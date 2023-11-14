ستساعدك المقالة التالية: كيفية العثور على أفضل خدمة توزيع البيانات الصحفية في عام 2023

في عام 2023، سيكون تطوير أعمالك بنجاح دون التواجد على الإنترنت أمرًا مستحيلًا أو يمثل تحديًا حقيقيًا. سيكون من الأفضل أن تتم مناقشة علامتك التجارية والتعرف عليها. حل هذه المشكلة ليس بالأمر السهل على الإطلاق.

ولكن لا توجد حدود إذا كان لديك الاستراتيجية الصحيحة للنمو. يجب أن يكون أحد جوانبها الرئيسية هو التعاون مع مختلف الخدمات والأنظمة الأساسية التي من شأنها استضافة معلومات حول شركتك وجذب العملاء المحتملين إليك.

نحن هنا للحديث عن كيفية العثور على أفضل خدمة لتوزيع البيانات الصحفية في عام 2023. بعد قراءة هذا المقال، ستكتشف من أين تبدأ في اختيار النظام الأساسي وما هي المعايير التي يجب الانتباه إليها. علاوة على ذلك، ستتعرف على الخدمات الخمس التي نعتبرها الأفضل لوضع بياناتك الصحفية. لذلك، دعونا نصل إلى هذه النقطة.

ابدأ بتحديد أهدافك

يجب أن تبدأ أي مهمة بتحديد الأهداف. ماذا تريد تحقيقه من خلال النشر تصريحات صحفيه؟ فمن أين تبدأ. بشكل عام، يبدو أن الإجابة سهلة لأن الغرض الأساسي من نشر كل بيان صحفي هو إعلام جمهورك المستهدف وإشراكه والتأثير عليه. ولكننا سوف نتعمق أكثر ونفكر في أهداف أكثر تحديدًا.

أعلن عن أخبار أو تحديثات مهمة.

بناء وتعزيز هوية العلامة التجارية.

جذب انتباه الصحفيين والمدونين ووسائل الإعلام.

الوصول إلى جمهور واسع.

دفع حركة المرور العضوية إلى موقع الويب الخاص بك.

التأثير على أصحاب المصلحة.

إدارة السمعة والتصور العام.

تعزيز تصنيف محرك البحث.

إنشاء السلطة.

لا تقتصر أغراض نشر البيانات الصحفية على هدف واحد ولكنها تشمل مجموعة من أهداف الاتصال والتسويق. يمكن أن تساعدك البيانات الصحفية الفعالة المنشورة على القنوات المناسبة على تحقيق هذه الأهداف وتؤثر بشكل كبير على نجاح عملك.

ولذلك، مباشرة بعد تحديد الأهداف، ننتقل إلى النظر في القضية الرئيسية، وهي كيفية اختيار الخدمة الأفضل.

قم بإعداد قائمة بخدمات توزيع البيانات الصحفية

ننصحك بعمل جدول وإدخال البيانات التي ستتلقاها أثناء البحث. لذا، للبدء، انتقل إلى Google أو أي محرك بحث آخر مع طلب “أفضل خدمات البيانات الصحفية” أو شيء من هذا القبيل.

قم بتحليل المعلومات واختيار العديد من المنصات التي تعتبر الأفضل لمشروعك في نظرك. بالمناسبة، لقد أكملنا هذه المهمة بالنسبة لك. ستجد قائمة بأفضل الخدمات وأوصافها أدناه.

تحليل الخدمات في قائمتك

ولكل منصة مميزاتها ومزاياها وعيوبها وشروط التعاون. تأكد من دراستها ومقارنتها. عند اختيار أفضل خدمة لتوزيع البيانات الصحفية، من المهم مراعاة عدة معايير لضمان وصول أخبارك إلى الجمهور المناسب وتلبية أهداف الاتصال الخاصة بك.

شبكة توزيع.

التركيز على الصناعة.

السمعة والمراجعات.

الوصول العالمي والمحلي.

خيارات التخصيص.

أمان المحتوى.

مشاركة المحتوى.

التحليلات وإعداد التقارير.

تكامل وسائل التواصل الاجتماعي.

إمكانية الوصول إلى المنصات.

دعم العملاء.

التسعير والخطط.

في الواقع، هناك الكثير من هذه المعايير. لكننا سوف نغطي أهمها. يجب أن تفهم أن كل خدمة لها خصوصيتها وجمهورها المستهدف. تعتبر بعض المنصات رائعة للترويج للمشاريع الشعبية ذات الميزانيات الكبيرة. ويقدم البعض الآخر أسعارًا معقولة وأفضل الظروف للشركات الناشئة وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

هيئة الخدمة

الآن، نحن نتحدث عن عامل بالغ الأهمية عند اختيار خدمة توزيع البيانات الصحفية في المشهد الرقمي اليوم. فهو يؤثر بشكل مباشر على فعالية نشر الأخبار والنجاح الشامل لاستراتيجية الاتصال.

