ستساعدك المقالة التالية: كيفية البيع في سوق وول مارت

إذا اخترت البيع على Walmart Marketplace، فسوف تعرض منتجاتك لقاعدة واسعة ومتنوعة من العملاء، مما يزيد من الرؤية والمبيعات المحتملة. توفر منصة التجارة الإلكترونية القوية من Walmart عمليات قائمة مبسطة وإدارة الطلبات والتنفيذ. بفضل الخيارات المرنة مثل Walmart Fulfillment Services أو الشحن الذاتي، يمكنك تخصيص الخدمات اللوجستية بما يتناسب مع احتياجات عملك. علاوة على ذلك، فإن المشاركة في علاقة Walmart القائمة على الثقة مع عملائها يمكن أن تعزز مصداقيتك، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة ولاء العملاء وتكرار الأعمال.

ما هو سوق وول مارت؟

ال سوق وول مارت عبارة عن منصة عبر الإنترنت تتيح للبائعين الخارجيين عرض منتجاتهم إلى جانب مخزون Walmart. من بين أفضل خيارات السوق عبر الإنترنت، هدفها هو تزويد العملاء بمجموعة واسعة من المنتجات مع منح البائعين فرصة للوصول إلى قاعدة عملاء واسعة. يقوم البائعون ببساطة بإدراج عناصرهم على المنصة، وعندما يتم الشراء، يعتني Walmart بمعالجة الطلب وخدمة العملاء. يمكن للبائعين الاشتراك مباشرة من خلال Walmart، لكن عملاق البيع بالتجزئة فتح مؤخرًا أبوابه أمام البائعين Shopify من خلال شراكة العلامة التجارية.

فوائد الانضمام إلى سوق Walmart

يتمتع الانضمام إلى Walmart Marketplace بالعديد من المزايا الرئيسية التي يمكن أن تساعد البائعين على توسيع نطاق أعمالهم وإدارتها بشكل أكثر فعالية. فيما يلي تفصيل موسع للفوائد التي تأتي مع البيع من خلال منصة Walmart عبر الإنترنت:

الوصول إلى قاعدة عملاء كبيرة: لدى Walmart ملايين العملاء الذين يزورون متجرها عبر الإنترنت يوميًا. يمكنك الاستفادة من هذا الجمهور الهائل من خلال البيع على السوق الخاص بهم، مما قد يؤدي إلى زيادة المبيعات. زيادة وضوح المنتج: سيتم عرض منتجاتك جنبًا إلى جنب مع مخزون Walmart الخاص. يوفر هذا فرصة رائعة لزيادة ظهور منتجك وتعزيز إمكاناتك لتحقيق مبيعات أعلى. معالجة الطلبات وخدمة العملاء: إحدى الفوائد الرئيسية للبيع على Walmart Marketplace هي أنها تتعامل مع جميع عمليات معالجة الطلبات وخدمة العملاء. وهذا يوفر الوقت للبائعين للتركيز على جوانب أخرى من أعمالهم، مثل تطوير المنتجات أو التسويق. المصداقية والثقة: Walmart هي علامة تجارية معروفة وموثوقة. من خلال البيع على Marketplace، تكتسب مصداقية فورية لأن المستهلكين يشعرون عمومًا براحة أكبر عند الشراء من منصة يثقون بها. عملية إرجاع واسترداد مبسطة: يتعامل Walmart Marketplace مع عمليات الإرجاع والمبالغ المستردة، مما يوفر على البائعين من التعامل مع هذه العمليات المعقدة في كثير من الأحيان. يمكن أن يساعد ذلك في تقليل المهام الإدارية والسماح للشركات بالتركيز بشكل أكبر على عملياتها الأساسية. الوفاء من قبل وول مارت: تتيح هذه الخدمة للبائعين تخزين مخزونهم في مستودعات Walmart. يعتني Walmart بالتخزين والتعبئة والشحن، وهو ما يمكن أن يكون مصدر ارتياح كبير للبائعين. مجموعة واسعة من الفئات: يغطي Walmart Marketplace مجموعة واسعة من فئات المنتجات، مما يتيح لمجموعة متنوعة من البائعين الانضمام إلى منتجاتهم وبيعها. فوائد تحسين محركات البحث: تميل المنتجات المدرجة في Walmart Marketplace إلى الحصول على تصنيف جيد في نتائج محركات البحث، مما يعزز ظهور منتجاتك عبر الإنترنت. التعرض الدولي: يمكن للبائعين في Walmart Marketplace التعرف على العملاء الدوليين. يمكن أن يساعد ذلك البائعين على توسيع أعمالهم على مستوى العالم. أسعار تنافسية: تشتهر Walmart بأسعارها التنافسية. يمكن للبائعين الاستفادة من هذا التصور للقيمة مقابل المال لجذب عملاء أكثر حساسية للسعر.

