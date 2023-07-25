ستساعدك المقالة التالية: كيفية الحصول على 50 دولارًا من PayPal Cash مجانًا – 9 طرق تعمل

لذا ، فأنت تتساءل عن كيفية جني 50 دولارًا من أموال PayPal وتحتاج إلى بعض الأفكار للبدء.

حسنًا ، الخبر السار هو أن PayPal هي واحدة من أشهر معالجات الدفع في العالم. هذا يعني أن الكثير من الشركات والنشاطات الجانبية يمكنها في الواقع أن تدفع لك باستخدام خدماتها.

لذلك في هذا المنشور ، أغطي بعضًا من أفضل الطرق لكسب أموال PayPal مجانية إذا كان هذا هو هدفك.

جميع الأفكار الواردة في هذا المنشور لديها القدرة على جني 50 دولارًا من PayPal نقدًا أو أكثر من ذلك بكثير ، لذا دعنا نتعمق!

أفضل الطرق لكسب 50 دولارًا أمريكيًا مجانًا على PayPal Cash

أنا شخصياً أتقاضى راتبي من خلال PayPal ، بطريقة أو بأخرى ، خلال السنوات القليلة الماضية.

في الواقع ، كانت هناك بضع سنوات كنت أجني فيها أموالًا من PayPal أكثر من الدخل العادي من وظيفتي اليومية بسبب العمل الحر والتدوين!

لذا ، فإن كسب 50 دولارًا من أموال PayPal المجانية أمر ممكن. وهناك الكثير من الخيارات التي يمكنك تجربتها.

1. بيع مهاراتك كعامل مستقل

إحدى الطرق الأكثر اتساقًا لكسب 50 دولارًا من PayPal نقدًا هي بيع مهاراتك عبر الإنترنت كمستقل.

هذا بصراحة كيف أجني الكثير من أموال PayPal كل شهر ، وهذا أمر منطقي. بعد كل شيء ، يعد PayPal أحد مزودي معالجة الدفع الرائدين هناك.

لقد كنت أفعل هذا في السنوات القليلة الماضية مع الكتابة المستقلة. والآن ، يعد PayPal أحد مصادر الدخل الرئيسية / الطرق التي أدير بها عملي.

بدأت في عام 2020 عندما تركت وظيفتي في مجال التسويق وانتقلت إلى كولومبيا للمشاركة في الكتابة المستقلة والتدوين. أحد أحياء ميديلين بكولومبيا.

في ذلك الوقت ، كنت أتقاضى راتبي من 50 دولارًا إلى 100 دولار لكل مقالة اعتمادًا على عدد الكلمات. في الوقت الحاضر ، يمكنني كسب 300 دولار إلى 500 دولار في اليوم أو أكثر اعتمادًا على مقدار ما أكتب.

يوضح هذا فقط كيف يمكنك زيادة دخلك بشكل مطرد كموظف مستقل مع اكتساب المزيد من العملاء والمزيد من الخبرة.

ومع ذلك ، فإن الكتابة هي مجرد مثال واحد على مهارة يمكنك بيعها مقابل بعض النقود المجانية على PayPal.

تشمل العربات الشعبية الأخرى المستقلة:

محاسبة

إمساك الدفاتر

التسويق الرقمي

التصميم الجرافيكي

SEO

إدارة وجدولة مواقع التواصل الاجتماعي

تصميم المواقع

تحرير الفيديو

وظائف المساعد الافتراضي

يمكنك العثور على وظائفك الأولى في مواقع الوظائف البعيدة أو البحث عن وظائف في Upwork أو Fiverr للعثور على عملائك الأوائل.

2. استخدم برنامج الإحالة من PayPal

واحدة من أسرع الطرق لكسب 50 دولارًا من PayPal نقدًا مجانًا هي الاستفادة من برنامج الإحالة الخاص بها.

باستخدام برنامج الإحالة من PayPal ، يمكنك الحصول على مكافأة تسجيل بقيمة 10 دولارات في كل مرة تقوم فيها بدعوة صديق ينتهي به الأمر بإنفاق 5 دولارات على الأقل. يربح صديقك أيضًا مكافأة قدرها 10 دولارات ، لذا فهي مربحة للجانبين!

