ستساعدك المقالة التالية: كيفية إنشاء خطة مبيعات استراتيجية لزيادة المبيعات لشركتك

يعد تحفيز المبيعات وزيادة إيرادات الشركة أمرًا صعبًا بدون خطة مبيعات استراتيجية.

وفقًا لشركة IRC Sales Solution، وهي شركة استشارات مبيعات، فقط 2% من المبيعات تمر خلال الاتصال الأول. وهذا يعني أن جميع مبيعاتك تقريبًا ستذهب هباءً إذا لم تقم بالمتابعة واتخاذ الإجراءات الأساسية الأخرى التي تشكل جزءًا من خطة المبيعات.

لذا، إذا كنت ترغب في تعظيم المكافآت المالية والفوائد الأخرى التي ستحصل عليها من تحويل جمهورك المستهدف إلى عملاء، فاستمر في القراءة.

في هذه المقالة، دعونا نناقش كيفية إنشاء خطة مبيعات استراتيجية. أولاً، سنوضح بالتفصيل ماهيتها، ولماذا تحتاج شركتك إليها، وأنواع استراتيجيات المبيعات والمزيد.

بهذه الطريقة، يمكنك إنشاء خطة رائعة لجعل عملية البيع الخاصة بك متميزة.

جدول المحتويات

ما هي خطة المبيعات الاستراتيجية؟

خطة المبيعات الإستراتيجية هي خريطة طريق مبسطة لعملية المبيعات الخاصة بك. فهو يشرح الخطوات التي يتعين عليك اتخاذها لإجراء عملية البيع.

الهدف من خطة المبيعات الإستراتيجية هو تزويد شركتك بأهداف واضحة. بدونه، سيكون الجميع في كل مكان ولا يعرفون ماذا يفعلون.

إليك ما يمكن أن يفعله التخطيط الاستراتيجي للمبيعات لشركتك:

التواصل القيمة – تتيح عملية تخطيط المبيعات لأعضاء فريقك فهم عروضك، وتوصيل عرض القيمة الخاص بك، وزيادة إنتاجيتهم.

– تتيح عملية تخطيط المبيعات لأعضاء فريقك فهم عروضك، وتوصيل عرض القيمة الخاص بك، وزيادة إنتاجيتهم. محاذاة الإدارات الخاصة بك – إذا لم يكن أعضاء فريقك على نفس المستوى، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف أداء العمل والارتباك والدراما غير الضرورية في مكان العمل.

– إذا لم يكن أعضاء فريقك على نفس المستوى، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف أداء العمل والارتباك والدراما غير الضرورية في مكان العمل. تسهيل تمكين المبيعات – يعمل على تحسين كيفية إدارة الوقت والبيانات والموارد الأخرى. ونتيجة لذلك، فهو يساعد فريق المبيعات الخاص بك على تحقيق نتائج أفضل.

أنواع استراتيجيات المبيعات

في حين أن جميع استراتيجيات المبيعات يمكن أن تكون فعالة. لا يتعامل الجميع مع المبيعات بنفس الطريقة.

هناك نوعان من استراتيجيات المبيعات. ان استراتيجية المبيعات الداخلية هو المكان الذي يتواصل فيه العملاء المحتملون مع شركتك.

تتضمن أمثلة استراتيجيات المبيعات الداخلية ما يلي:

قيادة الفكر

إنشاء أهداف قابلة للتنفيذ (ومتابعة ذلك)

التسويق الرسمي

والثاني هو استراتيجية المبيعات الخارجية. يشير هذا النهج إلى نتائج وصول مندوب المبيعات إلى العملاء المحتملين. فيما يلي أمثلة على استراتيجيات المبيعات الخارجية:

الدعوة الباردة

البيع الاجتماعي

توزيع مشاركة الضيف

بناء علاقات مع العملاء ودفع نمو المبيعات

تواصل مع العملاء المحتملين مع عروض تقديمية رائعة ومقترحات قابلة للتحويل

مع عروض تقديمية رائعة ومقترحات قابلة للتحويل مراقبة مستوى مشاركة العملاء لمعرفة ما هو الأكثر اهتماما بهم

لمعرفة ما هو الأكثر اهتماما بهم قم ببناء كتاب مبيعات ناجح لتعظيم كفاءة فريق المبيعات الخاص بك

اشتراك. انه مجانا.

