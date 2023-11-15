ستساعدك المقالة التالية: كيفية إنشاء ملخص محتوى يساعد في جهود تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك

إذا كنت مثل معظم المسوقين، فأنت تعلم أن المحتوى عالي الجودة ضروري لاستراتيجية تحسين محركات البحث الناجحة. ولكن ماذا عن العملية الفعلية لإنشاء هذا المحتوى؟ قد يكون من الصعب معرفة من أين تبدأ، خاصة إذا لم تكن متأكدًا مما يبحث عنه جمهورك. يمكن أن يساعد ملخص المحتوى في ذلك. في منشور المدونة هذا، سنوضح لك كيفية إنشاء ملخص محتوى يساعد في جهود تحسين محركات البحث الخاصة بك، وسنوفر أيضًا منشئًا مفيدًا لملخص المحتوى لتسهيل الأمور. هيا بنا نبدأ!

لماذا يجب عليك استخدام ملخص المحتوى؟

في لغة الشخص العادي، يمكننا فهم ملخص المحتوى باعتباره مستندًا يحدد النغمة والبنية الأساسية ويوضح المتطلبات الأخرى لجزء من المحتوى قبل إرساله إلى الكاتب. ومن ثم، فإن الأداة التي تساعد الأفراد والوكالات على تحديد توقعات المحتوى هي أداة إنشاء ملخص المحتوى. هناك العديد من المزايا الحقيقية لاستخدام ملخص المحتوى، أولها تحسين الجودة وتوفير الوقت الثمين أثناء عملية إنشاء المحتوى. بكلمات بسيطة، ملخص المحتوى الجيد يجعل عملية تنفيذ المحتوى أكثر سلاسة وكفاءة.

لا التخمين

وغني عن القول أن ملخص المحتوى يقدم فكرة واضحة للكتاب حول ما يجب عليهم تضمينه في الكتابة، دون ترك مجال للتخمين والارتباك.

عمليات إعادة الكتابة والمراجعات الأقل

تمكن ملخصات المحتوى فريق المحتوى بأكمله، بدءًا من الاستراتيجيين ووصولاً إلى الكتاب والمحررين، من مواءمة المهام، وبالتالي منع سوء الفهم. كلما كان التواصل أفضل، قلت فرص المراجعات وإعادة الكتابة.

التسليم في الوقت المناسب

بدون مبادئ توجيهية واضحة، لا يمكن تجنب المراجعات ذهابًا وإيابًا. على هذا النحو، يمحو ملخص المحتوى الملل الناتج عن عمليات إعادة الكتابة المتعددة ويساعد فريق المحتوى على التسليم في الوقت المناسب.

لا تفوت أي محتوى مهم

من المزايا الحاسمة الأخرى لاختيار ملخص المحتوى أنه بمثابة قائمة مرجعية للكاتب والمحرر وما إلى ذلك. من خلال تسليط الضوء على المواضيع الفرعية والحقائق والأسئلة التي تريدها في المحتوى الخاص بك، يمكنك مساعدة فريق الكتابة في إنتاج مقالات كتابية شاملة تعشقها محركات البحث بسلاسة.

الآن بعد أن تطرقنا إلى أساسيات الموضوع، إذا كنت تريد معرفة كيفية كتابة ملخص المحتوى، فاقرأ أولاً.

ستة جوانب مهمة لموجز المحتوى

هناك قواعد محددة مضمونة لكتابة ملخص محتوى رفيع المستوى من شأنه أن يرفع أهداف موقع الويب الخاص بك بطريقة غير مسبوقة. المفتاح هو تضمين الجوانب التالية في ملخص المحتوى الخاص بك.

