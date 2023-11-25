ستساعدك المقالة التالية: كيفية التعامل مع النقد – أفضل طريقة للرد

باعتبارك مصممًا أو مطورًا أو مالك وكالة، ستجد غالبًا أنك وعملك عرضة للنقد.

بالتأكيد، يمكنك بسهولة اتباع المثل القديم القائل بأن “العميل دائمًا على حق” ولكن هذا هو الطريق السهل. يترك النقد دائمًا علامة وهو شكل من أشكال ردود الفعل إذا كنت تعرف كيفية التعامل معه جيدًا وهو بالضبط ما سنغطيه في هذا الدليل.

لذلك دون مزيد من اللغط، دعونا ندخل في ذلك.

ما هو النقد ولماذا هو مهم؟

السبب وراء أهمية تعلم كيفية التعامل مع النقد هو أنك، تمامًا مثل أي صاحب عمل آخر (أو مستقل)، تريد أن ينمو عملك، وأحد أهم الأشياء هو تعلم كيفية التعامل مع أي نوع من ردود الفعل.

سيخبرك البحث البسيط على Google أن الانتقاد أمر صحيح، وهذا صحيح. ولكن لكي نوضح ذلك أكثر، يمكننا أن نقول بكل حرية أن النقد هو نوع من ردود الفعل التي غالبا ما تحمل دلالات سلبية، وعادة ما تسلط الضوء على الجوانب السيئة للموضوع.

غالبًا ما يكون العمل الذي تقدمه لعملائك موضوعًا للنقد، وعلى الرغم من أن النقد في الحياة الواقعية يتم تحديده جزئيًا من خلال اللهجة، إلا أن هذا ليس هو الحال عادةً في عالم الأعمال، حيث لا تلعب النبرة دورًا كبيرًا عندما يقول العميل شيء مثل “صورة الخلفية سيئة للغاية والموضوع العام ليس في محله.”

بالتأكيد، هناك أنواع متعددة من الانتقادات، ولكن هناك نوع واحد مؤكد، وهو أنك ستتعرف على واحد عندما تحصل عليه.

على الرغم من أنه لا أحد يحب التعرض للانتقاد عمليًا، إلا أن النقد جزء مهم للغاية من تطورك الشخصي ولكنه أيضًا جزء مهم من تطوير العمليات وجودة التسليم في شركتك. وبدون ذلك، لن تتمكن ببساطة من رفع مستوى المستوى وبالتالي النمو بشكل عام.

أفضل طريقة لتعلم كيفية التعامل مع جميع أنواع الانتقادات هي أن تتعلم كيفية التمييز بين النقد والتعليقات لأنه على الرغم من تشابههما، إلا أنه يمكن (وغالبًا ما يتم التعامل معهما) بشكل مختلف.

ما هو الفرق بين النقد وردود الفعل؟

إلى جانب اللهجة، فإن الفرق الرئيسي بين النقد وردود الفعل هو أن النقد يركز دائمًا على المشكلة فقط، بينما تغطي ردود الفعل المشكلة والحلول المحتملة.

وبما أن ردود الفعل في شكلها أكثر تعقيدا من النقد (والحقيقة أن النقد هو نوع من ردود الفعل، وليس العكس)، فإنه عادة ما يعتبر تعليقا إيجابيا أو محايدا، لأن تلك عادة ما تكون مشاعر يشعر بها المتلقي عندما يحصل على واحدة.

لتوضيح الهيكل أكثر:

نقد:

تعليق:

كما ترون، النقد يشير فقط إلى القضايا والجوانب السيئة، في حين أن ردود الفعل تحتوي على سرد إيجابي ومحفز، وقد تقدم حلولاً للمشكلة.

مع العلم افتراضيًا أن الجميع (إذا كان عليهم الاختيار) يفضلون الحصول على تعليقات على النقد، فمن المهم معرفة أنه ليس كل العملاء يعرفون هذا الاختلاف، والحقيقة هي أنهم لا يهتمون حقًا. لذلك، يقع على عاتقك مسؤولية تحسين التعامل مع النقد لأنك على الأرجح ستحصل عليه أكثر من مجرد ردود الفعل.

