ستساعدك المقالة التالية: كيفية الحصول على المزيد من التعليقات على مدونتك

هل سبق لك أن نشرت تدوينة ذات خطوط مسطحة؟

تضع كل ما لديك في منشورك، وتنشره، ثم تروج للمنشور قدر الإمكان وتنتظر تعليق جحافل المعجبين.

تنتظر وتنتظر، لكن لا شيء.

ثم تتدفق بعض التعليقات ولكنك تجلس هناك تفكر – هل يتم ملاحظة المحتوى الخاص بي؟

هل يبدو هذا مألوفا؟

أنت لست الوحيد الذي مر بهذه التجربة، لقد مررنا جميعًا بذلك.

Note: بمجرد وصولك إلى نهاية هذه التدوينة، ستلاحظ أنني قمت بتعطيل التعليقات منذ نشر هذه المقالة لأول مرة. لقد قمت بتعطيل التعليقات لأنه لم يكن لدي الوقت الكافي للإشراف والرد على كل تعليق (الجانب السلبي لنمو Blogging Wizard في السنوات الأخيرة). هل يجب عليك إزالتها؟ هذا يعتمد. وما زلت أعتقد أنها توفر طريقة رائعة للمدونات الجديدة لتعزيز المجتمع، ولكن الخيار لك وحدك – فما هو مناسب لي قد لا يكون مناسبًا لك على الأرجح.

لماذا يجب عليك تشجيع تعليقات المدونة؟

هناك مجموعة من الأسباب التي تجعل تعليقات المدونة رائعة.

أنها تساعدك على:

زيادة الإثبات الاجتماعي – راجع دليلي للإثبات الاجتماعي لمعرفة كيفية الاستفادة من ذلك على مدونتك الخاصة.

– راجع دليلي للإثبات الاجتماعي لمعرفة كيفية الاستفادة من ذلك على مدونتك الخاصة. قياس مدى تلقي مشاركاتك – التعليقات رائعة وتعليقات المدونة هي طريقة رائعة للحصول على تعليقات محددة للنشر.

– التعليقات رائعة وتعليقات المدونة هي طريقة رائعة للحصول على تعليقات محددة للنشر. تطوير العلاقات مع جمهورك – إن التقدم على الويب يدور حول تطوير العلاقات متبادلة المنفعة والحفاظ عليها. تعرف على جمهورك بشكل أفضل من خلال تعليقاتك.

– إن التقدم على الويب يدور حول تطوير العلاقات متبادلة المنفعة والحفاظ عليها. تعرف على جمهورك بشكل أفضل من خلال تعليقاتك. امنح القراء صوتًا وساعدهم على أن يصبحوا جزءًا من المحادثة – يريد قراؤك أن يتم سماعهم، ومنحهم صوتًا ومشاهدة ارتفاع معدل المشاركة.

تعد تعليقات المدونة أكثر من مجرد مقياس للغرور، وعلى الرغم من أنها ليست المقياس الوحيد الذي يجب عليك التركيز عليه، إلا أنها إحدى أفضل الطرق للتقرب من جمهورك.

ومن المهم أيضًا أن أذكر كيف قامت بعض المدونات بإزالة تعليقات المدونة، وقد فعل ذلك Copyblogger وكذلك فعل Chris Brogan.

وعندما يكون لديك جمهور كبير مثل Copyblogger وChris Brogan، فإن الوقت اللازم للإشراف على التعليقات يصبح مجنونًا – من وجهة نظر الأعمال، يعد هذا استثمارًا ضخمًا ومن المنطقي إيقاف تشغيل التعليقات.

الحقيقة هي أنه على الرغم من أن هذا قد ينجح مع بعض المدونات، إلا أنه لن ينجح مع جميع المدونات لست مستعدًا تمامًا للتخلي عن تعليقات المدونة حتى الآن ().

الفوائد موجودة؛ الاستفادة من الدليل الاجتماعي، والحصول على تعليقات فورية، والتقرب من جمهورك، وتطوير العلاقات وتعزيز المشاركة.

تركيب تعليقات المدونة في إستراتيجية التدوين الخاصة بك

على الرغم من فوائد تعليقات المدونة، إلا أنك تحتاج إلى التفكير بجدية في كيفية ملاءمتها لاستراتيجية التدوين الشاملة الخاصة بك.

إذا كنت تريد الارتقاء بالأشياء إلى المستوى التالي، فمن المهم أن تتذكر أن كل تكتيك أو قناة تسويقية تنفذها على مدونتك يجب أن تكون جزءًا من .

