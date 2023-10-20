ستساعدك المقالة التالية: كيفية الحصول على روابط من المدونين

يمكن أن يؤدي الحصول على قصتك أو المحتوى الخاص بك على Digg أو StumbleUpon أو Fark إلى جذب الكثير من الزيارات والروابط إلى موقعك، ولكن إذا كنت تريد المزيد من الجاذبية! في جذب روابط عالية الجودة من المدونات، يتطلب الأمر أحيانًا القليل من العمل الشاق.

كاميرون أولثويس وقد وضع أربع نصائح حول كيفية الحصول على الروابط من المدونات باستخدام خدعة قديمة، يسألونهم عنها.

أعترف، بين الحين والآخر، سأقوم بتدقيق رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بي والاتصال ببعض المدونين المعروفين لأطلب رابطًا أو تعليقًا على أحد منشورات مدونتي الخاصة، وعادةً، بما أن لدي بالفعل علاقة موثوقة مع هؤلاء الأشخاص، فإنه يؤدي إلى الارتباط. وإذا لم يتم الربط، عادةً ما يتم إعطائي سببًا يؤدي إلى بعض الانتقادات البناءة اللطيفة.

تكتيكات كاميرون في سؤال المدونين عن الروابط:

الوصول إلى صلب الموضوع: معظم المدونين غارقون في رسائل البريد الإلكتروني كما هي، اكتب بريدًا إلكترونيًا قصيرًا وبسيطًا للوصول إلى صلب الموضوع واسأل مباشرة عما تريد؛ الحصول على هذه النقطة، قصيرة وحلوة. تأكد من أن المحتوى الخاص بك جيد: لا تقم بإرسال بريد إلكتروني إلى المدونين إلا إذا كنت متأكدًا تمامًا من أن المحتوى الخاص بك فريد وجيد جدًا. وإلا فإنك تضيع وقتك ووقتهم. لا توجد روابط متبادلة: لا يرغب المدونون في تداول الروابط، لذا لا تكلف نفسك عناء السؤال. اسأل مرة واحدة فقط: لا تكن مثل Mikey من Swingers وأرسل أكثر من بريد إلكتروني لأنك لا تستطيع انتظار الرابط. إذا لم يتصلوا بك غدًا، فربما سيتصلون بك في المستقبل. إذا واصلت إرسال رسائل البريد الإلكتروني إليهم، فمن المحتمل أن يشعروا بالانزعاج الشديد ويمكنك أن تنسى الحصول على رابط على الإطلاق.

وأود أيضًا أن أضيف إلى هذه القائمة:

تعرف على المدون أولاً: قبل أن تبدأ في إرسال رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب الروابط، تأكد من قراءة المدونة، والتواصل معهم على MyBlogLog، وإرسال بريد إلكتروني إليهم مسبقًا، والتعليق على مدونتهم؛ وبهذه الطريقة، سيعرفون هويتك قبل إرسال طلب البريد الإلكتروني.

اكتب عنوان موضوع مقنعًا: عندما أكتب لمدونين لم أسمع منهم منذ فترة طويلة أو أعرف أنهم مشغولون، أحيانًا أكتب موضوعي باسم “من لورين بيكر، مجلة محرك البحث” – بهذه الطريقة، الناس يتعرفون علي، وإذا لم يفعلوا ذلك، فإنهم يتعرفون على مدونتي، وتكون فرص فتح البريد أفضل.

لا تفسد شيئًا جيدًا: أرسل رسائل بريد إلكتروني إلى المدونين ربما مرة أو مرتين في الشهر، وهؤلاء هم الأشخاص الذين أعرفهم جيدًا في هذه الصناعة. لا تكثر من إرسال رسالتين إلكترونيتين أسبوعيًا، أو بريدًا إلكترونيًا لكل مشاركة، فلن تتمكن من تكوين صداقات بفعل ذلك.

امنحهم التقدير: على الرغم من أن كام تقول “لا تطلب روابط متبادلة”، إلا أنه يجب عليك تغطية مشاركات وأفكار هذا المدون من وقت لآخر. بهذه الطريقة، من المؤكد أنهم قاموا بزيارة مدونتك ويجب أن يقدروا التغطية التي قدمتها في الماضي. هذا هو السبب الوحيد الذي يجعلني أكتب عن كاميرون، لذلك سوف يتصل بي في المستقبل 🙂

هل هناك المزيد من النصائح حول جعل المدونين يرتبطون بك؟ يرجى مشاركتها أدناه.