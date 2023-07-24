ستساعدك المقالة التالية: كيفية الحصول على اسم مجال مجاني 6 طرق مختلفة للحصول على اسم مجال لمدونتك في عام 2023

يعد التدوين طريقة ممتازة لبدء جني الأموال ، ولكنه لا يخلو من بعض التكاليف – وهو ما يقودنا إلى موضوع اليوم: كيفية الحصول على اسم مجال مجاني. إذا كنت ترغب في بدء مدونة وتجنب أكبر قدر ممكن من التكاليف الأولية ، فقد تتساءل عما يمكنك الحصول عليه مجانًا.

من المنطقي أن تبقي نفقاتك في حدها الأدنى في البداية. قد لا ترغب في استثمار الكثير من الأموال حتى تكتشف ما إذا كان هذا شيئًا تستمتع به حقًا أو إذا كنت قادرًا على جني أموال حقيقية من خلال القيام بذلك.

والخبر السار هو أنه يمكنك بدء مدونة بدون الكثير من رأس المال مقدمًا ، ويمكنك اختيار إضافة المزيد من النفقات عندما يبدأ تدوينك في الازدهار.

خيار آخر هو إيجاد طرق لتجنب التكاليف ، مثل الحصول على اسم مجال مجاني لمدونتك.

في هذا الدليل ، سأوضح لك 6 طرق مختلفة للحصول على اسم مجال مجاني. سأقدم هذه المقالة بالقول إن كل خيار له إيجابيات وسلبيات. أنت تعرف القول المأثور “لا شيء مجاني حقًا” ، وهذا صحيح أيضًا مع اسم النطاق.

في هذا الدليل ، سأشارك ما أعتقد أنه الخيار الأفضل للحصول على اسم مجال مجاني ، بالإضافة إلى الخيارات الأخرى التي قد ترغب في وضعها في الاعتبار بناءً على أهداف التدوين الخاصة بك.

كيفية الحصول على اسم مجال مجاني لمدونتك (6 طرق)

ما هو اسم المجال (ولماذا تحتاج واحد)؟ (الخيار الأفضل) الحصول على اسم مجال مجاني باستخدام Bluehost (أذكر الشرف) الحصول على اسم نطاق مجاني مع Dreamhost (غير مستحسن) احصل على اسم مجال مجاني باستخدام منشئ مواقع الويب (غير مستحسن) احصل على نطاق فرعي مجاني (خيار رديء) برامج إعلانات مسجل المجال (الخيار الأسوأ) استخدم مسجل اسم مجال مجاني (خدمات ccTLD)

إفشاء: يرجى ملاحظة أن بعض الروابط أدناه عبارة عن روابط تابعة ولا تتحمل أي تكلفة إضافية ، فقد أحصل على عمولة. عندما تشتري استضافة موقع ويب باستخدام أحد الروابط التابعة الخاصة بي ، فإن الشركة تعوضني ، مما يساعد على الاحتفاظ بكل المحتوى الخاص بي (مثل المقارنة النهائية لأفضل خطط الاستضافة) مجانًا لك. اعلم أنني أوصي فقط بالأدوات التي استخدمتها شخصيًا وأقف وراءها.

ما هو اسم المجال ولماذا تحتاج واحد؟

قبل الغوص في كيفية الحصول على اسم مجال مجاني لمدونتك ، دعنا أولاً نناقش ما هو اسم المجال ولماذا هو مهم للمدونين.

اسم المجال هو عنوان URL الذي يستخدمه الزوار للعثور على مدونتك. على سبيل المثال ، اسم المجال الخاص بي هنا هو.

لا يمكن لأي شخص آخر استخدام اسم المجال هذا لأنه مسجل لي من خلال مسجل اسم المجال.

هناك عدة طرق للحصول على اسم المجال مجانًا ، والتي سنناقشها أدناه. في معظم الحالات ، تدفع رسومًا سنوية إلى مسجل اسم النطاق للاستمرار في امتلاك حقوقه.

إذا تركت مدفوعاتك تنقضي ، فسيصبح اسم المجال متاحًا لشخص آخر للشراء. (مما يمنحهم الحق في العنوان).

قد يكون اختيار اسم المجال أمرًا صعبًا في بعض الأحيان ، نظرًا لأن العديد من الأسماء التي تتبادر إلى الذهن بسهولة قد يتم أخذها بالفعل.