1. الجمهور المستهدف

على ذكر الجمهور المستهدف هي طريقة سهلة ومثبتة لتحسين كفاءة أي جزء من المحتوى. على هذا النحو، من الضروري ذكر جمهور المحتوى في ملخص المحتوى الخاص بك. جمهورك المستهدف هو المجموعة التي يهدف عملك إلى الوصول إليها عبر المحتوى المعني، ويتمتع الجمهور بخصائص مميزة مقارنة بالعمر والموقع الجغرافي والاهتمامات والمهن وما إلى ذلك. توضيح العوامل المذكورة وشرح المجال للكاتب المحتوى هو الجانب الأول من ملخص المحتوى الممتاز. إذا وجدت صعوبة في شرح التفاصيل الجوهرية لجمهورك المستهدف، فقد يساعدك مولد ملخص المحتوى.

2. نبرة الصوت ووصف الشركة

الجانب الثاني الذي لا غنى عنه في ملخص المحتوى هو وصف الشركة. يجب عليك تزويد الكاتب بنظرة عامة واضحة حول موضوع علامتك التجارية أو شركتك حتى يتمكن من فهم ومواءمة هيكل وتفويضات الكتابة التي سيقوم بإعدادها. يعد المؤشر مهمًا بشكل خاص إذا كنت تعمل مع كاتب للمرة الأولى. وبالمثل، يجب عليك تعريف فريق المحتوى بالأسلوب العام لشركتك حتى يتمكنوا من تحقيق أفضل النتائج. الغرض من تضمين “النغمة” في ملخص المحتوى هو مساعدة الكتاب على قياس الفروق الدقيقة في علامتك التجارية حتى يتمكنوا من إعداد مقال يناسب علامتك التجارية وروح عملك.

3. مخطط محتوى عالي الجودة

يمكن أن يساعد مخطط المحتوى عالي الجودة الكتّاب على الارتقاء بالمحتوى إلى مستوى أعلى، مما يسهل في النهاية تحقيق أهداف عملك. يحدد مخطط المحتوى بنية الكتابة التي يتطلبها موقعك ويتضمن قائمة بالعناوين والعناوين الفرعية. يجب أن يكون المخطط التفصيلي شاملاً أو صارمًا للغاية، ولكن من الممكن ذكر ما تعتبره ضرورة مطلقة. في بعض الأحيان، قد تكون أدوات مثل المولد الموجز مفيدة أيضًا. من الجدير بالذكر أنه إذا كان لديك شيء ملموس في ذهنك، فاحضر العنوان والوصف التعريفي بنفسك بدلاً من الاستعانة بمصادر خارجية للكاتب. باختصار، يقلل المخطط التفصيلي في ملخص المحتوى من عمليات إعادة الكتابة والمراجعات لكاتب المحتوى ويضمن حصولك على التسليم في الوقت المناسب وجودة لا تقبل المساومة.

4. اقتراحات الكلمات الرئيسية

لقد ولت منذ فترة طويلة الأيام التي كان فيها تكرار الكلمة الرئيسية المستهدفة هو كل ما هو مطلوب للتغلب على خوارزمية Google. في الوقت الحاضر، مع تعديلات تحسين محركات البحث المستمرة مثل تحديث Panda، وتحديث المحتوى المفيد، وما إلى ذلك، من Google، من الضروري تضمين الكلمات الرئيسية المقترحة في ملخص المحتوى. يعد تحديد موضوع المدونة أو المقالة مقترنًا بالكلمات الرئيسية جوانب أساسية لموجز المحتوى الصوتي.

5. أمثلة على المحتوى الذي يعجبك

لا ينتهي ملخص المحتوى الجيد بمخطط واضح أو اقتراحات للكلمات الرئيسية؛ يجب أن تتضمن أيضًا أمثلة للموارد التي تعجبك وتريد من الكاتب أن يحاكيها ويستلهم منها. يساعد اختيار الأمثلة في ملخص جيد الكتاب وفريق المحتوى بأكمله على فهم توقعاتك بدقة عالية ودمجها في الكتابة. وبالتالي، يمكنك أيضًا تضمين الموارد التي تكرهها لإعطاء الكتّاب فكرة عما يجب عليهم تجنبه.

