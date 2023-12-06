ستساعدك المقالة التالية: كيفية البحث Facebook مشاركات المجموعة

لتجنب عمل مشاركات مكررة على أي Facebook المجموعة، يجب عليك البحث عن نسخة طبق الأصل من هذا المنشور قبل نشر منشور جديد.

أنت لا تريد أن تنتهك قواعد Facebook مجموعة. في بعض الأحيان، يتم حظر الأشخاص بسبب الانتحال.

ستشارك هذه المشاركة كيفية البحث Facebook منشورات جماعية وإدخال أدوات لتحسين موقعك Facebook تجربة جماعية.

قد يعتقد الكثير من الناس أن السؤال “كيفية البحث عن ملف Facebook مشاركة جماعية؟” هي قطعة من الفطيرة.

لكنها ليست كذلك.

في بعض الأحيان، سأل أحد الأشخاص على منصة Stack Exchange تلك الأسئلة التي يُفترض أنها بسيطة.

ولحسن الحظ، حصل على المساعدة.

ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، اشتكى شخص آخر إلى Facebook فريق حول قضية مماثلة قائلا أن له Facebook وظيفة البحث في المجموعة لا تعمل.

لو كنت في هذا الموقف ماذا ستفعل؟

إليك طريقة سريعة لحل المشكلة عند فقدان كل الأمل.

لكن أولاً، دعونا نقسم المفهوم إلى مصطلحات أبسط.

ماذا يكون Facebook مشاركات المجموعة؟

Facebook منشورات المجموعة أو “Facebook “تحديث حالة المجموعة” هو منشور في زجاجة إلكترونية خاصة للتسليم. يمكن أن يكون منشورًا أو تعليقًا أو صورة أو أي وسائط أخرى يتم نشرها على أي Facebook مجموعة.

أ Facebook تشبه منشورات المجموعة التغريدات، إلا أنها لا تقتصر على 270 حرفًا Twitter.

أ Facebook يمكن أن تكون مشاركة المجموعة طويلة مثل الفقرة. يمكن أن يحتوي على تنسيق محتوى أكثر ثراءً مثل الصور ومقاطع الفيديو. ويمكن للمستخدمين النشر مباشرة على Facebook عبر smartphones أو تحميل من سطح المكتب.

كما هو الحال مع أي منصة تواصل اجتماعي، هناك طريقة لإنشاء حساب ناجح Facebook بريد.

لماذا يجب عليك البحث عن Facebook مشاركات المجموعة؟

97.3٪ من الشركات تستخدم بنشاط Facebook. يقومون بإنشاء منشورات لإشراك جمهورهم كل يوم. نحن نتحدث عن ملايين الصور ومقاطع الفيديو والأشخاص والتطبيقات والصفحات والمجموعات والأحداث وغير ذلك الكثير Facebook.

Facebook تعد منشورات المجموعة طريقة سريعة للعثور على معلومات محددة.

إلى جانب تزويدك بمعلومات غير موثقة مسبقًا، فإنه يعزز أيضًا مستوى أعلى من التفكير – وبهذه الطريقة، يمكنك تحليل الكتلة التي تم البحث عنها بشكل أفضل وإنشاء نقاط ثاقبة.

البحث عن أ Facebook يمكن للمجموعة أيضًا تحسين تركيزك وتشجيع التقدم اليومي في نشاطك. بهذه الطريقة، يمكنك التعرف على صحتك العاطفية وتحسينها ومعالجتها.

كيفية البحث عن Facebook مشاركات المجموعة؟

هناك بحث عام على Facebook الذي يوفر لك شريط بحث للعثور على الأشخاص أو المجموعات أو المنشورات أو أي شيء Facebook. يسمح لك بتصفية النتائج حسب التفاصيل الأكثر صلة ببحثك.

يحدد شريط البحث هذا عمليات البحث باللغة الطبيعية، لذا إذا كتبت ما تبحث عنه بلغة واضحة، Facebook من المرجح أن يحقق النتائج التي تريدها.

وإذا لم تكن متأكدًا مما تجده، فيمكنك البدء في كتابة أي معلومات ذات صلة يمكنك تذكرها. ستظهر الكلمات والعبارات المقترحة تلقائيًا لإرشادك.

لكن للبحث عن المشاركات في مجموعة، كل ما عليك فعله هو:

من آخر الأخبار لديك، اضغط على Facebook أيقونة المجموعات (المسمى 1 في لقطة الشاشة أدناه) أو حدد المجموعة التي تريد البحث منها في جزء الاختصارات (الجزء الأيسر المسمى 2 في لقطة الشاشة أدناه).