العناصر الأساسية لخطة استراتيجية مبيعات مذهلة

لا تكون خطة المبيعات الإستراتيجية فعالة إلا بسبب العناصر الموجودة فيها. هنا سوف نتعمق في عناصر خطة المبيعات.

بيان المهمة – يوفر معلومات أساسية أساسية عن شركتك. هنا، يمكنك تضمين التاريخ والأشخاص والشخصيات المؤسسة والمزيد.

– يوفر معلومات أساسية أساسية عن شركتك. هنا، يمكنك تضمين التاريخ والأشخاص والشخصيات المؤسسة والمزيد. أهداف المبيعات – قم بإدراج الأهداف التي تريد أن يحققها فريق المبيعات لديك. تأكد من أنها واقعية وقابلة للتنفيذ. على سبيل المثال، هدفك هو بيع 50 قطعة من منتجك بحلول نهاية الشهر. أو بيع 500 منتج في نهاية الربع الأول.

– قم بإدراج الأهداف التي تريد أن يحققها فريق المبيعات لديك. تأكد من أنها واقعية وقابلة للتنفيذ. على سبيل المثال، هدفك هو بيع 50 قطعة من منتجك بحلول نهاية الشهر. أو بيع 500 منتج في نهاية الربع الأول. رؤية الشركة – شارك بنظرتك المستقبلية للشركة. يمكنك توضيح ذلك من خلال مناقشة سيناريو افتراضي للمكان الذي ترى فيه شركتك خلال خمس سنوات.

– شارك بنظرتك المستقبلية للشركة. يمكنك توضيح ذلك من خلال مناقشة سيناريو افتراضي للمكان الذي ترى فيه شركتك خلال خمس سنوات. أهداف الإيرادات – عند القيام بالتخطيط لاستراتيجية المبيعات، تحدث عن مقدار المال الذي تريد تحقيقه. مثل الطريقة التي وصلت بها إلى أهداف المبيعات الخاصة بك، يجب أن تكون هذه أيضًا واقعية وقابلة للتنفيذ. على سبيل المثال، تريد تحقيق إيرادات ربع سنوية بقيمة 5 ملايين دولار.

– عند القيام بالتخطيط لاستراتيجية المبيعات، تحدث عن مقدار المال الذي تريد تحقيقه. مثل الطريقة التي وصلت بها إلى أهداف المبيعات الخاصة بك، يجب أن تكون هذه أيضًا واقعية وقابلة للتنفيذ. على سبيل المثال، تريد تحقيق إيرادات ربع سنوية بقيمة 5 ملايين دولار. ملف تعريف العميل المثالي (ICP) – لا يمكنك القيام بالتخطيط لاستراتيجية المبيعات دون تحديد ملف تعريف العميل المثالي للمبيعات أو إنشاء شخصية المشتري. سيساعدك ذلك على التسويق والبيع بشكل أفضل لهدفك.

– لا يمكنك القيام بالتخطيط لاستراتيجية المبيعات دون تحديد ملف تعريف العميل المثالي للمبيعات أو إنشاء شخصية المشتري. سيساعدك ذلك على التسويق والبيع بشكل أفضل لهدفك. موقع ذو قيمة – ناقش القيمة الفريدة التي تجلبها. أشر إلى ما يميزك عن منافسيك وكيف يمكنك تحسين الحياة.

– ناقش القيمة الفريدة التي تجلبها. أشر إلى ما يميزك عن منافسيك وكيف يمكنك تحسين الحياة. ميزانية – إظهار الشفافية فيما يتعلق بالشؤون المالية لشركتك. حدد مقدار الأموال التي خصصتها لمشروع معين وناقش الطرق الملموسة التي تخطط لإنفاقها.

كيفية بناء خطة مبيعات استراتيجية

يستغرق بناء خطة مبيعات أو تطوير استراتيجيات المبيعات وقتًا وجهدًا. ولكن كيفية البناء يمكن أن تؤدي إلى نجاح أو فشل عملية المبيعات الخاصة بك. دعونا نلقي نظرة على كيفية وضع خطة مبيعات وتسويق استراتيجية فعالة.

الخطوط العريضة لخط أنابيب المبيعات الخاصة بك

خط أنابيب المبيعات الخاص بك هو تمثيل مرئي لعملية المبيعات الخاصة بك.

إذا لم تفهم ذلك، فلن تعرف كيف تحقق المبيعات، ومن هم عملاؤك، وما الذي يمنع العملاء المحتملين من الشراء منك، وأكثر من ذلك.

فيما يلي طرق يمكنك من خلالها إنشاء مخطط تفصيلي أكثر فعالية:

قم بتقسيم عملية البيع الخاصة بك -البحث في الأنشطة البيعية اللازمة لإغلاق الصفقات. قم بتبسيط كل نشاط وتأكد من إمكانية تنفيذه.

-البحث في الأنشطة البيعية اللازمة لإغلاق الصفقات. قم بتبسيط كل نشاط وتأكد من إمكانية تنفيذه. Note أهداف الإيرادات – عامل في أهدافك. وقم بتفصيل عدد المبيعات التي تحتاجها لتحقيق الهدف.

– عامل في أهدافك. وقم بتفصيل عدد المبيعات التي تحتاجها لتحقيق الهدف. قائمة التوقعات – ركز على الأشخاص المهتمين بعرضك. قم بتضمين تفاصيل الاتصال الخاصة بهم.

تصور خط أنابيب المبيعات الخاص بك وتتبع رحلة العميل باستخدام قالب المخطط التحويلي هذا

قم بمراجعة برنامج المقارنات الدولية (ملف تعريف العميل المثالي)

جزء أساسي من تخطيط استراتيجية المبيعات هو مراجعة برنامج المقارنات الدولية (ICP) الخاص بك.

العودة إلى قائمة التوقعات. قم بمراجعة هذه القائمة للحصول على صورة أوضح لعملائك المحتملين وتحسين فرصك في إجراء عملية بيع.

فيما يلي الطرق التي يمكنك من خلالها مراجعة برنامج المقارنات الدولية (ICP) الخاص بك:

الخوض في التفاصيل – جمع معلومات حول توقعاتك بما يتجاوز معلومات الاتصال الخاصة بهم. قم بإدراج جنسهم وعمرهم وموقعهم وحالتهم الاجتماعية والمزيد.

– جمع معلومات حول توقعاتك بما يتجاوز معلومات الاتصال الخاصة بهم. قم بإدراج جنسهم وعمرهم وموقعهم وحالتهم الاجتماعية والمزيد. فهم الرغبات – معرفة المزيد عن سلوكهم. تذكر أن ما يحبونه له علاقة بأفعالهم.

– معرفة المزيد عن سلوكهم. تذكر أن ما يحبونه له علاقة بأفعالهم. تعلم حول محركات الشراء الرئيسية – معرفة ما الذي يلهم العملاء المحتملين لشراء منتج ما.

قم بمراجعة ملفات تعريف العملاء المثالية وشخصيات المشتري بمساعدة هذا القالب البديهي.

قم بإجراء تحليل SWOT للمبيعات

يمكن أن يساعدك تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات (SWOT) على رؤية الطبيعة القوية لخطة المبيعات الإستراتيجية الخاصة بك.

بعد سرد هذه العوامل المرتبطة بشركتك، افهم تأثيرها.

فيما يلي الطرق التي يمكنك من خلالها إجراء تحليل SWOT للمبيعات.

تحديد الأولويات – احصل على صورة كاملة لعملية البيع الخاصة بك. ثم حدد القضايا الأكثر أهمية من غيرها وحدد الأولويات.

– احصل على صورة كاملة لعملية البيع الخاصة بك. ثم حدد القضايا الأكثر أهمية من غيرها وحدد الأولويات. معالجة المشكلات في التحليل – فكر في قائمة أولوياتك وقم بمعالجة القضايا بناءً على مستوى أهميتها.

– فكر في قائمة أولوياتك وقم بمعالجة القضايا بناءً على مستوى أهميتها. قم بإشراك الأشخاص المناسبين – تواصل مع أحد الخبراء وأظهر له تحليل SWOT لمبيعاتك. ثم اطلب منهم النصيحة حول كيفية المتابعة.

