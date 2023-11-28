ستساعدك المقالة التالية: كيفية استضافة ورش عمل عبر الإنترنت كمدير لوسائل التواصل الاجتماعي

إذا كنت ترغب في زيادة دخلك كمدير لوسائل التواصل الاجتماعي دون الحاجة إلى العمل لساعات أطول والتفكير في المزيد من أفكار المحتوى الرائعة، فقد ترغب في التفكير في إضافة تدريب عبر الإنترنت إلى عروضك.

في هذه المقالة، ستكتشف لماذا يجب عليك التفكير في التنويع لتقديم التدريب عبر الإنترنت وكيفية البدء باستضافة التدريب الافتراضي عبر الإنترنت.

هناك الكثير من أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يكافحون من أجل جعل تسويقهم على وسائل التواصل الاجتماعي مفيدًا لهم لأنهم لا يعرفون حقًا من أين يبدأون.

باعتبارك مسوقًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فأنت في وضع فريد يتيح لك نقل مهاراتك ومساعدتهم على فهم ما ينجح في وسائل التواصل الاجتماعي حتى يتمكنوا من الحصول على نتائج أفضل وبيع المزيد من الأشياء في النهاية.

أنت في وضع فريد حيث لديك خبرة في تسويق أعمالك التجارية الخاصة وأعمال الآخرين. لذلك يمكنك تقديم النصائح المبنية على الخبرة، ومساعدتهم على رؤية التحسينات التي يمكنهم إجراؤها، وتحديد الأخطاء التي ارتكبوها في الماضي.

هناك الكثير الذي يمكن لأصحاب الأعمال تعلمه حول التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت من خلال الدورات التدريبية المدفوعة والمحتوى المجاني مثل المدونات. ولكن لا شيء يتفوق على التعلم مباشرة من خبير يجيب على الأسئلة المتعلقة بقضاياك المحددة.

ومن المتوقع أن يكون قطاع التعليم عبر الإنترنت بقيمة 1 تريليون دولار خلال الـ 6 سنوات القادمة لذا، فهذا هو الوقت المثالي لمساعدة المزيد من الأشخاص، مع زيادة دخلك أيضًا.

خطوتان لإطلاق وبيع التدريب عبر الإنترنت.

#1. قم بفرز التكنولوجيا الخاصة بك.

نحن نعيش في عالم رقمي، وأصبح بيع واستضافة التدريب عبر الإنترنت أسهل بكثير (وأقل رعبًا) مما كان عليه من قبل.

ستحتاج إلى شيئين أساسيين للقيام بذلك بشكل جيد؛ كلاهما سهل الإعداد.

أولاً، أنت بحاجة إلى طريقة لإخبار الأشخاص بموضوع الحدث ولأخذ أموالهم عند الحجز. هناك الكثير من الخيارات لهذا. أدوات مجانية مثل لو.ما روابط مباشرة إلى Stripe حتى تتمكن من معالجة المدفوعات. وإذا كنت مستعدًا لبذل كل ما في وسعك والاستثمار في أفضل نظام للقيام بهذه المهمة، فإننا نوصي بنظام معالجة الدفع الخاص بنا، Thrivecart. بعد ذلك، أنت في مكان ما لاستضافة التدريب. إذا كنت تستضيف ورشة عمل مباشرة أو درسًا رئيسيًا، وتجمع الأشخاص معًا عبر الإنترنت، فنوصي باستخدام Zoom، والذي يكلف حوالي 11 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا وليس له حد أدنى للتسجيل. إذا كنت تخطط للتسجيل المسبق وتقديم التدريب ليستفيد منه الأشخاص في أوقات فراغهم، فستحتاج إلى مكان ما لاستضافة مواد الدورة التدريبية. نوصي باستخدام Searchie، الذي نستخدمه في دوراتنا وعضويتنا.

#2 قم ببيع تدريبك عبر الإنترنت من قبل قمت بإنشائه.

أنت مدير ماهر لوسائل التواصل الاجتماعي؛ أنت تعرف كيفية البيع، لذلك لن نعلمك كيفية امتصاص البيض هنا، لكننا نريدك أن تعلم أننا نوصي بالبيع قبل بذل الكثير من الجهد في إنشاء التدريب الخاص بك.

بهذه الطريقة، ستعرف أن هذا شيء يريده جمهورك، وأنك لا تعمل مجانًا، ويمكنك تخصيص التدريب وفقًا لطلبات المشتري.

عندما يتعلق الأمر ببيع تدريبك، كن واقعيًا بشأن عدد الأشخاص الذين يمكنك إلحاقهم بالتدريب. لا تتوقع عددًا كبيرًا من الاشتراكات إلا إذا كان لديك جمهور كبير للبيع.

من المرجح أن يكون العملاء المتوقعون الأكثر تفضيلاً هم الذين يشترون هذا، لذا قم بأداء واجباتك أولاً واكتشف ما يريدون وما هي نقاط الضعف التي يمكنك حلها لهم أثناء التدريب. بهذه الطريقة، سيكون البيع والتسليم أسهل بكثير.

تعد استطلاعات الرأي على وسائل التواصل الاجتماعي أو المسح السريع لقائمة بريدك الإلكتروني طريقة رائعة لإجراء هذا البحث.