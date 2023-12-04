ستساعدك المقالة التالية: كيفية إنشاء برامج DEI في مكان العمل

يعد التنوع والإنصاف والشمول في مكان العمل من الموضوعات القابلة للنقاش والتي تمت مناقشتها بشكل كبير في الصناعة – وتحديدًا في الموارد البشرية. من المعروف أن برامج DEI في المكتب أظهرت نتائج إيجابية في الإنتاجية والإبداع والابتكار واتخاذ القرار ومعنويات الموظفين والمبيعات والأرباح.

ولكن، حتى عندما يدمج أصحاب العمل والشركات التنوع، فلماذا لا يرون تقدماً يُذكَر في فريقهم؟

تتناول مقالتنا العديد من القضايا لتحقيق وفك الجوانب المعقدة لـ DEI. إذا كنت صاحب عمل وترغب في دمج التنوع والمساواة والشمول في القوى العاملة، فلدينا الإجابات المناسبة لك.

الفرق بين التنوع والإنصاف والشمول في برامج DEI

غالبًا ما يتم خلط المصطلحات واستخدامها بالتبادل، مما يمثل سوء فهم كبير وتصورًا خاطئًا عند ممارستها. ولهذا السبب تظل برامج DEI ضعيفة ومحكوم عليها بالفشل.

لفهم ما ينجح، نحتاج إلى تعريف واضح للمصطلحات.

ما هو التنوع؟

عندما يكون مكان العمل متنوعًا، فإنه يقبل ويقدر الاختلافات بين الأشخاص من مختلف الأعراق والأجناس والأعمار والأديان والإعاقات والتوجهات الجنسية. ليس هذا فحسب، بل يشمل أيضًا الاختلافات في المعرفة والمهارات والتعليم والشخصيات. غالبًا ما يكون التنوع هو المرحلة الأولى من مفهوم DEI.

ما هو الشمول؟

الآن، حتى لو كان لديك مجموعة متنوعة من المواهب، فليس هناك ما يضمن أن مكان العمل سيكون قادرًا على تقديرها وقبولها. الشمول يدور حول الترحيب بمشاركة وحضور وأفكار كل عضو في الفريق. عندما يكون برنامج التنوع الخاص بالشركة غير مجدٍ، عندما يفتقر إلى الشمول.

ما هي الأسهم؟

بعد الترحيب بفريقك المتنوع في الشركة، تحتاج إلى التأكد من حصول الجميع على فرص متساوية للموارد والأجور والتدريب وأنظمة الدعم. مثال على حالات الإنصاف التي يمكنك معالجتها:

هل تقتصر الترقيات على الموظفين القادرين فقط؟ ماذا عن الأشخاص ذوي الإعاقة؟ هل لديكم برامج تراعي النوع الاجتماعي مثل التحرش للذكور أيضًا في مكان العمل؟ هل يتخلف جيل طفرة المواليد عن بعض الأساليب المبتكرة في الشركة؟

وإلى أن يتبنى أصحاب العمل هذه العوامل الثلاثة، فلن تحصل على نتائج من برامجك ولن تعزز الآفاق المشرقة لشركتك.

لماذا هناك حاجة لتحقيق التوازن بين DEI؟

في كثير من الأحيان، يتم ممارسة التنوع والشمول دون أساس المساواة. عندما يجتمع الثلاثة معًا، يتم تمكين القوى العاملة لديك لتحقيق قدر أكبر من الابتكار والإنتاجية. وذلك لأن المساواة توفر لفريقك المتنوع فرصًا متساوية وملعبًا متكافئًا.

التنوع × العدالة

في حين أن الشركة منفتحة على التنوع والفرص في مكان العمل، فمن دون الشمول، قد يشعر الموظف بالبعد والرفض. على سبيل المثال، الأجر الأعلى والمتساوي في الشركة لا يعوض عن الاحترام ومشاركة الموظفين والشعور بالانتماء في الشركة.