على سبيل المثال، هناك بعض منشورات المدونات التي لا أشجع فيها التعليقات بشكل نشط لأن لدي أهداف تحويل مختلفة مثل تشجيع الاشتراك في البريد الإلكتروني.

كيفية الحصول على المزيد من تعليقات المدونة (14 نصيحة مؤكدة النجاح)

الحصول على المزيد من تعليقات المدونة يتلخص في أمرين رئيسيين:

اجعل من السهل على جمهورك التعليق (قم بإزالة العناصر التي تسبب الاحتكاك).

إشراك جمهورك بشكل أفضل.

إن إزالة العناصر التي تسبب الاحتكاك مع جمهورك ليس بالأمر السهل دائمًا، ففي بعض الأحيان يتطلب الأمر تعديلات في التصميم لا يستطيع الجميع القيام بها – ولكن إذا استطعت، فإن الأمر يستحق القيام به إذا كان يتناسب مع إستراتيجية التدوين الشاملة الخاصة بك.

هل أنت مستعد للبدء في الحصول على المزيد من تعليقات المدونة؟

دعونا نغوص…

1. قم بتعطيل أساليب منع البريد العشوائي التي تسبب الاحتكاك مع القراء

إذا كنت تستخدم أي نوع من رموز التحقق (captcha) التي يتعين على القراء ملؤها قبل أن يتمكنوا من التعليق – فقم بإزالتها.

في معظم الحالات، يؤدي هذا إلى احتكاك مع القراء ولا يوقف الرسائل غير المرغوب فيها على الإطلاق.

بالنسبة لمرسلي الرسائل غير المرغوب فيها، من السهل تجاوز رموز التحقق، وهناك أيضًا خدمات يمكنها حل رموز التحقق مقابل رسوم رمزية (نحن نتحدث عن ما يزيد قليلاً عن دولار واحد مقابل 1000 كلمة التحقق).

2. تجنب التسجيل القسري

كنت أرى التعليقات التي تتطلب التسجيل أكثر بكثير؛ والحمد لله أنني أرى هذا أقل وأقل.

وهذا يضيف الكثير من الاحتكاك ويجعل الأمر أكثر صعوبة مما ينبغي للزائرين التعليق عليه.

3. فكر في إزالة منصات التعليق التي تجعلك تقفز عبر الأطواق

وعلى نفس المنوال مثل التسجيلات القسرية، من المفيد التفكير في كيفية تأثير نظام التعليق الذي تستخدمه على زوار موقعك.

مثال على ذلك سيكون Disqus؛ إنه نظام رائع يوقف الرسائل غير المرغوب فيها في مساراته، ولكنه بمثابة حلقة أخرى يمكن لقرائك القفز من خلالها (هذا إذا لم يكونوا من مستخدمي Disqus).

هناك ، التي تشمل:

تتم إدارة إشعارات البريد الإلكتروني لك.

يمكنك كسب المال من المنصة.

ربما لن تحتاج إلى أي تعليق آخر لحظر البريد العشوائي.

أوقات تحميل أسرع.

بالنسبة لأولئك الذين يقومون بالتعليق، من السهل إدارة جميع ردود تعليقاتك من مكان واحد.

ولكن على الرغم من هذه الإيجابيات، فمن المفيد التفكير في كيفية تأثير استخدام منصة كهذه على عدد التعليقات التي تتلقاها.

لقد تحدث الكثير من المدونين الآخرين عن سبب قيامهم بإزالة Disqus ولماذا يتجنبون التعليق على المدونات التي تحتوي على Disqus، شارك غاري كوريسكو أفكاره هنا وأدى هذا المنشور إلى بعض التعليقات الرائعة.

لقد كنت أحد مستخدمي Disqus لفترة طويلة وأظهرت بعض التعليقات التي تلقيتها عدم إعجابي بالمنصة، لذا سأقوم على الأرجح بإزالتها عندما أعيد تصميم مدونتي.

خطتي هي اختبار كيفية سير الأمور بدون Disqus، ويجب عليك ذلك أيضًا – الاختبار ضروري للعثور على ما يناسب .

4. رابط إلى قسم التعليقات الخاص بك في نهاية مشاركتك

إحدى المشكلات المتعلقة بالكثير من سمات المدونات هي أنه يتعين عليك التمرير حتى نهاية التعليقات لإدخال تعليقك.

ولأننا بحاجة إلى القيام بشيء ما لتسهيل الأمر.

