ستساعدك المقالة التالية: كيفية الحصول على المزيد من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون لعلامتك التجارية

هل تبحث عن طرق جديدة لجمع المحتوى الذي ينشئه المستخدم؟ جيد!

لأن الصور ومقاطع الفيديو الأصلية من المتابعين هي أفضل أصولك التسويقية.

الأرقام لا تكذب عندما يتعلق الأمر بالتأثير الإيجابي للمحتوى الذي ينشئه المستخدمون. الحقيقة: ضخم 62% من الناس لنفترض أن محتوى العميل يؤثر بشكل مباشر على قرارات الشراء الخاصة بهم.

يعد المحتوى الذي أنشأه المستهلكون للمستهلكين أصليًا وأساسيًا للمشاركة الاجتماعية.

ناهيك عن أنه يمكن إعادة استخدام محتوى منشئ المحتوى بسهولة وتحويله إلى إعلانات عالية الأداء. لقد رأينا بشكل مباشر كيف استفادت علاماتنا التجارية من الحصول على المحتوى الذي ينشئه المستخدمون من الأشخاص المؤثرين.

ومع ذلك، فإن إنشاء مجموعة من المحتوى الذي أنشأه المستخدمون الجديرون بالمشاركة لا يحدث عن طريق الصدفة.

ولهذا السبب كتبنا هذا المنشور لتسليط الضوء على كيفية الحصول على المزيد من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون على نطاق واسع!

6 طرق لتشجيع المحتوى الذي ينشئه المستخدم

تشارك العلامات التجارية بشكل كامل في حملات المحتوى التي ينشئها المستخدمون لأن القيمة واضحة.

الاخبار الجيدة؟ إن تشجيع المحتوى الذي ينشئه المستخدمون ليس من الضروري أن يكسر البنك أو أن يكون مضيعة للوقت بالكامل.

نقوم أدناه بتقسيم القنوات المتاحة للعلامات التجارية لجمع المزيد من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.

1. توفير أماكن للأشخاص لمشاركة محتوى العميل مباشرة

إذا كنت تريد الحصول على محتوى ينشئه المستخدمون بشكل مستمر، فإن الترويج لعلامة تصنيف ذات علامة تجارية يعد مكانًا قويًا للبدء. يوفر هذا مكانًا للعملاء لربط منشوراتهم التي تم وضع علامة عليها باستمرار بعلامتك التجارية.

الكلمة الأساسية هنا هي يرقي! وضع الهاشتاج في حسابك Instagram أو TikTok bio لا يضمن تدفق محتوى العميل. إن تحقيق أقصى استفادة من علامة التصنيف ذات العلامة التجارية يعني:

دعوة الأشخاص لاستخدام الهاشتاج الخاص بك خصيصًا لمشاركة المحتوى

قم بإدراج الهاشتاج في منشوراتك الخاصة حتى يكون مألوفًا لمتابعيك

عرض علامة التصنيف الخاصة بك خارج نطاق وسائل التواصل الاجتماعي (فكر: في الموقع أو في رسائل البريد الإلكتروني)

للحصول على الإلهام، دعونا نلقي نظرة على كيفية ترويج Crate and Barrel لحملة الهاشتاج #cratestyle.

لاحظ كيف تكون العلامة في المقدمة وفي المنتصف Instagram السيرة الذاتية مع عبارة محددة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو؟

مصدر: @قفص وبرميل

مع ما يزيد عن 78000 مشاركة موسومة، يعد هذا مثالًا رائعًا لكيفية عرض المحتوى الذي ينشئه المستخدمون على Instagram. تقوم الشركة بانتظام بإعادة نشر المحتوى من العملاء على خلاصتهم الرئيسية.

مصدر: @قفص وبرميل

أوه، وتمكن Crate and Barrel من الاستفادة بشكل أكبر من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون من خلال الترويج أيضًا لـ #cratestyle على موقعهم على الويب.