يمكنك إحالة ما يصل إلى 10 أصدقاء في الولايات المتحدة لكسب 100 دولار من PayPal نقدًا. في كندا ، الحد الأقصى هو 5 حتى تحصل على 50 دولارًا من PayPal نقدًا.

بشكل عام ، هذه مكافأة تسجيل جيدة للغاية ، على الرغم من أن أصدقائك يحتاجون إلى حساب PayPal جديد تمامًا للتأهل.

إذا لم تكن تستخدم PayPal بعد ، فيمكنك استخدام رابط الإحالة الخاص بي من PayPal للمساعدة في دعم This Online World!

3. استخدم Get-Paid-To Websites

هناك حل بسيط آخر لكسب 50 دولارًا من PayPal بسرعة وهو استخدام مواقع الويب التي يتم الدفع لها لكسب مبالغ صغيرة من أموال PayPal في أوقات فراغك.

تدفع لك مواقع GPT مقابل إكمال مجموعة متنوعة من المهام مثل الإجابة على الاستطلاعات المدفوعة والتسوق عبر الإنترنت وتنزيل التطبيقات ومشاهدة الإعلانات.

لن تصبح ثريًا باستخدام هذه المواقع. لكنني استخدمتها منذ الكلية وأيام الزراعة على هاتفي ، وكسب 50 دولارًا من أموال PayPal المجانية أمر واقعي.

تشمل العديد من مواقع GPT الرائدة التي يمكنك استخدامها:

المسوحات ذات العلامات التجارية : هذا أحد مواقع الاستطلاعات المفضلة لدي ويتيح لك كسب أموال PayPal وبطاقات الهدايا لمشاركة آرائك.

: هذا أحد مواقع الاستطلاعات المفضلة لدي ويتيح لك كسب أموال PayPal وبطاقات الهدايا لمشاركة آرائك. مسح Junkie : شارك برأيك واستفد من أموال PayPal أو بطاقات الهدايا المجانية.

: شارك برأيك واستفد من أموال PayPal أو بطاقات الهدايا المجانية. بحوث كوز الصنوبر : احصل على 3 دولارات لكل استطلاع تكمله باستخدام لوحة الاستبيان المتميزة هذه.

: احصل على 3 دولارات لكل استطلاع تكمله باستخدام لوحة الاستبيان المتميزة هذه. Swagbucks : احصل على PayPal ودولار واحد فقط واحصل على أموال مقابل الإجابة على الاستطلاعات وممارسة الألعاب واستكمال العروض وألعاب المعلومات المجانية المدفوعة.

: احصل على PayPal ودولار واحد فقط واحصل على أموال مقابل الإجابة على الاستطلاعات وممارسة الألعاب واستكمال العروض وألعاب المعلومات المجانية المدفوعة. Ipsos iSay : موقع مسح عالمي وشائع للغاية بحد أدنى 5 دولارات أمريكية.

: موقع مسح عالمي وشائع للغاية بحد أدنى 5 دولارات أمريكية. جريندابوك: موقع GPT شائع آخر يتضمن أيضًا أموال PayPal مجانية كمكافأة.

لقد صنعت أيضًا مقطع فيديو يشارك بعضًا من مواقع الاستطلاعات المفضلة لديّ والتي يمكنك استخدامها إذا كانت هذه الفكرة تهمك.

من المحتمل أن يستغرق كسب مكافأة PayPal مجانية بقيمة 50 دولارًا أسبوعًا أو أسبوعين مع هذه المواقع. ولكن يمكنك إكمال العروض أثناء مشاهدة التلفزيون لكسب القليل من المال المجاني.

4. استخدام مواقع الويب ذات المهام الدقيقة

مثل مواقع GPT ، هناك خيار آخر لكسب 50 دولارًا من PayPal النقدي وهو كسب المال عبر الإنترنت من خلال مواقع الوظائف الصغيرة المختلفة.

لقد اختبرت أيضًا العديد من هذه المواقع على مر السنين ، خاصة أثناء الكلية. إنها طريقة شرعية لكسب القليل من المال الإضافي ، وهي صديقة جدًا للمبتدئين.

بالطبع ، لن تحل هذه المواقع محل وظيفتك اليومية ، لكنها تدفع لك مقابل إكمال مهام قصيرة مثل النسخ وتصنيف الصور والإشراف على وسائل التواصل الاجتماعي وعمل إدخال البيانات.