هذا هو السبب في أنه من المفيد استخدام منشئ اسم المجال لمساعدتك في التوصل إلى اسم. لقد قمت أنا وصديق بإنشاء هذه الأداة للحصول على اقتراحات اسم المجال عندما يتم استخدام الاقتراح الذي تفضله بالفعل!

(الخيار الأفضل) الحصول على اسم مجال مجاني باستخدام Bluehost

توصيتي الأولى للحصول على اسم مجال مجاني لمدونتك هي الحصول عليها مجانًا من خلال خطة استضافة. Bluehost هو خياري الأفضل لخطط الاستضافة.

مثالي للمدونين ، Bluehost لديه خطط ميسورة التكلفة ، وأمن SSL مجاني ، ودعم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع ، وملف اسم مجال مجاني للسنة الأولى.

Bluehost هي واحدة من خطط الاستضافة القليلة التي يوصي بها WordPress – فهي توفر تثبيت WordPress بنقرة واحدة مما يجعل البدء فيه أمرًا سهلاً للغاية.

أريد أن أوضح بجلاء هنا أنك ستحصل على اسم مجال مجاني لمدة عام ، ولكن عليك أن تدفع ثمن خطة الاستضافة للحصول على اسم المجال. حتى حينها يكون مجاني ، لا يزال هناك حساب.

إليك كيف يمكنك الحصول على اسم المجال المجاني الخاص بك مع Bluehost.

1. قم بالتسجيل للحصول على خطة استضافة Bluehost

للحصول على خطة الاستضافة الخاصة بك ، توجه إلى Bluehost هنا ، وحدد زر “البدء”.

من هناك ، حدد خطة الاستضافة التي تناسبك بشكل أفضل. تقدم Bluehost أربع خطط ، لكن كل خطة توفر اسم مجال مجاني للسنة الأولى.

أوصي بخطة Choice Plus ، لأن السعر يشمل خصوصية المجال ، والتي تحمي المعلومات الخاصة مثل اسمك وعنوانك ورقم هاتفك من الجمهور.

2. أدخل اسم المجال (المجاني)

بمجرد اختيار خطتك المفضلة ، اختر اسم المجال الخاص بك.

إذا كان لديك اسم بالفعل ، أدخله الآن. إذا كان اسمك المفضل مأخوذًا بالفعل أو لم تتخذ قرارًا بشأن اسم المجال الخاص بك ، فيمكنك اختيار إدخاله لاحقًا.

أو إذا كنت تريد معرفة ما إذا كان اسم المجال الخاص بك متاحًا قبل تبدأ العملية مع Bluehost ، استخدم مدقق المجال الخاص بهم هنا:

تحقق مما إذا كان اسم المجال الخاص بك متاحًا:

تتيح لك أداة المدقق هذه معرفة ما إذا كان اسم المجال الخاص بك (والامتداد) متاحًا. إذا لم يكن متوفرًا ، فسيظهر لك شيئًا مثل هذا:

سيعطيك أيضًا قائمة بنفس اسم المجال مع امتدادات أخرى محتملة ، لكنني أقترح التمسك بـ .com نظرًا لأنه الأكثر شيوعًا والمعترف به على نطاق واسع.

3. إنشاء حساب Bluehost الخاص بك

بعد اختيار اسم المجال الخاص بك (أو اختيار اتخاذ القرار لاحقًا) ، فإن الخطوة التالية هي إنشاء حساب Bluehost الخاص بك.

هنا ، سيطلب منك Bluehost عنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك وعنوانك. من المهم للغاية إدخال عنوان بريد إلكتروني حقيقي وحالي لأن هذه هي الطريقة الأساسية للتواصل معك من الآن فصاعدًا.

4. حدد حزمة الاستضافة الخاصة بك

إلى جانب اختيار خطة الاستضافة ، سيتعين عليك أيضًا الموافقة على طول المدة. حاليًا ، تقدم Bluehost عقدًا مدته 12 و 24 و 36 شهرًا. كل خطوة للأعلى هي التزام أطول ، لكنها أيضًا أرخص سعرًا شهريًا.

الباقة الأقل تكلفة هي الباقة التي تبلغ مدتها 36 شهرًا ، وهي الخطة التي أرشحها. ستدفع أقل بشكل عام ، بالإضافة إلى أنك ستحافظ على معدل تمهيدي أقل لمدة ثلاث سنوات ، بدلاً من عام واحد مع حزمة 12 شهرًا.

