ستساعدك المقالة التالية: كيفية إنشاء موقع ويب لأعمال السفر باستخدام WordPress – دليل متعمق

في الوقت الحاضر، يحب الجميع الحصول على فرصة الابتعاد عن مدينتهم والسفر حول العالم. في الواقع، يختار العديد من الأشخاص، أكثر من أي وقت مضى، إنفاق الأموال على التجارب بدلاً من الأشياء. وهذا يعني أنه وقت رائع للعمل في مجال السفر. تزدهر الأعمال التجارية لقضاء عطلات المغامرة، والكتيبات الإرشادية المتخصصة، وبيوت الشباب، والفنادق، وشركات السياحة، ووكالات السفر، وتأجير العطلات. سنتحدث هنا عن كيفية إنشاء موقع ويب رائع لشركة سفر باستخدام WordPress.

لذا، إذا لم يكن لديك موقع WordPress لأعمال السفر الحالية، فهذا هو الوقت المناسب. وإذا كنت تفكر في بدء عمل تجاري جديد، فيجب أن يكون موقع WordPress أحد أهم أولوياتك.

لذلك دعونا نبدأ في بناء واحدة

يجب أن تضع النقاط التالية في الاعتبار أثناء إنشائها:

للبدء، عليك أن تحدد العناصر الأساسية التي تحتاج إلى تغطيتها على موقع شركة السفر الخاصة بك. لذا، قبل أن تبدأ في إنشاء موقع الويب الخاص بشركة السفر الخاصة بك، ستحتاج بالتأكيد إلى التفكير في العناصر الحاسمة لعملك للمساعدة في قصتك. يجب أن تكون مستعدًا بجميع العناصر التسويقية التي يمكن أن تساعدك في بناء تواجد علامتك التجارية عبر الإنترنت. يجب عليك تضمين روابط لملفاتك الشخصية على الشبكات الاجتماعية، وتقديم شهادات العملاء.

ستحتاج أيضًا إلى تحديد الميزات التي يجب تضمينها لجعل موقع الويب الخاص بك مفيدًا وملائمًا للمستخدمين، مثل الخرائط والصور الموجودة على موقعك لمساعدة عملائك في إجراء الحجوزات والعثور على تفاصيل حول عطلات السفر والحصول على معلومات الاتصال الخاصة بك. إذا كنت تريد قبول الدفع عبر الإنترنت، فستحتاج أيضًا إلى البحث عن بوابات الدفع. تحتاج جميع مواقع السفر إلى هذه العناصر الأساسية. تحقق أيضًا من هذه الاستضافة لإنشاء موقع السفر الخاص بك 000webhost.com

أنشئ موقعًا إلكترونيًا لأعمال السفر باستخدام WordPress

1. التواصل مع عملائك:

يعد سرد القصص جزءًا حيويًا من أي حملة تسويق عبر الإنترنت هذه الأيام. يمكنك القيام بذلك من خلال الجمع بين العملاء في رحلة نجاحك. يعد سرد قصتك عنصرًا حاسمًا في أي حملة تسويق عبر الإنترنت. أخبرهم عن عملك بطريقة تسلي وتخبر زوار موقعك.

بدءًا من “كيفية ظهور عملك” إلى “النجاح والشعبية التي اكتسبتها”، يمنح عملائك طريقة لبناء اتصال عاطفي مع عملك. تتمتع الشركات طويلة الأمد بميزة العودة إلى الأجيال السابقة مع تسليط الضوء على تاريخ الشركة ومعالمها. يمكن للشركات الناشئة الناشئة أن تصف بدلاً من ذلك قصة ولادة الصناعة.

فكر في خيارات سرد القصص المرئية أيضًا. يمكن أن تترك خيارات سرد القصص المرئية تأثيرًا لا يُنسى على عملائك. إذا كان يناسب قصتك، فقد تفكر في إضافة مكون إضافي للخط الزمني. يمكن استخدام المخطط الزمني لإنشاء جدول عمودي يمكنك استخدامه لمعرفة تاريخ عملك.

