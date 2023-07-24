ستساعدك المقالة التالية: كيفية إنشاء قائمة محتويات لجدول محتويات WordPress (بدون مكون إضافي) برنامج تعليمي خطوة بخطوة لإنشاء قائمة قابلة للنقر في WordPress (Gutenberg & Classic Editors)

سواء كنت ترغب في جعل المحتوى الخاص بك قابلاً للتنقل بسهولة للقراء ، أو كنت تأمل في تعزيز تصنيفات مُحسّنات محرّكات البحث لديك ، فتعلم كيفية إنشاء جدول محتويات WordPress قائمة (تسمى أيضًا قائمة قابلة للنقر) بالقرب من أعلى منشورات المدونة الخاصة بك ، يمكن أن تساعد كلا السببين بطريقة كبيرة.

في الجزء الأفضل من عقد من الزمان الآن ، كنت أقوم بإنشاء قوائم محتويات مخصصة لجدول WordPress قابلة للنقر بالقرب من الجزء العلوي من كل منشور على مدونتي. في هذا الدليل ، سأوضح لك بالضبط كيفية صنعها أيضًا.

أفضل جزء؟ ليست هناك حاجة لتنزيل أي مكونات إضافية أو تخصيص سمة WordPress الخاصة بك أو تعلم كتابة تعليمات برمجية معقدة.

سأوضح لك كيفية إنشاء قائمة محتويات جميلة لجدول محتويات WordPress (مع كل من Gutenberg والمحرر الكلاسيكي) باستخدام علامة رابط رابط HTML بسيطة. دون مزيد من التأخير ، دعنا نتعمق.

كيفية إنشاء جدول محتويات WordPress قائمة قابلة للنقر (بدون مكون إضافي): دروس Gutenberg و Classic Editor

إنشاء جدول محتويات في محرر WordPress الكلاسيكي عمل جدول محتويات قابل للنقر عليه في جوتنبرج

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تحقق من دليلي النهائي: كيف تبدأ مدونة (على الجانب) اليوم.

الآن إذا كنت مثلي وتفضل مشاهدة فيديو تعليمي سريع حول إنشاء جدول محتويات WordPress (بدون استخدام مكون إضافي) ، فإن أمنيتك هي أمري.

فيديو تعليمي: كيفية عمل جدول محتويات WordPress (قائمة قابلة للنقر) – بدون إضافة

يمكنك المشاهدة هنا:

أولاً ، لنبدأ بالتعرف على كيفية إنشاء قائمة محتويات لجدول محتويات WordPress في المحرر الكلاسيكي.

1. إنشاء جدول محتويات في محرر WordPress الكلاسيكي (بدون مكون إضافي)

اتصل بي بالمدرسة القديمة ، لكنني ما زلت معجبًا باستخدام محرر Classic WordPress في بعض مدوناتي.

على الرغم من أن Gutenberg أصبح بالتأكيد أكثر سهولة في الاستخدام في السنوات الأخيرة ، فقد أنشأت الكثير من التخصيصات في هذه المدونة (باستخدام المحرر الكلاسيكي) والتي ستتطلب بعض الرفع بمجرد أن أقوم في النهاية بالتبديل إلى Gutenberg. وأنا أعلم أنني لست الوحيد هناك ، ما زلت معلقة!

في الوقت الحالي ، لنبدأ بالمشي خلال إنشاء قائمة محتويات لجدول محتويات WordPress في المحرر الكلاسيكي.

الخطوة الأولى: إنشاء قائمة مرتبة (أو غير مرتبة)

أولاً ، سترغب في البدء بإنشاء القائمة (سواء كانت مرتبة أو غير مرتبة) التي تريد جعلها جدول محتويات خاص بك. مثل ذلك:

قبل أن نصل إلى الارتباط التشعبي لعناصر القائمة الخاصة بك في جدول محتويات وظيفي ، ابدأ بالكتابة في الأقسام الرئيسية لمقالك. من الناحية المثالية ، ستتوافق عناصر القائمة هذه مع عناوين العناوين في جميع أنحاء المحتوى الخاص بك (كما ترون لقد فعلت في هذا الدليل).

الخطوة الثانية: إضافة علامة ارتساء HTML (ارتباط تشعبي)

بمجرد الانتهاء من الجزء النصي من قائمة جدول المحتويات ، فقد حان الوقت لإنشاء ارتباط تشعبي لكل عنصر.

سنفعل ذلك عن طريق إضافة ما يسمى بعلامة ارتساء HTML – تنسيق ارتباط تشعبي بسيط للغاية ومناسب بشكل خاص لتحسين محركات البحث. إليك ما تبدو عليه هذه العلامة:

ابدأ بالتبديل إلى ما إذا كنت مرتاحًا وتريد رؤية الصورة الكاملة لما تضيفه.

بمجرد دخولك ، ابحث عن عنصر القائمة الأول في جدول المحتويات الذي تريد إنشاء ارتباط تشعبي به (جعله قابلاً للنقر).

كما هو موضح في لقطة الشاشة أعلاه ، أضف مباشرةً بعد علامة الفتح لعنصر القائمة الأول ( ) في جدول المحتويات. أوصي دائمًا باستخدام النص الوصفي هنا ، حيث يمكن أن يساعد في تعزيز إمكانات ترتيب مُحسنات محركات البحث في مدونتك لهذا المنشور. بعد ذلك ، ستحتاج إلى إغلاق الارتباط التشعبي الخاص بك عن طريق إضافة علامة إغلاق ( ) في نهاية جزء النص من عنصر القائمة الأول.

إليك مثال نسخ / لصق لما يجب أن تبدو عليه شفرة HTML الكاملة:

يظهر نص العرض الوصفي هنا

ستحتاج إلى إضافة علامة ارتباط تشعبي HTML لكل عنصر قائمة فردي في جدول المحتويات الخاص بك.

إذا كنت تريد تخطي الشيء وتثق في وظائف قالب WordPress الخاص بك ، فيمكنك ببساطة النقر فوق الزر وإضافة نص علامة الارتساء الخاصة بك بتنسيق مثل:

من المؤكد أن من أفضل الممارسات استخدام نفس النص (الوصفي) بالضبط في عنصر القائمة القابل للنقر ، كما هو الحال في القسم المقابل ، سينتقل القراء إلى أسفل عند النقر.

أيًا كانت الطريقة التي تستخدمها لإضافة علامة ارتساء HTML ، فقد قمت الآن بإنشاء النصف الأول من رابط جدول محتويات WordPress. في خطوتنا التالية ، ستضيف العلامة المقابلة في منشورك حيث تريد أن يأخذ هذا الرابط القابل للنقر القارئ.

الخطوة الثالثة: أضف علامات الارتباط المقابلة في المنشور

بمجرد إضافة علامات الربط في جدول المحتويات – مما يجعل عناصر القائمة قابلة للنقر – حان الوقت لإضافة علامة مقابلة لكل عنصر من عناصر القائمة هذه ، بحيث يصل القراء في مكان ما بعد النقر فوق عنصر القائمة.

كما هو موضح في لقطة الشاشة أدناه ، أضف مباشرةً بعد علامة الرأس (وقبل نص العنوان) – حيث يبدأ قسم عنصر القائمة الأول داخل المنشور. نظرًا لأن علامة الاسم هذه تعمل ببساطة كنقطة ربط لعنصر القائمة المرتبط تشعبيًا أعلاه ، يمكنك إغلاق العلامة على الفور كما يظهر مقتطف الشفرة أعلاه.