5. اختر إضافات الحزمة الخاصة بك

في هذه المرحلة ، تكون قد انتهيت تقريبًا! خطوتك الأخيرة قبل إعداد الفواتير هي تحديد الحزمة الإضافية التي تريدها. من بين هؤلاء المدرجين ، أوصي باختيار حماية خصوصية المجال. الباقي يمكنك تخطيه.

ستحصل على هذا مجانًا مع خطة Choice Plus. لذلك إذا اخترت هذه الخطة ، فلن تضطر إلى تحديد أي شيء.

بالنسبة للإضافات الأخرى ، هناك الكثير من الأدوات المجانية أو غير المكلفة التي يمكنك استخدامها للمساعدة في أشياء مثل تحسين محركات البحث (بما في ذلك أداة البحث عن الكلمات الرئيسية المجانية الخاصة بي وأداة إنشاء عنوان المدونة).

لدي أيضًا العديد من الأدلة بما في ذلك كتاب تمهيدي مهم عن نصائح وإرشادات تحسين محركات البحث في المدونة حول كيفية تحسين منشور مدونة مليء بالمعلومات حول كيفية جعل مدونتك أكثر ملاءمة لكبار المسئولين الاقتصاديين بعد الإطلاق.

6. أدخل معلومات الفواتير

خطوتك الأخيرة هي إدخال معلومات الفواتير الخاصة بك. بمجرد إدخال معلومات الدفع الخاصة بك ، لا تنس الموافقة على شروط خدمة Bluehost.

الآن ، لقد انتهيت! تهانينا! لقد قمت بالتسجيل للحصول على خطة استضافة رائعة. أنت الآن جاهز لبدء مدونتك الجديدة ، والتي يمكنك إعدادها ، منذ اسم مجال مجاني جاء مع مجموعتك.

(أذكر الشرف) الحصول على اسم نطاق مجاني مع Dreamhost

Dreamhost هي خطة استضافة أخرى أوصي بها بشدة. إنهم يقدمون خططًا غير مكلفة ، وهم سريعون وموثوقون ولديهم خدمة عملاء رائعة. ناهيك عن حقيقة أن Dreamhost تقدم واحدة من خطط الاستضافة الشهرية الوحيدة في الصناعة والتي ستسمح لك بالدفع مقابل الاستضافة شهريًا كما تذهب.

فائدة أخرى لاختيار Dreamhost هي أنها محايدة الكربون ، مما يجعلها في مرتبة عالية في قائمة شركات استضافة الويب الخضراء.

مثل Bluehost ، يوصى بها WordPress أيضًا وهي واحدة من أقدم مزودي الاستضافة على الإنترنت.

عندما تختار Dreamhost ، فإن ملف اسم المجال مجاني للسنة الأولى ، مما يجعله أحد أفضل الخيارات للحصول على اسم مجال مجاني لمدونتك.

(الخيار الأفضل التالي – غير مستحسن) احصل على اسم مجال مجاني باستخدام أداة إنشاء مواقع الويب

هناك طريقة أخرى للحصول على اسم مجال مجاني وهي الدفع مقابل خطة مع موقع تدوين يقدم اسم مجال كجزء من خطة الحزمة الخاصة بهم.

يتضمن عدد قليل من منشئي مواقع الويب الذين يشتملون على اسم مجال مجاني مع شراء إحدى خططهم المتميزة ما يلي:

يقدم منشئو مواقع الويب هؤلاء اسم مجال مجاني ، لكنك ستظل تدفع مقابل خطة من أجل جني الفوائد.

على الرغم من أن هذه طريقة واحدة للحصول على اسم مجال مجاني لمدونتك ، إلا أنها ليست الطريقة التي سأختارها للمدونين الجدد أو ذوي الخبرة.

بالتأكيد يتمتع بناة مواقع الويب بفوائدهم – فهي سهلة الاستخدام ، وكل شيء مشمول ، ولا حاجة إلى خبرة في البرمجة. يختار العديد من المدونين Wix أو WordPress.com حتى لا يضطروا إلى الاهتمام بأي من أعمال الواجهة الخلفية.

إن جاذبية منشئي مواقع الويب واضحة ، لكنني لن أوصي بهم شخصيًا عبر WordPress.org. إذا لم تكن مألوفًا ، فهناك إصداران من WordPress.

