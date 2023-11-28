ستساعدك المقالة التالية: كيفية إنشاء محتوى سوف يجن جنون جمهورك به

دعونا نتحدث المحتوى. على وجه التحديد: كيفية إنشاء محتوى سيذهل جمهورك به. أعني، هيا… هل سبق لك أن كتبت تدوينة أعجبتك تمامًا، ثم ضغطت على “نشر”، ثم لم تسمع شيئًا سوى صوت الصراصير؟ أعلم أن لدي.

يحدث ذلك للجميع في مرحلة ما. نعتقد أننا نعرف بالضبط ما يريد جمهورنا قراءته، ولكن انتهى بنا الأمر بأن نكون بعيدًا عن الهدف.

أعني أن بعض المنشورات التي لم أكن متحمسًا لها حقًا انفجرت على وسائل التواصل الاجتماعي والمشاركات التي اعتقدت أنها ستحقق نتائج جيدة بشكل مذهل ذبلت وماتت في أثير الإنترنت.

في بعض الأحيان قد تشعر وكأنك تضرب رأسك بالحائط، ولكن لا يجب أن يكون هذا من نوع “الضرب والأمل”. في الواقع، إذا التزمت ببعض الأساليب الأساسية، فيمكنك إنشاء محتوى سيتحمس له جمهورك ويشاركه ويتفاعل معه مرارًا وتكرارًا.

كيف تفعل ذلك؟ ابدأ بمعرفة جمهورك.

من هو جمهورك المثالي؟

يبدو أن هذا هو عام “معرفة جمهورك”، أليس كذلك؟ يبدو أن هناك منشورًا على المدونة كل يوم يتحدث باستمرار عن سبب حاجتك إلى معرفة جمهورك المثالي.

هذا لأنه في الواقع جزء مهم جدًا من تطوير مدونة يهتم بها الأشخاص حقًا، ونعم – إن إنشاء محتوى سيذهل جمهورك له.

المشكلة؟ يحاول الكثير من الأشخاص إرضاء الجميع بمدونتهم، لكن هذا غير ممكن. من خلال رمي شبكتك على نطاق واسع، فإنك لا تصطاد أي سمكة. في الواقع، أنت في الواقع تسيء إلى نفسك وإلى القراء.

يبدو الأمر كما لو كنت تحاول إنشاء طبق يرضي كل من النباتيين وآكلي اللحوم، فلن يرضي أحدًا في النهاية.

حسنًا، صحيح، ولكن كيف يمكنني معرفة جمهوري المثالي؟

المفتاح هنا هو أن تكون محددًا حقًا. مثل التفاصيل الدقيقة المحددة. بحلول نهاية العملية، تريد أن يكون لديك شخص واحد في ذهنك، وعندما تكتب أي محتوى يتعلق بمدونتك، فأنت تريد أن تضع هذا الشخص في الاعتبار (يمكنك أيضًا رسمه ولصقه بالقرب من جهاز الكمبيوتر الخاص بك!).

ابدأ بالإجابة على هذه الأسئلة:

ذكر أم أنثى؟

عمر؟

هل هم موقع محدد؟

ما هي اهتماماتهم الرئيسية الثلاثة؟

ما الذي يجعلهم علامة؟

ما الذي يجعلهم سعداء؟

ما نوع نمط الحياة الذي يحاولون خلقه؟

حتى من خلال الإجابة على هذه الأسئلة السبعة فقط، يمكنك تضييق نطاق تركيزك. الآن، يجب أن يكون لديك “الشخصية” في ذهنك. شخصية تعرف كل شيء عنها، بما في ذلك عمرها وجنسها وموقعها وخيارات نمط حياتها واهتماماتها وما إلى ذلك.

لذا، بمجرد اكتشاف جمهورك المثالي، فقد حان الوقت للاستفادة من نقاط الضعف لديهم.

تقديم حلول للمشاكل

لا يكفي أن تخمن ببساطة المشاكل التي يواجهها جمهورك المثالي. أعلم أننا اتخذنا قرارًا غامضًا للإجابة على الأسئلة أعلاه، ولكن هذا هو الجزء الذي تحتاج فيه إلى حقائق راسخة.

