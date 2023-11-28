ستساعدك المقالة التالية: كيفية الحصول على مجموعة أدوات مديري وسائل التواصل الاجتماعي

عند الاستثمار في أدوات الأعمال، نعلم أنك تستغرق بعض الوقت للنظر في خياراتك، ونحن نفعل نفس الشيء. ولكننا نعلم أيضًا مدى أهمية مجموعة أدوات مديري وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة لشركتك. لذلك نريد مساعدتك لتكون قادرًا على الاستثمار فيه دون كسر البنك.

نحن على ثقة تامة من أن مجموعة أدوات مديري وسائل التواصل الاجتماعي ستساعدك أنت وشركتك، ونحن على استعداد لبذل الجهد لمساعدتك في جمع الأموال للوصول إليها.

في هذه المقالة، نقدم لك 4 أفكار بخطوات واضحة لجلب بعض الأموال السريعة إلى عملك.

بالطبع، يمكن استخدام هذه الاستراتيجيات في أي وقت تحتاج فيه إلى تحقيق بعض الدخل، بغض النظر عما تنفقه عليه!

الفكرة الأولى: استخدم مهاراتك لتدريب الآخرين.

أنت خبير في وسائل التواصل الاجتماعي، أليس كذلك؟ وإلا فلن يرغب الناس في أن تكون مديرًا لوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم. ومن المحتمل أن يكون لديك أشخاص في شبكتك إما لن يقوموا أبدًا بتعيين مدير لوسائل التواصل الاجتماعي أو لا يستطيعون تحمل تكاليف ذلك الآن. هؤلاء هم الأشخاص الذين يمكنك البيع لهم الآن.

عندما احتاجت Laura M إلى جلب بعض النقود السريعة إلى عملها في عام 2019، استضافت برنامجًا عبر الإنترنت Instagram التدريب على القصص، ومع القليل جدًا من الترقية، جلبت أكثر من 500 جنيه إسترليني إلى عملها في أقل من أسبوعين.

وإليك كيف يمكنك القيام بذلك الآن.

1. اختر الموضوع الخاص بك. اجعل الأمر بسيطًا، ولا تبالغ في تعقيد الأمور، وإلا ستنفر الناس. لهذا السبب Instagram لقد نجح التدريب على القصص بشكل جيد، حيث ركز فقط على شيء واحد.

2. حدد السعر الخاص بك. لشراء مجموعة أدوات مديري الوسائط الاجتماعية، تحتاج فقط إلى 499 جنيهًا إسترلينيًا، لذا إذا كان هذا هو هدفك، فاعمل بشكل عكسي عند تحديد السعر.

قد يكون من المغري بيع هذا بمبلغ لا يقل عن 10 جنيهات إسترلينية، ولكن هذا يعني أنك ستحتاج إلى العثور على 50 شخصًا لتحقيق هدفك، وقد يكون من الأسهل العثور على عدد أقل من الأشخاص بسعر أعلى. تذكر أن تقدر وقتك وخبرتك. أنت الخبير، وهؤلاء الناس بحاجة إليك!

هل تحتاج إلى عمل القليل الإضافي؟ لماذا لا تقدم خيار VIP أيضًا مع إضافة إضافية. ربما يكون هناك عدد محدود من الأشخاص الذين يشاركونك 1:1 بشأن شيء متعلق بالتدريب.

3. قم بتعيين التاريخ والوقت. تذكر أن جمهورك قد يعمل بدوام كامل، لذا فإن أوقات الغداء أو الأمسيات يمكن أن تعمل بشكل جيد. ويمكنك أيضًا تقديم تسجيل للأشخاص الذين لا يمكنهم الانضمام إلى البث المباشر.

4. الترويج لها. أرسل دعوة شخصية إلى الأشخاص الذين تعرف أنهم سيستفيدون من هذا. قم بالترويج له على جميع منصاتك وفي قائمة بريدك الإلكتروني. استمر في الترويج لها حتى يكون لديك عدد كافٍ من الأشخاص.

5. تخطيط واستضافة التدريب. ننصحك دائمًا ببيع التدريب الخاص بك قبل قضاء الوقت في إنشائه. بهذه الطريقة، يمكنك التحقق من صحته كعرض قابل للتطبيق وسؤال المشترين بالضبط عما يريدون تعلمه، حتى تمنحهم ما يحتاجون إليه.

6. بيع التسجيل لكسب أموال إضافية بعد ذلك إذا لم تصل إلى هدفك. تحقق من مجموعتنا التقنية هنا.

الفكرة الثانية: اجعل عميلك يدفع ثمنها.

أنت تعلم بالفعل أن مجموعة أدوات مديري الوسائط الاجتماعية توفر قوالب ونصائح لتقديم خدمات متنوعة، بما في ذلك الخدمات لمرة واحدة مثل عمليات التدقيق والاستراتيجيات.

وبمجرد أن تصبح مجموعة أدوات مديري الوسائط الاجتماعية بين يديك، ستتمكن من تقديم هذه الخدمات للعملاء بثقة. فلماذا لا تجد العملاء الآن؟

الحصول على الدفع مقدمًا يعني أن العميل يدفع مقابل مجموعة أدوات مديري الوسائط الاجتماعية للسماح لك بتزويدهم بالخدمة التي يحتاجون إليها.

بمجرد قيامهم بدفع فاتورتك، يمكنك الحصول على مجموعة أدوات مديري وسائل التواصل الاجتماعي وبدء العمل! ستجعل القوالب كل هذا أسهل بالنسبة لك وستكون قادرًا على تقديم إستراتيجيتك أو تدقيقك بطريقة احترافية مما قد يؤدي إلى المزيد من العمل.

الفكرة الثالثة: كن عضوًا تابعًا

نحن نقدم مخططًا تابعًا لمجموعة أدوات مديري الوسائط الاجتماعية، مما يمنحك عائدًا قيمًا مقابل كل عملية بيع تتم عبر الرابط الفريد الخاص بك. يمكنك أن تصبح عضوًا تابعًا بمجرد أن تستثمر في مجموعة الأدوات ويمكنك أن تتحمل تكلفتها في وقت قصير. حقق أحد الشركات التابعة لنا أكثر من 850 جنيهًا إسترلينيًا في ما يزيد قليلاً عن شهر.

هناك الكثير من الخيارات الأخرى للمخططات التابعة، لذا ابحث عن شيء تريده شبكتك أو تحتاجه وانظر ما إذا كان بإمكانك أن تصبح تابعًا لذلك أيضًا.

الفكرة الرابعة: عرض لا يمكنهم رفضه

بدلاً من محاولة العثور على عملاء جدد، قم بإعداد صفقة أو عرض جذاب حقًا يمكنك إرساله إلى العملاء الحاليين لديك. هذه هي أهم الخيوط الخاصة بك. إنهم يحبونك بالفعل واشتروا منك، لذا فهم يعرفون جودة ما تقدمه. سيشعرون بالخصوصية لأنك تقدم لهم هذا فقط.

هناك احتمال كبير أن يرغب عملاؤك في الاستفادة من هذا العرض، حتى لو لم يكونوا بحاجة إليه الآن، لأنه صفقة جيدة حقًا تعلم أنهم بحاجة إليها. ضع موعدًا نهائيًا للعرض لتشجيعهم على اتخاذ قرار سريع.

➾ المدونة: اكتب تدقيقًا رائعًا على وسائل التواصل الاجتماعي واكسب المزيد من العملاء

➾ دليل مجاني: كيفية العثور على العملاء