باختصار، فإن مزايا البيع على Walmart Marketplace تجعله أمرًا يستحق الاهتمام لتجار التجزئة عبر الإنترنت الذين يسعون إلى توسيع نطاق وصولهم وتبسيط العمليات والارتقاء بأعمالهم إلى آفاق جديدة.

فئات المنتجات الأساسية: ما هي أفضل الأشياء للبيع في وول مارت؟

يمكن أن يؤثر استكشاف فئات المنتجات المناسبة بشكل كبير على نجاحك كبائع عندما يتعلق الأمر بالبيع في Walmart Marketplace. فيما يلي 20 فئة من الأكثر مبيعًا التي يجب التفكير في البيع فيها:

إلكترونيات

أجهزة منزلية

ألعاب الأطفال

منتجات الأطفال

الصحة والعناية الشخصية

المطبخ وتناول الطعام

موضة

مستلزمات الحيوانات الأليفة

الرياضة والهواء الطلق

تحسين المنزل

اللوازم المكتبية والمدرسية

الجمال والعناية الشخصية

السيارات

ديكور المنزل

المجوهرات والساعات

الكتب والأفلام والموسيقى

أثاث

الحرف اليدوية

لوازم الحفلات والمناسبات

الأمتعة والسفر

البيع على Walmart Marketplace: دليل خطوة بخطوة

سواء كنت بائعًا راسخًا يتطلع إلى توسيع نطاق وصولك أو وافدًا جديدًا حريصًا على الاستفادة من الفرص الجديدة، فقد تم تصميم هذا الدليل المفصّل خطوة بخطوة لإرشادك خلال العملية بأكملها…

الاستعداد للانضمام إلى Walmart Marketplace

قبل التقدم لتصبح بائعًا في Walmart Marketplace، هناك بعض الأشياء المطلوبة التي يتعين عليك القيام بها أولاً.

معلومات العمل – اجمع تفاصيل العمل الأساسية مثل الاسم القانوني والعنوان ومعلومات المنتج لتبسيط عملية تقديم الطلب.

– اجمع تفاصيل العمل الأساسية مثل الاسم القانوني والعنوان ومعلومات المنتج لتبسيط عملية تقديم الطلب. نموذج W9/W8 وخطاب التحقق من رقم تعريف صاحب العمل (EIN) من وزارة الخزانة – أرسل النماذج الضريبية المطلوبة (W9 للبائعين الأمريكيين، W8 للبائعين الدوليين) واحصل على رقم تعريف صاحب العمل (EIN) للتحقق.

– أرسل النماذج الضريبية المطلوبة (W9 للبائعين الأمريكيين، W8 للبائعين الدوليين) واحصل على رقم تعريف صاحب العمل (EIN) للتحقق. رموز GTIN/UPC للمنتج – تُستخدم هذه الرموز الشريطية لتتبع المخزون داخل تطبيقات المبيعات والأدوات اللوجستية.

التقدم بطلب لتصبح بائعًا في Walmart Marketplace

يعد البدء كبائع في Walmart Marketplace فرصة مثيرة. اتبع الخطوات التالية للتقديم والانضمام إلى المنصة:

إكمال تطبيق Walmart Seller – املأ تطبيق بائع Walmart بمعلومات تجارية دقيقة وتفاصيل المنتج. تقديم المستندات اللازمة والتحقق من هويتك.