التنوع × الشمولية

وبدون العدالة، تفتقر الشركة إلى قيادة عميقة الأبعاد، وأساليب جيدة لحل المشكلات، ومعنويات عالية للموظفين. على سبيل المثال، ترك بعض المجموعات في الشركة، مثل النساء ذوات البشرة الملونة، والأشخاص ذوي الإعاقة، وLGBTQ+، وجيل طفرة المواليد، وما إلى ذلك، دون أن يسمعهم أحد، يدل على عدم الرضا والاستنزاف.

العدالة × الشمولية

تبتعد الشركة عن التنوع وتحد نفسها من الفرص على تفضيل الكل الجماعي. ما تفتقر إليه الشركة هو الابتكار والأفكار الجديدة ووجهات النظر الجديدة.

إذا كانت شركتك تخطط لإطلاق برامج DEI في مكان العمل، فأنت بحاجة إلى الكثير من التأمل في ممارساتك الداخلية وتحيزاتك الشخصية.

الإحصائيات التي تثبت الطلب المتزايد على برامج DEI

بحسب موقع Glassdoor، وهو موقع ويب لمراجعة الشركات، يمثل التنوع في مكان العمل 67% من اهتمام الباحثين عن عمل عند البحث عن فرص عمل. ومن بين المجيبين:

19.3% من الأشخاص ذوي الإعاقة

70% منهم لاتينيون

72% منهم نساء

80% منهم آسيويون

89% من أصل أفريقي

إذا لم يدرج أصحاب العمل DEI في برامجهم، فسوف يفتقدون الكثير من مجموعات المواهب والفرص المحتملة.

بحسب الثقافة أمبير40% يشعرون بأنهم مهملون في عملية صنع القرار في العمل مما يؤدي إلى استقالة الموظف. وجدت نتائج الاستطلاع أنه أمر مؤسف بما فيه الكفاية لأن النساء غالباً ما يطرحن أفضل الأفكار على الطاولة.

تلك الدراسة مدعومة من شركة فاست في دراسة تقول إن النساء في المناصب العليا يوفرن عوائد أعلى على الاستثمار بنسبة 34%.

توفر برامج DEI أيضًا النتائج التالية:

تتفوق الفرق المتنوعة في الأداء على الفرق ذات الاتجاه المعياري بنسبة 87%. تتفوق الشركات المتنوعة على المنافسين في الصناعة بنسبة 35%. كان لدى الشركات ذات الإدماج العالي للفرق المتنوعة 19% زيادة في الإيرادات. استحوذت الشركات ذات التنوع ثنائي الأبعاد على أسواق جديدة 45% ودخلت حوالي 70% من الصناعة أيضاً. قامت الشركات بتحسين إبداعاتها وأعمالها وخدماتها بنسبة 27% مع فرق متنوعة.

فلماذا لا تقوم بتضمين مجموعة كبيرة من المواهب في شركتك؟ الشركات الغنية بالتنوع والإنصاف والشمول هي التي تنجح عادة.

7 خطوات عمل لتعزيز DEI

التنوع لا ينتهي في عملية التوظيف؛ بل يبدأ عندما يحتضن الموظف نفسه كجزء من المنظمة. إذًا، ما هو التنوع والإنصاف والشمول في مكان العمل؟

لإنشاء برامج DEI ناجحة، يجب أن تكون هذه استراتيجية تنفيذية. في كثير من الأحيان يجد مديرو الموارد البشرية أنفسهم ينفذون هذه المبادرات، حيث يعتقد 65% من كبار المسؤولين التنفيذيين أن الترويج ليس من مهامهم.

إذا كنت ترغب في إحداث تغيير في مكان العمل، فإليك ما عليك القيام به.

جمع وتجميع البيانات. يجب أن يعرف أصحاب العمل شكل شركتهم من خلال جمع وتجميع البيانات من موظفيهم. يمكن للمرء أن يدرس ويفهم بشكل أفضل كيف يؤثر التنوع على الشركة من خلال الممارسات الداخلية.

