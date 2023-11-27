ستساعدك المقالة التالية: كيفية إنشاء علامة تصنيف ذات علامة تجارية سيستخدمها الأشخاص فعليًا

“لقد كنا نشطين على مواقع التواصل الاجتماعي لسنوات دون وجود علامة تصنيف تحمل علامة تجارية. هل نحن حقا بحاجة إلى واحدة الآن؟ “

سؤال عادل! تعد علامات التصنيف بمثابة حقيبة مختلطة للمسوقين هذه الأيام.

بعض الحسابات تملأ منشوراتها بها. والبعض الآخر بالكاد يستخدمها على الإطلاق.

وما إذا كانت علامات التصنيف تؤثر حقًا على مدى الوصول أم لا، فهذا أمر قابل للنقاش على كليهما Instagram وتيك توك.

المشكلة هي أن قوة الهاشتاجات اليوم تتجاوز نطاق الوصول أو الرؤية. فكر في كيف يمكن لعلامات التصنيف ذات العلامات التجارية أن تساعد الشركات…

الاخبار الجيدة؟ يعد إنشاء علامة التصنيف الخاصة بك والترويج لها أسهل مما تعتقد!

يشرح هذا المنشور كيفية إنشاء علامة تصنيف ذات علامة تجارية سيستخدمها جمهورك بالفعل.

لماذا يعد إنشاء علامة تصنيف لعلامتك التجارية أمرًا يستحق العناء تمامًا

سنعض: ليس كل علامة تجارية على وسائل التواصل الاجتماعي لديها علامة تصنيف مخصصة خاصة بالشركة.

هذا لا يعني أنه لا ينبغي عليك ذلك.

بعض العلامات التجارية مترددة بشأن علامات التصنيف ونحن نفهم السبب. سنوات من حشو الهاشتاج والضجيج جعلت المسوقين حذرين. من الواضح أن علامات التصنيف لا تؤثر على مدى الوصول كما كانت في السابق.

ولكن مرة أخرى، فإن فائدة علامات التصنيف ذات العلامات التجارية لا علاقة لها بمدى الوصول.

فكر في علامة التصنيف الخاصة بعلامتك التجارية كأداة. على وجه التحديد، أداة…

ينظم ويكشف عن المحتوى المتعلق بعلامتك التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي. يتضمن ذلك الصور ومقاطع الفيديو من العملاء الذين ربما فاتتهم.

يتضمن ذلك الصور ومقاطع الفيديو من العملاء الذين ربما فاتتهم. يساعد الخوارزميات الاجتماعية على فهم “موضوع” المحتوى الخاص بك. على سبيل المثال، تعتمد خوارزمية TikTok على علامات التصنيف عند عرض مقاطع الفيديو على صفحة #ForYou. ال Instagram تستخدم خوارزمية Reels علامات التصنيف بطريقة مماثلة.

دعوة للعملاء لمشاركة محتوى حول علامتك التجارية. يعد هذا بمثابة وسيلة لإشراك جمهورك وجمع المزيد من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون في نفس الوقت. كلما زاد عدد الأشخاص الذين يستخدمون الهاشتاج الخاص بك، زاد احتمال أن يحذو حذوه الآخرون.

إذا لم يكن هناك شيء آخر، فإن علامات التصنيف ذات العلامات التجارية تساعدك على الترتيب في نتائج البحث الاجتماعي. وهذا مهم مع استخدام المزيد من المستهلكين Instagram و TikTok للبحث عن العلامات التجارية مثل Google.

كمرجع، فيما يلي مثال للبحث عن علامة تجارية باستخدام علامات التصنيف على TikTok.

3 أنواع من الهاشتاجات ذات العلامات التجارية + أمثلة لكل منها

لنفترض أنك تريد إنشاء علامة تصنيف تحمل علامة تجارية بنفسك.

مرة أخرى، ليس عليك أن تجهد عقلك لتحقيق ذلك.

هناك ثلاثة أنواع محددة من العلامات التي يجب أن تكون على دراية بها. يمكن أن يساعدك التعرف على هذه العلامات في طرح أفكار الهاشتاج بنفسك.

1. علامات التصنيف لاسم العلامة التجارية (مع أو بدون لمسة)

يعد الالتزام باسم علامتك التجارية أو أي شكل مختلف عنها رهانًا آمنًا.

وينطبق هذا بشكل خاص إذا كان اسم علامتك التجارية فريدًا وكنت تمتلك مقابض @ الاجتماعية الخاصة به.

