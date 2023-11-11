ستساعدك المقالة التالية: كيفية الاختبار YouTubeميزات الذكاء الاصطناعي التجريبية الآن

YouTube تقفز على عربة الذكاء الاصطناعي (AI) وتختبر بعض الميزات التجريبية الجديدة للمنصة. في حين سيتعين على معظم المستخدمين الانتظار حتى يتم طرحه على نطاق أوسع، YouTube يمكن للمشتركين المميزين الحصول على نظرة خاطفة على الإضافات التجريبية.

ماذا يكون YouTubeميزات الذكاء الاصطناعي؟

YouTube يختبر ميزتين جديدتين للذكاء الاصطناعي، تم الإعلان عنهما في مشاركة دعم جوجل في 6 نوفمبر 2023. الميزات عبارة عن أداة محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي وموضوعات للتعليق يلخصها الذكاء الاصطناعي.

YouTubeأداة الذكاء الاصطناعي للمحادثة

تشغيل أداة المحادثة بالذكاء الاصطناعي YouTube هو أكثر أو أقل chatbot. يمكنك طرح أسئلة عليه حول الفيديو الذي تشاهده والحصول على توصيات لمحتوى مماثل.

على سبيل المثال، إذا كنت في منتصف البرنامج التعليمي للطهي، فيمكنك أن تسأله عن درجة حرارة الفرن دون الحاجة إلى إيقاف الفيديو مؤقتًا. أو، إذا كنت تريد توصيات بشأن المحتوى ذي الصلة، يمكنك أيضًا طلب ذلك.

يمكن لـ chatbot أيضًا الوصول إلى المعلومات من YouTube والويب للحصول على سياق إضافي. يمكنك إظهار برنامج الدردشة الآلي في أي وقت من خلال النقر على زر “طرح” في صفحة مشاهدة الفيديو.

على الرغم من عدم توفرها في وقت كتابة هذا التقرير، سيتم إطلاق هذه الأداة أولاً في الولايات المتحدة لمستخدمي Android الذين يستخدمونها YouTube المشتركون المميزون للتجربة في الأسابيع القليلة المقبلة.

الأخرى YouTube تعتبر أداة الذكاء الاصطناعي التجريبية، وملخص التعليقات، مثيرة للاهتمام أيضًا. تستخدم هذه الأداة الذكاء الاصطناعي لمسح جميع التعليقات الموجودة على الفيديو وتلخيص المواضيع الرئيسية التي يتحدث عنها الأشخاص.

YouTubeتتوفر أداة تلخيص التعليقات باللغة الإنجليزية فقط في وقت كتابة هذا التقرير ويتم اختبارها على عدد صغير من مقاطع الفيديو. لذلك قد لا تراه في كل فيديو حتى الآن. ولكن إذا تم اختيارك كمختبر، فسترى موضوعات التعليقات الملخصة أسفل قسم التعليقات المعتاد.

كيف يمكنني الدخول YouTubeميزات الذكاء الاصطناعي التجريبية

إذا كنت تريد الوصول المبكر وتجربة بعض هذه التجارب الجديدة بنفسك، فإن أسهل طريقة هي إذا كنت مشتركًا بالفعل YouTube قسط الأعضاء. YouTube غالبًا ما يمنح مستخدمي Premium إمكانية الوصول المبكر لاختبار الميزات الجديدة.

كل ما عليك فعله هو الزيارة youtube.com/new. إذا رأيت مطالبة بتجربة تجربة جديدة، فهنيئًا لك بانضمامك إليها. ولكن تحقق مرة أخرى كثيرًا إذا لم ترى أي شيء على الفور؛ قد تكون محظوظا.

وبدلاً من ذلك، يمكنك الاشتراك في الوصول على جهاز Android أو iOS الخاص بك عن طريق النقر فوق علامة التبويب “أنت” متبوعة برمز الإعدادات (العجلة المسننة) على

YouTube برنامج. انقر على جرب الميزات الجديدة، وقم بتشغيل أي ميزات تجريبية متاحة لك.

يوجد أيضًا رابط الاشتراك في التعليقات على نفس الصفحة، والذي يمكنك ملؤه للسماح له بذلك YouTube تعرف على رأيك في ميزاته التجريبية ومنتجات Google الأخرى. يمكن أن يكون هذا بداية لبعض أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة الرائعة YouTube.

قد تكون القدرة على تجربة الميزات التجريبية أحد الأشياء التي تساعدك على تحديد ما إذا كنت تريد ذلك أم لا YouTube قسط يستحق المال.

جرِّب أو حاول YouTubeميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة (إذا كنت محظوظًا)

لا توجد كلمة حتى الآن حول متى YouTubeسيتم طرح أدوات الذكاء الاصطناعي للمحادثة والتلخيص للجميع، ولكن كعضو مميز، يمكنك تجربتها الآن إذا كان بإمكانك الوصول إليها. قم بزيارة صفحة “تجربة الميزات الجديدة” لمعرفة ما إذا كنت أحد المحظوظين.

من يعرف ما هي الميزات الأخرى الرائعة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي YouTube سيتم طرحه في الأيام المقبلة؟ في الوقت الحالي، استمتع بإضافات المحادثة وملخص التعليقات.