لدى Wix مكتبة واسعة من القوالب لإنشاء تحليل SWOT الخاص بك. استخدم قالب خطة استراتيجية المبيعات أدناه للحصول على بداية إبداعية.

مزامنة مع فريق المبيعات والتسويق الخاص بك

قد يكون عدم التواصل مع فرق المبيعات والتسويق لديك مشكلة. وكأن اليد اليسرى لا تعرف ما تفعله اليد اليمنى.

لمزامنة فرق المبيعات والتسويق لديك، إليك بعض الأشياء التي يجب عليك فعلها:

الاتفاق على استراتيجية المبيعات – قم بإجراء استطلاع واسأل عن استراتيجية المبيعات الأكثر إعجابًا من قبل كلا الفريقين. ثم اختر نهجًا ناجحًا وقم بتوحيده كاستراتيجية للاستخدام.

– قم بإجراء استطلاع واسأل عن استراتيجية المبيعات الأكثر إعجابًا من قبل كلا الفريقين. ثم اختر نهجًا ناجحًا وقم بتوحيده كاستراتيجية للاستخدام. التواصل في كثير من الأحيان – احصل على فرق المبيعات والتسويق الخاصة بك على نفس الصفحة. قم بدعوة جميع الأعضاء إلى مجموعة Slack أو ما شابه ذلك حتى يتمكنوا من طرح الأسئلة وحلها قبل تصعيدها.

– احصل على فرق المبيعات والتسويق الخاصة بك على نفس الصفحة. قم بدعوة جميع الأعضاء إلى مجموعة Slack أو ما شابه ذلك حتى يتمكنوا من طرح الأسئلة وحلها قبل تصعيدها. تشجيع التعاون – بصرف النظر عن الحديث، يجب على كلا الفريقين أن يتعلموا العمل معًا. استخدم أداة إدارة علاقات العملاء (CRM) حيث يمكن لفريق التسويق الخاص بك إرسال عملاء محتملين إلى فريق المبيعات الخاص بك للتأهيل. يجب على كلا الفريقين مشاركة ملاحظاتهما للحصول على المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين في المستقبل.

قم بإنشاء دليل مبيعات فعال لإبقاء الجميع متزامنين وزيادة الإنتاجية أثناء عملية البيع. لدينا أيضًا مجموعة واسعة من قوالب قواعد اللعبة لمساعدتك على البدء.

سواء كنت تقوم بإنشاء مواد مبيعات أو تسويق، فإن Wix يدعم التعاون في الوقت الفعلي عبر فرق من جميع الأحجام.

تحديد عملية المبيعات الخاصة بك

جمعية إدارة المبيعات، وهي جمعية مهنية عالمية للمديرين، تنص على ذلك 90% من الشركات باستخدام عملية المبيعات الموجهة هم أصحاب الأداء الأفضل.

ولكن قبل إنشاء عملية مبيعات موجهة ومحددة جيدًا، إليك الخطوات التي يجب عليك اتباعها أولاً:

فهم العملية الشاملة الخاصة بك – تحديد الخطوات المختلفة لعملية البيع الخاصة بك. بهذه الطريقة، يمكنك تحديد الخطوات التي يجب التخلص منها والخطوات التي يجب الحفاظ عليها.

– تحديد الخطوات المختلفة لعملية البيع الخاصة بك. بهذه الطريقة، يمكنك تحديد الخطوات التي يجب التخلص منها والخطوات التي يجب الحفاظ عليها. مراجعة الحقائق – التركيز على الأرقام والأشكال. تعرف على الخطوات والتكتيكات التي حققت أكبر قدر من المبيعات ولماذا. ثم قم بتكرار ذلك في عملية المبيعات الموجهة القادمة.

– التركيز على الأرقام والأشكال. تعرف على الخطوات والتكتيكات التي حققت أكبر قدر من المبيعات ولماذا. ثم قم بتكرار ذلك في عملية المبيعات الموجهة القادمة. إجراء توقعات المبيعات – قم بإنشاء تقدير لما تريد بيعه والربح المقدر. من هنا، اكتشف كيف يمكن أن تساعد عمليتك في تحقيق توقعاتك.