انظر إلى علامة #ilibeauty الخاصة بـ ILIA Beauty للحصول على مراجع. إن كسب عشرات الآلاف من المشاركات ليس شيئًا يستهزئ به. توضح ILIA كيف يمكنك إبقاء الأمور بسيطة باستخدام الهاشتاج الذي يحمل علامتك التجارية.

ستستخدم بعض العلامات التجارية اختلافات طفيفة في أسمائها. يُعد هاشتاج #MyAnthropologie الخاص بـ Anthropologie مثالًا جيدًا على ذلك. بسيط ولكن فعال.

مصدر: @الأنثروبولوجيا

إليك مثال آخر من NARS وهاشتاج #NARSissist الخاص بهم.

مصدر: @narsissist

فائدة كبيرة أخرى لعلامات التصنيف الخاصة بأسماء العلامات التجارية هي أنها تسهل العثور عليك عبر البحث الاجتماعي. الوجبات الجاهزة الكبيرة، رغم ذلك؟ ليس عليك أن تقلق بشأن إنشاء الهاشتاج الأكثر إبداعًا في العالم!

2. الشعارات وعلامات التصنيف للشعار

ألا ترغب في استخدام اسم علامتك التجارية كعلامة التصنيف الخاصة بك؟

عادلة بما فيه الكفاية! الشعار أو الشعار الخاص بشركتك هو لعبة عادلة.

الشعارات فريدة لعلامتك التجارية بشكل افتراضي. يمكنهم إظهار شخصيتك أيضًا. يمكن لهذه العلامات أن تبني ارتباطًا بين شعارك وما تعنيه علامتك التجارية.

يعد #bottledbeautysleep من Awake Skincare مثالًا رائعًا لعلامة التصنيف المستخدمة.

مصدر: @awakeskin

يتدحرج من اللسان. سهل التذكر. يتماشى مع العلامة التجارية. تحقق وتحقق وتحقق!

تفتخر بعض الشركات في الواقع بوجود علامات تصنيف متعددة ذات علامات تجارية. عادةً ما يكون هذا النهج مخصصًا للشركات التي لديها ملايين المتابعين الاجتماعيين. تعني العلامات المتعددة أنك تقوم بتقسيم الإشارات إلى علامتك التجارية والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون. فيما يلي مثال من Milk Makeup.

مصدر: @milkmakeup

Note: يعد وجود علامة تصنيف لاسم العلامة التجارية وعلامة تصنيف الشعار أمرًا منطقيًا إذا كنت تحاول ربط شعار معين بعلامتك التجارية. توقع أن يقوم معظم الأشخاص بالنشر على علامة اسم علامتك التجارية.

3. المحتوى والعلامات التجارية الخاصة بالحملة

تقوم بعض العلامات التجارية المتخصصة في التواصل الاجتماعي بإنشاء علامات تصنيف مرتبطة بمنشورات محددة. قد تقوم العلامات التجارية بالترويج لعلامات التصنيف المتعلقة…

منتج معين

نوع من سلسلة المحتوى

حملة أو إطلاق منتج

على سبيل المثال، تشارك Lashify بشكل متكرر نصائح لمساعدة العملاء في تحقيق أفضل مظهر لهم. يقومون بتصنيف منشوراتهم التعليمية باستخدام هاشتاج #LashClass.

مصدر: @lashify

يحدد هذا الهاشتاج المربعات الخاصة بكونه خاصًا بالعلامة التجارية و تصنيف محتواه.

Note: لا تحتاج إلى إنشاء علامات تصنيف لكل منتج تبيعه أو حملة تديرها. لا تنشر #علاماتك بشكل رقيق. بدلاً من ذلك، قم بحجزها لأحداث مثل عمليات الإطلاق أو حملات الهاشتاج التي ينشئها المستخدمون.

نصائح لإنشاء علامة التصنيف الخاصة بك

لا يجب أن يكون إنشاء علامة تصنيف أمرًا شاقًا. هيك، ينبغي أن يكون هزار!

ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن علامة التصنيف التي تحمل علامتك التجارية هي شيء سيتم استخدامه خلال حملات التسويق الاجتماعي الخاصة بك. إنه ليس شيئًا يجب أن تعامله كفكرة لاحقة.

فيما يلي بعض النصائح السريعة التي يجب مراعاتها عند إنشاء علامة تصنيف تحمل علامة تجارية.

1. عندما تكون في شك، اجعل الهاشتاج الخاص بك قصيرًا وحلوًا

من السهل تذكر أفضل علامات التصنيف ذات العلامات التجارية. القاعدة الأساسية: كلما كان أقصر، كان أفضل.