6. طول المحتوى المطلوب

العنصر الأخير والأكثر أهمية في أ ملخص المحتوى الجيد هو الطول المطلوب من المحتوى. في البداية، لا تعني عمليات الكتابة الأطول جودة أفضل أو تصنيفًا أعلى لـ SERP. تريد Google أن تكون مقالتك ذات صلة وعضوية وتلبي احتياجات هدف بحث المستخدم. وعلى هذا النحو، ينبغي أن يكون طول المحتوى قابلاً للعوامل المذكورة أعلاه. إذا كان عملاؤك يبحثون عن محتوى قصير، فستكون المقالة المكونة من 2000 كلمة بمثابة نقطة جذب كبيرة لهم. على العكس من ذلك، إذا كان جمهورك المستهدف يتماشى مع المدونات الطويلة، فإن نظرة عامة واضحة على الموضوع في 500 كلمة لن تكون كافية. التوازن والوعي هما مفتاحا تحديد طول المحتوى، ويجب عليك إيصال ذلك إلى كاتبك عبر ملخص المحتوى. إذا كان قياس طول المحتوى يبدو أمرًا مخيفًا للغاية، فمن المفترض أن تساعدك أداة مثل منشئ ملخص المحتوى.

الآن بعد أن عرفنا كيفية كتابة ملخص المحتوى، دعنا نفهم كيف يمكن أن يؤثر ذلك على تحسين محركات البحث لموقعك.

تحقيق مرتبة عالية في جوجل من خلال ملخص محتوى SEO

إذا كان إعداد ملخص محتوى عالي الجودة لا يناسبك، فقد تكون مولدات ملخص المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي مفيدة. يمكنك إنشاء الموضوع أو البحث، وتعديل ملخصاتك، وإضافة أدلة الأسلوب، وتضمين ملاحظات في ملخص المحتوى باستخدام برنامج مدعوم بالذكاء الاصطناعي. بعض الطرق الأخرى التي يمكنك من خلالها التصنيف على Google باستخدام ملخصات محتوى تحسين محركات البحث هي –

ستعمل أداة إنشاء المحتوى المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على تنظيم العنوان الأمثل ومصطلح البحث للكتابة المعنية حتى تتمكن من التغلب على خوارزمية Google المتغيرة باستمرار.

يمكنك الحصول على أفضل اقتراحات الكلمات الرئيسية استنادًا إلى الصفحات ذات التصنيف الأعلى ومساعدة موقعك على اكتساب حركة مرور عضوية.

من الممكن أيضًا تحسين المحتوى من خلال توصيات تكرار الكلمات الرئيسية، ويمكن للأدوات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي إطلاعك على الحد اللازم للحصول على أفضل النتائج.

سيقوم أيضًا منشئ ملخص المحتوى بإضافة وتحديث قائمة الكلمات الرئيسية المستهدفة والتأكد من أن كتابك لا يقومون بتضمين كلمات رئيسية قديمة دون علم.

وبالمثل، يمكنك تحسين لعبة تحسين محركات البحث (SEO) من خلال ملخص المحتوى المستند إلى تحسين محركات البحث (SEO) كأدوات مثل تتبع إمكانية قراءة المحتوى وعدد الكلمات والأحرف ومعلمات التحسين.

علاوة على ذلك، يمكنك الحصول على اقتراحات نحوية وهيكلية للمحتوى لمساعدتك في إنشاء محتوى عالي الجودة يحقق أداءً جيدًا على صفحات نتائج محرك البحث.

وبالمثل، من السهل وضع توصيات بشأن الطول المثالي للمحتوى والفقرات والعناوين الفرعية، وكذلك باستخدام أدوات إنشاء ملخص المحتوى. تزداد سمعة عملك وكفاءة كاتبك من خلال ملخص المحتوى المستند إلى تحسين محركات البحث.