موجز وتعيين المهام لفريقك

إن جعل فريقك يؤدي المستوى المطلوب قد يكون أمرًا صعبًا. وقد يكون الأمر مستحيلًا، خاصة إذا لم يكن لديهم المعرفة والتوجيه والمهارات المناسبة.

فيما يلي الطرق التي يمكنك من خلالها مساعدة فريقك على إنهاء الملخصات المخصصة لهم:

تقديم التدريب – أظهر لفريقك كيفية التعامل مع الأمور. يمكنك تدريبهم في الموقع أو إنشاء مواد تعليمية وتحميلها على نظام التعلم الإلكتروني الذي يمكن للجميع الوصول إليه.

– أظهر لفريقك كيفية التعامل مع الأمور. يمكنك تدريبهم في الموقع أو إنشاء مواد تعليمية وتحميلها على نظام التعلم الإلكتروني الذي يمكن للجميع الوصول إليه. استخدم نظام المرشد والمتدرب – شارك عضوًا صغيرًا في الفريق مع عضو رفيع المستوى. إذا لم يكن هناك صغار وكبار، استخدم نظام الأصدقاء. وهذا يخلق المساءلة والشعور بالمسؤولية بين أعضاء الفريق.

– شارك عضوًا صغيرًا في الفريق مع عضو رفيع المستوى. إذا لم يكن هناك صغار وكبار، استخدم نظام الأصدقاء. وهذا يخلق المساءلة والشعور بالمسؤولية بين أعضاء الفريق. تفصيل النقاط الخاصة بك – مناقشة الأمور بالتفصيل الكامل. وكن منفتحًا على الأسئلة. والأهم من ذلك، التحلي بالصبر أثناء معالجة جميع مخاوفهم.

حدد أدوات وبرامج المبيعات المناسبة

قد يكون إنشاء خطة مبيعات استراتيجية أمرًا صعبًا. ولكن، يمكنك أتمتة مهام معينة باستخدام البرنامج المناسب.

فيما يلي طرق لاختيار الأدوات المناسبة للمساعدة في تطوير وتنفيذ خطة المبيعات الخاصة بك:

استخدم أدوات بسيطة وسهلة الفهم – يجب أن يتمتع البرنامج الذي اخترته بواجهة بسيطة ونظام تنقل سهل. في النهاية، يعتمد الأمر على ما يشعر فريقك بالراحة في استخدامه، لذا تأكد من اختبار أفضل الأدوات للعثور على الأداة المناسبة.

– يجب أن يتمتع البرنامج الذي اخترته بواجهة بسيطة ونظام تنقل سهل. في النهاية، يعتمد الأمر على ما يشعر فريقك بالراحة في استخدامه، لذا تأكد من اختبار أفضل الأدوات للعثور على الأداة المناسبة. اختر الأدوات التي تتضمن تكامل CRM – تساعد في نقل كافة معلومات العملاء الخاصة بك إلى البرنامج بسلاسة. يتيح ذلك إجراء إسناد ترافقي لبيانات العملاء والمبيعات في لوحة معلومات واحدة.

– تساعد في نقل كافة معلومات العملاء الخاصة بك إلى البرنامج بسلاسة. يتيح ذلك إجراء إسناد ترافقي لبيانات العملاء والمبيعات في لوحة معلومات واحدة. استخدم البرامج ذات الميزات التحليلية – استفد من البيانات التحليلية لمساعدتك في تحديد خطوات العملية الأكثر فعالية والأقل فعالية. من هنا، قم بإجراء التعديلات اللازمة لتحسين الأداء في المستقبل.

في هذه المقالة، قمنا بتغطية الطرق المختلفة التي يمكن أن تساعدك بها Wix في زيادة المبيعات. وأفضل ما في الأمر هو أن لدينا عددًا كبيرًا من القوالب لإنشاء محتوى تمكين المبيعات مثل الكتب الإلكترونية والمستندات التقنية والمقترحات والعروض التقديمية ومقاطع الفيديو التوضيحية وغير ذلك الكثير.