مواقع مثل ClickWorker و Premise Data و MicroWorkers و Remotasks هي جميع المواقع التي تحتوي على PayPal كخيار دفع ، لذا يمكنك البدء من هنا.

مرة أخرى ، لن تصبح ثريًا بهذه المواقع ، ولكن يمكنك العمل ببطء نحو تحقيق هدف PayPal الذي تبلغ قيمته 50 دولارًا.

يمكنك أيضًا قراءة منشوراتنا على أفضل المواقع مثل Appen لمزيد من مواقع المهام الصغيرة التي يمكنك استخدامها لكسب المال السريع على الجانب.

5. اربح أموال PayPal مع تطبيقات المكافآت

إذا كنت تقوم بمعظم عمليات التسوق في منزلك ، فيمكنك دائمًا استخدام تطبيقات المكافآت للحصول على 50 دولارًا مجانًا من PayPal نقدًا.

تدفع لك تطبيقات المكافآت مقابل التسوق لدى شركاء مختلفين ، مما يتيح لك بشكل أساسي استرداد النقود مقابل المشتريات اليومية.

تتيح لك بعض هذه التطبيقات تكديس النقود مع مكافآت بطاقات الائتمان. وعلى الرغم من أنهم لا يدفعون الكثير ، إلا أن كل جزء صغير يضيف.

تتضمن بعض تطبيقات المكافآت المفضلة لدينا والتي تتضمن مكافآت نقدية مجانية من PayPal:

استلام خنزير : قم بتحميل إيصالات التسوق واكسب أموال PayPal مجانًا Amazon بطاقات الهدايا.

: قم بتحميل إيصالات التسوق واكسب أموال PayPal مجانًا Amazon بطاقات الهدايا. GetUpside : وفر ما يصل إلى 0.25 دولارًا أمريكيًا على الغاز والنقد في مكافآت PayPal النقدية!

: وفر ما يصل إلى 0.25 دولارًا أمريكيًا على الغاز والنقد في مكافآت PayPal النقدية! بوجو : اربح مبالغ صغيرة من أموال PayPal المجانية مقابل كل عملية شراء تقوم بها.

: اربح مبالغ صغيرة من أموال PayPal المجانية مقابل كل عملية شراء تقوم بها. دوش : تطبيق مكافآت شبه سلبي يدفع لك مقابل التسوق في متاجرك المفضلة.

: تطبيق مكافآت شبه سلبي يدفع لك مقابل التسوق في متاجرك المفضلة. ReceiptPal: تطبيق مكافآت آخر لمسح الإيصالات يقدم مكافآت مالية من PayPal.

يمكنك أيضًا استخدام تطبيقات مثل Fetch Rewards و Drop لكسب بطاقات هدايا مجانية على إنفاقك اليومي ، على الرغم من أن هذا لن يمنحك أموال PayPal التي تبحث عنها.

6. بيع الأشياء التي لا تحتاج إليها

هل مرت فترة منذ أن قمت ببعض التنظيف في فصل الربيع؟ إذا كان الأمر كذلك ، يمكنك على الأرجح الحصول على 50 دولارًا من أموال PayPal المجانية بمجرد بيع أشياء لا تحتاجها لأشخاص آخرين.

يفعل الناس ذلك طوال الوقت عن طريق بيع أشياء مثل الملابس والإلكترونيات والكتب والألعاب في مبيعات المرآب. في الماضي ، كنت أبيع القيثارات والأثاث وبعض الأجهزة الإلكترونية القديمة لكسب بعض النقود الإضافية.

لذلك ، يمكنك جمع العناصر الخاصة بك للبيع ، وإجراء عملية بيع في المرآب ، ثم مطالبة العملاء بالدفع نقدًا أو باستخدام تطبيق PayPal أو Cash أو بعض حلول الدفع البسيطة الأخرى.

يمكنك أيضًا محاولة بيع الأشياء عبر الإنترنت باستخدام التطبيقات التي تتيح لك صرف النقود من خلال PayPal مثل:

ميركاري : تطبيق بيع شهير حيث يمكنك بيع أي شيء من الملابس إلى السيارات.

: تطبيق بيع شهير حيث يمكنك بيع أي شيء من الملابس إلى السيارات. بوشمارك أفضل طريقة لبيع الأحذية والملابس والإكسسوارات والمجوهرات.

