأ Google Analytics في تلقي البيانات.

بمجرد أن يعمل ، يمكنك زيارة موقع الويب الخاص بك بنفسك ويجب أن ترى هذه الحركة عند تسجيل الدخول إلى Google Analytics:

يمكنك أيضًا التحقق من أن Google Analytics يتلقى البيانات بالانتقال إلى المسؤول → تدفقات البيانات والبحث عن موقع الويب الخاص بك. يجب أن يتم إدراجه كـ “تلقي حركة مرور خلال 48 ساعة الماضية”:

فهم المقاييس من Google Analytics 4 (للمساعدة في زيادة حركة المرور الخاصة بك)

سواء كنت قد استخدمت Google Analytics كثيرًا في الماضي أو كنت جديدًا تمامًا عليه ، يمكن أن يبدو Google Analytics 4 معقدًا بعض الشيء للوهلة الأولى.

لنستعرض بعض الأساسيات لتبدأ في فهم البيانات التي يعرضها Google Analytics لك.

التعرف على صفحة Google Analytics الرئيسية

عند عرض خاصية GA4 الخاصة بك ، سترى صفحة رئيسية تسمى “لقطة التقارير” مع بعض المعلومات الأساسية. إذا لم تستخدم Google Analytics من قبل ، فلا بأس من عرض هذه الصفحة والتوقف عند هذا الحد! يوجد ما يكفي هنا ليكون مفيدًا لك.

الصفحة الرئيسية تبدو مثل هذا. لقد أضفت أرقامًا إلى بعض الأجزاء الرئيسية التي سنعمل عليها.

في الجزء العلوي الأيسر ، سترى نطاقًا زمنيًا. يتم تعيين هذا افتراضيًا على آخر 28 يومًا. يمكنك تغييره إلى أي شيء تريده ، لمشاهدة لقطة مختلفة. يعرض الرسم البياني الكبير هنا بعض البيانات الأساسية للنطاق الزمني المحدد. يمنحك هذا بعض الأفكار السريعة: تقدير تقريبي لإجمالي المستخدمين لديك ، سواء كانت حركة المرور الخاصة بك تبلغ ذروتها أو تنخفض في أيام معينة من الأسبوع ، ومدة استمرار تفاعل الأشخاص مع موقعك في المتوسط ​​، ومقدار الإيرادات التي يجلبها موقعك (إذا كنت تتبع ذلك في Google Analytics). يمكنك رؤية بيانات الوقت الفعلي في المربع الموجود على اليمين. يوضح هذا ما يحدث على موقعك الآن. يمكن أن تكون تقارير الوقت الفعلي طريقة مفيدة للتحقق من عمل Analytics بالإضافة إلى تزويدك بإحصاءات محدثة.

بمجرد التمرير لأسفل في صفحة لقطة التقارير ، سترى بعض التفاصيل الأخرى. سنلقي نظرة على قسمين رئيسيين هنا:

تتيح لك اللقطة التي تعرض من أين يأتي المستخدمون الحصول على فكرة عما يجلب لك أكبر عدد من الزيارات. بالنسبة لمعظم مالكي مواقع الويب ، سيؤدي البحث العضوي إلى جذب غالبية حركة المرور. إذا كنت لا تحصل على الكثير من حركة البحث العضوية ، فقد ترغب في النظر في تحسين مُحسنات محركات البحث في مدونتك. توضح لقطة المستخدمين حسب البلد من أين يأتي المستخدمون. يمكن أن يكون هذا مفيدًا من حيث كيفية كتابة المحتوى الخاص بك وكيفية بيع منتجاتك. إذا كان لديك الكثير من المستخدمين من المملكة المتحدة ، على سبيل المثال ، فقد تبحث عن طريقة لتقديم شحن أرخص لتلك الدولة.

إنشاء تحليلك الخاص (التقارير والاستكشاف)

تمنحك “لقطة التقارير” بعض النظرات العامة المفيدة ، ولكن من المحتمل أنك تريد التعمق في بياناتك. سيكون لدينا الوقت فقط لخدش السطح هنا لما يمكنك القيام به – لكنني سأقوم بالربط بمصادر أخرى لمساعدتك في معرفة المزيد.

تشغيل تقارير Google Analytics

انقر فوق علامة التبويب “التقارير” على الجانب الأيمن ، ويمكنك الخوض في بياناتك بعدة طرق. وهي مقسمة إلى:

اكتساب: كيف يأتي المستخدمون إلى موقعك (مثل محرك البحث مقابل وسائل التواصل الاجتماعي).

كيف يأتي المستخدمون إلى موقعك (مثل محرك البحث مقابل وسائل التواصل الاجتماعي). ارتباط: ما المحتوى الذي يشاهده المستخدمون ، وما هي “الأحداث” التي تحدث (على سبيل المثال ، “الزيارة الأولى” ، و “عرض الصفحة” ، والأحداث التي أعددتها بنفسك) ، والمزيد.

ما المحتوى الذي يشاهده المستخدمون ، وما هي “الأحداث” التي تحدث (على سبيل المثال ، “الزيارة الأولى” ، و “عرض الصفحة” ، والأحداث التي أعددتها بنفسك) ، والمزيد. تسييل: إذا كان لديك متجر للتجارة الإلكترونية ، فيمكن أن تعرض لك هذه التقارير أشياء مثل العناصر التي أضافها المستخدمون إلى سلة التسوق الخاصة بهم.