يمكنك القيام بذلك عن طريق الارتباط بنموذج التعليق الخاص بك في نهاية مشاركتك، ومن الأمثلة الجيدة على ذلك عمليًا ما يفعله Noah Kagan على مدونته؛ OKDork.com.

في لقطة الشاشة أعلاه، يربط نوح نموذج التعليق الخاص به مرتين، وعندما تنقر على أحد هذه الروابط، سيتم نقلك على الفور إلى نموذج التعليق.

إذا كنت من مستخدمي WordPress ولم يكن لديك أي شيء مثل Disqus مثبتًا، فيمكنك القيام بذلك عن طريق الارتباط بـ #commentform.

سيبدو عنوان URL هكذا للزائرين:

http://www.yourblogurl.com/post-permalink/#commentform

ولكنك ستحتاج فقط إلى إضافة #commentform.

5. قلل من عوامل التشتيت وركز على المحتوى الخاص بك

لقد تحدثت عن هذا عدة مرات في الماضي وهو ذو صلة هنا أيضًا.

عندما يُعطى شخص ما الكثير من الخيارات، فإنه سيختار الخيار الأسهل؛ لا رد فعل.

انظر إلى مدونتك وفكر في ما يجب عليك إزالته – ما الذي يساعدك حقًا على تحقيق أهدافك؟

إخفاء عدد التعليقات المنخفض

لقد ذكرت الدليل الاجتماعي في وقت سابق وهو أمر مهم.

إذا لم تكن تتلقى الكثير من التعليقات على مدونتك حتى الآن، فتجنب لفت الانتباه إلى عدد تعليقاتك.

6. ارجع إلى لوحة الرسم وفكر في الجمهور الذي تحاول الوصول إليه

ما مدى معرفتك بجمهورك؟

إذا لم تكن تحصل على الكثير من التعليقات (حتى الآن) أو كنت تتلقى تعليقات من النوع الخاطئ من الأشخاص على مدونتك، فمن المفيد إلقاء نظرة على الأشخاص الذين تحاول الوصول إليهم حقًا.

هل تصل إلى الأشخاص المناسبين؟

بمجرد أن تفهم جمهورك بشكل أفضل وتركز على المجالات الصحيحة، ستزداد تعليقاتك.

7. اكتب محتوى يستحق التعليقات

أنا متأكد من أنك تفعل هذا بالفعل، ولكنني أدرجت هذا من أجل اكتماله.

ألقِ نظرة على المحتوى الخاص بك واسأل نفسك إذا كنت ستترك تعليقًا، وإذا لم يكن الأمر كذلك – ما الذي يمنعك؟ وماذا يمكنك أن تفعل لتغييره؟

8. اترك سؤالاً دون إجابة في نهاية رسالتك

إحدى أفضل الطرق لجذب القراء إلى التعليق هي سؤالهم عن آرائهم.

اطرح سؤالاً مفتوحًا في نهاية مشاركة مدونتك ولكن الأهم من ذلك هو التأكد من أنه ليس سؤالًا قد يؤدي إلى إجابة بنعم/لا.

يجب أن يكون هدفك دائمًا هو تطوير المناقشة ضمن تعليقاتك – كلما زادت المناقشة، كلما زاد عدد الأشخاص الآخرين الذين يتحدثون.

9. أرسل قائمتك عبر البريد الإلكتروني واطلب منهم ترك تعليق

قائمة بريدك الإلكتروني هي أفضل صديق جديد لك.

من المرجح أن يشارك المشتركون في بريدك الإلكتروني المحتوى الخاص بك والأكثر احتمالية للتعليق عندما تطلب منهم ذلك.

حاول تسجيل الخروج من بريدك الإلكتروني باستخدام عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء والتي تطرح ببساطة على المشتركين لديك سؤالاً مفتوحًا أو تطلب منهم ترك تعليق.

لا تكتب كل ما يمكن أن يقال عن موضوع ما

إذا كتبت كل ما يمكن قوله عن موضوع ما، فلن تترك مجالاً كبيراً للمناقشة.

ومن المسلم به أن هذا. أكتب في الغالب منشورات كثيفة الاستخدام للموارد مما لا يترك مجالًا كبيرًا للمناقشة.

وهذا أمر يستحق الاهتمام، ولكن يجب عليك أيضًا التفكير في كيفية تناسب ذلك مع إستراتيجية التدوين الشاملة الخاصة بك.

