ستساعدك المقالة التالية: كيفية إنشاء اختصار سطح المكتب مساعد الطيار في Windows 11

باستخدام اختصار مفيد على سطح المكتب، يمكنك تبسيط الوصول إلى مساعد الذكاء الاصطناعي من Microsoft، Copilot.

الماخذ الرئيسية

Windows يوفر الإصدار 11 إمكانية الوصول إلى Microsoft Copilot عبر شريط المهام، ولكن يمكنك إنشاء اختصار على سطح المكتب لسهولة الوصول إليه.

من خلال إنشاء اختصار Copilot على سطح المكتب، يمكنك إخفاء أيقونة مساعد الذكاء الاصطناعي من شريط المهام وتحرير المزيد من المساحة.

يمكنك تخصيص اختصار Copilot برمز مخصص وحتى إضافته إلى قائمة سياق سطح المكتب مع بعض التغيير والتبديل في التسجيل.

Windows يقدم الإصدار 11 طريقتين فقط للوصول إلى Microsoft Copilot: فتحه من شريط المهام أو استخدام فوز + ج مفتاح الاختصار. ولكن ماذا لو كنت تفضل اختصار سطح المكتب لبرنامج Microsoft Copilot بدلاً من ذلك؟

يعد اختصار Copilot على سطح المكتب مفيدًا إذا قمت بإخفاء رمز مساعد AI من شريط المهام وتحرير مساحة أكبر. لنقم بإنشاء اختصار Copilot على سطح المكتب باستخدام معالج الاختصار في Windows 11.

كيفية إنشاء اختصار سطح المكتب مساعد الطيار في Windows 11

يمكنك إنشاء اختصار Copilot على سطح المكتب بسرعة باستخدام معالج الاختصار. بمجرد الانتهاء من ذلك، قم بتخصيصه باستخدام الرمز المناسب، وستكون جاهزًا للبدء. هيريس كيفية القيام بذلك:

انقر بزر الماوس الأيمن على منطقة فارغة على سطح المكتب وحدد جديد > اختصار. في ال انشاء اختصار في مربع الحوار، انسخ عنوان URL التالي والصقه في حقل الموقع: Microsoft-edge: انقر التالي. في حقل الاسم، اكتب مساعد طيار وانقر ينهي. سيظهر اختصار Copilot جديد على سطح المكتب لديك. انقر نقرًا مزدوجًا فوق الاختصار لتشغيل مساعد الذكاء الاصطناعي.

يمكنك تخصيص الاختصار بشكل أكبر باستخدام أيقونة Copilot للتعرف عليه بسرعة من بين اختصارات سطح المكتب الأخرى. لتغيير رمز اختصار Copilot على سطح المكتب:

قم بتنزيل رمز Copilot على محرك الأقراص المحلي لديك. يجب أن يكون بتنسيق .ico ليعمل كرمز اختصار. إذا لم يكن لديك أيقونة جاهزة، استخدم صورة Copilot PNG وقم بتحويلها إلى .ico باستخدام CloudConvert. انقر بزر الماوس الأيمن على اختصار مساعد الطيار على سطح المكتب وحدد ملكيات. في ال وثيقة الويب علامة التبويب في مربع حوار الخصائص، انقر فوق تغيير الايقونة زر. إذا أردت، يمكنك الاختيار من قائمة الرموز الموجودة. لإضافة رمز مخصص، انقر فوق تصفح زر. حدد الافتراضي مساعد طيار أيقونة وانقر يفتح. انقر نعم لتعيين الأيقونة. انقر يتقدم وثم نعم لحفظ التغييرات.

إضافة اختصار مساعد الطيار إلى جهازك Windows 11 سطح المكتب

يسهل اختصار Copilot تشغيل التطبيق من سطح المكتب. مع وجود الاختصار في مكانه، يمكنك تعطيل خيار Copilot من شريط المهام لتوفير مساحة لتطبيق أكثر استخدامًا. إذا كنت تفضل ذلك، مع القليل من التغيير والتبديل لديك Windows التسجيل، يمكنك أيضًا جعل مساعد الذكاء الاصطناعي جزءًا من قائمة سياق سطح المكتب.