إذا كان لديك متجر للتجارة الإلكترونية ، فيمكن أن تعرض لك هذه التقارير أشياء مثل العناصر التي أضافها المستخدمون إلى سلة التسوق الخاصة بهم. حفظ: يوضح هذا التقرير عدد المستخدمين الذين يعودون إلى موقعك (بدلاً من الزيارة مرة واحدة فقط).

يوضح هذا التقرير عدد المستخدمين الذين يعودون إلى موقعك (بدلاً من الزيارة مرة واحدة فقط). التركيبة السكانية: التركيبة السكانية للمستخدم (البلد ، والمدينة ، واللغة ، وكذلك العمر والجنس إذا كان ذلك متاحًا).

التركيبة السكانية للمستخدم (البلد ، والمدينة ، واللغة ، وكذلك العمر والجنس إذا كان ذلك متاحًا). تقنية: المتصفح ونظام التشغيل والجهاز الذي استخدمه الزوار للوصول إلى موقعك.

يمكنك ضبط النطاق الزمني وتعديل المقارنات باستخدام الأزرار الموجودة أعلى اليسار. إليك زر “تعديل المقارنات” (يظهر باللون الأحمر):

عند المقارنة ، على سبيل المثال ، قد ترغب في عرض إحصائيات لجميع المستخدمين لديك مقابل إحصائيات للمستخدمين في الولايات المتحدة فقط:

يمكنك أيضًا مقارنة تواريخ مختلفة باستخدام ميزة “مقارنة” في منتقي التاريخ.

إنشاء استكشافات Google Analytics

ميزة واحدة رائعة في Google Analytics 4 هي Explorations. هذه تذهب إلى أبعد من التقارير المتقدمة وتتيح لك التعمق في سلوك جمهورك.

للبدء ، توجه إلى علامة التبويب “الاستكشافات” على الجانب الأيسر:

يمكنك اختيار إنشاء استكشاف فارغ أو البدء بقالب. قد ترغب في البدء باستخدام نموذج “نموذج مجاني” ، والذي يمنحك مساحة لتجربة الأبعاد والشرائح المخصصة والمزيد. على سبيل المثال ، إليك قالب نموذج مجاني حيث قمت بتحديد تفصيل حسب البلد ، مرئيًا كخريطة:

هذا استكشاف بسيط حقًا ، ولكن نأمل أنه يمنحك فكرة عن نوع الأشياء التي يمكنك النظر إليها. يحتوي Google Analytics على الكثير من المعلومات حول كيفية عمل Explorations هنا.

هناك بعض الأشياء الأخرى التي قد ترغب في النظر فيها أثناء المضي قدمًا في GA4 وهي:

إعداد أحداث مخصصة للأشياء الرئيسية التي تريد تتبعها (مثل زيارة صفحة معينة وإجراء عملية شراء).

إنشاء مشروع إحالة لمساعدتك في بناء فهم أكبر لرحلة عميلك.

إضافة عمليات تكامل Google Analytics – خاصةً مع إعلانات Google ، ولكن قد ترغب أيضًا في النظر في عمليات تكامل أخرى يمكن أن تستخدم GA4 API.

إعداد Google Analytics لتطبيق الجوال الخاص بك ، إذا كان لديك واحد. يتكامل Google Analytics بسلاسة مع Firebase ، النظام الأساسي لتطوير تطبيقات Google.

استخدام إدارة العلامات من Google (شفرة تتبع gtag.js) على موقع الويب الخاص بك ، لتحسين البيانات التي تجمعها وترسلها إلى Google Analytics.

الترقية إلى Analytics 360 (المميز) إذا كان لديك نشاط تجاري كبير.

وصدق أو لا تصدق ، هذه هي قمة جبل الجليد مع GA4. ما زلت أتعلم الكثير عن منصة التحليلات هذه ، لا سيما قدرات Explorations لإنشاء تقارير ووجهات نظر مفصلة للغاية.

احصل على Google Analytics 4 في الإعداد اليوم

قد يبدو Google Analytics 4 معقدًا أو تقنيًا بعض الشيء – ولكن من السهل الإعداد والبدء في استخدامه.

قم بإجراء التبديل (أو أكمل إعداد الموقع الذي أنشأه Google Analytics تلقائيًا لك) في أقرب وقت ممكن. بهذه الطريقة ، لن تفوتك أي بيانات أو ميزات جديدة – ويمكنك استخدام مقاييس من Google Analytics لمساعدتك في اتخاذ قرارات تسويقية رقمية جيدة.

اعتبارًا من 1 تموز (يوليو) 2023 ، ستتوقف خصائص Universal Analytics عن تلقي البيانات. تريد التأكد من (أ) تشغيل خاصية Google Analytics 4 وتشغيلها بشكل صحيح و (ب) أنك على الأقل على دراية بسيطة بالواجهة الجديدة قبل ذلك الوقت.

ماذا لو لم يكن لديك مدونتك أو موقعك على الإنترنت حتى الآن؟ لا مشكلة: ما عليك سوى اتباع تعليماتي لإعداد مدونتك قبل العودة إلى هذا البرنامج التعليمي. سيستغرق الأمر من 5 إلى 10 دقائق فقط للعمل من خلال خطوات إعداد حسابك في Google Analytics 4.