يعد Timeline Express واحدًا من أفضل المكونات الإضافية المتاحة لك لتطوير مخطط زمني رأسي هائل. يمكنك استخدام هذه المنصة للمساعدة في عرض تاريخ أعمال السفر الخاصة بك لعملائك والجمهور المستهدف

2. تفصيل البوابة:

قصتك رائعة عندما يتعلق الأمر بجعل عملك متميزًا عن الآخرين، فمن الضروري أن تحكي تجارب سفر إيجابية وعالية الجودة لعملائك. يحتاج موقع الويب الخاص بشركة السفر الخاصة بك إلى عرض تفاصيل عروض العطلات وتفاصيل الوجهة، فهذا يستحق ذلك.

معرض البنك:

إحدى الطرق للقيام بذلك هي أن تصبح مرئيًا. يمكنك استخدام المكونات الإضافية لإنشاء ألبومات ومعارض صور رائعة المظهر لعملائك. أحد أفضل المكونات الإضافية لإنشاء معارض ومجموعات صور سريعة الاستجابة هو معرض البنك. باستخدام هذا البرنامج الإضافي، يمكنك إنشاء إطار مجمع للصور بحجم مصغر.

Instagram البرنامج المساعد للخلاصة:

بالإضافة إلى ذلك، إذا كان لديك وسائط ترويجية عالية على منصة التواصل الاجتماعي مثل Instagram، ثم Instagram البرنامج المساعد للتغذية هو خيار ممتاز هنا. البرنامج المساعد مجاني، ويمكنك عرض المحتوى من واحد أو أكثر من الجمهور Instagram الملفات الشخصية في بعض الشبكات القابلة للتخصيص.

إلى جانب صور تجارب سفرك فقط، يمكنك أيضًا تضمين معلومات حول العطلات. إذا كانت شركتك مخصصة للجولات الحضرية أو شركة فنادق، فيمكنك السماح لعملائك بالتوجيه وإلقاء نظرة ثاقبة على المناطق القريبة، ويمكنك إضافة خرائط Google المخصصة ودبابيس الموقع. قد يرغب عملاؤك في معرفة ما هو قريب منك.

الأماكن النجمية:

هنا تأتي الإضافات مثل أماكن نجمية يتيح لك إضافة دبوس موقع مخصص لعرضه على خريطة Google. البرنامج المساعد مجاني وسهل الإعداد.

3. المكونات الإضافية للحجز وحجز السفر:

البرنامج المساعد لتقويم الحجز:

بعد تقديم جميع المعلومات ذات الصلة بنشاطك التجاري، تريد التأكد من أن موقع السفر الخاص بك يحتوي على خيارات توفر خيارات حجز السفر لعملائك. تقويم الحجز يعد البرنامج المساعد أحد أفضل المكونات الإضافية للحجز للشركات الناشئة والشركات الصغيرة.

بمساعدة هذا البرنامج المساعد، يمكن للزائرين التحقق من توفر بيوت العطلات ووحدات البناء وغرف الفنادق، وإكمال حجزهم في أقل من دقيقة.

تستخدم معظم شركات السفر بالفعل أفضل برامج حجز الرحلات والسفر مثل توركمس, com.TrekkSoft، أو جولة في واجهة التفتيش وبرامج حجز السفر. هذه بعض من أفضل البرامج التي تصنع مكون WordPress الإضافي الخاص بها لتحقيق التكامل السلس مع موقعك.

4. قبول الدفع:

اعتمادًا على نوع نشاط السفر الخاص بك، قد تحتاج إلى طريقة لتحصيل الدفع مقدمًا عبر موقعك، حيث يميل المسافرون إلى تفضيل الدفع عبر الإنترنت.