أولاً وقبل كل شيء، تضمن لك الخدمة التي تتمتع بسجل حافل وخبرة صناعية أن بيانك الصحفي في أيدٍ قادرة.

يتم اكتساب سلطة الخدمة من خلال سنوات من التوزيع الناجح، وهو ما يترجم إلى علاقات متينة مع الصحفيين، منافذ الإعلام، والمنصات عبر الإنترنت. هذه العلاقات لا تقدر بثمن لتأمين التغطية الإعلامية وإيصال الأخبار إلى الجمهور المناسب.

علاوة على ذلك، تقدم الخدمات الموثوقة عادةً خيارات تخصيص قوية. إنهم يدركون أن النهج الواحد الذي يناسب الجميع لن ينجح في عام 2023. سواء كنت بحاجة إلى استهداف جغرافي، أو قوائم خاصة بالصناعة، أو تكامل الوسائط المتعددة، يمكن للخدمة الموثوقة تخصيص التوزيع وفقًا لاحتياجاتك الدقيقة.

أهمية الأخبار

كم مرة تقرأ الأخبار القديمة؟ هل ستبحث عن معلومات حول زراعة النباتات على مدونة برمجية؟ نحن على يقين من عدم ذلك. الأمر كله يتعلق بالأهمية.

في عصر الحمل الزائد للمعلومات، يعد ضمان نشر أخبارك وملاءمتها لجمهورك المستهدف أمرًا بالغ الأهمية. ملاءمة يتضمن نشر بيان صحفي يتوافق مع الاتجاهات والقضايا والاهتمامات السائدة في مجال عملك. يجب أن تسلط الخدمة الضوء على الجوانب الفريدة لأخبارك التي تجعلها موضوعية وجديرة بالنشر.

سهولة الاستخدام

هناك نوعان من الخدمات. تقوم بعض المنصات بكل شيء نيابةً عنك، بينما يمنحك البعض الآخر حق الوصول إلى حسابك، حيث يمكنك إدارة منشوراتك بنفسك. سهولة الاستخدام مهمة بشكل خاص في الحالة الثانية.

يجب أن تكون مساحة العمل الخاصة بك واضحة. من المهم أن يتمكن المستخدم من العثور بسرعة على علامات التبويب والوظائف الضرورية، وأن يتمكن من الوصول إلى الإحصائيات، وأن يتمكن من تتبع التكاليف والنتائج.

سرعة الصفقات

من غير الوارد أن تنتظر نشر بيان صحفي لبضعة أيام أو حتى أسبوع. مثل هذا النهج غير مناسب. يجب أن يلتزم شريكك بالمواعيد النهائية. في رأينا، يجب نشر البيان الصحفي في موعد لا يتجاوز 48 ساعة بعد الاستئناف.

انتبه لهذا المعيار إذا كنت لا تريد الانتظار لفترة طويلة. الخدمات التي تنشر المواد في نفس اليوم أو على الأقل خلال 24 ساعة تستحق احترامًا خاصًا. ولكن هناك أيضًا من لا يقدم أي ضمانات بنشر المحتوى.

التواصل والدعم

لا تحتاج إلى خدمات يصعب الوصول إليها. بصراحة، تحتاج بعض المنصات إلى خدمة عملاء أفضل. يمكن إرسال رسائل المستخدمين عبر البريد الإلكتروني خلال 4-5 أيام من وقت تقديم الطلب. التواصل ممكن فقط عبر البريد الإلكتروني أو chatbot. نحن لا نحب ذلك.

إذا كان لديك مشكلة في أي شيء، فأنت تريد حلها في أسرع وقت ممكن. إنه مثالي للخدمة أن تحصل على دعم عبر الهاتف أو الدردشة المباشرة عندما يتمكن المستخدم من الحصول على المساعدة هنا والآن وليس في غضون أيام قليلة، عندما تصبح غير ذات صلة.

أفضل 5 خدمات لتوزيع البيانات الصحفية في عام 2023

إذن، أنت الآن تعرف المعايير التي يجب الانتباه إليها عند اختيار خدمة توزيع البيانات الصحفية. لكننا ندرك أنه قد لا يكون لديك ما يكفي من الوقت لإجراء البحث الخاص بك، لذلك قمنا بذلك من أجلك. فيما يلي قائمة بخمسة من أكثر المنصات شعبية وفعالية والتي تحصل على تقييمات رائعة من العملاء والخبراء.