أفضل طريقة لبيع الأحذية والملابس والإكسسوارات والمجوهرات. إيتسي: خيار ممتاز لبدء متجرك الخاص أو حتى عمل طباعة حسب الطلب!

ربما تكون هذه هي أفضل طريقة للحصول على 50 دولارًا من PayPal نقدًا سريعًا حيث يمكنك بيع بعض الأشياء في بضع ساعات في بعض الحالات ثم الحصول على أموال.

فقط ضع في اعتبارك رسوم PayPal وأي رسوم بيع منصة حتى تعرف أرباحك الحقيقية.

7. كسب المال من المدونات

على الرغم من أن هذه ليست أسرع طريقة للحصول على 50 دولارًا من أموال PayPal ، إلا أن التدوين يوفر الكثير من الطرق للحصول على أموال مباشرة من PayPal.

يحتوي التدوين أيضًا على بعض أعلى دخل محتمل هناك. على سبيل المثال ، ربحت 1700 دولار من التدوين في سنتي الأولى ، لكنني كسبت 92000 دولار في السنة الرابعة.

في هذه الأيام ، تحقق مدونتي 300 دولار في اليوم أو أكثر من عائدات الإعلانات ونحو ذلك من الدخل التابع ، وهذا دخل سلبي إلى حد كبير الآن.

والجزء الأكبر في التدوين هو أن العديد من البرامج تدفع لك الحق في PayPal.

على سبيل المثال ، تذهب أرباحي من Mediavine مباشرة إلى PayPal ، ونفس الشيء مع الكثير من ترتيبات الشراكة الخاصة بي.

مرة أخرى ، يعد التدوين صخبًا جانبيًا طويل الأجل ، وليس شيئًا يربح المال بين عشية وضحاها.

ولكن إذا اخترت مكانًا مخصصًا للتدوين لديك شغوفًا به وعلى دراية به ، فلا يوجد سبب يمنعك من تحقيق النجاح إذا التزمت به.

8. استخدم ملحقات متصفح التسوق

حيلة أخرى رائعة للحصول على 50 دولارًا من أموال PayPal المجانية هي استخدام امتدادات التسوق التي تدفع لك مقابل التسوق.

هذه فكرة مشابهة لاستخدام تطبيقات المكافآت ، ولكن إذا كنت تتسوق عبر الإنترنت ، فهذا خيار أفضل بكثير.

راكوتين هو امتداد التسوق المفضل لدي على الإطلاق ، وهو يدفع لك نقودًا مقابل التسوق في الآلاف من تجار التجزئة المختلفين. إجمالي أرباحي من Rakuten.

تعمل Rakuten أيضًا مع بعض الشركات الضخمة ، بما في ذلك أمثال:

افضل شراء

اكسبيديا

الكحل

ميسي

نايك

سيفورا

انها في

هدف

وول مارت

غالبًا ما تتراوح مكافآت الاسترداد النقدي من 2٪ إلى 5٪ أو أكثر ، ولكن يمكنك العثور على صفقات 10٪ أو حتى أعلى. تظهر المكافآت في حساب Rakuten الخاص بك ، ويتم الدفع لك كل ثلاثة أشهر من خلال PayPal أو تحقق مما إذا كان لديك 5 دولارات على الأقل.

وفي الوقت الحالي ، يمنح Rakuten المستخدمين الجدد 30 دولارًا مجانًا عند التسجيل وإنفاق 30 دولارًا على الأقل.

هذا يعني أن بعض عمليات الشراء يمكن أن تحصل على 50 دولارًا أمريكيًا في أموال PayPal المجانية عندما تقوم بتضمين مكافأة التسجيل ؛ ليس سيئًا للحصول على أموال مقابل التسوق!

اقرأ مراجعة Rakuten للحصول على جميع التفاصيل أو احصل على 30 دولارًا من Rakuten اليوم!

9. تطبيقات الدخل السلبي

تتمثل إحدى الأفكار النهائية لكسب مبلغ 50 دولارًا أمريكيًا في PayPal نقدًا في استخدام العديد من تطبيقات الدخل السلبي التي تدفع لك مقابل مشاركة بياناتك.

كان هذا أحد الأشياء الجانبية السلبية المفضلة لدي في الكلية ، وقد كنت أجرب هذه التطبيقات لكسب المال لسنوات.