بالنسبة لأسماء العلامات التجارية وعبارات الهاشتاج، حاول ألا تتجاوز ثلاث كلمات. من الممكن أن تصنع إبداعًا و علامة التصنيف الفعالة التي لا تحتوي على الكثير من الكلمات.

انظر إلى هاشتاج Skinfix القصير والرائع #TotalSkinNerds كمثال لكيفية تحقيق التوازن بين البساطة والإبداع. يرتبط الهاشتاج بالعلامة التجارية ومجتمعها مع سهولة تذكره.

مصدر: @skinfixinc

2. تأكد مرة أخرى من أن #العلامة الخاصة بك أصلية

يبدو الأمر وكأنه لا يحتاج إلى تفكير، أليس كذلك؟

ومع ذلك، هناك الكثير من المحتوى هناك!

ستندهش من علامات التصنيف التي تم استخدامها في مجال عملك وخارجه. لا تخاطر بمواجهة علامة تجارية أو منشئ محتوى آخر عن طريق استغلال الهاشتاج الخاص به.

بدلاً من ذلك، ركز على إنشاء علامة تصنيف فريدة من نوعها تحمل علامة تجارية أنت. هذا هو السبب في أن اسم العلامة التجارية أو أشكال اسم العلامة التجارية تعتبر رهانًا آمنًا.

على سبيل المثال، #GrooveWithAmika هو بوضوح هاشتاج أميكا. احتمالات الخلط بينه وبين شخص آخر ضئيلة للغاية.

مصدر: @أميكا

3. ضع في اعتبارك الرسملة المتسقة

لا تؤثر الكتابة بالأحرف الكبيرة على استخدام الهاشتاج. وذلك لأنهم ليسوا حساسين لحالة الأحرف.

سواء تمت كتابتها مثل #this أو #THIS، فهي نفسها.

تعد كتابة علامات التصنيف الخاصة بك بالأحرف الكبيرة خيارًا أسلوبيًا يناسبك تمامًا. معظم العلامات التجارية لا تفعل ذلك ولكنها ظرفية.

إذا كانت علامتك التجارية تستخدم حالة العنوان أو حالة الجمل (يفكر: براندنآمي مقابل العلامة التجاريةنame)، يجب أن يكون الهاشتاج الخاص بك متسقًا بشكل مثالي. تحقق من المثال أدناه، للرجوع إليه.

مصدر: @ecotools

تنطبق نفس القواعد إذا كانت علامتك التجارية تستخدم جميع القبعات (انظر العناية بالبشرة NUDE أدناه):

مصدر: @nudeskincare

يجب أن يكون هدفك هو إنشاء هاشتاج سهل الاستخدام والقراءة والفهم. هذه تفاصيل صغيرة ولكنها بالتأكيد تستحق أن نأخذها في الاعتبار.

كيفية الترويج لعلامة التصنيف الخاصة بك

لا تقوم العلامات التجارية بنشر آلاف المشاركات على علامات التصنيف الخاصة بها عن طريق الصدفة.

لنفترض أنك قمت بتثبيت علامة التصنيف الخاصة بعلامتك التجارية ولكن لم يستخدمها أحد بعد. لاختتام الأمور، إليك بعض استراتيجيات الترويج للهاشتاج المنخفضة لكليهما Instagram والتيك توك:

ابدأ بسيرتك الاجتماعية والمشاركات والعروض الترويجية الحالية

إذا كنت تريد من المتابعين والعملاء استخدام الهاشتاج الذي يحمل علامتك التجارية، فلا تخجل من ذلك!

لست متأكدًا من مكان وضع علامة التصنيف الخاصة بك Instagram أو تيك توك؟ ابدأ بوضع علامتك في المقدمة والوسط في سيرتك الذاتية على مواقع التواصل الاجتماعي.

مصدر: @dphue

يعد دمج علامة التصنيف الخاصة بك مع عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء طريقة دقيقة ولكنها قوية لتحفيز التفاعل. على سبيل المثال، تطلب شركة IT Cosmetics من العملاء صراحةً مشاركة الصور على الهاشتاج الخاص بهم.

مصدر: @itcosmetics

يمكن أن تكون عبارات الحث على اتخاذ إجراء مثل هذه بمثابة دفعة تشتد الحاجة إليها لحث الأشخاص على النشر حول علامتك التجارية.

