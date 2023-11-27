ستساعدك المقالة التالية: كيفية التقاط لقطات رائعة للمنتج

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أصبحت صور المنتجات من الأعلى إلى الأسفل رائجة على وسائل التواصل الاجتماعي. فهو يوفر لك العديد من الطرق لعرض علامتك التجارية بطريقة إبداعية، ولكن بدون الأدوات المناسبة يمكن أن يكون ذلك تحديًا. سنتحدث اليوم عن بعض النصائح والأدوات التي ستساعدك على إنشاء صور أفضل على وسائل التواصل الاجتماعي لعلامتك التجارية.

الأسطح

لنبدأ بالسطح. كثير من الناس لا يدركون أن نصف جمال المسطح الرائع هو السطح الذي تم تصويره عليه. تتضمن بعض الأسطح الرائعة لصور آرييل الخشب والرخام والأسطح الطبيعية الأخرى الفريدة. الآن هذا لا يعني أنك بحاجة إلى إنفاق مئات الدولارات لشراء أجهزة لوحية فريدة من نوعها. كل ما تحتاجه هو قطع صغيرة من أنواع مختلفة من المواد. بالنسبة للخشب، يمكنك شراء بضع قطع من الصفائح عالية الجودة وربطها معًا لتكوين مساحة سطحية صغيرة. وبالنسبة للرخام يمكنك شراء أ لوح صغير على Amazon لأقل من 30 دولارًا.

الدعائم

تعد إضافة الدعائم المناسبة إلى سطحك المسطح طريقة رائعة لإضافة العمق واللون إلى صورتك. إذا كان منتجك عاديًا، فقد ترغب في إضافة لمسة من الألوان من خلال تضمين زهرة صغيرة أو طلاء أظافرك بلون مشرق واستخدام يدك كدعامة. إليك بعض أفكار الدعائم الرائعة والسهلة التي يمكنك استخدامها في صور مسطحة مختلفة:

أزهار نضرة

قلم جميل

الدعائم المتعلقة بالمنتج كما في الصورة أدناه

كوب من القهوة أو لاتيه

قصاصات ورقية أو منديل

استخدم يدك لحمل المنتج

معجنات على طبق صغير

لوحات مجوهرات صغيرة

إضاءة

كما هو الحال مع جميع أنواع التصوير الفوتوغرافي، الإضاءة مهمة للغاية. عند التقاط صورة مسطحة، عليك التأكد من عدم وجود ضوء قوي قادم من مصدر واحد. هذا سوف يسبب ظلال قاسية. بدلا من ذلك، اختر مصدر ضوء منتشر. ربما يكون أفضل مصدر للضوء المنتشر هو التصوير بالخارج في يوم غائم، أو التقاط صورة في غرفة حيث لديك windows السماح للضوء من جوانب متعددة.

الاقل هو الاكثر

عندما يتعلق الأمر بالتوصل إلى أفكار جديدة للطبقات المسطحة التي تعرض منتجك، ضع في اعتبارك أن الأقل هو الأكثر. أبقيها بسيطة. قد تؤدي إضافة عدد كبير جدًا من الدعائم أو الألوان إلى تشتيت الانتباه عن منتجك.

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آمل أن تساعدك هذه النصائح في الارتقاء بصورك المسطحة إلى المستوى التالي! إذا قمت باختبار أي من هذه النصائح، فتأكد من مشاركة صورك معي على شبكاتنا الاجتماعية (Twitter, Facebook, Instagram).