Mynewsdesk

Mynewsdesk هو النظام الأساسي الموثوق به لجميع احتياجات العلاقات العامة والاتصالات الخاصة بك. تعمل المنصة على تمكين العملاء من إدارة كل شيء بدءًا من النشر والتوزيع وحتى إدارة جهات الاتصال والتحليل وإعداد التقارير ومراقبة الوسائط – كل ذلك تحت سقف واحد – مدعومًا الآن أيضًا بالذكاء الاصطناعي.

مع Mynewsdesk، لا يمكنك فقط تبسيط سير عمل العلاقات العامة لديك وبناء علاقات أقوى مع الصحفيين وأصحاب المصلحة، بل يمكنك أيضًا زيادة فرصك في تأمين الوسائط المكتسبة بشكل كبير. اكتشف السبب وراء ضمان خبراء الصناعة وعملاء Mynewsdesk لحلول Mynewsdesk الشاملة، والارتقاء بإستراتيجية الوسائط المكتسبة إلى المستوى التالي.

الايجابيات:

سهل الاستخدام

أسعار تنافسية

تصنيف SEO مرتفع

الوصول العالمي

مدير نجاح العملاء الخاص بك

منصة آمنة ومأمونة

الذكاء الاصطناعي مدمج في المنصة. مما يتيح لك مساعد الطيار الخاص بك. مساعدتك في توليد الأفكار وكتابة البيانات الصحفية واقتراح الصحفيين المعنيين والإبلاغ عن نتائجك.

سلبيات:

مصدر

من الممكن الاتصال بـ MND مباشرة للحصول على نسخة تجريبية مجانية والحصول على مزيد من المعلومات حول سعر خططهم الثلاث.

مسار الموقع

تفتخر SiteTrail بشبكة توزيع شاملة تمتد إلى بلدان متعددة. توفر الخدمة استهدافًا خاصًا بالصناعة، مما يسمح للشركات بالوصول إلى جمهورها المتخصص بشكل فعال. كعميل، يمكنك الوصول إلى المواقع ذات DA عالية، مثل Forbes أو Entrepreneur.

الايجابيات:

الوصول العالمي

استهداف خاص بالصناعة

خطط أسعار تنافسية

مناسبة للشركات بمختلف أحجامها

تحليلات مفصلة وإعداد التقارير

تكامل الوسائط المتعددة

سلبيات:

الشروط والأحكام المعقدة

يبدو نطاق الخيارات هائلاً

تؤكد شروط وأحكام SiteTrail على الالتزام بإرشادات المحتوى وخصوصية البيانات والاستخدام المسؤول. يجب على المستخدمين تقديم معلومات دقيقة، وتجنب المحتوى غير المرغوب فيه، والالتزام باللوائح القانونية.

مصدر

تقدم الخدمة مجموعة من خطط التسعير. تبلغ تكلفة الخطة الأساسية 49 دولارًا لكل بيان صحفي وتتضمن التوزيع على شبكة محدودة. سعر الخطة الاحترافية هو 99 دولارًا لكل بيان صحفي؛ ويشمل توسيع شبكة التوزيع وتقديم تكامل الوسائط المتعددة. خطة المؤسسة مناسبة للشركات ذات الاحتياجات الخاصة.

متعاون

نحن نعتبر هذه الخدمة واحدة من أفضل الخدمات لنشر البيانات الصحفية. سمة أساسية من متعاون هي قدرة المستخدمين على إدارة المشاريع بشكل مستقل واختيار منصات النشر ومراقبة الميزانية وتحليل النتائج. جوهر هذه الخدمة هو أنها جمعت العديد من المواقع عالية الجودة التي يمكن للمعلنين من خلالها نشر بيانات صحفية ومواد أخرى تساعد في الترويج لمشروع معين.

الايجابيات:

أكثر من 23000 موقع في الدليل

معلومات تفصيلية عن كل موقع

قنوات جديدة كل يوم

القدرة على الترويج للمشاريع من خلال قنوات Telegram

مرشح مناسب حسب الجغرافيا والموضوع واللغة والسعر وما إلى ذلك

الإشراف الصارم على المواقع، مما يضمن جودتها العالية

التكامل Ahrefs الرسمي

ردود الفعل من المعلنين

خدمة دعم الدردشة عبر الإنترنت

مجموعة واسعة من مقدمي خدمات الدفع

الالتزام بالمواعيد النهائية – يتم الانتهاء من معظم المشاريع في غضون 48 ساعة

مستوى عال من الأمان وضمان سرية البيانات

عدة طرق للدفع

أدوات لفرق تحسين محركات البحث الكبيرة والمشاريع واسعة النطاق

سلبيات:

ولا يمكن النشر في الصحف والمجلات

تقدم الخدمة أسعارًا مخلصة. في الأساس، لا تدفع إلى Collaborator.pro، بل إلى مالكي الموارد التي سيتم نشر بيانك الصحفي عليها. لا تتطلب هذه الخدمة سوى عمولة للوساطة، وبالتالي فإن السعر ممتع للغاية في النهاية. يمكن أن يكلفك نشر مقال واحد 50 دولارًا. توافق على أن هذا هو السعر المثالي. إذا كنت لا تستطيع كتابة بيان صحفي بنفسك، يمكنك طلب خدمات إضافية لإنشاء المحتوى، ليس من الخدمة نفسها، ولكن مباشرة من مسؤولي الموقع.