كيفية التعامل مع انتقادات العملاء

الآن بعد أن عرفت سبب أهمية النقد وما هو عليه في الواقع، إليك أفضل الطرق للتعامل معه بشكل صحيح وتحقيق أقصى استفادة منه.

كن منفتحًا على ما يحاول العميل إخبارك به

لا تأخذ الأمر على مقربة من القلب على الفور.

كن منفتحًا على ما يحاول العميل إخبارك به وتجاهل الطريقة التي يحاول إخبارك بها.

بهذه الطريقة، يتبقى أمامك ما هي المشكلة بالضبط، وما هي الخطوة التالية في التطوير.

من الطبيعي تمامًا ألا تكون على نفس الأطوال الموجية لعميلك، وأن تتصور الأشياء بشكل مختلف، وأنك لا تستطيع قراءة أفكار عميلك. في بعض الأحيان قد يتوقعون مثل هذه الأشياء منك، ولهذا السبب من المهم أن تحدد كل هذه الأشياء في مقترح تصميم الويب (https://atarim.io/blog/web-design-proposals/) في المستقبل، ولكن بشكل عام ‎من الطبيعي تمامًا أن يصبح عملك ضحية لسوء التواصل.

في كلتا الحالتين، إذا تلقيت انتقادات على عملك، فلا تقم بتكوين الموقف على الفور – فهناك بالتأكيد شيء مفيد يمكنك استخدامه لتحسين كل شيء.

الحديث عن الموقف…

تحكم في عواطفك

إن إزالة انحيازك وتقييم النقد بموضوعية يعني أن تكون هادئًا.

لا يمكنك اتخاذ قرار قوي ومستنير إذا كنت غاضبًا أو منزعجًا. في الواقع، قد تحجب عن نفسك النصائح التي قد تكون مفيدة. إن التحكم في عواطفك ليس بالأمر الأسهل في العالم، كما أنه لا يناسب الجميع.

ومع ذلك، ما يمكنك فعله دائمًا هو الابتعاد لبضع دقائق والتهدئة. لا تدع عواطفك تأخذ أفضل ما لديك، لأن:

لن تتخذ القرار الأفضل

انها ليست المهنية

سوف تفشل في اكتشاف النقاط الرئيسية التي تحملها الانتقادات

بمجرد وصولك إلى القدرة على أن تكون موضوعيًا مرة أخرى، قم بتزويد عميلك بالتعليقات والتخطيط للخطوات التالية.

التمييز بين البناء والمدمر

هناك نوعان من النقد: البناء والمدمر.

النقد البناء

على الرغم من أن النقد البناء قد يحمل دلالة سلبية، إلا أن سبب تسميته بالنقد البناء هو أنه يركز على المشكلة. فهو يسلط الضوء على الجوانب السلبية التي يمكن تحسينها ويساعد في تحديد توقعات العميل.

مع هذا النوع من النقد، يمكنك فعل الكثير، ولهذا السبب من المهم تمييزه عن النقد المدمر.

النقد المدمر

غالباً ما يأتي النقد الهدام من الإحباط وبالتالي عدم القدرة على تقديم العناصر البناءة التي قد تحسن موضوع النقد.

تشمل العلامات العامة للنقد الهدام ما يلي:

اتهامات لا أساس لها من الصحة

الإهانات على المستوى المهني وأحياناً على المستوى الشخصي

عدم قدرة العميل على الإشارة إلى المشكلات المحددة

انتقادات متكررة دون الاهتمام بتقدمك

إذا وجدت نفسك في مكان أصبحت فيه الانتقادات التي تتلقاها أكثر تدميراً، فإليك ما يجب عليك فعله:

أوقفوا العمل – من تلك النقطة، لن يكون هناك شيء جيد بما فيه الكفاية وستختفي الأجواء الإنتاجية منذ فترة طويلة. أعد تقييم علاقة العمل مع العميل بهدوء، وتأكد من أن مشاعرك متوقفة وابحث عن أدلة غير أخلاقية حول سلوك العميل. عبر عن مخاوفك – تحدث إلى العميل مباشرة وأخبره أن الأمور ليست في المكان الذي من المفترض أن تكون فيه حاول تكوين بيئة بناءة – ضع أسسًا جديدة للتواصل الصحي وحاول أن تكون على نفس الموجة مثل عميلك إذا لم تأخذ الأمور منحى إيجابيًا، توقف عن العمل.