حقيقة: 22% من المستهلكين لاحظ أن الصور التي يرسلها العميل على صفحات المنتج تشجع على عمليات الشراء. إن عرض المحتوى الذي ينشئه المستخدمون في الموقع يسير جنبًا إلى جنب مع زيادة قيم الطلبات ومعدلات التحويل.

مصدر: قفص وبرميل

كمكافأة إضافية، تتضمن العلامة التجارية خيارًا للأشخاص لتحميل الصور على موقعهم على الويب مباشرة. يسلط هذا الضوء على كيفية الحصول على المزيد من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون من الأشخاص الذين قد لا يكونون نشطين للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي.

مصدر: قفص وبرميل

للوهلة الأولى، قد يبدو الترويج للهاشتاج طريقة سلبية لتشجيع المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.

ولكن الواقع؟ يتطلب إطلاق الهاشتاج الخاص بك ترويجًا نشطًا ومستمرًا.

ولكن بمجرد انطلاق علامتك، ستستفيد من مصدر ثابت للمحتوى الجديد الذي ينشئه المستخدمون.

2. لا تخجل من مطالبة المتابعين بالنشر عن علامتك التجارية

غذاء للفكر: 39% من المستهلكين لنفترض أن الدعوات لنشر المحتوى الذي ينشئه المستخدمون تجعلهم يشعرون بأنهم أكثر ارتباطًا بالعلامة التجارية.

ترجمة؟ لا تتردد أبدًا في مطالبة معجبيك ومتابعيك بمشاركة أحدث مشترياتهم.

ستندهش من عدد العملاء الراضين الذين سيكونون سعداء بمنحك صيحة. كل ما عليك فعله هو أن تسأل! يعد القيام بذلك بمثابة تفاعل قيم يترك انطباعًا دائمًا لدى معجبيك.

كل ما عليك فعله هو منح متابعيك القليل من “الدفعة” لبدء عرض محتوى العميل.

اكتشف كيف تمت دعوة أولي هنريكسن Instagram المتابعين للمشاركة في تحدي النشر لليوم الوطني للامتناع عن الماكياج. طلبت العلامة التجارية من العملاء الابتعاد عن الماكياج وإنشاء مقطع فيديو يوثق مظهرهم الطبيعي ووضع علامة عليه باستخدام #OleMadeMeDoIt.

مصدر: أولي هنريكسن

النتائج؟ محتوى ينشئه المستخدمون عالي الجودة ويستحق المشاركة! لا تظهر صور العملاء مثل تلك الموضحة أدناه إلا عندما يكون لدى العلامة التجارية ارتباط قوي بجمهورها.

مصدر: @katiireviews

تسلط هذه العملية الضوء أيضًا على مدى أهمية علامات التصنيف لاستراتيجية المحتوى الذي ينشئه المستخدم. باستخدام العلامة، يمكنك دمج كل المحتوى الذي ينشئه المستخدمون في مكان واحد. علاوة على ذلك، أبقِ عينيك مفتوحتين للإشعارات ومنشورات الوسائط الاجتماعية الموسومة.

3. تمكين العملاء من تحميل الصور في مراجعات المنتج

ليس سراً أن مراجعات المنتجات تكون حاسمة عندما يتعلق الأمر بالتسوق عبر الإنترنت.

الرؤية أمر مؤمن بالنسبة للمشترين المعاصرين. في الحقيقة، 44% من المتسوقين الادعاء بأن التقييمات والصور التي يرسلها المستخدم تخلق تجربة تسوق أكثر إيجابية.

لقد أحرقتنا جميعاً بسبب المنتجات المخيبة للآمال، أليس كذلك؟ توفر صور العملاء دليلاً تشتد الحاجة إليه لضمان حصول الأشخاص على ما يدفعون مقابله.

ولهذا السبب تشجع العديد من العلامات التجارية المحتوى الذي ينشئه المستخدمون مثل الصور ومقاطع الفيديو في المراجعات عبر الإنترنت. كما ذكرنا سابقًا، فإن وجود المحتوى الذي ينشئه المستخدمون يسير جنبًا إلى جنب مع ارتفاع التحويلات.

