ستساعدك المقالة التالية: كيفية إنشاء موقع عضوية باستخدام WordPress: دليل سهل خطوة بخطوة

إذن، أنت جاهز للارتقاء بموقع WordPress الخاص بك إلى المستوى التالي وإنشاء موقع عضوية باستخدام WordPress. يستغرق إنشاء موقع العضوية الخاص بك وقتًا طويلاً حيث يعرض المحتوى فقط للمستخدمين الذين قاموا بالتسجيل كعضو.

يتطلب إنشاء موقع ويب خاص بالعضوية باستخدام WordPress تثبيت وإعداد بعض المكونات الإضافية لعضوية الطرف الثالث. هناك العديد من المكونات الإضافية الممتازة لعضوية WordPress المتاحة، سواء كانت مجانية أو متميزة، يمكنك تسميتها مدفوعة الأجر، وأي منها سيعمل بشكل أفضل بالنسبة لك سيعتمد على الميزات التي تحتاجها لموقعك على الويب.

في هذا البرنامج التعليمي، ركزنا فقط على المكونات الإضافية المجانية، واخترنا الإضافة التي تلبي احتياجاتنا على أفضل وجه. كانت المعايير التي استخدمناها لهذا الاختيار والتي تقتصر على ما قررناه هي أهم الميزات بالنسبة لنا.

أولا، دعونا نتعلم شيئا عن موقع العضوية:

سيساعدك إنشاء موقع ويب للعضوية كثيرًا في كسب المال عبر الإنترنت. العضوية هي ما يسمى بالبوابة، والتي يتم وضعها على موقع الويب الخاص بك لإخفاء بعض المحتويات المحددة. يمكن للمستخدمين الوصول إلى هذا المحتوى المحدد إذا قاموا بالاشتراك أو قاموا بالتسجيل، والذي يمكن أن يكون مجانيًا أو مدفوعًا أو مختلطًا.

هناك مكونات إضافية لعضوية WordPress مثل Restrict Content Pro و MemberPress مما يجعل من السهل جدًا إنشاء موقع ويب لعضوية WordPress بسهولة.

مواقع العضوية هذه هي منصات يتم فيها نشر محتوى مفيد مع وصول مقيد. هنا لا يمكن للمستخدمين الوصول إلى هذا المحتوى إلا عن طريق دفع رسوم العضوية. يمكن أن تكون العضوية سنوية أو شهرية أو أسبوعية ومن الطبيعي أن يحصل المستخدم على خصم إذا اختار الخيار السنوي أو الشهري.

كما تقدم بعض المواقع أسعارًا مختلفة حسب المحتوى. بعد انتهاء فترة العضوية، يجب على المستخدم الدفع مرة أخرى لمواصلة الوصول. عادةً ما تتم عملية الدفع تلقائيًا حيث يتعين على الأعضاء مشاركة تفاصيل بطاقة الائتمان الخاصة بهم أثناء التسجيل ويتم تخزينها في قاعدة بيانات الموقع.

الميزة الرئيسية لإنشاء موقع العضوية:

تتمثل الميزة الرئيسية لإنشاء موقع عضوية في توفير المزيد من الاستقرار الممتاز لأعمالك التجارية عبر الإنترنت والحصول على خط إيرادات متكرر جديد. مواقع العضوية هي أفضل الطرق لتنفيذ استراتيجيات التسويق عبر الإنترنت الشائعة.

لتنمية موقع عضويتك وقاعدة عملائك، سيتعين عليك دمج موقع الويب الخاص بك مع تقنية Web 2.0 والترويج للموقع على منصات الوسائط الاجتماعية الشهيرة.

هنا، في هذه العملية، سنحتاج إلى هذه المكونات الإضافية للبدء بها.

الخطوة 1: تثبيت جميع الإضافات السابقة

أولاً عليك تثبيت بعض المكونات الإضافية لإنشاء موقع العضوية. وتذكر دائمًا شيئًا واحدًا وهو أنه لا يوجد شيء اسمه مكون إضافي مجاني. معظم المكونات الإضافية والموضوعات المجانية لـ WordPress هي إصدارات مجردة من المكونات الإضافية المميزة الخاصة بها.

الخطوة 2: إنشاء مجموعات تتمتع بإمكانية الوصول المميز

لتشكيل المجموعة المتميزة، انقر فوق الإمكانات الموجودة داخل المجموعات في منطقة إدارة WordPress. ثم قم ببناء قدرة جديدة بالاسم الذي تريده.