البرنامج المساعد ووكومرس:

الحر البرنامج المساعد ووكومرس يعد خيارًا ممتازًا لهذا الغرض، فالمكون الإضافي WooCommerce ليس مفضلاً فحسب، بل إنه مليء بالميزات أيضًا. يقدم WooCommerce الوظائف الأساسية والمتقدمة اللازمة لموقع السفر. يمكن لهذا البرنامج المساعد التعامل بسهولة مع جميع متطلبات الدفع الخاصة بك، بما في ذلك تتبع المخزون وإنشاء التقارير ومجالات الدفع المهمة والتعامل مع الضرائب.

البرنامج المساعد باي بال:

البرنامج المساعد الآخر لقبول الدفع هو Simple البرنامج المساعد لعربة التسوق باي بال. يعد هذا المكون الإضافي مفيدًا لتثبيت زر “إضافة إلى سلة التسوق” في أي صفحة. كما أنه يقوم بتوجيه جميع مدفوعاتك عبر PayPal. نظرًا لأن علامة PayPal التجارية موثوقة للغاية ومعروفة على نطاق واسع.

5. إضفاء الشرعية على موقع الويب الخاص بشركة السفر الخاصة بك:

نظرًا لأن الأمر يتعلق بالدفع عبر الإنترنت، لذا يجب عليك قبل أي عميل التحقق من تفاصيل الدفع الخاصة بهم عبر الإنترنت، حيث سيرغب الكثير منهم في معرفة المزيد عن عملك. ساعدهم على أن يثقوا بك تمامًا من خلال توفير معلومات الاتصال الخاصة بك، أو ساعات العمل، أو عنوان العمل، أو أي سياسات أساسية للشركة، أو معلومات أخرى قد يرغب العملاء في معرفتها.

البرنامج المساعد للملف الشخصي:

لهذه المهمة، الأعمال البرنامج المساعد للملف الشخصي هو واحد من أفضل الخيارات. هنا يمكن للمستخدمين ملء اسم النشاط التجاري والعنوان والهاتف والبريد الإلكتروني ورابط صفحة الاتصال وساعات العمل ودمج خريطة Google. يمكن عرض بطاقة جهة الاتصال الناتجة على الصفحة أو في الشريط الجانبي.

يمكنك أيضًا إنشاء “اتصل بنا” المخصص الخاص بك لعرض المعلومات أيضًا والتأكد من استخدام المكون الإضافي المستقل لخرائط Google لإظهار موقعك. ستساعد الخريطة أيضًا عملائك على تصور ما إذا كانت شركة السفر الخاصة بك قريبة من المطار أو الفندق أو نقاط أخرى.

6. اختيار موضوع لموقع الويب:

عقارات أنيقة:

أثناء اختيار سمة لموقع السفر على WordPress الخاص بك، من الأفضل اختيار سمة تحتوي بالفعل على جميع الميزات التي تريدها أو سمة قابلة للتخصيص بسهولة. أحد أفضل الخيارات لاختيار المواضيع هو ElegantEstate. تم تجهيز هذا الموضوع بالفعل بخرائط مواقع جاهزة للاستخدام ومعرض وشهادات ونماذج حجز.

مقابل 69 دولارًا سنويًا فقط، يمكنك الحصول على ترخيص Elegant Estate الذي يتضمن الوصول الكامل والدعم المتميز.

يمكن استخدام موضوع Divi لقضاء عطلات المغامرة والكتيبات الإرشادية المتخصصة وشركات السياحة ووكالات السفر وجعل موقع الويب المثير للإعجاب يبدو مريحًا. تم تجهيز هذا المظهر بمنشئ صفحات مخصص يحتوي على وحدات وتخطيطات معدة مسبقًا تسهل تجميع موقع مذهل بسرعة. الخيارات المضمنة للشهادات والمعارض جميلة بشكل خاص. تعد Divi إحدى السمات الأكثر مرونة في مجموعة Elegant Themes وهي مضمنة أيضًا في الترخيص الشخصي.

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الخلاصة: كيفية إنشاء موقع ويب لأعمال السفر باستخدام WordPress

