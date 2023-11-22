ستساعدك المقالة التالية: كيفية إنشاء وتقديم شريحة المنافسة لعرضها الترويجي

في بحر من العروض التقديمية، يبحث المستثمرون دائمًا عن شريحة المنافسة. إنهم يكشفون المزيد عن المشهد التنافسي وكيفية مواجهتك للاعبين الرئيسيين الآخرين في الصناعة.

بالإضافة إلى عرض ميزاتك الفريدة، تعكس شريحة المنافسة عملية تفكيرك فيما يتعلق بالميزة التنافسية وفرص السوق ونضج الأعمال. إن إظهار أنك تعرف السوق للمستثمرين وقمت بإجراء البحث لوضع شركتك بهدف محدد سيحدث فرقًا بين العرض التقديمي الذي تم تمريره والمستثمر المهتم.

في هذا الدليل، نراجع ماهية شريحة المنافسة، والغرض منها وفوائدها، وبعض الأمثلة الواقعية و12 نوعًا من قوالب شرائح المنافسة لمساعدتك ومساعدة مجموعة العروض التقديمية الخاصة بك على النجاح.

جدول المحتويات

ما هي شريحة المنافسة في منصة العرض التقديمي؟

شريحة المنافسة في العرض التقديمي هي الشريحة التي تسلط الضوء على المشهد التنافسي للشركة وميزاتها الفريدة. لكي تكون شريحة المنافسة موجودة، يجب عليك إجراء تحليل تنافسي شامل للمنافسين المباشرين وغير المباشرين. تساعدك نتائج التحليل التنافسي على صياغة عرض القيمة الفريدة والسمات المميزة.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر بيانات التحليل الأساس لشريحة تصور المنافسة. عادةً ما يكون تصور البيانات لشرائح المنافسة عبارة عن مصفوفة سحرية أو جدول مقارنة أو أي نهج إبداعي آخر.

خلال اجتماع العرض التقديمي مع المستثمرين، يمكن للمقدم بدء محادثة حول هذه الشريحة، مع التركيز على عرض القيمة الفريد. بالنسبة للعروض التقديمية التي يتم إرسالها كرسائل بريد إلكتروني، تحتاج العناصر المرئية إلى سياق كافٍ لفهم المزايا التنافسية في لمحة واحدة.

ما هو الغرض من شريحة المنافسة في العرض التقديمي؟

الغرض من شريحة المنافسة هو إعطاء المستثمرين نظرة عامة دقيقة عن التحليل التنافسي الخاص بك وكيف تتنافس شركتك مع الأسماء الأخرى في السوق. بشكل أساسي، تحدد شريحة المنافسة موقعك التنافسي وميزتك التنافسية.

الغرض الآخر من هذه الشريحة هو أن تثبت للمستثمرين أن هناك، في الواقع، سوقًا لفكرتك وأن الناس على استعداد لدفع ثمنها. يجب أن تُظهر شريحة المنافسة والمحادثة أنك تفهم الحاجة وأنك قمت بتحليل جميع جوانب كيفية قيام المنافسين بأعمالهم، مما يؤدي إلى تمايزك الفريد وعرض القيمة.

فوائد شريحة المنافسة

تتمتع شريحة المنافسة المصممة جيدًا والمستنيرة بفوائد عديدة في العرض التقديمي. أولاً، تحدد الشريحة التنافسية موقع العلامة التجارية في مشهدها التنافسي من خلال إدراج أو رسم خريطة للمنافسين مقابل سلسلة من العوامل القابلة للقياس. يحتاج المستثمرون وأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية إلى الحصول على هذه المعلومات المهمة حتى يفكروا في القيام بالاستثمار.