أكبر معروف يمكنك تقديمه لنفسك وللعميل هو قطع الأمور إذا لم تنجح، حتى لو كان عميلًا مهمًا للغاية أو مصدر دخلك الوحيد حاليًا. وكما هو الحال دائمًا، حاول الانفصال بطريقة أكثر تهذيبًا واحترامًا واحترافية.

الاعتراف بالنقد

على الرغم من أن الأمر قد يبدو مشابهًا للانفتاح على ما يحاول العميل إخبارك به، إلا أن الاعتراف شيء مختلف.

في كثير من الأحيان، يشعر العملاء أن ملاحظاتهم أو انتقاداتهم لا يتم الاعتراف بها وأن المصمم أو المطور يتخذ طريقه الخاص باستمرار.

يؤدي هذا إلى المزيد من الانتقادات العدوانية التي غالبًا ما تصبح مدمرة، ومن تلك النقطة فصاعدًا، لا تنتهي الأمور عادةً بنهاية سعيدة.

لذلك، تأكد من أن عميلك على علم بأنك تعترف بانتقاداته. دعهم يعرفون أنك “تسمعهم” أو “تفهمهم” ثم اتبع طريق تقديم الملاحظات أو تبني النقد والعمل على حل آخر.

قم بتزويد الناقد بملاحظاتك

بمجرد أن تستقر الأمور وتتمكن من مراجعة الانتقادات التي تلقيتها بموضوعية، تأكد من جعل تعليقاتك بناءة قدر الإمكان

إذا كنت توافق على النقد، فأخبر العميل أنه سيتم إجراء التعديلات بناءً على طلبه، ولكن تأكد من أنك تتذكر المشكلة الفعلية – وقم بتوثيقها، وتأكد من تجنبها في المراجع المستقبلية لأنك لا تريد مواجهتها نفس النقد مرتين.

ومع ذلك، إذا قمت بتقييم أن النقد الذي تلقيته لا يتوافق مع رؤيتك أو طلب العميل، فتأكد من توضيح أفضل ما يمكنك بشأن سبب عدم موافقتك عليه:

وضح بالتفصيل عمليتك كيف توصلت إلى الحل الذي قدمته

وضح لماذا الحل الذي قدمته هو الحل الأفضل (استخدم الحقائق المدعومة، وليس الآراء)

أكد على النقاط التي تعتقد أن العميل فشل في ملاحظتها

بعد أن تفعل ذلك، لا تتردد في طرح الأسئلة على العميل حول رؤيته للأمر – وبهذه الطريقة قد تحصل على صورة أفضل لما هو مطلوب بالفعل.

ومن هنا يجب أن يكون هناك حوار بناء لا يمكن أن يحدث إلا في سيناريوهين:

يفهم العميل نواياك ويتبنى الحل الخاص بك يصر العميل على إجراء التغييرات التي طلبها

وفي كلتا الحالتين، أنت تعرف بالضبط ما يجب عليك فعله، وتبين أن النقد الذي تلقيته كان بمثابة منحنى تعليمي بالنسبة لك (اعتمادًا على السيناريو، سواء لعملك أو لمهارات الاتصال لديك).

كيفية تجنب الحصول على انتقادات من العملاء

الحقيقة هي أن هناك إجابة واحدة فقط لهذا السؤال – لا يمكنك تجنب التعرض للنقد بشكل كامل. من الطبيعي تمامًا أن عملك (بغض النظر عن مدى جودته) لا يلبي توقعات شخص ما.