العلامات التجارية لمنتجات التجميل مثل ILIA تسحقها الآن عندما يتعلق الأمر بالمحتوى الذي ينشئه المستخدمون على صفحات المنتجات. تحقق من قسم المراجعة “See It In Real Life” الذي يعرض منتجاتهم أثناء العمل.

مصدر: إيليا

بدلاً من التمرير عبر جدار النص، يرى العملاء محتوى أصليًا لم يمسه أحد من المراجعين. هذه اللقطات غير المصفاة قوية. فهي لا تشير فقط إلى مدى ثقة العلامة التجارية بعملائها، بل تشير أيضًا إلى مدى حب العملاء المخلصين لمنتجات ILIA.

مصدر: إيليا

تسهل المراجعات المليئة بالمحتوى الذي ينشئه المستخدمون أيضًا على الأشخاص تصور منتجاتهم بين يديك. في حالة العناية بالبشرة، قد يرى العملاء المحتملون شخصًا لديه بشرة مماثلة لهم. تسلط استراتيجية التسويق هذه الضوء على كيف يمكن لتشجيع المحتوى الذي ينشئه المستخدمون أن يجعلك أقرب إلى عملائك.

4. قم بتشغيل حملات مخصصة لجمع محتوى العميل

هل تتذكر ما قلناه سابقًا عن قوة السؤال؟

فكر في بدء إستراتيجية المحتوى الذي ينشئه المستخدمون بحملة تعتمد على العملاء الذين يرسلون الصور أو مقاطع الفيديو.

على سبيل المثال، قد تستضيف مسابقة أو هدية تتطلب جزءًا من محتوى العميل أو مشاركة #هاشتاج للدخول إليها. من المحتمل أن يكون لديك بالفعل نصيبك العادل من المتابعين الذين سيسعدهم إرسالهم.

تحقق من كيفية استخدام RISE Brewing للمسابقة للحصول على المزيد من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون أدناه.

تعليمات واضحة؟ يفحص. دعوة لاستخدام الهاشتاج؟ التأكد مرتين. حافز كبير؟ نعم!

مصدر: المجلى

فيما يلي مثال آخر لكيفية الحصول على المزيد من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون عبر الهدايا المقدمة من OZ Naturals. ومن خلال التعليمات الواضحة والعبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، يعرف المشاركون بالضبط ما يتعين عليهم القيام به.

مصدر: المجلى

إذا كان لديك بالفعل قائمة بريد إلكتروني نشطة أو متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن هذا النوع من مسابقة المحتوى يمثل فرصة سهلة المنال.

5. قم بنشر المحتوى الذي ينشئه المستخدمون والترويج له بانتظام عبر وسائل التواصل الاجتماعي

ضع في اعتبارك أن مجرد الترويج للمحتوى الذي ينشئه المستخدمون قد يؤدي إلى نتائج أكثر المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.

كيف ذلك؟ فكر في المحتوى الذي ينشئه المستخدمون باعتباره نوعًا من تأثير كرة الثلج.

تعد مشاركة صورة أو مقطع فيديو أو مراجعة للعميل بمثابة حافز غير معلن للآخرين لفعل الشيء نفسه. على الجانب الآخر، يمكنك استخدام منشوراتك التي تركز على العملاء كدعوة مباشرة لمزيد من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.

بعيدًا عن إعادة النشر المباشرة، احرص على الرد على العملاء الذين يقومون بالإشارة إليك أو يصرخون عليك. إن القيام بذلك يثبت أنك تقدر مشاركة العملاء. تتطلب هذه التفاعلات جهدًا منخفضًا نسبيًا من جانبك، ولكنها يمكن أن تؤدي إلى ولاء طويل الأمد.

يمكنك أيضًا تبادل الأفكار حول الفرص المتاحة لك لإعادة استخدام المحتوى الذي ينشئه المستخدمون وإعادة نشره عبر قنوات متعددة. تحقق من كيف نيللي نظيفة يعيد استخدام تعليقات العملاء الإيجابية في الموقع إلى رسم بياني للعلامة التجارية Instagram.