الميزة الثانية لشريحة المنافسة هي أنها تعطي المستثمرين فكرة جيدة عن ميزتك التنافسية. وفقاً لفيليب كوتلر، أبو التسويق، فإن الميزة التنافسية هي “قدرة الشركة على الأداء بطريقة أو أكثر لا يستطيع المنافسون مضاهاتها أو لا يريدون مضاهاتها”. إن مهمة الشريحة التنافسية هي تسليط الضوء على هذه الميزة بشكل واضح وهادف.

وأخيرًا، توفر الشريحة التنافسية أيضًا فائدة أثناء تنفيذها. يتطلب إنشاء شريحة المنافسة إجراء تحليل تنافسي لاستنتاج موقع تنافسي دقيق في السوق. يمكن للمستثمرين أن يروا بشكل صحيح شريحة المنافسة الضعيفة التي تفتقر إلى السياق والعمق. عندما تقوم بإجراء بحث تفصيلي عن السوق والمنافسين، سيشعر المستثمرون بثقة أكبر بشأن تمويل مشروعك.

4 أمثلة واقعية لشرائح المنافسة في العرض التقديمي

هناك نوعان رئيسيان من شرائح المنافسة؛ المصفوفة والجدول. ومع ذلك، فإن بعض الشركات تبدع في شريحة المنافسة الخاصة بها وتستخدم طرقًا فريدة لتسليط الضوء على ميزتها التنافسية وموقعها في السوق. في هذا القسم، نعرض لك أربعة أمثلة واقعية من العروض الترويجية للعلامات التجارية في مختلف الصناعات.

Clearbanc – جدول المنافسين

تستخدم شريحة المنافسة الخاصة بالعرض التقديمي من قبل شركة الإقراض Clearbanc جدول سمات يحتوي على بيانات تفصيلية لمقارنة العلامة التجارية بثلاثة منافسين. يوجد في الجزء العلوي من الشريحة عرض القيمة، مصاغًا على شكل بيان جذاب. في الجدول، تم تلوين عمود Clearbanc باللون الأزرق للفت الانتباه إليه.

N26 – شبكة المنافسين

في شريحة المنافسة الخاصة بالبنك الرقمي N26، استخدموا نهجًا فريدًا حيث يقع N26 في المركز ويتضمن كل ما تقدمه جميع التطبيقات المنافسة من حوله. إنه بيان جريء أن تضع شركة مثل هذه، ومن الأفضل أن يكون لديك البيانات التي تدعمها.

القفزة السحرية – مخطط المنافس فين

شريحة تحليل المنافسين في العرض التقديمي لـ Magic Leap عبارة عن مخطط Venn معقد يضم العديد من المنافسين المباشرين وغير المباشرين في فئات مختلفة لتسهيل المقارنة والتحليل. سيحتاج المخطط التنافسي مثل هذا إلى سياق محادثة أثناء اجتماع العرض التقديمي لتوصيل المميزات الفريدة مع المستثمرين.

Revolut – مصفوفة المنافس والجدول

في حالة عرض Revolut، تجمع شريحة المنافسة بين خيارين مرئيين للمقارنة: المصفوفة والجدول. لقد استفادوا من أفضل ما في كليهما، وقاموا بتصغيرهما بصريًا وإنشاء تصميم متوازن جيدًا يُعلم ويؤثر.

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12 نوعًا من شرائح المنافسة التي يمكنك استخدامها

يحتاج العرض التقديمي الخاص بك إلى شريحة منافسة لتصور ومشاركة نتائج تحليل السوق الخاص بك. في هذا القسم، نشارك 12 شريحة منافسة لاستخدامها مباشرة في العرض التقديمي الخاص بك.

كل مثال أدناه عبارة عن شريحة داخل قالب العرض التقديمي الكامل. عند استخدام Wix لإنشاء عرض تقديمي مخطّط، يكون لديك جميع ميزات Wix، بدءًا من الأدوات الأساسية مثل مجموعات العلامات التجارية والشرائح الرئيسية وحتى الرسوم المتحركة والحقول الديناميكية وخيارات التعاون ولوحة معلومات التحليلات وبيئة السبورة البيضاء.