الإصدارات الإلكترونية

توفر النشرات الإلكترونية إمكانية الوصول إلى شبكة من وسائل الإعلام والصحفيين والمدونين والمواقع الإخبارية. إنها تساعد العملاء على توزيع البيانات الصحفية على القنوات المختلفة لتحقيق أقصى قدر من الرؤية. يمكنك تتبع أداء البيانات الصحفية ومراقبة المشاهدات والنقرات وحركة الإحالة.

الايجابيات:

نطاق واسع يشمل منافذ الأخبار الرئيسية والمنصات الخاصة بالصناعة والمناطق المستهدفة

الاستهداف الخاص بالصناعة والجغرافية

تكامل الوسائط المتعددة (الصور ومقاطع الفيديو والروابط)

رؤى حول أداء البيانات الصحفية

سهولة الاستخدام

التكامل مع الأدوات والعمليات المختلفة

سلبيات:

هيكل تسعير تنافسي ولكنه معقد

تقترح الإصدارات الإلكترونية خطط تسعير تلبي مجموعة واسعة من الاحتياجات. مقابل 299 دولارًا لكل إصدار، يوفر Buzz Builder التوزيع لمنافذ الوسائط المستهدفة والقنوات الخاصة بالصناعة. تبلغ تكلفة Newsmaker 399 دولارًا لكل إصدار. يعد PR Pro مثاليًا للشركات ذات المتطلبات المحددة.

مصدر

نيوزواير

لقد حظيت Newswire بالاهتمام باعتبارها لاعبًا هائلاً، حيث تقدم للشركات مجموعة من الخدمات لتضخيم رسالتها. تتوقع الخدمة من المستخدمين تقديم معلومات دقيقة وغير مزعجة، مع الالتزام بالمعايير والمتطلبات القانونية.

الايجابيات:

جمهور واسع وذو صلة

شبكة توزيع واسعة

القدرة على إثراء البيانات الصحفية بعناصر الوسائط المتعددة

الاستهداف والتخصيص

أدوات التحليلات وإعداد التقارير

السمعة والخبرة

سلبيات:

إرشادات المحتوى الصارمة ولوائح خصوصية البيانات

من الصعب اختيار الخطة الصحيحة

تتضمن الخطة الرقمية مقابل 199 دولارًا لكل بيان صحفي التوزيع على شبكة واسعة من وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية. توفر خطة Pro مقابل 349 دولارًا لكل بيان صحفي وصولاً موسعًا وتكاملًا للوسائط المتعددة واستهدافًا محسنًا. هناك خطة أخرى وهي خطة Enterprise المناسبة للشركات ذات المتطلبات المحددة.

مصدر

التعاون مع هذه الخدمة سهل. ليس من الضروري أن تكون خبيرًا في الإعلان أو الترويج للحصول على نتائج رائعة. لذا، ابدأ بالتسجيل وإنشاء وإنشاء حساب. تعطي المنصة تلميحات في كل مرحلة حتى لا تنشأ أي صعوبات.

عليك الآن إعداد المحتوى واختيار الموقع للنشر وتقديم الطلب. بعد تلقي رد من مشرف الموقع، يمكنك تحديد موضع ونشر بيانك الصحفي.

افكار اخيرة

دعونا نلخص. يعد اختيار خدمة التوزيع المثالية أمرًا بالغ الأهمية لنجاح بيانك الصحفي. يمكنك نشر المحتوى ولكن لا يصل إليه جمهور عريض. ولمنع حدوث ذلك، اختر خدمات موثوقة وموثوقة تتمتع بسمعة ممتازة وسياسة تسعير شفافة وشروط وأحكام واضحة.

في النهاية، تتوافق أفضل خدمة توزيع البيانات الصحفية لعام 2023 مع أهدافك المحددة، مما يوفر ميزة استراتيجية في عالم مليء بالأخبار.

إن الدراسة المتأنية للمعايير التي تحدثنا عنها أعلاه يمكن أن تساعدك في العثور على خدمة تلقى صدى لدى جمهورك المستهدف وتضمن النشر الناجح لبيانك الصحفي.