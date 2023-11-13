ستساعدك المقالة التالية: كيفية الرد على إشعارات BuddyPress مباشرة من بريدك الإلكتروني باستخدام BuddyBoss الرد عبر البريد الإلكتروني

مالك الموقع الذي لن يفعل ذلك. في الواقع إنه سهل. من السهل أن تجعل موقع BuddyPress الخاص بك يبدو أكثر حيوية. فقط تأكد من أن الاتصال يحدث طوال الوقت. كما هو الحال عندما ينشر أحد الأعضاء منشورًا أو يرسل رسالة، يجب على أصدقائه الرد عليها بالرد أو الإعجاب أو ربما بنشر تعليق.

لكن التحدي هو: كيف تجعل أعضاء موقع BuddyPress الخاص بك يستجيبون لرسالتك تحديثات موقع BuddyPress عندما يكونون تحديًا كبيرًا هنا. ولكن هناك طريقة للخروج.

إذا وجدت طريقة لتسهيل الرد على إشعارات موقع BuddyPress الخاص بك، فسيكون أعضاء موقعك سعداء للغاية بإلزامهم بذلك.

وهنا يأتي دور رد BuddyBoss عبر البريد الإلكتروني.

قم بالرد على إشعارات BuddyPress مباشرة من بريدك الإلكتروني باستخدام BuddyBoss الرد عبر البريد الإلكتروني

الرد على BuddyBoss عبر البريد الإلكتروني يتيح للمستخدمين الرد على إشعار موقع Buddyboss الخاص بك عن طريق الرد ببساطة على رسالة الإشعار عبر البريد الإلكتروني، حيث تظهر جميع الردود على الموقع تلقائيًا. يعد نشر رد عبر البريد الإلكتروني أسهل بكثير من الاضطرار إلى تسجيل الدخول إلى موقع ثم صياغة رد.

الرد على أنواع مختلفة من الإخطارات

باستخدام BuddyBoss الرد عبر البريد الإلكتروني، يمكن للمستخدمين الرد على جميع إشعاراتهم تقريبًا. يمكن استخدام رد BuddyBoss عبر البريد الإلكتروني للرد على:

رسائل

مشاركات النشاط

تعليقات النشاط

منتديات bbPress

تعليقات مشاركة ووردبريس

متكامل مع Cloudmailin وSendGrid للبريد الإلكتروني

عندما تم إصدار هذا البرنامج المساعد، كان يدعم فقط خدمة Cloudmailin للتعامل مع رسائل البريد الإلكتروني. ولكن بناءً على طلبات المستخدمين، قام فريق BuddyBoss بتحديث البرنامج الإضافي ليعمل مع SendGrid.

كان مستخدمو البرنامج الإضافي يشكون لأن Cloudmailin يسمح فقط بـ 200 بريد إلكتروني مجاني شهريًا. الآن مع تكامل خدمة البريد الإلكتروني SendGrid، يمكن للمستخدمين الاستفادة من خطة SendGrid المجانية التي توفر 12000 بريد إلكتروني.

تغليف…

إذا كنت تواجه صعوبة في الحصول على مزيد من التفاعل على موقع BuddyPress الخاص بك، فقد يكون BuddyBoss Response by Email هو المكوّن الإضافي المناسب لك. كما أن تكامل SendGrid الذي يوفر ما يصل إلى 12000 رسالة بريد إلكتروني مجانية يكفي لتغطية احتياجات مجتمع صغير إلى متوسط ​​الحجم. يتوفر الرد عبر البريد الإلكتروني BuddyBoss مقابل 99 دولارًا.

إذا كان الأمر كذلك، اسمحوا لي أن أعرف في التعليقات وسأحاول العثور على الإجابات لك.