غير مقتنع؟ استمع إليها من كيندرا برادلي، مطورة المحتوى الرسومي في WOW! “في السابق، كنا نستخدم برنامج PowerPoint، وهو أمر جيد، ولكن التفاعل الذي يمكنك الحصول عليه مع Wix أصبح أكثر قوة لدرجة أننا ابتعدنا جميعًا عن برنامج PowerPoint.” يمكنك أيضًا إنشاء عروض تقديمية تفاعلية وثابتة باستخدام Wix.

اقرأ دراسة الحالة كاملة هنا.

1 مصفوفة المنافسة

تعتمد مصفوفة المنافسة على مفهوم الربع السحري، وهو مخطط يضم أربع مناطق ذات قيم مختلفة وفقًا لخاصيتين. في نموذج القالب أدناه، السمات هي القدرة على تحمل التكاليف (يتم تصورها على أنها غير مكلفة ومكلفة) ونوع المعاملة (عبر الإنترنت أو دون اتصال). الأسهم أو الخطوط هي خطوط قيمة تمتد من أحد طرفي السمة إلى الطرف الآخر، وتفصل الأرباع الأربعة إلى:

غير مكلفة مع المعاملات دون اتصال بالإنترنت

غير مكلفة مع المعاملات عبر الإنترنت

مكلفة مع المعاملات دون اتصال بالإنترنت

مكلفة مع المعاملات عبر الإنترنت

عند اختيار السمات المراد قياسها، استخدم سمة أو سمة لشركتك تعرف أنها ستتفوق على البقية. استخدم عرض القيمة لاستنتاج السمات المراد قياسها ومقارنتها. في هذه الحالة، تكون القيمة المقترحة هي “خيار حجز إقامة غير مكلف وعبر الإنترنت للمسافرين”.

في مصفوفة المنافسة، ضع شركتك دائمًا في الربع العلوي الأيمن فوق جميع المنافسين وعلى يمينهم. هذا هو المكان المميز في المصفوفة ومن هنا يمكنك إنشاء قصص للمستثمرين. عادةً ما يشغل الربع المقابل في المصفوفة منافسون غير مباشرين ذوي أسماء كبيرة في السوق. إن تضمين هؤلاء المنافسين يعطي المستثمرين فكرة عن جودة ومدى الوصول إلى السوق الذي قمت بتقييمه باعتباره منافسًا لك.

لتحقيق تصميم متوازن لمصفوفة المنافسة الخاصة بك وعبر العرض التقديمي الخاص بك، حافظ على الاتساق في حجم مجموعات العناصر في كل شريحة. في هذه الشريحة، قم بتغيير حجم الشعارات المنافسة لتكون متطابقة في الأبعاد. يعد تغيير حجم الأشكال أمرًا بسيطًا؛ انقر واسحب على زاوية المربع المحيط لتعيين الحجم الذي تريده. لجعل جميع الشعارات بالارتفاع الدقيق، أدخل القيمة بالبكسل في نافذة إعداد كل شعار.

2 موقف السوق

تستعرض شريحة المنافسة المشهد التنافسي. تعتمد سمات هذا المشهد على ميزتك التنافسية وموقعك في السوق. في مثال شريحة المنافسة هذا، تعتمد المقارنة على سمة مالية.

هذه الشريحة هي واحدة من مجموعة من الشرائح التي تشارك نتائج تحليل السوق التنافسي. يعمل هذا التصور على وضع العلامة التجارية المروجة في فئة السوق الشامل، والتنافس مع الأسماء الكبيرة مثل Amazon و موقع ئي باي. تتبعها شريحة أخرى مع شرح للتمييز الفريد وعرض القيمة.