مصدر: @nelliesclean

انظر كيف يعمل ذلك؟

يوضح هذا كيفية غمس المحتوى الذي أنشأه المستخدم الخاص بك بشكل مزدوج دون بذل الكثير من الجهد.

يوجد أدناه مثال من Versed الذي يتميز بـ Instagram بكرة من العملاء الراضين. Note كيف قامت العلامة التجارية بوضع علامة على منشئة المحتوى وأعطتها تحية متوهجة في وصف المنشور.

مصدر: @ على دراية

بمجرد معرفة كيفية الحصول على المزيد من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، لا تدعه يضيع!

تتضمن بعض أفضل أنواع المنشورات لإعادة النشر ما يلي:

فتح علبه مقاطع الفيديو

شهادات ومراجعات العملاء

عروض المنتجات والبرامج التعليمية والإرشادات

Note: متأكد من أن علامتك التجارية تتمتع بحقوق أي جزء من محتوى العميل تم وضع علامة عليه قبل إعادة نشره. عندما تكون في شك، اتصل بمنشئ المحتوى للحصول على إذن عبر التعليقات أو الرسالة المباشرة. يعد نسب الفضل إلى منشئ المحتوى دائمًا خطوة ذكية أيضًا. لمزيد من النصائح والإلهام، راجع منشورنا الذي يوضح التفاصيل الدقيقة إعادة استخدام المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.

6. الشراكة مع منشئي المحتوى للحصول على المزيد من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون للتسويق

لقد قلنا مليون مرة عن مدى فعالية محتوى منشئ المحتوى للعلامات التجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وذلك لأن منشئي المحتوى يذهبون إلى أبعد من ذلك عندما يتعلق الأمر بمشاركاتهم. إنهم يعرفون ما يريد متابعوهم رؤيته وكيفية وضع العلامات التجارية في أفضل صورة ممكنة.

على الرغم من أن محتوى منشئ المحتوى ليس مطابقًا بنسبة 100% للمحتوى الذي ينشئه المجتمع، إلا أن كلاهما يتمتع بالقدرة على…

اعرض منتجاتك أثناء العمل

بناء دليل اجتماعي

تحدث مباشرة إلى جمهورك المستهدف

بمثابة الأساس لإعلانات UGC

بعد كل شيء، يمكن أن يكون المحتوى المؤثر أصليًا تمامًا مثل المحتوى العضوي الذي ينشئه المستخدمون. وينطبق هذا بشكل خاص إذا قمت ببناء شراكات مع منشئي محتوى صغار.

يتمثل الجانب الإيجابي لمحتوى المؤثرين الصغار في أنه يحتفظ بأصالته ولكن علامتك التجارية لا تزال تتمتع بإحساس بالتحكم عندما يتعلق الأمر باستراتيجية الرسائل والمحتوى.

ربما تريد الترويج لمنتج معين على منصة معينة. ربما هناك ميزة أو عنصر تريد حقًا التأكيد عليه لجمهورك.

يمكن لأصحاب التأثير الجزئي تحقيق كل ما سبق من خلال علامتهم التجارية الشخصية المميزة. قم بمراجعة المنشور أدناه من أحد أصحاب النفوذ الصغار لدينا، للرجوع إليه.

مصدر: @stylemebea

هذه المشاركة ل شركة الألبان الحرة يشعر بالأصالة لأنه يكون أصلي. عندما تقوم بتمكين منشئي المحتوى بمنتجات رائعة وحرية إبداعية، فمن المرجح أن يبالغوا في تقديم المنتجات.

لماذا تحتاج العلامات التجارية إلى الحصول على المزيد من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون في أسرع وقت ممكن

إن معرفة كيفية تشجيع المحتوى عالي الجودة الذي ينشئه المستخدمون يجب أن يكون أولوية قصوى للعلامات التجارية بجميع أشكالها وأحجامها.

ومع ذلك، لا تأخذ كلمتنا على محمل الجد.