– املأ تطبيق بائع Walmart بمعلومات تجارية دقيقة وتفاصيل المنتج. تقديم المستندات اللازمة والتحقق من هويتك. اتفاقية متاجر وول مارت للبيع بالتجزئة – قم بمراجعة اتفاقية Walmart Retailer بعناية. فهم شروط وأحكام البيع على المنصة، بما في ذلك رسوم العمولة وسياسات الإرجاع ومقاييس الأداء.

– قم بمراجعة اتفاقية Walmart Retailer بعناية. فهم شروط وأحكام البيع على المنصة، بما في ذلك رسوم العمولة وسياسات الإرجاع ومقاييس الأداء. انتظر القبول – بعد تقديم طلبك، انتظر مراجعة Walmart. قد تختلف أوقات الموافقة ولكنها قد تستغرق ما بين أسبوعين وأربعة أسابيع. استخدم هذه الفترة لإعداد مخزونك وعملياتك التجارية لبداية ناجحة.

قم بإعداد حساب بائع Walmart الخاص بك

بمجرد الموافقة عليك، حان الوقت لبدء عملية إعداد حساب بائع Walmart الخاص بك. اتبع هذه الخطوات الأساسية للبدء والبدء في البيع:

تسجيل – ابدأ بالتسجيل للحصول على حساب بائع Walmart. قم بتوفير معلومات عمل دقيقة وقم بإعداد بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك.

– ابدأ بالتسجيل للحصول على حساب بائع Walmart. قم بتوفير معلومات عمل دقيقة وقم بإعداد بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك. إدراج منتجاتك – إنشاء قوائم منتجات مقنعة بصور واضحة وأوصاف تفصيلية وأسعار تنافسية. تنظيم المخزون الخاص بك بكفاءة.

– إنشاء قوائم منتجات مقنعة بصور واضحة وأوصاف تفصيلية وأسعار تنافسية. تنظيم المخزون الخاص بك بكفاءة. التفاصيل النهائية – مراجعة كافة تفاصيل الحساب ووضع اللمسات النهائية عليها، بما في ذلك إعدادات الشحن وطرق الدفع وسياسات خدمة العملاء. تأكد من إعداد كل شيء بشكل صحيح للحصول على تجربة بيع سلسة.

إطلاق متجر Walmart Marketplace الخاص بك

عند اكتمال الإعداد الأولي لحسابك، فقد حان الوقت لإطلاق متجرك. فيما يلي بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار في اللحظة الأخيرة:

أوامر الاختبار – تقديم أوامر اختبارية للتحقق من عمل متجرك. التحقق من عمليات المخزون والشحن والتواصل مع العملاء.

– تقديم أوامر اختبارية للتحقق من عمل متجرك. التحقق من عمليات المخزون والشحن والتواصل مع العملاء. المراقبة والتحسين – راقب أداء متجرك عن كثب. مراقبة المبيعات وتعليقات العملاء وتصنيفات المنتجات. استخدم رؤى البيانات لتحسين استراتيجياتك وتعزيز المبيعات.

مهام الخطوة الاستعداد للانضمام إلى Walmart Marketplace • جمع المعلومات التجارية الأساسية مثل الاسم القانوني والعنوان ومعلومات المنتج.

• أرسل النماذج الضريبية المطلوبة (W9 للبائعين الأمريكيين، W8 للبائعين الدوليين) واحصل على رقم تعريف صاحب العمل (EIN) للتحقق.

• الحصول على رموز GTIN/UPC للمنتج لتتبع المخزون. التقدم بطلب لتصبح بائعًا في Walmart Marketplace • املأ طلب بائع Walmart بمعلومات تجارية دقيقة وتفاصيل المنتج.

• قم بمراجعة اتفاقية متاجر Walmart وقبولها.

• في انتظار مراجعة Walmart وموافقتها على طلبك. قم بإعداد حساب بائع Walmart الخاص بك • قم بالتسجيل للحصول على حساب بائع Walmart.

• إنشاء وتنظيم قوائم المنتجات الخاصة بك مع صور واضحة، وأوصاف مفصلة، ​​وأسعار تنافسية.