ضع دوائر وأشكال على شرائحك لتسليط الضوء على نقاط محتوى محددة أو اتجاهات القراءة. انقر بزر الماوس الأيمن على أي كائن وحدد إعادته أو تقديمه للأمام أو تحريكه لأعلى أو لأسفل طبقة واحدة. لمزيد من التحكم الدقيق، افتح قائمة الكائنات وقم بتنظيم طبقاتك بالتفصيل. تساعد الإشارات المرئية مثل أشكال الطبقات في سرد ​​قصتك.

3 نظرة عامة على المنافسة

يمكن أن يكون المنافسون مباشرين أو غير مباشرين. المنافسون المباشرون هم الذين يقدمون نفس المنتجات أو الخدمات أو منتجات مشابهة جدًا في نفس السوق. يقدم المنافس غير المباشر منتجًا مختلفًا ولكن يمكنه إرضاء نفس المستهلك بطريقة أخرى. من الضروري تسليط الضوء على كليهما في شريحة المنافسة الخاصة بك.

يعد قالب شريحة المنافسة هذا بمثابة نظرة عامة تمهيدية لمحادثتك مع المستثمرين أثناء العرض التقديمي. الشريحة المثالية التالية عبارة عن مصفوفة أو جدول يسلط الضوء على مدى اختلاف شركتك ولكن لديها أيضًا سوقًا للدخول إليه أو النمو فيه.

بصريًا، تتضمن هذه الشريحة أيقونتين على اليمين لموازنة التصميم ودعوة القارئ لمواصلة تصفح صفحات العرض التقديمي. باستخدام وسيلة الإيضاح، يمكن أن يمثل كل رمز العملاء المباشرين وغير المباشرين؛ مباشرة في الأعلى وغير مباشرة في الأسفل.

يتضمن هذا القالب أيقونتين من مكتبتنا الشاملة للأيقونات المتجهة والرسوم التوضيحية والرسومات التي ستجدها فقط في Wix. تصفح صالات العرض للعثور على المعرض المثالي. ضع الرموز من شريط الأدوات، وحدد النمط الأول، ثم استخدم وظيفة نمط النسخ لجعلها كلها بنفس الحجم واللون. وأخيرًا، قم بتخصيصها لإنشاء تصميم متباين مثل التصميم الموضح أدناه.

4 مقارنة المنافسة

كما هو الحال في الشريحة أعلاه، تقدم شريحة المنافسة هذه نظرة عامة على المنافسين ولكنها تذهب أبعد من ذلك من خلال تدوين السمات، حيث تشير إلى نفس الأفكار الموجودة في مصفوفة المنافسة. في الربع العلوي الأيمن، تسلط شركة العرض الترويجي الضوء على السمات المميزة من خلال قائمة.

تقوم الأرباع المتبقية بتحليل ثلاثة متنافسين وفقًا لنفس السمات الثلاث. تتضمن كل سمة علامة زائد أو ناقص لتحديد الخصائص الإيجابية والسلبية فيما يتعلق باحتياجات السوق والمستهلك.

استخدم ميزة المحاذاة في محررك لتوسيط النص داخل المستطيلات. حدد المستطيل والنص معًا وانقر على محاذاة الكائنات في شريط الأدوات العلوي الأيمن. قم بمحاذاة المركز، وستتم محاذاة جميع العناصر المحددة مع العنصر الأول الذي حددته. تساعدك عناصر التحكم في المحاذاة على توسيط العناصر والكائنات ومربعات النص وفصلها بالتساوي.

5 أكبر منافس – الإيجابيات والسلبيات

عندما يكون لدى شركتك منافس مباشر رئيسي واحد، فمن المفيد إنشاء شريحة تحليل تنافسية واحدة لهم فقط. يعد تسليط الضوء على العوامل المميزة الرئيسية لأكبر منافس لك طريقة رائعة لإظهار للمستثمرين أنك تعرف السوق ويمكنك ملء الفجوات.

تشتمل شريحة مقارنة الإيجابيات والسلبيات هذه على أيقونات مرئية لتصوير الإيجابيات والسلبيات لمنافس واحد، وهو Tuber. عند تحديد السمات المراد تضمينها في شريحة المقارنة مثل هذه، ضع في اعتبارك سمات شركتك. إن إيجابيات منافسيك هي المخاطر التي يتعين على شركتك التغلب عليها والتعلم منها. السلبيات هي الفجوات التي يمكن لشركتك سدها.

عند عرض هذه الشريحة، تكون السمات محددة جدًا لدرجة أنه من المحتمل جدًا أن يرغب المستثمرون في معرفة المزيد عن عرض القيمة الفريد لشركتك فيما يتعلق بهذا المنافس. تعد هذه المحادثات حول المنافسين أمرًا بالغ الأهمية لإظهار للمستثمرين أنك قمت بالبحث في السوق والمنافسين بشكل جيد بما يكفي للإدلاء بهذا النوع من البيانات. يجب أن تكون مستعدًا للإجابة على الأسئلة والتوسع في نتائج تحليل السوق.

6 ذكر المنافس

عند تقديم العرض الترويجي الخاص بك، استخدم الشرائح كنقاط للتحدث. قم بتسليط الضوء على أكبر منافسيك ونقاط البيع الفريدة الخاصة بهم على شريحة، ثم أخبر المستثمرين عنهم. بالنسبة لكل منافس، استخدم قصة لشرح كيف يقوم منتجك أو شركتك بالأشياء بشكل مختلف لسد الفجوة التي لا يسدها المنافسون.

لكي تجعل شريحتك جذابة وتستحق وضعها في العرض التقديمي، عليك في البداية الابتعاد عن النقاط النقطية فوق خلفية فارغة واستخدام تصميم إبداعي مع خلفية صورة، كما هو الحال في المثال أدناه.

7 جدول تحليل المنافسين

يعد جدول تحليل المنافسين هو الحدث الرئيسي لقسم المنافسة في العرض التقديمي. من خلال تصور البيانات هذا يمكنك أن تثبت للمستثمرين أنك تعرف السوق والمنافسين ومواقعهم فيه. هناك طريقتان لإنشاء جدول تحليل المنافسين؛ أحدهما ذو سمات يمتلكها أو لا يمتلكها المنافسون والآخر ببيانات محددة لكل منافس.

يحتوي هذا الجدول على بيانات فريدة لكل منافس، مما يفتح المجال للمحادثة مع المستثمرين. سوف يسألونك ويريدون معرفة كيف ستختلف شركتك أو علامتك التجارية أو منتجك أو فكرتك عن غيرها، وأين توجد الفجوات التي تخطط لسدها، وما إذا كان لديها فرصة لكسب المال.

يعد إنشاء الجداول باستخدام Wix أمرًا سهلاً وبديهيًا. يمكنك الوصول إلى الكثير من الجداول المعبأة مسبقًا لتبدأ بسرعة، وكلها بتصميمات فريدة ومختلفة لتتناسب مع المحتوى الخاص بك. كل ما عليك فعله هو تخصيص الألوان والخطوط. لإدخال البيانات، يمكنك القيام بذلك يدويًا، ولكن لماذا تضيع الوقت في ذلك عندما يمكنك استيراد البيانات من ورقة Google أو مصنف Excel؟

8 المشهد التسويقي

تعد جداول الميزات والفوائد بمثابة تمثيلات مرئية للغاية للعوامل المميزة لشركتك. في الجدول، يسرد العمود الأيسر بالترتيب عناصر عرض القيمة الخاص بك والفوائد الرئيسية والميزات الفريدة. تبدأ الأعمدة الموجودة على اليسار بشركتك ويتم سرد المنافسين الموجودين على اليمين حسب الأهمية. يحتوي العمود الخاص بك على جميع الخلايا المملوءة بعلامات الاختيار؛ الأعمدة الموجودة على اليمين عبارة عن مزيج من علامات الاختيار وعلامات X.

تقدم شريحة تحليل المنافسين هذه جدولاً مملوءًا مسبقًا ومرمزًا بالألوان لمقارنة خمس ميزات عبر شركتك واثنين من المنافسين. تعكس ألوان رأس العمود ألوان العلامة التجارية في تصميم الشريحة. للحصول على تركيبة مرئية أكثر وضوحًا، قم بإزالة علامة X تمامًا وأظهر علامات الاختيار فقط. قد يكون رؤية عمود واحد كامل من علامات الاختيار أكثر تأثيرًا من جدول مليء بالأيقونات.

9 شريحة المنافس

اعرض أقرب منافسيك من خلال الصور المميزة. يعد قالب الشريحة هذا رائعًا كمقدمة لتحليل كامل للمنافسين مع جميع المنافسين وبيانات المقارنة. عند تقديم عرضك للمستثمرين، تحدث عن ميزتك التنافسية مقارنة بأعظم منافس لك.

بصريًا، بدلاً من الشعار أو الاسم الموجود في القائمة، أضف صورة في دائرة لتصور سبب كون هؤلاء المنافسين الأكثر أهمية. يحتوي محرر Wix على آلاف الصور ومقاطع الفيديو المخزنة في متناول يدك. للحصول على نهج إبداعي، استخدم منشئ الصور المدعم بالذكاء الاصطناعي لإنشاء صور جذابة بدلاً من استخدام الصور الفوتوغرافية المخزنة.

10 مشهد المنافس

يعتبر البعض جدول المنافس هو الشكل المرئي الأكثر فعالية لشريحة المنافس. من السهل الاطلاع على المزايا ومقارنتها بين شركتك ومنافسيها.

يتضمن التصميم الجريء لهذه الشريحة عنوانًا كبيرًا على اليسار وجدولًا بسيطًا على اليمين. يحتوي تصميم الجدول على رأس أخضر قوي، ولا يحتوي على خطوط أعمدة وعلامات دائرية مع علامات الاختيار وXs.

عند البحث عن عناصر التصميم أو ميزات التحرير، يمكنك توفير الوقت الثمين باستخدام اختصار لوحة المفاتيح /. ما عليك سوى النقر على / على لوحة المفاتيح وستظهر نافذة منبثقة صغيرة. ستجد العناصر الأساسية للتصميم وشريط البحث للعثور على كل ما هو مطلوب. كل ذلك دون ترك القماش.

11 جدول مقارنة المنافسين

أضف القليل من الحافة إلى طاولة منافسك باستخدام خطوط الأعمدة ذات الزوايا والألوان المتباينة فوق التدرج الرمادي. تسليط الضوء على آفاق الشركة أو خصائصها. يتضمن هذا الجدول خصائص مثل الاشتراكات الرخيصة والمتعددة والقوالب المحدثة والأنظمة الأساسية المتعددة.

عند تسمية التوقعات أو الخصائص لجدولك، قم بإدراج الفوائد الأكثر تأثيرًا لشركتك. استخدم كلمتين أو ثلاث كلمات كحد أقصى لوصف كل فائدة بوضوح.

استخدم ميزات الرسوم المتحركة المدمجة لتحسين القصة المرئية للشريحة. إليك فكرة: قم بتحريك علامات الاختيار الموجودة في العمود الخاص بك لجذب الانتباه إلى المزايا التي تقدمها شركتك. ثم أضف حركات أكثر دقة إلى علامات X لإظهار مقدار ما يفتقده المنافسون.

12 فئة منافسة

عادةً ما يكون تحليل المنافسين للعلامات التجارية في القطاعات المزدحمة أو تلك التي تغطي العديد من الصناعات أطول من تحليل الشركات الناشئة الصغيرة. تنعكس النتائج المعقدة في شرائح المنافسة الخاصة بالعروض التقديمية للمرحلة المتأخرة. تتطلب بعض العروض التقديمية قسمًا كاملاً لتغطية مجموعات أو فئات مختلفة. هذا القالب هو الحل لغلاف القسم أو المقدمة.

قم بربط كل فئة دعاية مغالى فيها بالشريحة المقابلة بمصفوفة المنافس أو جدول المزايا. أضف زرًا تفاعليًا للعودة إلى الصفحة الرئيسية على كل شريحة داخلية حتى يتمكن المشاهد أو مقدم العرض من الانتقال مرة أخرى إلى غلاف القسم إذا لزم الأمر. بخلاف ذلك، ما عليك سوى الانتقال من مصفوفة إلى أخرى.

لا يقتصر الأمر على الدوائر الموجودة في شريحة فئات المنافسة. جرب الماس أو السداسي أو المربعات المائلة. قم بملاءمتها معًا على الشريحة في تخطيطات إبداعية وأضف أسماء الفئات أو المجموعات. حافظ على حجم الخط ونمطه كما هو لجميع العناوين لإضفاء إحساس بالتوازن على التصميم.

كيفية تقديم شريحة المنافسة الخاصة بك في عرضك التقديمي

يعد إدراج منافسيك بشكل مرئي في مخطط أو جدول أو قائمة أمرًا جيدًا للشريحة الموجودة في العرض التقديمي. ولكن بالنسبة للخطاب الذي تقدمه، فإن شريحة المنافسة تحتوي على ما هو أكثر مما تراه العين.

1. احصل على فهم واضح للمشهد التنافسي. سيكون بعض المستثمرين مهتمين جدًا بشرائح المنافسة الخاصة بك، بينما سيرغب آخرون في معرفة المزيد عن حجم السوق أو استراتيجية الذهاب إلى السوق. لن تعرف إلا بعد تقديم العرض التقديمي، لذا بغض النظر عما إذا كنت تستخدم شريحة منافسة بسيطة أو جدولًا تفصيليًا، فيجب أن تكون مستعدًا للإجابة على الأسئلة.

2. كن على دراية بالصفات الإيجابية والسلبية لمنافسيك بالمقارنة مع سماتك. حدد نقاط مقارنة واضحة تعزز ميزتك التنافسية واجعلها جاهزة للمشاركة إذا طلب المستثمرون المزيد من المعلومات عندما تصل إلى هذا القسم من العرض.

3. لا تشوه المنافسة أبدًا. كن دائمًا موضوعيًا في الطريقة التي تتحدث بها عن منافسيك. عند شرح ما تقوم به شركتك بشكل أفضل، لا تتحدث بشكل سلبي عن المنافس. حافظ على كل الإشارات باردة وغير متحيزة. إذا كانت هناك تعليقات سلبية عبر الإنترنت حول منافسيك، فيمكنك مشاركتها ولكن تأكد من الاستشهاد بها على أنها من شخص آخر.

صمّم عرضك الترويجي التالي أو شريحة المنافسة باستخدام Wix

يعد إنشاء عرض تقديمي تقديمي باستخدام شريحة منافسة أمرًا بسيطًا عندما يكون لديك الأدوات المناسبة. تحتوي Wix، باعتبارها أداة لتأليف المحتوى المرئي، على كل ما تحتاجه لإنشاء شرائح تنافسية تحكي قصصًا عن ميزتك التنافسية، بالإضافة إلى جميع الشرائح الأخرى التي تحتاجها. لا تنس دعوة أعضاء الفريق للتعاون في إنهاء جدول المنافسين.

العروض الترويجية ليست كل ما يمكنك فعله باستخدام Wix. يمكنك أيضًا إنشاء جميع أنواع المستندات والرسوم البيانية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي ومواد العلامات التجارية وغير ذلك الكثير. باعتبارها أداة للوكالات، يمكن لـ Wix سد فجوة التصميم في مؤسستك وتقديم الحلول للجميع في فريقك.