بدون حقائق راسخة، سوف ينتهي بك الأمر إلى فقدان العلامة مرارًا وتكرارًا. هذا هو الجزء الذي يخطئ فيه الكثير من الناس. يعتقدون أنهم يعرفون ما يريده ويحتاجه جمهورهم المثالي، ولكن من الأفضل أن يعرفوا، أليس كذلك؟!

فكيف يمكنك أن “تعرف”؟ لاحظ ما يتحدثون عنه.

اكتشف أين يتواجد جمهورك المثالي. على سبيل المثال، إذا كنت تتطلع إلى استهداف المصورين، Instagram’رهان جيد. أو إذا كنت تتطلع إلى الوصول إلى الشركات الناشئة الصغيرة، Twitter قد يكون خيارا أفضل.

لا تستبعد المنتديات والأماكن الواقعية أيضًا (هل ترغب في جذب الأمهات ربات المنزل؟ جرب المقاهي في أحد أيام الأسبوع).

عندما تكتشف بعض الأماكن التي يتواجد فيها جمهورك المثالي، فإنك ترغب في الاستماع إلى محادثاتهم. على سبيل المثال، لقد عثرت على الكثير من أفكار المحتوى من خلال جلسة Hangout Facebook مجموعات للعاملين لحسابهم الخاص. أبحث عن الأسئلة التي يكتبها الكتاب المستقلون ثم أجيب عليها من خلال مشاركات المدونة. بسيطة، أليس كذلك؟ لكنها فعالة جدا!

عندما تستمع، حاول الإجابة على هذه الأسئلة:

ما الذي يتحدثون عنه أكثر؟ ما هي المواضيع التي يشاركونها أكثر؟ ما هي الأسئلة التي يطرحونها؟

الإجابات التي لديك هنا هي جلد وعظام المحتوى. ستحتاج بعد ذلك إلى تجسيد ذلك من خلال نصائحك وحكاياتك الرائعة (المزيد حول هذا الأمر بعد قليل).

اسألهم عما يعانون منه

إذا كنت تواجه صعوبة في فهم الإشارات التي يقدمها جمهورك المثالي، أو إذا كنت تريد الحصول على بعض الأفكار بسرعة، فما عليك سوى التواصل مع عدد قليل من أعضاء جمهورك المثالي واسألهم عما يجدون صعوبة في تحقيقه.

أرى هذا طوال الوقت في Facebook المجموعات وعلى Twitter: يسأل منشئو المحتوى شيئًا مثل “ما هو الشيء الوحيد الذي يمنعك من المضي قدمًا في عملك الآن؟” أو “ما هو أكثر ما يربكك في وسائل التواصل الاجتماعي؟”

ومن خلال الإجابات التي يحصلون عليها، يمكنهم إنشاء منشورات تجيب فعليًا على الأسئلة والمخاوف والصراعات الواقعية. لذلك، لنفترض أن أحد الأشخاص أجاب “أنا في حيرة من أمري بشأن كيفية الاستخدام Facebook المجموعات”، ثم يكون لديك المنشور المثالي: “كل ما تحتاج إلى معرفته حول الاستخدام Facebook مجموعات.” بسيطة، أليس كذلك؟!

هناك طرق مختلفة يمكنك من خلالها التواصل والسؤال:

استخدم صيحات وسائل التواصل الاجتماعي على Twitter و Facebook

قم بإجراء استطلاع للحصول على عدد قليل من النتائج

قم باختيار عدد قليل من الأفراد وأرسل لهم رسائل بريد إلكتروني مخصصة

اسأل في المنتديات ذات الصلة

حسنًا، الآن لديك بعض الأفكار حول المعلومات التي يحتاجها الأشخاص، وحان الوقت للبدء في إنشاء هذا المحتوى الرائع الذي سيذهل جمهورك به.

تحدث بنفس لغة جمهورك

يبدو هذا الأمر واضحًا للغاية، لكن الكثير من المدونين يتجاهلونه. عندما أقول اللغة، لا أقصد الإنجليزية أو الإسبانية أو الفرنسية، فأنا أتحدث عن استخدام نفس الكلمات التي يستخدمها جمهورك.