لاختتام الأمور، دعونا نلقي نظرة على بعض الإحصائيات التي تسلط الضوء على الحاجة إلى المزيد من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون بين العلامات التجارية:

المشترين هم 2.4x أكثر احتمالا لرؤية المحتوى الذي ينشئه المستهلك على أنه أصلي مقارنة بالمحتوى الذي ينشئه العلامة التجارية. لا مفاجآت هنا. تعمل المنتجات التي يقدمها أشخاص حقيقيون على إنشاء اتصال يصعب على العلامات التجارية تحقيقه بدون المبدعين.

واحد من كل خمسة متسوقين شاهد مقاطع فيديو العملاء خصيصًا لرؤية المنتج أثناء العمل قبل الشراء. فكر في تواجدك على وسائل التواصل الاجتماعي كنافذة تسوق رقمية. هل يساعد المحتوى الاجتماعي الخاص بك الأشخاص على تخيل منتجك بين يديك؟

45% من المستهلكين يقولون إن المحتوى الاجتماعي من الأصدقاء والمعارف يساعدهم في العثور على “منتجات جديدة ومثيرة للاهتمام”. ضع في اعتبارك أن وسائل التواصل الاجتماعي تعد مصدرًا هائلاً لاكتشاف المنتجات. كلما زاد عدد الأشخاص الذين يصرخون عليك، زادت احتمالية تميزك عن الآخرين.

تريد تعزيز الوعي وزيادة المبيعات و إنشاء اتصال مفيد مع العملاء؟ إن معرفة كيفية الحصول على المزيد من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون يمكن أن يساعد بشكل كبير.

كيفية جمع المزيد من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون بشكل أسرع

لا يوجد نقص في الطرق لتشجيع المزيد من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون من عملائك.

سواء كنت تبحث عن طرق لتوسيع نطاق حملتك الحالية التي ينشئها المستخدمون؟ هل تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد للترويج لعلامات التصنيف الخاصة بك؟ أي مجموعة من النصائح المذكورة أعلاه تعتبر لعبة عادلة.

بقدر ما هي الطريقة “الأفضل” للحصول على المزيد من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون؟ كل هذا يتوقف على أهداف علامتك التجارية.

ناهيك عن ميزانيتك وعرض النطاق الترددي.

المشكلة؟ يمكن أن يستغرق إنشاء المحتوى الذي ينشئه المستخدمون أسابيع أو أشهر بشكل عضوي. بالنسبة للعلامات التجارية التي تحتاج إلى محتوى أصيل في أسرع وقت ممكن، فإن لعبة الانتظار ليست مثالية تمامًا. هذا لا يأخذ في الاعتبار حتى الوقت الذي تقضيه في محاولة الحصول على أذونات منشئ المحتوى أو التواصل.

وهنا يأتي دور Statusphere. توفر منصة المؤثرين الصغار لدينا للعلامات التجارية محتوى أصليًا ومضمونًا على نطاق واسع. وذلك لأن خوارزمية التوفيق الفريدة لدينا تستخدم أكثر من 250 نقطة بيانات للطرف الأول لمطابقة العلامات التجارية مع أصحاب النفوذ الصغير من شبكتنا التي تم فحصها.

لدينا سجل حافل يضم أكثر من 75000 قطعة من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون والتي تم إنشاؤها نيابة عن أكثر من 400 علامة تجارية. سواء كنت مهتمًا بتشغيل المحتوى الذي ينشئه المستخدمون أو تحتاج إلى محتوى جاهز للحقوق في أسرع وقت ممكن، يمكن لبرنامجنا مساعدتك.

هل تريد معرفة المزيد حول كيفية عمل منصتنا؟ تواصل مع فريقنا من خبراء التسويق المبدعين لمعرفة كيف يمكننا توسيع نطاق المحتوى الذي تنتجه علامتك التجارية في جزء صغير من الوقت.

نُشرت هذه المقالة لأول مرة في أغسطس 2016. وتم آخر تحديث لها في 15 مايو 2023.