• مراجعة كافة تفاصيل الحساب ووضع اللمسات الأخيرة عليها، بما في ذلك إعدادات الشحن وطرق الدفع وسياسات خدمة العملاء. إطلاق متجر Walmart Marketplace الخاص بك • تقديم أوامر الاختبار للتحقق من وظائف متجرك.

• مراقبة أداء متجرك، وتعليقات العملاء، وتصنيفات المنتجات، واستخدام هذه الأفكار لتحسين استراتيجياتك وتعزيز المبيعات.

متطلبات البيع في Walmart Marketplace

قبل الغوص في Walmart Marketplace، هناك بعض المتطلبات الأساسية التي يجب الوفاء بها. يجب على البائعين التسجيل للحصول على حساب بائع والتأكد من امتثال منتجاتهم لمعايير الجودة الخاصة بـ Walmart. يعد تقديم خدمة عملاء ممتازة والالتزام بسياسات المنصة أمرًا مهمًا أيضًا للحصول على تجربة بيع ناجحة.

التنقل في خدمات استيفاء Walmart

الآن بعد أن أصبحت جاهزًا للعمل كبائع في Walmart Marketplace، دعنا نلقي نظرة على مزايا Walmart Fulfillment Services وكيفية تحقيق أقصى استفادة منها.

فهم خدمات استيفاء Walmart

تتولى خدمات Walmart Fulfillment خدمات التخزين والانتقاء والتعبئة والشحن. إنه يبسط العملية اللوجستية، مما يسمح للبائعين بالتركيز على النمو.

كيفية استخدام خدمات استيفاء Walmart لعملك

قم بالتسجيل في البرنامج وإرسال المخزون إلى مراكز تلبية Walmart. عندما تصل الطلبات، يتولى Walmart عملية التخزين والتعبئة والشحن، مما يضمن التسليم الفعال للعملاء.

فهم ضريبة الأعمال لبائعي سوق وول مارت

عندما يتعلق الأمر بضريبة الأعمال، فأنت بحاجة إلى فهم ضريبة المبيعات وضريبة الدخل ومسؤولياتك عن تحصيل الضرائب وتحويلها إلى السلطات. إن الحصول على فهم واضح لهذه الالتزامات الضريبية يضمن سلاسة العمليات ويبقيك متوافقًا مع القانون، مما يمنحك الثقة للتنقل في السوق بنجاح. عندما تكون في شك، استشر متخصصًا في الضرائب.

الأسئلة الشائعة: البيع في Walmart Marketplace

ما هي بوابة العلامة التجارية Walmart وكيف أنها مفيدة للشركات الصغيرة؟

تعد بوابة العلامة التجارية Walmart أداة قيمة للشركات الصغيرة، حيث تقدم تجربة سلسة للعلامة التجارية. فهو يساعد البائعين على إدارة أصول علامتهم التجارية، وإنشاء واجهة متجر جذابة، وكسب ثقة العملاء.

ما هي الاعتبارات الضريبية للبائعين الخارجيين الدوليين في Walmart Marketplace؟

تتضمن الاعتبارات الضريبية للبائعين الخارجيين الدوليين فهم ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية ولوائح الاستيراد/التصدير. يعد الامتثال لقوانين الضرائب أمرًا بالغ الأهمية لتجنب المشكلات القانونية وضمان عملية بيع سلسة.

هل يمكنك بيع المنتجات في متاجر Walmart الفعلية وكذلك في Walmart Marketplace؟

نعم، يمكنك بيع المنتجات في متاجر Walmart الفعلية وفي Walmart Marketplace في وقت واحد. يعمل هذا النهج متعدد القنوات على توسيع نطاق وصول عملائك وتعزيز رؤية العلامة التجارية.

ما هي شارة البائع المحترف في Walmart Marketplace؟

تُعد شارة البائع المحترف بمثابة تقدير للبائعين الأفضل أداءً في Walmart Marketplace. إن الحصول على هذه الشارة يدل على الموثوقية وخدمة العملاء الممتازة والمنتجات عالية الجودة، مما يعزز ثقة العملاء في علامتك التجارية.