يمكنك البدء بمعرفة موظفيك:

عمر عجز السلالة والعرق الجنس أو التفضيلات الجنسية لغة خلفية تعليمية نوع الشخصية الخ

لا تحتاج الشركات إلى التطفل على ملفاتها. يمكنك أيضًا جمع كل أنشطة موظفيك والسماح لهم بالتعريف عن أنفسهم. إنها طريقة لقياس ردود أفعالهم وأفكارهم وشخصيتهم بشكل طبيعي.

تحديد وتحليل مجالات الاهتمام. بمجرد قيامك بجمع ما يكفي من البيانات والمعلومات عن موظفيك، يمكنك تحليل تمثيل التنوع والشمول والمساواة في فريقك. اسألوا أنفسكم هذه الأسئلة:

هل نقوم بتوظيف ما يكفي من الفرق المتنوعة؟ لماذا هذا القسم يوظف موظفين ذكور فقط؟ هل لديكم أي برامج مثل STEM للنساء؟ هل القيادات الإدارية وصناع القرار جميعهم من الذكور؟

يمكن مناقشة مجالات الاهتمام هذه على مستوى الإدارة، أو قسم الموارد البشرية، أو ضمن مجموعاتك بالنسبة للشركات الصغيرة.

معالجة السياسات والممارسات وأهداف الشركة. ناقش السياسات والممارسات وأهداف الشركة التي تعيق التوظيف وتكافئ الفرص. قم بتضمين الممارسات التالية:

برنامج المزايا والمكافآت التحيزات الشخصية في الإدارات ثقافة الشركة والمشاركة تدريب الشركة وورش عمل إعلامية حول برامج DEI أنظمة دعم لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، التحرش الجنسي، والتمييز العنصري

إنشاء أهداف ذكية. قم بإنشاء أهداف محددة وقابلة للقياس ويمكن تحقيقها وواقعية ومحددة زمنيًا لبرامج DEI الخاصة بك. على سبيل المثال: لزيادة معنويات الموظفين المتنوعة لزيادة الإنتاجية والأرباح لمدة 6 أشهر.

محدد: زيادة معنويات الموظفين المتنوعة

نتائج قابلة للقياس: إنتاجية الموظفين، والروح المعنوية، ودوران الموظفين، والحضور، والغائبين، والاحتفاظ بهم

يمكن تحقيقه: مع فرق متنوعة

حقيقي: معنويات الموظفين وحسن العمل

مقيدة زمنيا: 6 اشهر

تنفيذ المبادرات. ما الأنشطة والبرامج التي يمكنك تضمينها في مبادرات DEI الخاصة بك؟ ومن المهم أيضًا تضمين المستوى التنفيذي والإداري عند تنفيذ السياسات والبرامج والمبادرات. على سبيل المثال:

إنشاء تدريب شهري وتوعية للشركة الاستثمار في التكنولوجيا للأشخاص ذوي الإعاقة التغيير في عملية التوظيف العقوبات في التمييز دعم الصحة العقلية تقييمات الأداء والأعمال فرص الحصول على مكافآت وزيادات في الرواتب والترقيات

قياس البرنامج. لفهم كيفية توجيه برامجك لتحقيق النجاح، تحتاج إلى قياس نتائج مبادرات DEI. بهذه الطريقة، ستعرف أن برامجك يتم تنفيذها بفعالية. يمكنك قياس إنجاز برامجك من خلال:

الاحتفاظ بالموظفين إنتاجية الشركة معنويات الموظفين ودورانهم الحاضرين والغائبين هندسة السعادة

المراجعة والتقييم والتكرار. DEI هو عمل مستمر واستجابة للاحتياجات المتغيرة للشركة. يجب على الشركة إجراء مراجعة منتظمة للبرامج، ثم تكييفها وتغييرها وبدء البرامج وفقًا لذلك.