لقد قمت باختيار قادة المجموعة Facebook Group، ثم اضغط على أيقونة البحث (المسمى 1 في لقطة الشاشة أدناه).

أدخل الآن الأسماء أو الكلمات الرئيسية أو المنشورات أو التعليقات الخاصة بالمنشور الذي تبحث عنه، ثم انقر فوق بحث.

Note أنه يمكنك تصفية نتائج البحث حسب المنشورات التي شاهدتها، والأحدث، والمرسلة بواسطة، والموقع الذي تم وضع علامة عليه، وتاريخ النشر.

ماذا لو لم ينجح ذلك؟

كما ذكرنا سابقًا، بخصوص السؤال الذي تمت مشاركته على Facebook المجتمع، “بلدي Facebook لا يمكن لوظيفة البحث الجماعي أن تعمل.”

وهنا الرد من Facebook فريق المساعدة.

“إليك بعض الأشياء التي يمكنك تجربتها:

تسجيل الخروج من Facebook من خلال النقر على السهم الموجود في الزاوية اليمنى العليا والنقر على “تسجيل الخروج”؛ امسح ملفات تعريف الارتباط وذاكرة التخزين المؤقت إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر؛ تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من التطبيق أو المتصفح؛ أعد تشغيل جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الخاص بك؛ قم بإلغاء تثبيت التطبيق وإعادة تثبيته إذا كنت تستخدم هاتفًا؛ تسجيل الدخول إلى Facebook وحاول مرة أخرى.

تأكد أيضًا من اتصالك بشبكة Wi-Fi آمنة وأن الاتصال مستقر.

إذا لم يكن كذلك، حاول مرة أخرى عندما يكون لديك اتصال أفضل. إذا كنت لا تزال تواجه صعوبات في استخدام هذه الميزة، فلا تتردد في ذلك Facebook يمكنك معرفة ذلك من خلال اتباع الإرشادات الموجودة في مركز المساعدة.”

وإذا كانت العملية المذكورة أعلاه غير مجدية أيضًا. وهنا أ Facebook ملحق المجموعة الذي يعمل.

نقدم لك امتداد Chrome للبحث المباشر

ال البحث المباشر في ملحق جوجل كروم يسمح لك بإجراء بحث مباشر سريع على Facebook المجموعات قبل أن تقوم بإنشاء منشور دون قصد لتجنب التكرارات.

تساعدك الأداة على البحث في المنشور على أي Facebook المجموعة قبل إرسالها لتجنب تكرار المشاركات وتوفير الوقت. إنه تطبيق إنتاجي لقضاء وقتك بحكمة.

كيف يعمل ملحق Chrome للبحث المباشر

أولاً، قم بإضافة امتداد chrome إلى متصفح Google Chrome.

للقيام بذلك، قم بالبحث في Google عن “Live Search Chrome Extension”.

وانقر على نتائج البحث الأولى (كما هو موضح في الجزء المسمى 2) في لقطة الشاشة أدناه.

ثم انقر فوق “إضافة إلى Chrome”.

سيعرض متصفح Chrome الخاص بك أيقونة Live Search Chrome Extension (المكبر كما هو موضح بالرقم 1 في لقطة الشاشة أدناه).

الآن افتح Facebook المجموعة التي تريد البحث فيها، وبعد ذلك تضغط على أيقونة البحث المباشر.

ثم انتقل إلى الجزء المسمى 2 لكتابة كلمة البحث الرئيسية الخاصة بك.

وسوف يعرض نتائج البحث الخاصة بك.

ولكن يمكنك أن تفعل أكثر من مجرد البحث Facebook مشاركات المجموعة.

افكار اخيرة

هناك طرق عديدة للبحث عنها Facebook مشاركات المجموعة – من استخدام Facebook وظيفة البحث الأصلية لأدوات الطرف الثالث مثل ملحق Live Search Chrome.

ولكن بعد ذلك، إذا كنت Facebook مالك المجموعة، أوصي بتثبيت قادة المجموعة ملحق كروم.

يساعدك ملحق Chrome هذا في الحصول على المزيد من العملاء المحتملين وبيع المزيد من منتجاتك إلى متجرك Facebook أعضاء المجموعة على الطيار الآلي.

سيوفر لك الوقت والمال، لذا عليك التركيز على الجزء الأكثر أهمية في عملك. قم بالتسجيل للحصول على أ تجربة لمدة 7 أيام وشاهد مدى سهولة جذب العملاء المحتملين.