إنشاء مخططات تفصيلية للمحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي واقتراحات الموضوع

قل وداعًا للمهمة الشاقة المتمثلة في إعداد عنوان المحتوى والوصف التعريفي لملخص المحتوى الخاص بك، حيث أن الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي موجودة هنا للإنقاذ. ومع ذلك، لن يكون من الخطأ الاعتقاد بأن التوصل إلى العنوان الصحيح الذي يسهل فهمه، وذو صلة بعملك، ويلبي مدونتك، وجذاب، ومُحسّن لمحركات البحث هو أمر صعب للغاية. لذلك، قد ترغب في تخطي الأمر نفسه في ملخص المحتوى، ولكن ليس بعد الآن باستخدام أدوات إنشاء المحتوى المتطورة.

سيساعدك منشئ الموجز المعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحديد المواضيع والأسئلة والعناوين والمواضيع الفرعية والأسئلة الشائعة وغير ذلك الكثير بحيث يكون ملخص المحتوى الخاص بك سلسًا ولطيفًا وقيمًا للكاتب.

ستساعد الخوارزميات عالية التقنية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي موقعك على التغلب على خوارزمية Google من خلال إنشاء صفحات ويب أو مقالات أو مخططات تفصيلية لمنشورات المدونة التي تبرز من بين الحشود. سيؤدي دمج ذلك في ملخص المحتوى الخاص بك إلى رفع تصنيف SERP الخاص بك ومساعدة عملك على جذب حركة المرور العضوية.

الآن بعد أن عرفنا كيف أن ملخص المحتوى المبني على تحسين محركات البحث لا يساعد فريق الكتابة الخاص بك فحسب، بل يعمل أيضًا على تسريع أعمالك من خلال جلب حركة المرور العضوية، دعنا نتوافق مع تفاصيل أداة إنشاء المحتوى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والمعروفة باسم SEOwid.io.

كيفية استخدام مولد ملخص محتوى Wix

بمجرد تسجيل الدخول إلى تطبيق Wix، يمكنك إنشاء ملخص للمحتوى. تحتاج فقط إلى:

انقر فوق الزر “إنشاء ملخص”، اكتب الكلمة الرئيسية الخاصة بك للتركيز، اختر الموقع (البلد) الذي تريد التصنيف فيه. اضغط على إنشاء.

ثم انتظر بضع لحظات ودع نظام Wix يقوم بتشغيل تحليل البيانات. نحن نبحث في الكلمات الرئيسية، ونحلل نتائج البحث (SERPs)، ونحدد الكلمات الرئيسية وعدد الكلمات، والمزيد من البيانات التي ستساعدك في إنشاء ملخص مثالي لتحسين محركات البحث.

بمجرد جمع البيانات وتحليلها، ستتمكن من الوصول إلى البيانات والبدء في إنشاء الملخص الخاص بك.

المصدر: Wix.io

بمجرد دخولك سوف تحصل على:

تحليل تنافسي

لقد جمعنا أفضل نتائج SERPs باستخدام الكلمات الرئيسية العضوية التي يتم تصنيف الصفحة لها. نحن نركز فقط على الأمور الأكثر أهمية: مما يعني أننا نقدم الكلمات الرئيسية التي يزيد حجم بحثها عن 10.

الخطوط العريضة للمنافس

نحن نعرض هيكل أفضل SERPs تصنيفًا. بهذه الطريقة يمكنك التحقق من كيفية قيام الآخرين ببناء الخطوط العريضة الخاصة بهم والتعلم من الأفضل. واستنادا إلى ما تراه، يمكنك بسرعة إنشاء المخطط التفصيلي الخاص بك.

أسئلة للإجابة

نحن نجمع الأسئلة الأكثر شيوعًا التي يطرحها الأشخاص بخصوص هذا الموضوع. يمكن أن يساعدك الاطلاع على الأسئلة التي يتم البحث عنها بشكل شائع في فهم نوع الإجابات التي يبحث عنها جمهورك. بهذه الطريقة يمكنك العثور على طرق طبيعية للإجابة على هذه الأسئلة في المحتوى الخاص بك.