عندما يتم إنشاء القدرة، انقر فوق المجموعات لإنشاء مجموعة جديدة ستقوم بتعيين القدرة المميزة لها.

ضمن المجموعات، انقر فوق “خيارات” وحدد إمكانية Premium. “، هو ما يمنحنا إمكانية اختيار هذه المجموعة لتعيين أحدث محتوى ومشاركته. يمكنك الآن تقييد المحتوى على الأعضاء المميزين فقط عن طريق تقييد الوصول إلى المجموعة المميزة الجديدة.

الخطوة 3: إنشاء محتوى مقيد للمجموعات المميزة

أثناء إنشاء أو تحرير مشاركة مدونة أو صفحة على موقعك، يوجد في نافذة تحرير WordPress، على اليمين، حقل جديد يسمح لنا بتحديد من يمكنه رؤية المحتوى الخاص بنا. إذا تركناها افتراضيًا، فسيكون المحتوى الخاص بنا مرئيًا للجميع، ولكن إذا اخترنا مجموعة، فسيكون المحتوى واضحًا للمستخدمين الموجودين داخل المجموعة.

إذا كان شخص ما ليس لديه إذن ويحاول الوصول إلى صفحات المحتوى المقيد سيفعل ذلك.” إلى صفحة محددة مسبقًا. يمكنك إعداد هذه الصفحة باستخدام البرنامج الإضافي Groups 404 Redirect، والذي يسمح لك بإعادة التوجيه إلى الصفحة التي تريدها، مثل صفحة تسجيل الدخول.

الخطوة 4: إضافة طريقة الدفع

عند الانتهاء بنجاح من تقييد الوصول إلى المحتوى، يتعين عليك إعداد نظام الدفع. يمكن القيام بذلك بسهولة عن طريق اشتراك WooCommerce أو مجموعات WooCommerce.

فيما يلي طريقتان نموذجيتان لإعداده:

1.منح الوصول إلى المحتوى من خلال دفعة واحدة أو دفعة متكررة:

يمكنك إنشاء دورة تدريبية يمكن الوصول إلى المحتوى فيها من منطقة الأعضاء وتريد أن يقوم مستخدمو موقع الويب الخاص بك بالشراء والاستهلاك عبر الإنترنت. إذا كنت تريد هذا النوع من طرق الدفع، فلن تحتاج إلى المكون الإضافي WooCommerce Subscription، نظرًا لأن هذا المكون الإضافي مصمم للرسوم المتكررة.

2.منح الوصول إلى المحتوى من خلال الدفع المتكرر:

إذا كنت على استعداد لتقديم عضوية شهرية، فأنت بحاجة إلى خيار الدفع المتكرر. في هذا الخيار، يتم تحصيل الرسوم من المشترين المسجلين تلقائيًا على بطاقة الائتمان المدرجة أو طريقة الدفع المحددة. في هذا، الخطوة الأساسية هي تكوين طريقة الدفع.

هناك عدة خيارات لمعالج الدفع، مثل Stripe أو Authorize.net. تتضمن WooCommerce طريقة الدفع PayPal لذا سنصف هذه الطريقة. سوف تحتاج إلى حساب باي بال تم إنشاؤه أولاً لاستخدام هذا.

بمجرد إعداد طرق الدفع وتشغيلها، انتقل إلى علامة التبويب “المجموعات” وحدد المجموعة التي نريد منح حق الوصول إليها عند شراء الاشتراك. هذا كل شيء، لقد نجحت الآن في إعداد موقع العضوية الخاص بك في WordPress.

الاشتراك، بمجرد إعداد طرق الدفع وتشغيلها.

الخطوة 5: إدراج المحتوى المميز الخاص بك تلقائيًا

إنها ليست إلزامية، ولكنها جذابة ومفيدة للغاية إذا كنت تخطط لتحديث قائمة المحتوى المتميز الخاصة بك. ويستخدم البرنامج المساعد لقائمة الصفحات لإنشاء صفحة يظهر فيها كل المحتوى المدفوع أو المميز تلقائيًا.

قم بإنشاء صفحة باسم “قائمة محتوى الأعضاء فقط” أو شيء من هذا القبيل. ستكون هذه الصفحة هي التي تحتوي على كل المحتوى المدفوع أو المميز. بمجرد حفظها، قم بتدوين معرف الصفحة حفظ/تحديث، ثم قم بإلقاء نظرة. يجب الآن إدراج كافة المحتوى المميز الخاص بك للوصول إليه. أضف هذا الرمز القصير بعد معرفة معرف الصفحة.