يجب أن تكون مرتاحًا لبيع بياناتك لاستخدام هذه التطبيقات. لكنها طريقة بسيطة للغاية للحصول على بعض أموال PayPal المجانية.

Mobile Performance Meter هو تطبيقي المفضل في هذه الفئة. يدفع لك 0.10 دولارًا أمريكيًا إلى 0.30 دولارًا أمريكيًا في اليوم لمجرد تثبيت التطبيق ، ويمكنك صرف أموال PayPal بعد كسب 5 دولارات. مدفوعات مقياس أداء الأجهزة المحمولة القديمة من الخلف في يوم الزراعة عبر الهاتف.

تتيح لك تطبيقات مثل Honeygain أيضًا الحصول على PayPal نقدًا مجانًا من خلال بيع النطاق الترددي غير المستخدم للإنترنت. إذا كان لديك كمبيوتر محمول أو هاتف احتياطي ، فهذا خيار ممتاز يجب مراعاته.

أخيرًا ، يمكنك أيضًا استخدام تطبيقات مثل Nielsen Mobile & Computer Panel. يدفع لك تطبيق جمع البيانات هذا 50 دولارًا أو أكثر سنويًا لمشاركة بياناتك. ويمكنك صرف النقود عن طريق بطاقات الهدايا أو PayPal ، لذا فهي طريقة سهلة للحصول على 50 دولارًا من PayPal نقدًا دون أن تحرك ساكناً.

كما ذكرنا ، Dosh هو تطبيق مكافآت شبه سلبي يدفع لك أيضًا من خلال PayPal. يمكنك أيضًا التحقق من التطبيقات المماثلة مثل تطبيق Pei Rewards لمعرفة المزيد من الطرق لكسب المال من خلال الطيار الآلي.

الجانب السلبي لتطبيقات الدخل السلبي هو أن الحصول على 50 دولارًا يستغرق وقتًا طويلاً. ولكن يمكنك استخدام هذه التطبيقات جنبًا إلى جنب مع التطبيقات الأخرى للحصول على بعض النقود السهلة والمجانية.

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نصائح للحصول على 50 دولارًا من أموال PayPal المجانية

الآن بعد أن عرفت كيفية جني 50 دولارًا من PayPal نقدًا ، دعنا نغطي بعض النصائح للمساعدة في جعل العملية أسرع وأسهل بكثير!

جرب عدة صراعات جانبية: أفضل طريقة لمعرفة ما هي الأعمال الجانبية التي تستمتع بها وأيها تدفع أكثر هو الاختبار والاستمرار في الاختبار! لذا ، جرب مواقع GPT المختلفة مثل المسوحات ذات العلامات التجارية أو مسح Junkie، أو العمل الحر ، أو مجموعة من الأفكار للعثور على أكثر ما يعجبك. الاستفادة من مكافآت التسجيل: مكافآت التسجيل من شركات مثل راكوتين يعد برنامج الإحالة من PayPal طرقًا رائعة للحصول على أموال PayPal سريعة ومجانية. اختر بين المبالغة في مقابل المزاحمة النشطة: كم من الوقت تريد أن تخصصه لجني أموال إضافية؟ تتطلب بعض الخيارات جهدًا أقل من غيرها ، لذا حدد ما إذا كنت تريد صخبًا سلبيًا أو نشطًا.

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افكار اخيرة

آمل أن يساعدك هذا الدليل حول كيفية الحصول على مكافأة نقدية مجانية من PayPal بقيمة 50 دولارًا على كسب بعض النقود السريعة عندما تكون في أمس الحاجة إليها.

لقد كنت أكسب نقودًا مجانية من PayPal لسنوات بطرق مختلفة. وبصراحة ، كان هذا النوع من الأموال الإضافية مفيدًا بشكل لا يصدق عندما كنت في المدرسة وكان المال شحيحًا بعض الشيء.

بالإضافة إلى ذلك ، تعد PayPal منصة دفع متعددة الاستخدامات ، لذا فليس من المستغرب أن تدفع لك الكثير من الشركات والنشاطات من خلالها.

تذكر فقط تجربة بعض الأفكار المختلفة لمعرفة تلك التي تستمتع بها ، والاستفادة من مكافآت التسجيل حيثما يمكنك.

حظا سعيدا!

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