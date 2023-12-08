ستساعدك المقالة التالية: كيفية التأكد من أن أمان تطبيقك مرتفع ولكن يمكن الوصول إليه في عام 2023

أصبحت إدارة بيانات اعتماد تسجيل الدخول المتعددة أمرًا صعبًا بشكل متزايد مع تزايد عدد التطبيقات والخدمات الرقمية التي نستخدمها يوميًا. غالبًا ما تؤدي كلمات المرور وأسماء المستخدمين والأسئلة المتعلقة بأمان التطبيق المختلفة إلى الارتباك والإحباط مع زيادة خطر الخروقات الأمنية أيضًا.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الزيادة السريعة في الهجمات الإلكترونية حولها 800.000 سنويا أجبرت المطورين على حماية أمان تطبيقاتهم بطريقة لا تؤثر على أداء التطبيق أو تحرمهم من تجربة المستخدم. على الرغم من صعوبة تحقيقه، إلا أنه ليس من المستحيل بالضرورة إنشاء التطبيق المثالي بميزات أمان قوية تكون سريعة الاستجابة ويمكن الوصول إليها بسهولة في نفس الوقت.

أدناه، سنفحص كيف يمكنك التأكد من أن التطبيقات التي تطورها أنت وفريقك يمكن الوصول إليها وآمنة مثل Fort Knox.

مزايا الدخول الموحّد (SSO).

تسجيل الدخول الموحد، أو علامة واحدة على، هو بروتوكول مصادقة يسمح للمستخدمين بالوصول إلى تطبيقات متعددة باستخدام مجموعة واحدة فقط من بيانات اعتماد تسجيل الدخول. ونتيجة لذلك، لم يعد المستخدمون بحاجة إلى التوفيق بين تفاصيل تسجيل الدخول المختلفة لمختلف التطبيقات. وبدلاً من ذلك، يتمتعون بإمكانية الوصول السريع إلى تطبيقات متعددة، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والكفاءة.

ثانيًا، تعمل هذه الطريقة على زيادة الأمان عن طريق تقليل الحاجة إلى تخزين بيانات اعتماد تسجيل دخول متعددة عبر تطبيقات أو منصات مختلفة. يعمل تسجيل الدخول الموحد على تبسيط تجربة المستخدم من خلال السماح للمستخدمين بإدخال بيانات اعتماد تسجيل الدخول مرة واحدة فقط. ومن الآن فصاعدا، يمكنهم الوصول إلى جميع التطبيقات المعتمدة دون الحاجة إلى مزيد من المصادقة.

وباعتبارك مطور ويب، يجب أن يكون تقديم مثل هذه التجربة الأمنية المبسطة للتطبيق أمرًا ممكنًا. على الرغم من أنه لا يمكنك إنشاء شيء يبهر الجميع، إلا أن ضمان رضا المستخدمين والاستمتاع بتجربة سلسة وأمان بياناتهم أمر ضروري.

فوائد التشفير

فيما يتعلق بأمان التطبيق، يعد التشفير أمرًا حيويًا لحماية البيانات الحساسة والحفاظ على خصوصية المستخدم. يعد تحويل البيانات إلى تنسيق غير قابل للقراءة باستخدام خوارزميات مثل AES وRSA أمرًا ضروريًا لضمان حماية جميع المعلومات الخاصة داخل التطبيق من سوء الاستخدام أثناء التخزين والنقل والتفسير.

ومن خلال دمج طرق التشفير، يمكن للتطبيق أن يوفر للمستخدمين مستوى إضافيًا من الأمان والطمأنينة بأن معلوماتهم الشخصية محمية دائمًا.

الحلول المستندة إلى السحابة

تعد الحلول المستندة إلى السحابة طريقة ذكية لاستضافة الخدمات وتقديمها للمستخدمين على مستوى العالم دون كسر البنك. كل هذا يعني أنه يمكنك إدارة تقديم الخدمات بكفاءة والوصول إلى جمهور واسع، بغض النظر عن الموقع الجغرافي.

علاوة على ذلك، يمكن للمطورين توسيع نطاق احتياجات معالجة بيانات المستخدمين وتخزينها وتسليمها، مما يجعلها الحل الأمثل للشركات الكبيرة أو الصغيرة.

ميزة أخرى هي زيادة الموثوقية، ووقت التشغيل المضمون، وتقليل وقت التوقف عن العمل. ولكن ما يهم أكثر هو إمكانية الوصول العالمية. عند الاستفادة من الحلول السحابية، فإنك تضمن أن أي شخص من أي مكان يمكنه الوصول بسهولة إلى تطبيقك والتفاعل معه طالما كان لديه اتصال فعال بالإنترنت.

جانب إمكانية الوصول

ومن أبرز جوانب إنشاء التطبيق هو إمكانية الوصول. ولتحقيق ذلك، يجب عليك مراعاة عوامل مختلفة، مثل ضمان واجهات بديهية، والاستفادة من الأدوات والميزات المساعدة، والالتزام بأحدث معايير إمكانية الوصول. كلف المطورين بتبسيط الواجهة وجعلها أكثر سهولة من خلال تخطيطات واضحة ومتسقة وأهداف لمس كبيرة وتباينات ألوان مناسبة لسهولة القراءة بشكل أفضل.

بعد ذلك، ركز بشكل مكثف على الأدوات التي تجعل استخدام التطبيق أسهل. تعد الأدوات مثل قارئات الشاشة والتحكم الصوتي وطرق الإدخال البديلة ضرورية إذا كنت تريد تلبية احتياجات المستخدمين ذوي الإعاقات المختلفة.

علاوة على ذلك، ابق على اطلاع بأحدث معايير إمكانية الوصول، مثل WCAG، وقم بدمجها في عملية التصميم الخاصة بك للتأكد من أن تطبيقك يلبي الاحتياجات المتنوعة لمستخدمي العصر الحديث.

الاختبار وضمان الجودة

يضمن الاختبار وضمان الجودة أن أمان تطبيقك جيد وآمن وسريع الاستجابة ومتوافق مع أحدث التقنيات. تساعد هذه العمليات الهامة على تحسين تجربة المستخدم وتسهيل أداء التطبيق السلس.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد الاختبار وضمان الجودة في تحديد نقاط الضعف التي قد تؤدي إلى انتهاكات أمنية، ومعالجة مشكلات التوافق بين الأجهزة والأنظمة الأساسية، وتحسين أداء تطبيقك.

بمجرد الانتهاء، يمكنك تمرير قائمة نقاط الضعف المحتملة إلى فريق تكنولوجيا المعلومات لديك حتى يتمكنوا من العمل على تحسين تجربة المستخدم.

خاتمة

لضمان تطبيق آمن ويمكن الوصول إليه بسهولة، من الضروري دمج عناصر مثل الدخول الموحّد (SSO) والحلول المستندة إلى السحابة والتشفير وإمكانية الوصول واختبار كل شيء للتأكد من أنه يعمل كالساعة. إن بذل جهد متضافر لتضمين هذه العناصر المهمة يمكن أن يزيد من فرص نجاحك ويساعدك على البقاء قادرًا على المنافسة في السوق الرقمية دائمة التطور.