أجد أنني أحصل على المزيد من المشاركات الاجتماعية وحركة المرور عندما أنشر منشورات أكثر شمولاً – أتلقى ضربة على التعليقات لصالح الرؤية الأوسع.

قد أغير هذا في المستقبل لأرى كيف ستسير الأمور – اسمحوا لي أن أعرف أفكارك حول هذا في التعليقات.

10. قل أشياء رائعة عن الآخرين وأخبرهم عنها

أنا مهتم بالتسويق المؤثر – إن قول أشياء رائعة عن الأشخاص والربط بمدوناتهم يمكن أن يساعدك في الحصول على المزيد من المشاركات وحركة المرور، ولكنه يمكن أن يساعدك أيضًا في الحصول على المزيد من التعليقات.

عندما أقول أشياء رائعة عن الأشخاص وأقوم بالتواصل معهم في منشور بالمدونة، أحصل على المزيد من التعليقات – في أغلب الأحيان، تكون هذه تعليقات من الأشخاص الذين أذكرهم وهذا ما يجعلهم يدخلون في المحادثة.

11. الرد على التعليقات والتشجيع على المزيد من المحادثات

يعد إشراك جمهورك أمرًا ضروريًا ليس فقط للحصول على المزيد من التعليقات ولكن أيضًا لتنمية مدونتك بشكل عام.

إحدى أفضل الطرق للقيام بذلك هي الرد على التعليقات وتشجيع المزيد من المحادثات – طرح الأسئلة والتعرف على القراء والارتقاء بالمحادثة.

12. لا تفقد صوتك أمام المساهمين في المدونات

من المحتمل أن يتابعك الأشخاص لأنهم يريدون سماع ما تريد قوله – وهذا أحد الأشياء الرائعة في امتلاك مدونتك الخاصة.

القراء يريدون أن يسمعوا من.

لذا، دعهم يسمعون منك.

إن قبول المساهمين في المدونات يعمل بشكل رائع؛ يمكنه توسيع جمهورك وزيادة عدد الزيارات ومشتركي البريد الإلكتروني أيضًا.

لكن اللحظة التي تكون فيها غالبية مشاركاتك من المساهمين، هي اللحظة التي تبدأ فيها بفقدان صوتك.

القراء يريدون أن يسمعوا منك – .

13. أعلن عن رغبتك في الحصول على تعليقات بشأنه

يحب الناس أن يشعروا بالاهتمام.

ويجب أن تهتم بما يعتقده جمهورك، فهم السبب وراء وصول مدونتك إلى ما هي عليه الآن وسيكونون مسؤولين إلى حد كبير عن ذلك.

إذا قمت بإجراء تغيير على مدونتك، فاكتشف ما يفكر فيه جمهورك – وقم بإصدار إعلان واطلب التعليقات.

14. المساهمة في المدونات الأخرى التي لديها مجتمع نشط

عندما ينمو مجتمع مدونتك، سوف تحصل على المزيد من التعليقات على مدونتك.

إحدى أفضل الطرق لتوسيع مجتمعك الخاص هي المساهمة في المدونات الأخرى ضمن مجال تخصصك والتي لديها بالفعل مجتمع نشط. يمكن أن يشمل ذلك المساهمة بمشاركات الضيوف أو المساهمة بتعليقات جذابة.

إن كتابة التعليقات الجذابة أمر يعمل بشكل جيد بشكل خاص، ريان بيدولف يعد مثالًا رائعًا لشخص يقوم بذلك بشكل جيد للغاية.

سوف تحصل على المزيد من المشتركين في البريد الإلكتروني، وزيادة حركة المرور، وزيادة الرؤية، وإذا أعجب المشتركون الجدد بما قرأوه – فسوف يعلقون (طالما سهلت عليهم الأمر).

خاتمة

قد يكون إنشاء مجتمع حول مدونتك أمرًا صعبًا، ولكن يمكن القيام به، والتعليقات هي إحدى الطرق للقيام بذلك.

ولكن الحقيقة هي أن مجتمعك لا يجب أن يتواجد فقط في قسم التعليقات في مدونتك.

يمكنك إنشاء موقع العضوية الخاص بك وإضافة منتدى للمناقشة إليه. يمكن أن يكون هذا للأعضاء المجانيين، أو لعملائك الذين يدفعون.

البديل الآخر هو تشغيل بنفسك Facebook مجموعة. بينما تقوم ببناء مجتمع على “أرض مستأجرة”، فإن لديه القدرة على النمو بشكل أسرع بفضل Facebookالجمهور المدمج.