ومع ذلك، إليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتجنب الانتقادات.

احتفظ بصندوق الأفكار البناءة

احتفظ ببعض الانتقادات البناءة في صندوق لاستخدامها في المستقبل.

على الرغم من أن الانتقادات البناءة كلها عادلة وجيدة، إلا أنه لا ينبغي عليك التصرف بناءً على كل ما من المفترض أن يحسن نظامك.

لكي تكون فعالاً وواثقاً في أي مجال، يجب أن تكون لديك خبرة في النجاح والفشل. يجب أن تحاول دائمًا رؤية شيء ما حتى يفشل أو تظهر عليه علامات الفشل.

ستأتي إليك بعض الانتقادات التي قد تختلف عن الطريقة التي تفعل بها الأشياء الآن. وعلى الرغم من أن ذلك قد يكون تحسنًا، فمن المهم معرفة ما هو الأفضل بالنسبة لك أو للمشكلة التي تعالجها. لن تعرف أبدًا أي منها هو الأفضل حتى تجربها جميعًا، ولن تجربها جميعًا أبدًا إذا واصلت التحول من منهجية إلى أخرى.

الإفراط في التواصل

إذا كان هناك شيء غير واضح، اسأل. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات، اسأل. إذا كنت بحاجة إلى المتابعة، فافعل ذلك.

غالبًا ما يؤدي عدم التواصل إلى نتائج سيئة في النهاية، ويتجنب معظم الناس السؤال لأنهم يعتقدون أنهم سيتركون انطباعًا سيئًا.

يعد التواصل أمرًا ضروريًا خاصة في البداية عندما لا تزال أنت وعميلك “تشعران بالأرض” وتسيران على نفس الموجة.

قد تشعر بالملل لعميلك بعض الشيء، لكنه بالتأكيد سيقدر أنك تبذل قصارى جهدك لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

أخبرهم أيضًا في البداية أنك قد تحتاج إلى اتصالات إضافية لهذا الغرض.

في كلتا الحالتين، التواصل هو مفتاح النجاح في أي مجال من مجالات الأعمال، لذلك لا تخف من الإفراط في التواصل.

أقترح استخدام أتاريم

قد يبدو هذا عرضًا تقديميًا عاديًا، ولكن يمكن لـ Wix أن يساعدك حقًا في تجنب انتقاد عملك.

غالبًا ما تأتي الانتقادات من سوء/نقص التواصل، وسوء التنظيم، وبشكل عام، عدم قدرة العميل على إخبارك بما يحتاج إليه بالضبط.

Wix هو الحل الذي يركز بشكل صارم على تحسين جميع العمليات، وجعل عمليات التسليم أسرع، والتواصل في الوقت المحدد.

بفضل ميزاته، ستتمكن من السماح للعملاء بأن يوضحوا لك حرفيًا ما يحتاجون إليه بنقرة واحدة، ويتم تحسين تنظيم عملك (والوكالة إذا كان لديك واحدة) من خلال الأوصاف التفصيلية في لوحة كانبان، ويتم التواصل عبر أنظمة أتاريم. بسيطة للغاية ومباشرة. في الأساس، لديك كل شيء في مكان واحد!

تحقق من جميع الميزات لدينا هنا، وانظر بنفسك كم عدد الذين قاموا بتحسين عملياتهم (مما أدى بالتأكيد إلى تلقي عدد أقل من الشكاوى من العملاء).

خاتمة

يتفاعل كل شخص بشكل مختلف مع النقد، وبما أن النقد غالبًا ما يحمل نبرة سلبية، يميل الناس إلى أخذ الأمور على محمل شخصي.

ومع ذلك، فإن الانتقادات هي إلى حد كبير أفضل شيء يمكن أن يحدث لك لتطويرك الشخصي والمهني.

قد يكون تعلم كيفية التعامل مع النقد طريقًا وعرًا، ولكن في النهاية، ستأخذ الأمور منحى إيجابيًا، وستعرف كيفية استخدام النقد للتحسين بشكل عام.