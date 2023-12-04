ستساعدك المقالة التالية: كيفية اعتماد مكان عمل شامل للأشخاص ذوي الإعاقة

هل تثبت إعاقة الفرد أنها عائق في مكان العمل ولحياة مهنية ناجحة؟ يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة عقبات عند دخوله سوق العمل. في أستراليا وحدها، هناك 4.4 مليون بالغ يعيشون مع نوع من الإعاقةلكن 53% منهم فقط يعملون.

عن 80% إلى 90% من الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم عاطل عن العمل. لقد أضاعت الشركات الفرصة للاستفادة من مجموعات المواهب هذه لمساهماتها الفريدة في ثقافة مكان العمل.

الشمولية الداخلية واهتمامات الأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل

في الدراسة التي أجرتها شركة أكسنتشرتتمتع المنظمات التي تضم عمالًا من ذوي الإعاقة بقدرة مضاعفة على تحقيق عوائد أعلى على الاستثمار. ومع ذلك، يمكن للعمال ذوي الإعاقة أداء واجباتهم في العمل والصناعة بشكل عام تمامًا مثل نظرائهم من غير ذوي الإعاقة.

ولكي يحدث ذلك، يجب على المديرين وكبار المسؤولين التنفيذيين أن يعترفوا بأن الشمولية هي أحد اهتمامات الشركة، وليس فقط الموارد البشرية التي يجب التخلص منها والتعامل معها. وأصحاب العمل أيضاً لديهم مفاهيم خاطئة حول الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تعيق فرص العمل.

المفاهيم الخاطئة الشائعة وحقائقها تشمل:

الحالات الجسدية والعقلية. ولا تقتصر الإعاقة على الحالات الظاهرة مثل الإعاقات الجسدية والعقلية الشديدة أنواع مختلفة من الإعاقات. يمكن أن تكون الإعاقات أيضًا على شكل تعب، وقدرات على التعلم، واضطرابات ما بعد الصدمة، وما إلى ذلك. أداء التأثير. ولن تمنعهم الإعاقة من استكمال مهام العمل والشركة.

تمثل هذه المفاهيم عقبات أمام توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة لأن أصحاب العمل يشعرون بالقلق من أن استثماراتهم لن تعوض عوائد الشركة. كما أنهم يشعرون بالقلق من التأمين والتكاليف الخاصة للاستثمار فيها في حين أن الأشخاص ذوي الإعاقة قد غابوا عن أيام العمل.

بسبب تصور المجتمع للإعاقات، وجد الأشخاص ذوو الإعاقة أنفسهم صعوبة في التعامل مع اهتماماتهم الأساسية.

احترام الذات متدني محدودية الشمولية والانتماء في المجتمع الشعور بالنقص أو عائق أمام الآخرين

يحتاج الأشخاص ذوو الإعاقة إلى الشعور بالانتماء من خلال التعاطف – وليس التعاطف. ما يمكن للشركات وأصحاب العمل تقديمه هو الأنشطة وتكافؤ الفرص والمرافق والتقنيات لتمكين موظفيهم ذوي الإعاقة.

العوائق أمام فرص العمل

تعمل عوامل مثل التحيزات الشخصية، أو المعدات المناسبة، أو التدريب، كحواجز أمام فرص العمل. وهذا يخلق توتراً حاسماً في مكان العمل المنتج والصحي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ثقافة الشركة

قد تفتقر الشركة إلى التدريب المناسب وآداب التعامل مع مخاوف الأشخاص ذوي الإعاقة. على سبيل المثال، مصطلح الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر فعالية من استخدام كلمة “معاق”. وبدلاً من الشعور بالتعاطف، يمكن للشركات مساعدتهم من خلال التدريب وورش العمل، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ومساءلتهم.

العوائق التكنولوجية والنقل

هل تفتقر الشركة إلى المعدات والمرافق وأدوات النقل لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على العمل بفعالية؟ ومن أمثلة هذه الموانع:

مسموح الكرسي المتحركة قدرة الفرد المعاق على العمل في الطابق الأرضي بدلاً من الصعود إلى الطابق العلوي مرونة التوظيف للحصول على فرصة العمل في المنزل أماكن وقوف السيارات بالقرب من المكتب الأبواب والمداخل سهلة الدخول

حواجز التواصل

قد يكون التواصل الشامل والمواد اللازمة في العمل عائقًا أمام الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يجدون صعوبة في القراءة أو التحدث أو الكتابة. على سبيل المثال، دليل الشركة للأشخاص ذوي الإعاقة لفهم العمل الذي يقومون به. بخلاف ذلك، لماذا لا نقدم تقنيات مساعدة مثل أنظمة برايل ومطبوعات مترجم لغة الإشارة؟

كيفية اعتماد مكان عمل شامل للأشخاص ذوي الإعاقة

يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بنفس القدر من الحق في الحصول على وظيفة مستقرة مثلنا. وتنص اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن الصناعات يجب أن تعترف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص العمل على قدم المساواة مع الآخرين.