WordPress.com هي خدمة استضافة تستخدم برنامج WordPress لإنشاء مدونة أو موقع ويب.

WordPress.org هو نظام إدارة محتوى مجاني يعمل على تشغيل المدونات والمواقع الإلكترونية.

يمكنك معرفة المزيد عنها في دليلي ما هو WordPress ؟.

قد يكون البدء ببناء مواقع الويب الأخرى أسهل من WordPress.org ، لكنهم يفتقرون إلى التخصيص والحرية التي تحصل عليها مع WordPress.

WordPress مجاني للاستخدام ، ويتيح لك فعل أي شيء تريده باستخدام مدونتك.

مع توفر الآلاف من السمات والمكونات الإضافية ، يمكنك جعل مدونتك ما تريده بالضبط دون أن يعيقك تطبيق جهة خارجية.

على الرغم من أن منحنى التعلم في WordPress أكثر حدة من Wix أو Squarespace ، إلا أنه لا يزال متاحًا جدًا للمدون المبتدئ ولن تحتاج إلى فهم البرمجة أو التكنولوجيا الصعبة للبدء.

ليس هذا فقط ، ولكن هناك قدرًا هائلاً من الموارد عبر الإنترنت لمساعدتك في العمل من خلال أي أسئلة قد تكون لديك عند العمل مع WordPress.

(غير مستحسن) احصل على نطاق فرعي مجاني

هناك بعض منشئي مواقع الويب الذين يقدمون نسخة مجانية تمامًا من برامجهم.

هذه الإصدارات المجانية محدودة أكثر بكثير من نظيراتها المتميزة ، لكنها تمنحك خيار بدء مدونة دون أي تكاليف مسبقة.

تتضمن بعض منشئي مواقع الويب الذين يقدمون نسخة مجانية ما يلي:

يقدم بناة مواقع الويب المجانية أيضًا نطاقًا فرعيًا مجانيًا إلى جانب خططهم. يعد الحصول على خطة موقع ويب مجانية ومجال فرعي مجاني ميزة ، لكن هذه الخطط تقدم القليل جدًا مقارنة بالخطط المميزة.

سيتعين عليك أيضًا تحمل إعلاناتهم على موقعك. بالإضافة إلى ذلك ، يضع النطاق الفرعي علامته التجارية جنبًا إلى جنب مع اسمك في عنوان URL.

على سبيل المثال ، في اسم نطاق نموذجي (وليس نطاقًا فرعيًا) ، يمكن أن يكون العنوان ، كما هو الحال هنا مع لي:

مع النطاق الفرعي ، سيبدو مثل هذا بدلاً من ذلك:

www.ryrob.wordpress.com

إنه يمنح عنوان URL الخاص بك مظهرًا أقل احترافية بشكل عام ، كما أنه يجعل من الصعب على الأشخاص تذكر عنوان موقعك في المستقبل.

(خيار رديء) برامج إعلانات مسجل المجال

هناك طريقة أخرى للحصول على اسم نطاق مجاني وهي من خلال البرامج الإعلانية. هناك طريقتان رئيسيتان للحصول على اسم مجال مجاني بهذه الطريقة.

الأول هو الدفع مقابل اسم المجال عن طريق عرض إعلانات لمسجل اسم المجال. في مقابل اسم مجال مجاني ، فإنك توافق على عرض الإعلانات على صفحتك.

آخر هو عرض إعلانات الإحالة على صفحتك. يمكنك كسب اسم المجال المجاني الخاص بك عن طريق إحالة أشخاص آخرين إلى موقعهم.

السبب الرئيسي الذي يجعلني أعتبر هذا خيارًا سيئًا هو قلة العائد الذي تحصل عليه على هذه الإعلانات. نعم ، إنك توفر بضعة دولارات ، لكن المساحة الإعلانية على مدونتك ثمينة.

إذا كنت تخطط لاستخدام الإعلانات ، فمن الأفضل بكثير اختيار شبكة إعلانية تدفع أكثر من 12 دولارًا سنويًا تدفعها للحصول على اسم مجال.

(الخيار الأسوأ) استخدم مسجل اسم مجال مجاني (خدمات ccTLD)

في بعض الحالات ، قد تتمكن من الحصول على اسم مجال مجاني من خلال ccTLD (نطاق المستوى الأعلى لرمز الدولة) حسب المكان الذي تعيش فيه. عندما يقوم الأشخاص بالتسجيل للحصول على اسم مجال ، يجب عليهم القيام بذلك من خلال المسجل.