عندما تكون في محادثة في الحياة الواقعية، من الذي تنجذب إليه أكثر: الأشخاص الذين يستخدمون نفس اللغة التي تستخدمها، أو الأشخاص الذين يستخدمون كلمات لم تستخدمها أبدًا منذ مليون عام؟ أظن الخيار الأول، أليس كذلك؟

إنه نفس الشيء على الإنترنت. باستخدام نفس الكلمات التي يستخدمها جمهورك، يمكنك إنشاء اتصالات دون الحاجة إلى تجربة أي شيء معقد للغاية.

اه، حسنًا، لكن كيف أفعل ذلك؟

اكتشف المكان الذي يتواجد فيه جمهورك (الآن يجب أن تكون على علم بذلك تمامًا)

استمع (يجب أن تكون جيدًا في ذلك الآن أيضًا!) وقم بتدوين الكلمات التي تظهر كثيرًا، أو الاختلافات في العبارات – على سبيل المثال، هل يستخدمون “جيد” أو “رائع” أو “مذهل”؟ الاختلافات الصغيرة مثل هذه لا تبدو مهمة، ولكن عندما يتم دمجها معًا، يمكن أن تخلق تأثيرًا كبيرًا

استخدم هذه الكلمات في المحتوى الخاص بك. الكلمات الدقيقة.

حسنا. لقد اكتشفنا جمهورنا، ونعرف أين يقضون أوقاتهم وما هي مشاكلهم، ونعرف اللغة التي يستخدمونها. إذًا كيف يمكننا أن نجعل منشورات مدونتنا متميزة عن الآخرين؟

اذهب خطوة أخرى إلى الأمام

كما تعلم على الأرجح، هناك الملايين والملايين من منشورات المدونات التي يتم نشرها يوميًا، مما يعني أنه من المستبعد جدًا أن تكون فكرتك أصلية. لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد أمل في ذلك!

في الواقع، هناك الكثير من الأمل في ذلك إذا أضفت القليل من الشحوم الإضافية إليه. يمكنك القيام بذلك عن طريق:

إضافة أمثلة وقصص واقعية التي يمكن لجمهورك التواصل معها. هل تفضل قراءة المقالات التي تعرض فقط الحقائق الباردة والصعبة؟ أو هل تفضل قراءة المقالات التي تظهر رحلة، أو تجربة شخصية تتماشى مع تلك الحقائق الباردة والصعبة؟

التي يمكن لجمهورك التواصل معها. هل تفضل قراءة المقالات التي تعرض فقط الحقائق الباردة والصعبة؟ أو هل تفضل قراءة المقالات التي تظهر رحلة، أو تجربة شخصية تتماشى مع تلك الحقائق الباردة والصعبة؟ ملء القطع المفقودة. قبل أن تنقر على “نشر”، قم بإجراء بحث سريع في Google عن موضوعك وشاهد أهم النتائج. هل ينقصهم أي شيء؟ اسأل نفسك كيف يمكنك تحسين هذه القطع وتطبيق إجاباتك على قطعتك الخاصة.

أخيرًا، ضع القارئ في الاعتبار دائمًا

قبل أن أنشر أي جزء من المحتوى، أقرأه وأسأل نفسي: ماذا سيستفيد القارئ من هذا؟ إذا لم أتمكن من التوصل إلى إجابة واضحة، أقوم بمراجعة القطعة حتى أستطيع ذلك.

إذا كنت تريد حقًا إنشاء محتوى، فسيذهل جمهورك (وصدقني، هذا ممكن!)، عليك أن تفكر فيه في كل خطوة، بدءًا من الموضوع، إلى العنوان، إلى التنسيق، إلى المكان الذي تريد إنشاء محتوى فيه. الترويج لها بعد ذلك.

عندما يعرف القراء أنك تضعهم في الاعتبار، فمن الأرجح أن يتفاعلوا مع المحتوى الخاص بك ويشاركوه.

هل فاتني أي شيء؟ اسمحوا لي أن أعرف عملية إنشاء المحتوى الخاص بك وكيف تتأكد من أن منشوراتك مناسبة لجمهورك!

للحصول على المزيد من المحتوى القابل للتنفيذ بشكل فائق من العالم المتجول، اتبعها Twitter والانضمام إلى المبدعين المستقلين Facebook مجموعة!