الكلمات الرئيسية الثانوية

يتم تصنيف أفضل الصفحات لأكثر من كلمة رئيسية واحدة. نحن نقترح كلمات رئيسية أخرى قريبة من الموضوع حتى تتمكن من إنشاء قطعة شاملة ذات صلة بجمهورك.

ولكن هذا ليس كل ما يمكن أن تفعله هذه الأداة.

تجاوز الكلمات الرئيسية لتحسين المحتوى لمحركات البحث

باستخدام منشئ ملخص المحتوى مثل https://seowind.io/، يمكنك الحصول على مزايا أخرى، مثل التوصيات بشأن عدد الكلمات والهيكلة والعناوين وما إلى ذلك. علاوة على ذلك، لا يتعين عليك الانخراط في بحث يدوي لمدة ساعة للتحضير منشئ ملخص مناسب للمحتوى، حيث أن لدينا تكنولوجيا من الدرجة الأولى يمكن أن تساعدك.

يمكنك إنشاء عناوين فرعية عالية الاستهداف باستخدام مولدات موجزة للمحتوى حتى لا يضطر فريق كتابة المحتوى إلى التمسك بفتات الخبز، ويمكنهم بسهولة تلبية توقعاتك.

يوفر برنامج إنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي تخصيصات بحيث يمكنك تعديل قالب ملخص المحتوى وتضمين اقتراحاتك وموضوعاتك وعناوينك وأسئلتك وما إلى ذلك.

أنشئ محتوى محسّنًا لمحرك البحث بشكل أسرع

يضمن ملخص المحتوى المستند إلى تحسين محركات البحث (SEO) حصولك على محتوى مُعد بدقة من فريق الكتابة في أقرب وقت ممكن. لذلك، يمكن أن تساعدك الأدوات في إعداد الملخص حتى تتمكن من التركيز على القضايا الأكثر إلحاحًا في عملك. بالإضافة إلى ذلك، ستساعدك أداة إنشاء المحتوى في الحصول على توصيات للصفحات ذات الموثوقية العالية لأبحاث المحتوى، والتي يمكنك إرسالها إلى كاتبك. وبالمثل، فإن تحليل المنافسين واستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء مخطط المحتوى الأمثل المدعوم بالبيانات سوف يرفع عملك إلى مستوى أعلى.

الأسئلة الشائعة حول ملخصات محتوى تحسين محركات البحث (SEO).

س.1. ماذا يعني ملخص محتوى SEO؟

للتأكد من أن جميع الأطراف المشاركة في إنشاء المحتوى على نفس الصفحة حول هدفها وأنواع العناصر التي يجب تضمينها، غالبًا ما يتم استخدام ملخص تحسين محركات البحث (SEO)، المعروف أيضًا باسم ملخص محتوى تحسين محركات البحث (SEO).

س.2. لماذا تعتبر ملخصات محتوى SEO مهمة؟

يمكن للكتاب والعملاء استخدام الإرشادات والبنية المقدمة في ملخص المحتوى لتوليد نتائج تنافسية لتحسين محركات البحث باستمرار دون إنفاق الوقت أو القدرة العقلية اللازمة للتركيز على التحسين. بدلاً من القلق بشأن التحسين، يمكنك التركيز على دمج المهارات والقيمة المضافة التي يوفرها تحسين محركات البحث.

س.3. ما هي خصائص ملخص المحتوى المرتكز على تحسين محركات البحث (SEO)؟

هناك العديد من أنواع ملخصات المحتوى، أحدها يركز على تحسين محركات البحث (SEO). إنه فريد من نوعه لأنه يهدف إلى أن يكون بمثابة إرشاد للكاتب أثناء قيامه بصياغة المحتوى لجذب الزوار عبر نتائج البحث العضوية.

س.4. ما الذي يجب أن يتضمنه ملخص محتوى تحسين محركات البحث (SEO)؟

الأشياء التالية يجب تضمينها في ملخص محتوى تحسين محركات البحث: