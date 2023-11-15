ستساعدك المقالة التالية: كيفية استخدام برامج تخطيط المحتوى للمحتوى المستمر

فإنه يأخذ الأدوات الصحيحة!

قبل البدء في كتابة المحتوى الخاص بك، يجب أن تأخذ الوقت الكافي لتقييم ما إذا كان لديك الأدوات التي يمكن أن تجعل عملك أسهل. إن كتابة المحتوى ليس بالأمر السهل، كما أن امتلاك الأدوات المناسبة لمساعدتك يجعل عملية الكتابة أسهل بكثير.

هناك أداة واحدة تحقق تقدمًا في مجال إنشاء المحتوى المزدحم. لقد قمنا بتصميمه لتقليل الوقت الذي تستغرقه في البحث بالإضافة إلى الوقت الذي تقضيه في إنشاء المخطط التفصيلي الخاص بك. ستساعدك الأداة والمعلومات التالية على إنشاء محتوى أفضل لأنها تساعدك على التخطيط بشكل أفضل.

لماذا تحتاج إلى خطة المحتوى؟

المعيار الأعلى لتحسين محركات البحث هو المحتوى الرائع. للحفاظ على تفاعل زوار موقع الويب الخاص بك، تحتاج إلى إنشاء محتوى رائع في كل مرة تنشر فيها على موقع الويب الخاص بك أو تكتب مقالًا للنشر في وسائل التواصل الاجتماعي أو المجلات عبر الإنترنت، وما إلى ذلك.

يمنحك التخطيط للمحتوى الخاص بك مسبقًا التوجيه بالإضافة إلى تسهيل تعاون فرقك حول الموضوع. تتأكد الخطة الجيدة من أنك تعرف إلى أين تتجه بالمحتوى وهذا يساعدك على الكتابة بطريقة تزيد من حركة المرور والمبيعات.

إن وجود خطة رائعة يسمح لك بتجنب التأخير، وإنشاء ميزانية والالتزام بها، ويزودك باستراتيجية عمل يمكنك تعديلها بسهولة إذا كانت أنشطتك الحالية لا تحقق النتائج المتوقعة.

لمساعدتك في القيام بكل هذا، تحتاج إلى أداة المحتوى التي تم إنشاؤها حديثًا بواسطة Wix – سهلة الاستخدام وتوفر أكثر من مجرد نتائج محتوى.

لماذا نستخدم أداة تخطيط المحتوى

لا يعد إنشاء المحتوى دائمًا أسهل المهام، خاصة عندما تحاول إنشاء مواد أصلية باستخدام موضوعات صعبة. باستخدام أداة تخطيط المحتوى المناسبة، من المفترض أن تعمل هذه المهمة على تسريع الأمور ومساعدتك في إنشاء محتوى طبيعي وأصلي لموقعك على الويب.

ستساعدك هذه الأداة على الوفاء بالمواعيد النهائية الخاصة بك حيث تحصل على أفكار أفضل وعملاء محتملين أفضل، ولن تضطر إلى التدقيق في الصفحات وصفحات البيانات للحصول على المعلومات التي تحتاجها للكتابة.

يتم وضع كافة المعلومات في متناول يدك بما في ذلك المساعدة في العناوين الرئيسية الخاصة بك. كل ما عليك فعله هو كتابة كلمتك الرئيسية ثم انتظار النتائج.

بعد حصولك على هذه النتائج، ما عليك سوى الاطلاع على المعلومات والعثور على المحتوى ذي الصلة بموضوعك. لقد تم إنجاز نصف عملك على الأقل نيابةً عنك مما يؤدي إلى تسريع عملية التسليم.

إن استخدام أداة جيدة لتخطيط المحتوى يجعل الكتابة أسهل كثيرًا ولا تهدر الكثير من الطاقة أو الوقت في كتابة المحتوى الخاص بك.

تساعدك هذه الأداة سهلة الاستخدام في الحصول على المحتوى الذي تحتاجه كما توفر لك المساعدة التنظيمية المناسبة.

كيفية استخدام برنامج تخطيط المحتوى الجديد الخاص بك بشكل فعال

يتطلب الأمر أكثر من مجرد وجود أفضل أداة لتخطيط محتوى موقع الويب تحت تصرفك. عليك أن تعرف اتجاهك وما تريد قوله حول أي موضوع معين.

الصورة من تصوير توفيق بربويا على أونسبلاش

هناك بعض الأسئلة الأساسية التي يتعين عليك طرحها قبل البدء في استخدام أداة محتوى Wix.

لمن المحتوى الخاص بك؟

ما هي المشكلة التي يحلها المحتوى الخاص بك؟

لماذا عملك مختلف؟

كيف ستوصل رسالتك؟

كيف ستنشئ المحتوى؟

أين ستنشر المحتوى الخاص بك؟

ستساعدك الإجابة على هذه الأسئلة في استخدام النتائج التي تحصل عليها من أفضل برامج تخطيط المحتوى. تعد معرفة جمهورك المستهدف إحدى استراتيجيات تحسين محركات البحث الأساسية وتساعدك على التركيز على كيفية كتابة المواد الخاصة بك بالإضافة إلى المصطلحات التي يجب أن تستخدمها.

ستمنحك الإجابات على هذه الأسئلة الشرارة التي تحتاجها لإنتاج مخطط تفصيلي يحافظ على اهتمام القارئ. لديك كل ما تحتاجه لإنتاج محتوى رائع باستخدام نتائج منصة تخطيط المحتوى Wix.

ستزودك هذه الأداة أيضًا بالأسئلة التي يجب أن تجيب عليها بالمحتوى الخاص بك. هذه المساعدة أيضًا تجعل موقع الويب الخاص بك أو أي منشور آخر أكثر إثارة للاهتمام للقراءة. يعد حل مشكلات القراء والإجابة على أسئلتهم من أهم إستراتيجيات تحسين محركات البحث (SEO) التي تحتاج إلى توظيفها.

كيف يمكنك تقديم المحتوى الخاص بك بأفضل طريقة ممكنة؟

الكتابة مهارة ولا يستطيع الجميع القيام بها. يتطلب الأمر مهارات كتابية أكبر لتقديم المحتوى الخاص بك بأفضل طريقة ممكنة يومًا بعد يوم. لا يمكن لأي شخص أن يفعل ذلك. هذا يعني أنك بحاجة إلى الإطار الصحيح الذي يجعلك متسقًا في كل مرة تكتب فيها المحتوى الخاص بك.

ستساعدك هذه الأداة على إجراء بحثك وإنشاء الخطوط العريضة واستخدام أفضل الكلمات الرئيسية والمزيد. سيساعدك على تقديم المحتوى الخاص بك بأفضل طريقة ممكنة. أكبر الأصول التي تمتلكها أداة Wix هي سرعتها ودقتها.

يمكنك اختصار ساعات من وقت عملك باستخدام هذه الأداة إلى أقصى إمكاناتها. بالإضافة إلى ذلك، ومع النتائج السريعة، يمكنك الحصول على أفكار محتوى رائعة بمجرد النظر إلى الأسئلة التي يمكنك الإجابة عليها.

مع هذه النتائج، يتم تركيز بحثك وكتابتك وتعرف بالضبط ما تريد قوله. عندما تصل إلى هذه النقطة، يمكنك بعد ذلك تقديم المحتوى الخاص بك بأفضل طريقة ممكنة.

سيكون الأمر جذابًا ومثيرًا للاهتمام، وسيجعل القراء يثقون بك وبموقعك على الويب بشكل أكبر. سيرون أنك تعرف ما تتحدث عنه ويرون أنك مرجع في هذا الموضوع.

بالإضافة إلى ذلك، يساعدك قسم الأسئلة للإجابة في أداة تخطيط محتوى موقع الويب هذه على إعطائك أفكارًا رائعة للموضوعات التي يمكنك استكشافها من خلال المزيد من البحث. عندما لا تكون كاتبًا مبدعًا، ستساعدك هذه الأداة على تقديم محتوى أفضل وتجعلك تبدو ككاتب موهوب.

الصورة من تصوير إدوين أندرادي على أونسبلاش

قبل استخدام منصة تخطيط المحتوى

أحد جوانب كتابة المحتوى التي تحتاج إلى فهمها هو وجود فرق بين استراتيجية المحتوى وتخطيط المحتوى. في حين أن بعض الناس يعتبرون هذين الأمرين نفس الشيء، إلا أن هناك اختلافات كبيرة بينهما.

ستساعدك معرفة هذا الاختلاف على تقديم المحتوى بطريقة أفضل. استراتيجية المحتوى لا تساعدك على كتابة المحتوى الخاص بك. يساعدك على التخطيط للمكان الذي ستنشر فيه المحتوى الخاص بك.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعدك على تحديد أهدافك التسويقية وما عليك القيام به للوصول إلى تلك الأهداف. إنه لا يفعل شيئًا لمساعدتك في العثور على موضوعات للكتابة عليها أو العثور على مواد بحثية جيدة أو مساعدتك في إنشاء محتوى رائع.

إنها الخطوة التي تستخدمها بعد كتابة المحتوى الخاص بك. تخطيط المحتوى أكثر عملية. إنها الخطوة التي تساعدك على كتابة المحتوى الخاص بك. يتيح لك هذا الجانب اختيار الموضوع المناسب، وتركيز بحثك، وكتابة الخطوط العريضة، وطرح الأسئلة الصحيحة التي سيجيب عليها المحتوى الخاص بك.

حتى أفضل مخططي المحتوى لا يمكنهم مساعدتك في استراتيجية المحتوى الخاصة بك. يتطلب ذلك أداة مختلفة وبعض الخبرة التسويقية. تدور استراتيجية المحتوى حول تسويق موقع الويب الخاص بك ومنتجاتك والمحتوى الخاص بك.

يدور تخطيط المحتوى حول إنشاء محتوى مثير للاهتمام يجذب زوار موقع الويب الخاص بك ويحولهم إلى عملاء يدفعون. بمجرد فهم هذا الاختلاف، يمكنك استخدام أفضل مخطط محتوى متاح.

من خلال تخطيط المحتوى، يمكنك الاستفادة من هذا المخطط وأن تكون منظمًا للغاية في المخطط التفصيلي والمحتوى الخاص بك. باستخدام استراتيجية المحتوى، أنت تعرف أين يمكنك وضع هذا المحتوى، ومن هو المناسب له، ومتى هو أفضل وقت لتقديم هذا المحتوى.

العثور على برنامج تخطيط المحتوى المناسب

هذا مجال تنافسي للغاية. ولكن على الرغم من أنها تنافسية للغاية، إلا أن هناك أداة لتخطيط المحتوى نوصي بالتحقق منها. يمكنك العثور عليه هنا https://seowind.io.

Wix هي أداة سهلة الاستخدام توفر لك بعض المواد البحثية الرائعة واستخدام الكلمات الرئيسية بالإضافة إلى أي شيء آخر تحتاجه لكتابة أفضل محتوى على الإنترنت.

إنه يحتوي على جميع المكونات التي تحتاجها لصقل مهاراتك في الكتابة وكذلك مساعدتك في تنظيم أفكارك. إنه يجعل كتابة محتوى رائع أسهل لأن نصف العمل يتم من أجلك.

باستخدام هذه الأداة، من المفترض أن تكون قادرًا على جذب المزيد من الزيارات إلى موقع الويب الخاص بك وتحقيق مبيعات أفضل. واحدة من أفضل ميزاته هي قسم الأسئلة للإجابة. يقدم هذا القسم أسئلة مثيرة للتفكير وذات صلة بكلماتك الرئيسية وبقرائك.

ستساعد الإجابة على هذه الأسئلة في تعزيز موقع الويب الخاص بك وجعله موقعًا موثوقًا به. ثم يمكنك نسخ نتائجك إلى الحافظة الخاصة بك وحفظها عندما تكون مستعدًا لاستخدامها في منشورك التالي.

كيف يعمل كل شيء

لاستخدام أفضل أداة لتخطيط المحتوى، يتعين عليك الانتقال إلى موقع https://seowind.io/ والاشتراك. من هناك يتم نقلك إلى لوحة التحكم حيث يمكنك إنشاء ملخص للمحتوى الخاص بك – ما عليك سوى إدراج الكلمات الرئيسية التي تريد البحث عنها.

بمجرد القيام بذلك، عليك فقط الجلوس وانتظار النتائج. اعتمادًا على الموضوع، يمكن أن تعود هذه النتائج بسرعة إلى حد ما. ثم تستكشف هذه النتائج للحصول على الأفكار التي تحتاجها أو يمكنك حفظها في الحافظة الخاصة بك لاستخدامها لاحقًا.

يوجد أيضًا محرر في نفس الصفحة لمساعدتك في تنظيم كل شيء. إنها أداة بسيطة جدًا للاستخدام وتشرح نفسها بنفسها. هناك 4 خطط يمكنك الاختيار من بينها للحصول على نوع النتائج التي تحتاجها لمستوى كتابتك.

#1. المبتدئين أو الخطة المجانية

يتيح لك هذا التعرف على أدوات تخطيط المحتوى داخل هذا البرنامج. تحصل على 4 ملخصات أو عمليات بحث في وقت واحد وتحصل على تحليل سيرب وكذلك الأسئلة للإجابة. هذا هو أبسط تنسيق لهذا البرنامج.

#2. الخطة الأساسية

يكلف هذا 49 دولارًا شهريًا وستحصل على كل ما تقدمه الخطة المجانية بالإضافة إلى إمكانية النسخ إلى مستندات G-docs وتحسينات GPT3 والكلمات الرئيسية الثانوية بالإضافة إلى 8 ملخصات أو عمليات بحث.

#3. الخطة الاحترافية

كل شيء في الخطتين الأوليين بالإضافة إلى المزيد من الملخصات والمزيد من البحث عن الكلمات الرئيسية الثانوية ومطابقة الكلمات الرئيسية بالذكاء الاصطناعي. ستكلفك كل هذه الميزات 99 دولارًا شهريًا وتمنحك كل ميزة أكثر من سابقتها. على سبيل المثال، تصل الملخصات إلى 12 في هذه الخطة.

#4. خطة الوكالة

هذا مخصص لكتابة المحتوى المعقد للغاية والذي يجب إجراؤه بأعداد كبيرة. مقابل 299 دولارًا شهريًا، ستحصل على 50 ملخصًا وكل شيء آخر موجود في الخطة الاحترافية.

هذا عندما تحتاج إلى إنشاء الكثير من المحتوى في وقت واحد. اختر خطتك وفقًا لاحتياجاتك. تنقلك كل خطة إلى أداة سهلة الاستخدام تولد المعلومات التي تحتاجها لكتابة محتوى رائع من شأنه أن يعزز حركة المرور والمبيعات الخاصة بك.

بعض الكلمات النهائية

ليس من السهل أن تكون كاتبًا ثابتًا. بل إن الأمر الأصعب هو أن تكون كاتبًا ثابتًا لأهم المواد التي تهم قرائك. إن التفكير في الموضوعات والخطوط العريضة وحتى الأسئلة التي يجب طرحها هو عمل شاق.

حتى أفضل الكتاب يواجهون مشكلة في هذه المجالات في مرحلة ما من حياتهم المهنية في الكتابة. والخبر السار هو أنك لست مضطرًا إلى مواجهة هذه المشكلة بنفسك. يمكنك الحصول على المساعدة من خلال أدوات تخطيط المحتوى التي يمكنك العثور عليها اليوم.

أداة التخطيط هذه التي نوصي بها هي برنامج تخطيط محتوى Wix. لقد تم تصميمه لمساعدتك في تلك المجالات التي يمكنك فيها تسريع عملك باستخدام التكنولوجيا – والحصول على النتائج المناسبة لك. بالإضافة إلى ذلك، سيساعدك ذلك على تجاوز تلك العوائق العقلية عندما لا تتمكن من التفكير في مخطط جيد أو موضوع أو حتى أسئلة يجب معالجتها.

إنه يزيل الضغط حتى تتمكن من التفكير بوضوح والتركيز على المحتوى الخاص بك. خذ بعض الوقت واستكشف هذه الأداة الرائعة. إنها دفعة تحتاجها حتى يبرز المحتوى الخاص بك بين منافسيك.