فيسمي

Wix عبارة عن منصة شاملة لإنشاء المحتوى المرئي والعروض التقديمية، مثل خطة المبيعات الإستراتيجية. يمكن أن تساعدك وظيفة السحب والإفلات لدينا ومجموعة واسعة من الميزات في تصميم تحفة فنية حتى بدون خبرة في التصميم.

بالنسبة لفرق المبيعات التي تبحث عن كيفية بناء استراتيجية المبيعات، لدى Wix كل ما تحتاجه، بما في ذلك خطط المبيعات وتقارير المبيعات وضمانات المبيعات وخطط أعمال المبيعات وعروض المبيعات والمزيد.

اجعل خطة المبيعات الخاصة بك تفاعلية عن طريق إضافة أيقونات Wix وصور المخزون ومقاطع الفيديو. قم أيضًا بتضمين المخططات والرسوم البيانية والخرائط وعناصر واجهة المستخدم وأدوات تصور البيانات الأخرى.

يتيح لك Wix أيضًا إضافة مستخدمين والتعاون في المشروع. يمكن لفريق المبيعات والتسويق لديك التعاون بشكل فعال والعمل على خطة المبيعات الخاصة بك معًا في نفس الوقت. بمجرد اكتمال الخطة، يمكنك مشاركة خطة مبيعاتك ونشرها ليراها الجميع.

قوة المبيعات

تعد Salesforce واحدة من منصات المبيعات الأكثر شعبية وهي أيضًا كبيرة في مجال خدمة العملاء وأتمتة التسويق.

أولاً، يمكنك إنشاء حملات مخصصة باستخدامه. جمع معلومات فريدة عن عملاء محددين لتقديم تجربة لا تنسى للعملاء.

وأيضًا، إذا كانت لديك عمليات متكررة، فاستخدم الأداة لتنفيذها. يساعدك هذا على توفير المزيد من الوقت الذي يمكنك الالتزام به في مهام أكثر أهمية.

وأخيرًا، يمكنك تبسيط عملية المبيعات الخاصة بك من خلال دمج الأدوات في مجموعة تقنيات المبيعات الحالية لديك مع Salesforce.

HubSpot

إليك أداة أخرى تناسب احتياجاتك إذا كنت تتطلع إلى تطوير استراتيجية مبيعات. HubSpot عبارة عن منصة تسويق ومبيعات مصممة لرفع مستوى المبيعات. فهو يعمل على مواءمة قسمي المبيعات، ويطبق ثقافة تعاونية، ويعزز تمكين المبيعات والمزيد.

يتيح لك النظام الأساسي معالجة كل عميل محتمل بشكل فريد من خلال التنميط التدريجي. توفر لك هذه الميزة الوقت وتتجنب الرتابة وتعزز المبيعات نتيجة لذلك.

يمكنك مراجعة حسابات العملاء من خلال جمع معلومات تفصيلية صريحة وضمنية عنهم. وهذا يسمح لك بتعريف كل واحد منهم بشكل أكثر فعالية.

Monday.com

Monday.com هي أداة لإدارة المشاريع توفر عناصر بناء بدون تعليمات برمجية لتشكيل سير العمل لديك.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام عمود التاريخ لمزامنة المهام مع التقويمات الشائعة. يمكنك مزامنة الأداة مع Microsoft Outlook، وiCal، وGoogle لإبقائك على المسار الصحيح مع جدولك الزمني.

لترتيب لوحة مشروعك، استخدم ميزة Batch Actions. يتيح لك ذلك نشر مجموعة من العناصر وأرشفتها وحذفها بنقرة زر واحدة.

لا يهم ما هي أداة المبيعات المفضلة لديك أو ما إذا كنت تستخدم مجموعة من الأدوات المختلفة، فإن Wix توفر لك كل ما تحتاجه. تتيح لك مكتبتنا الخاصة بعمليات التكامل الأصلية الاتصال بأي أداة تستخدمها بالفعل وتحقيق أقصى استفادة منها.

أفضل الممارسات لخطة المبيعات الاستراتيجية التي تفوز

إن إنشاء خطة مبيعات استراتيجية يزيد من احتمالات نجاحك إجراء عملية بيع. وإذا كنت تريد مضاعفة فرصك، راجع المناقشات أدناه:

قم بتوثيق خطة مبيعاتك في عرض تقديمي

يتيح لك توثيق خطة المبيعات الخاصة بك تحليلها. إنها الطريقة التي يمكنك بها تحديد العناصر الرابحة والخاسرة في خطتك وتصحيحها.

فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك في تقديم خطة المبيعات الخاصة بك:

توضيح الأهداف والغايات – التواصل القيمة الخاصة بك. أخبر الجمهور بماذا وكيف ولماذا تبيع.

– التواصل القيمة الخاصة بك. أخبر الجمهور بماذا وكيف ولماذا تبيع. استخدم القوالب – القالب الموضح أعلاه هو قالب ممتاز ومناسب.

– القالب الموضح أعلاه هو قالب ممتاز ومناسب. قليل الكلام – ركز على البيانات في عرضك التقديمي وقلل من مناقشاتك. لا تتردد في الترفيه عن الأسئلة أيضا.

المتابعة مع عملاء المبيعات والتسويق

وفقاً لدراسة أجرتها شركة Brevet، وهي شركة استشارات مبيعات متخصصة في نمو الإيرادات، 80% من المبيعات تحتاج إلى خمس متابعات.

لذا، إذا لم تبدأ بالمتابعة (والمزيد من المتابعات)، فإنك تخسر جزءًا كبيرًا من مبيعاتك.

فيما يلي الطرق التي يمكنك من خلالها متابعة العملاء المحتملين:

توفير القيمة – أرسل إليهم محتوى حصريًا غير مدرج في عرض المبيعات الأصلي. إذا كنت تبيع برامج للعملاء المحتملين، فقم بإنشاء مقطع فيديو قصير مخصص حول كيفية استخدام أداتك لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم بشكل أسرع. يُظهر بذل جهد إضافي تفانيك في تلبية احتياجاتهم.

– أرسل إليهم محتوى حصريًا غير مدرج في عرض المبيعات الأصلي. إذا كنت تبيع برامج للعملاء المحتملين، فقم بإنشاء مقطع فيديو قصير مخصص حول كيفية استخدام أداتك لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم بشكل أسرع. يُظهر بذل جهد إضافي تفانيك في تلبية احتياجاتهم. استخدم التنوع – أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى العميل المحتمل إذا قمت بالتقاطه عبر الهاتف أو العكس. اتصل بهم على شبكات التواصل الاجتماعي أيضًا.

– أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى العميل المحتمل إذا قمت بالتقاطه عبر الهاتف أو العكس. اتصل بهم على شبكات التواصل الاجتماعي أيضًا. الفضاء بها – فهم الجدول الزمني للعميل المتوقع. اعرف الأوقات التي يكونون فيها مشغولين وأفضل الأوقات التي سيوافقون فيها على عرضك. المتابعة كل أسبوعين، على سبيل المثال.

احصل على تعليقات من العملاء وأعضاء الفريق

الحصول على ردود الفعل أمر حيوي. إنها الطريقة التي يمكنك بها التعرف على نقاط البيع الخاصة بك وما يعتقد الناس أنه يجب عليك فعله للتحسين.

فيما يلي الطرق التي يمكنك من خلالها الحصول على التعليقات:

إجراء مقابلات – اقترب من عملائك واطلب منهم إجراء محادثة سريعة. خذ ملاحظاتهم خطوة بخطوة واستخدمها لتحسين خطة المبيعات الخاصة بك.

– اقترب من عملائك واطلب منهم إجراء محادثة سريعة. خذ ملاحظاتهم خطوة بخطوة واستخدمها لتحسين خطة المبيعات الخاصة بك. توزيع الاستطلاعات – تواصل مع عملائك وأعضاء فريقك. ثم قم بمشاركة رابط للاستطلاع مع الأسئلة ذات الصلة.

– تواصل مع عملائك وأعضاء فريقك. ثم قم بمشاركة رابط للاستطلاع مع الأسئلة ذات الصلة. تحقق من وسائل التواصل الاجتماعي – في بعض الأحيان، يعبر العملاء عن أفكارهم عنك حتى لو لم تسألهم. إذا كانت لديك صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي، فتأكد من إشراك المستخدمين ومعرفة شعورهم تجاه علامتك التجارية.

تحليل النتائج والبيانات

انظر كيف حالك. إذا كانت خطتك فعالة، فلا يمكنك معرفة ذلك إلا بناءً على النتائج الفعلية.

وفيما يلي طرق لتحليل النتائج والبيانات.

استخدم أدوات التحليلات – يمكنك استخدام Wix’s Analytics إذا كنت تريد معرفة عدد الأشخاص الذين شاهدوا خطة مبيعاتك أو تفاعلوا معها.

– يمكنك استخدام Wix’s Analytics إذا كنت تريد معرفة عدد الأشخاص الذين شاهدوا خطة مبيعاتك أو تفاعلوا معها. قياس النتائج بما يتماشى مع الأهداف – مراجعة أهدافك. ثم استخدم النتائج كأساس لمعرفة مدى قربك من تحقيقها.

– مراجعة أهدافك. ثم استخدم النتائج كأساس لمعرفة مدى قربك من تحقيقها. قم بتعيين مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات – كما هو الحال مع فرق المبيعات عالية الأداء، يمكنك تتبع تقدمك باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية المؤثرة (KIPs). وهي تشمل تكاليف اكتساب العملاء ومتوسط ​​هوامش الربح ونمو المبيعات الشهرية.

قم بالمحور وضبط خطتك

إذا كانت خطتك تبدو صعبة، قم بإجراء التغييرات. قد لا تسير الأمور كما هو مخطط لها، ولا بأس بذلك.

فيما يلي الطرق التي يمكنك من خلالها إجراء تغييرات على خطتك:

قم بتوصيل الحاجة إلى المحور والضبط – إظهار الصدق والشفافية. شارك سبب حاجتك لإجراء التغييرات.

– إظهار الصدق والشفافية. شارك سبب حاجتك لإجراء التغييرات. زيادة مشاركة العملاء – التكيف مع العملاء المتوسطين الأكثر ملاءمة للتواصل معك. على سبيل المثال، قم بتضمين Zoom في نهج المبيعات الخاص بك لأولئك الذين يفضلون مكالمات الفيديو. قم أيضًا بإتاحة خيارات الدردشة المباشرة والهاتف لتشجيع العملاء على الاتصال بك بخصوص مشكلاتهم. وعلى العكس من ذلك، اتبع النهج الاستباقي من خلال سؤالهم عن مخاوفهم عبر البريد الإلكتروني.

– التكيف مع العملاء المتوسطين الأكثر ملاءمة للتواصل معك. على سبيل المثال، قم بتضمين Zoom في نهج المبيعات الخاص بك لأولئك الذين يفضلون مكالمات الفيديو. قم أيضًا بإتاحة خيارات الدردشة المباشرة والهاتف لتشجيع العملاء على الاتصال بك بخصوص مشكلاتهم. وعلى العكس من ذلك، اتبع النهج الاستباقي من خلال سؤالهم عن مخاوفهم عبر البريد الإلكتروني. أعد اختراع أساليبك – التكيف مع الاتجاهات الحالية وأفضل الممارسات، مثل البيع الداخلي والتجارب الشخصية متعددة القنوات ونجاح العملاء. يتيح لك تنفيذ هذه الاستراتيجيات تحديث نهجك حتى تتمكن من استهداف عملاء محتملين أفضل وزيادة تحويلاتك.

أضف Wix إلى صندوق أدوات فريق المبيعات الخاص بك

قد لا يكون إجراء عملية البيع أمرًا بسيطًا. ولكن يجب أن تعرف ما يجب عليك فعله منذ البداية إذا اتبعت النصائح الواردة في هذا المنشور.

باستخدام خطة المبيعات الإستراتيجية، يمكنك إعداد مؤسستك لزيادة المبيعات والتحويلات!

ولكن للوصول إلى هذا الهدف، فإن إنشاء خطة مبيعات فعالة هو أفضل رهان لك. ابدأ بالتسجيل لاستخدام Wix، ثم استفد من مكتبة النماذج الغنية لدينا لإطلاق العنان لإبداعك. استخدم أيضًا النظام الأساسي لإنشاء مواد مبيعات مقنعة أخرى.