يشير نطاق المستوى الأعلى (TLD) إلى الامتداد الموجود في نهاية موقع الويب الخاص بك. خاصتي هي .com ، ولكن هناك العديد من الامتدادات الأخرى المتاحة مثل .org أو .edu أو .net.

هناك أيضًا امتدادات لرمز الدولة (cc). ربما تكون قد رأيت هذا عندما زرت موقعًا حكوميًا رسميًا. على سبيل المثال ، هذا موقع ويب حكومة إنجلترا:

يمكنك أن ترى أن الامتداد في النهاية هو “.uk” وليس “.com”.

بعض ملحقات رمز الدولة متاحة مجانا. المدرجة في هذه القائمة هي الامتدادات:

.tk – توكيلاو

.ga – الجابون

.ml – مالي

.cf – جمهورية إفريقيا الوسطى

.gq – غينيا الاستوائية

الغرض من امتدادات الدول هو إظهار الموقع الجغرافي لبعض المواقع الإلكترونية.

ومع ذلك ، نظرًا لأن هذه الإضافات معروضة مجانًا ، فهناك عدد غير قليل من مواقع الويب التي تستخدمها والتي لا ترتبط بأي شكل من الأشكال بهذه البلدان.

حسب خدمة الاستضافة Ionos by 1 & 1:

“نهاية نطاق .tk هي حالة خاصة عندما يتعلق الأمر بمجالات البلدان. أكثر من 30 مليون موقع يستخدم ccTLD هذا ، على الرغم من أن دولة جزيرة توكيلاو ، التي تترأس رسميًا امتداد النطاق هذا ، تضم أقل من 2 مليون نسمة. يمكن إرجاع التسجيل الجماعي لمواقع الويب .tk إلى حقيقة أنه في الماضي ، كان تأمين عنوان الإنترنت باستخدام ccTLD هذا مجانيًا تمامًا. حتى الآن ، يمكن لمالكي مواقع الويب الذين لديهم نطاق .tk TLD تشغيل مواقعهم دون دفع عشرة سنتات خلال أول 12 شهرًا بعد التسجيل “.

هذا هو السبب في أنني أعتبر هذا الخيار الأسوأ في القائمة. أنت يفعل احصل على اسم مجال مجانًا ، ولكن سيكون لديك امتداد لن يتعرف عليه معظم الأشخاص وهو ما يجعل موقع الويب الخاص بك يبدو غير موثوق به على الإطلاق.

سبب آخر لعدم استخدام اسم المجال المجاني هذا هو أن الأشخاص الذين استخدموا الامتداد المجاني أبلغوا عن إزالة اسم المجال الخاص بهم تلقائيًا.

كما أنه ينطوي على مخاطرة الترتيب الأدنى في بحث Google ، نظرًا لأن الامتداد لا يمكن التعرف عليه.

هذه ليست طريقة حسنة السمعة للحصول على اسم مجال ، وهي ببساطة ليست طريقة جديرة بالاهتمام لتوفير المال على اسم المجال.

ما هو خيار اسم المجال المجاني الذي يعمل بشكل أفضل بالنسبة لك؟

بعد قراءة هذا الدليل ، ما الخيار الذي تعتقد أنه الأفضل لاستراتيجية التدوين الخاصة بك؟

هل تعتقد أنك ترغب في محاولة الحصول على اسم مجال مجاني من خلال شركة مضيفة ، أم تفضل تشغيل الإعلانات على مدونتك مقابل اسم مجال مجاني؟

ربما ترغب في دفع السعر العادي لاسم المجال وإيجاد طرق أخرى لتوفير المال على مدونتك.

خياري الأفضل لمسجل اسم المجال (إذا كنت لا تحصل على اسم المجال الخاص بك مجانًا من خلال Bluehost) هو Namecheap. إنها غير مكلفة وموثوقة ويسهل العمل معها.

ماذا عنك؟ هل تعرف أي طرق أخرى للحصول على اسم مجال مجاني غير موجود في قائمتي؟

هل لديك طرق أخرى لتوفير المال كمدون؟

أنا أتطلع إلى سماع أفكارك في قسم التعليقات أدناه.