كما ينبغي أن يكون مكان العمل شاملاً ومتاحاً للأشخاص ذوي الإعاقة. إذا كنت صاحب عمل وتخطط لتبني سياسات للأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل، فإليك كيفية جعل مكان العمل أكثر شمولاً.

كن استباقيًا عبر الإنترنت عند توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل

إذا كنت تريد أن تكون شاملاً في مكان العمل، يمكنك البدء بتوظيف الأشخاص عبر الإنترنت. إن إمكانية الوصول إلى التوظيف تجعل من السهل على الأشخاص ذوي الإعاقة التقدم للحصول على وظيفة. وفقا للتجارة الإلكترونية العملية، 54% من الأشخاص ذوي الإعاقة يتقدمون عبر الإنترنت على مواقع قوائم الوظائف ومواقع الشركات المباشرة.

شارك بنشاط أن شركتك تقوم بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة قم بوضع إرشادات مثل نطاق العمل والمساءلة وفرص العمل والمزايا بمجرد تعيينهم اسأل عما يحتاجون إليه واعرض عليهم ما يمكنك تقديمه لهم مثل المساعدات التكنولوجية والتدريب والتواصل مع الشركة

تحليل ثقافة الشركة وسياساتها

إذا كنت تريد أن يكون مكان عملك أكثر شمولاً وسهولة في الوصول إليه، فابدأ بتغيير ثقافة الشركة وإطار سياساتها. سوف تنعكس هذه التغييرات على عملياتك اليومية حول كيفية رؤية الموظفين لزملاء العمل ذوي الإعاقة.

تعلم آداب الإعاقة تجنب استخدام الدلالات السلبية التدريب المستمر وورشة العمل حول التنوع وشمولية الأشخاص ذوي الإعاقة الإجراءات المناسبة للتحرش والتمييز أنظمة الدعم المطبقة للأشخاص ذوي الإعاقة

الاستثمار في التكنولوجيا المساعدة

يمكن للتقنيات المساعدة مثل نظام برايل وتطبيقات لغة الإشارة وتطبيقات التعرف على الكلام وأجهزة السمع والأجهزة وما إلى ذلك أن تساعد في جعل مكان العمل سهلاً للأشخاص ذوي الإعاقة. عندما يتمكن موظفوك من الوصول إلى الأدوات المساعدة، فإن وظيفتهم تسمح لهم بمواصلة العمل دون أي مشاكل.

تشمل التقنيات المساعدة الأخرى في المكتب ما يلي:

دورات مياه يمكن الوصول إليها مخفتات الإضاءة للأشخاص الذين يعانون من حساسية للضوء أو نظام صوتي لإلغاء الضوضاء كراسي قابلة لتعديل الارتفاع

تغيير الحواجز المادية

تسمح إزالة الحواجز المادية بالشمولية وإمكانية الوصول في مكان العمل. على سبيل المثال، يمكن لمنحدرات الكراسي المتحركة، أو أبواب الدخول السهلة، أو أماكن وقوف السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الحركة. يمكنك أيضًا توفير موارد سهلة والوصول إلى المواد عبر الإنترنت حتى لا يضطر موظفوك إلى الذهاب إلى المكتب.

النظر في الدعم من الحكومة والمنظمات غير الحكومية

تهتم البرامج الحكومية وبرامج المناصرة بالأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل. يمكنك مشاركة الموارد والأحكام والتدريب والتكنولوجيا المساعدة لجعل مكان العمل شاملاً للأشخاص ذوي الإعاقة. كما يضمن الدعم المقدم من وكالات خارجية أيضًا ويعتمد عملك على العمل الآمن، والمحدث حاليًا، والصديق للأشخاص ذوي الإعاقة. إذا كنت صاحب عمل، قم بتقييم عملية الشمولية والسياسات الداخلية لشركتك. لا يكفي مجرد توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. من المهم أن يشعر هؤلاء الأفراد بأنهم ينتمون إلى منظمة تتمتع بتكافؤ الفرص ومكافآت التوظيف مثل أي شخص آخر.