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الخطوة 6: إضافة جدول الأعمال

ولتحقيق ذلك، استخدم البرنامج المساعد context Widget. يسمح لك هذا البرنامج المساعد بإظهار أو إخفاء الأدوات التي نريدها في أماكن مختلفة من صفحتنا.

أنشئ قائمة لكل قائمة محتوى متميز يمكنك العثور عليها ضمن لوحة المعلومات > المظهر > القوائم، ثم قم بإضافتها لاحقًا كأداة في المواضيع المقابلة. للبدء، قم بإنشاء القائمة بجميع صفحات موضوعات موقعك وانتقل إلى الأدوات. تحتوي كل أداة على خيارات تسمح لك بإظهار أو إخفاء أي مكون إضافي.

قبل إضافة قائمتك الجديدة، تحتاج إلى إزالة كافة الأدوات التي لا تريد أن تجعلها مرئية. الآن بعد أن قمت بإخفاء الأدوات التي لا تريد رؤيتها، ستضيف الأداة إلى قائمة جدول الأعمال للموضوع المقابل.

بعض من أفضل المكونات الإضافية لإنشاء موقع عضوية باستخدام WordPress

فيما يلي أهم 3 مكونات إضافية مجانية لإنشاء موقع عضوية باستخدام WordPress:

1) العضوية:

أثناء استخدام البرنامج الإضافي للعضوية، ستدرك أنه يتضمن جميع الوظائف التي يحتاجها موقع العضوية. يعد هذا المكون الإضافي هو الأفضل لمشاركة المحتويات مثل النصوص والبرامج التعليمية والتنزيلات ومقاطع الفيديو؛ يتضمن دعمًا لحماية أنواع مختلفة من المحتوى.

يتضمن التكامل مع مكون إضافي اجتماعي مثل “BuddyPress” وبوابة الدفع “PayPal”. دعم وظيفة نازف المحتوى. تتيح لك النسخة المجانية إنشاء ما يصل إلى مستويين من العضويات. وإصدار العضوية المميزة متاح بسعر يبدأ من 19.00 دولارًا شهريًا.

2) عضو S2:

إنه أحد أفضل المكونات الإضافية المتاحة لإنشاء موقع عضوية باستخدام WordPress لأنه يتضمن التخصيص. يقوم هذا بإدارة مستوى التقييد والوصول إلى محتوى موقع العضوية وفقًا لمستوى المستخدم.

ويتضمن التكامل مع مختلف المكونات الإضافية الاجتماعية مثل “BuddyPress” و”bbPress”، وبوابة الدفع “PayPal”. يتيح لك الإصدار المجاني إنشاء ما يصل إلى أربعة مستويات من العضوية والتخصيص.

النسخة المدفوعة من S2Member Pro مع كافة الميزات المتميزة متاحة مقابل 89.00 دولارًا أمريكيًا دفعة واحدة.

3) العضويات المدفوعة برو:

يدمج هذا البرنامج المساعد بسلاسة إدارة مستويات العضوية والتقارير والبرامج التابعة. تعد Paid Memberships Pro واحدة من المكونات الإضافية اليوم، مع أكبر عدد من عمليات التكامل وجميع الأكواد والوظائف الإضافية المتاحة لمستخدمي WordPress مجانًا.

ويتضمن التكامل مع بوابات الدفع: “Stripe” و”Braintree Payments” و”Authorize.net” و”PayPal” وخيار “الدفع بالشيك”. وهو يدعم وظيفة “تقطر المحتوى”. إنشاء مستويات عضوية غير محدودة.

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الخلاصة: كيفية إنشاء موقع عضوية باستخدام WordPress: دليل سهل خطوة بخطوة

إذا كنت على استعداد للارتقاء بموقع WordPress الخاص بك إلى مستوى آخر، فقم بإعداد موقع العضوية الخاص بك باستخدام WordPress. لديك خيار الاختيار من بين العديد من الخطط المتاحة.

اسمحوا لي أن أعرف إذا كنت تستخدم موقع العضوية على WordPress في قسم التعليقات. أظهر حبك ودعمك من خلال مشاركة هذه المقالة على جميع منصات التواصل الاجتماعي الشائعة.