بالمناسبة، لا يجب أن يتوقف الترويج للهاشتاج على وسائل التواصل الاجتماعي. وينطبق هذا بشكل خاص إذا كنت تريد جمع المحتوى الذي ينشئه المستخدمون ومحتوى العميل من خلال حملة هاشتاج.

على سبيل المثال، تقوم العديد من العلامات التجارية بالترويج لعلامات التصنيف الخاصة بها على موقعها الإلكتروني أو في قوائم بريدها الإلكتروني. إن القيام بذلك باستمرار يجعل علامتك لا يمكن تفويتها.

مصدر: ae.com

يمكن أن يكون الحصول على صيحات العلامات التجارية حافزًا قويًا للترويج لعلامة التصنيف الخاصة بالعلامة التجارية. يسلط هذا الضوء على كيف يمكن أن تكون علامات التصنيف أداة لبناء العلامة التجارية التي تحتفي بعملائك.

2. استخدم الهاشتاج الخاص بك وتفاعل معه بانتظام

لا يمكنك أن تتوقع أن يستخدم متابعوك علامة التصنيف الخاصة بك إذا كنت لا تستخدمها على حسابك الخاص.

تأكد من إضافة علامة التصنيف الخاصة بك إلى أجزاء المحتوى ذات الصلة. يجب أن تكون هذه ممارسة شائعة إذا كنت تقوم بالفعل بترويج المحتوى الخاص بك باستخدام علامات أكثر عمومية وذات صلة بالصناعة (فكر في: #beautyhacks، #curlyhair).

خطوة ذكية أخرى هي التعامل مع الحسابات التي يفعل استخدم الهاشتاج الذي يحمل علامتك التجارية.

إذا صرخ عليك شخص ما أو أنشأ جزءًا من المحتوى الذي يعرض علامتك التجارية، فأظهر له بعض الحب. تعليق سريع أو “شكرًا” يمكن أن يفي بالغرض. يمكن أن تؤدي إعادة نشر المحتوى الموسوم بنفسك إلى دعوة المزيد من العملاء الراضين للقيام بنفس الشيء

3. مراقبة أداء الهاشتاج الذي يحمل علامتك التجارية

الاتساق مهم عندما يتعلق الأمر بالترويج لعلامات التصنيف.

بالتأكيد، يستغرق الأمر بضع ثوانٍ فقط لنقل أحد الأشخاص إلى أي مشاركة معينة.

كما هو الحال مع أي استراتيجية تسويقية أخرى، يجب عليك مراقبة أداء الهاشتاج الخاص بك.

على سبيل المثال، هل تتزايد استخدامات الهاشتاج الخاص بك؟ هل تكسب مشاركات من المبدعين والعملاء؟ هل هناك أي أجزاء من المحتوى سريعة الانتشار تعرض علامتك؟

مصدر: @mikaylajmakeup

إن متابعة أداء الهاشتاج الخاص بك يمكن أن يسلط الضوء على مدى تفاعل جمهورك. كلما زاد عدد الأشخاص الذين ينشرون بشكل إيجابي على الهاشتاج الخاص بك، كان ذلك أفضل.

كيفية جذب المزيد من الاهتمام إلى منشورات علامتك التجارية

من السهل شطب علامات التصنيف باعتبارها حداثة عندما يتعلق الأمر بوسائل التواصل الاجتماعي.

ولكن الواقع؟ يمكن لاستراتيجية الهاشتاج المدروسة أن تبني الوعي وتوفر مكانًا للأشخاص للتعبير عن علامتك التجارية. باختصار، يمكن أن يكون الهاشتاج الذي يحمل علامتك التجارية بمثابة مركز للإثبات الاجتماعي.

وإذا كنت تكافح من أجل كسب دليل اجتماعي أو محتوى العميل بنفسك، فيمكن أن يساعدك Statusphere.

تقوم منصة التسويق المؤثر الجاهزة الخاصة بنا بمطابقة العلامات التجارية مع المبدعين ذوي الصلة من شبكتنا التي تم فحصها. نحن أيضًا نتعامل مع جميع الأعباء الثقيلة عندما يتعلق الأمر بالتوفيق والوفاء وتتبع الأداء.

هل تريد معرفة المزيد حول كيفية عمل النظام الأساسي؟ الحصول على اتصال مع واحدة من لدينا متخصصون في التسويق من المستهلك إلى المستهلك لنرى كيف يمكننا مساعدتك في كسب محتوى مرتبط بالعلامة التجارية من منشئي المحتوى في أسرع وقت ممكن.