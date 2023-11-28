ستساعدك المقالة التالية: كيفية العثور على العملاء المتميزين وتحديدهم وجذبهم

أحد الأشياء التي كثيرًا ما أتلقى أسئلة عنها من عملائي وطلابي هو كيفية جذب العملاء المتميزين. إنهم يواجهون صعوبة في العثور على هؤلاء العملاء، ومعرفة من هو العميل المتميز، ومن ثم كيفية حجزهم فعليًا. من السهل أن تشعر بأن العملاء المتميزين هم وحيدات القرن، وأن تسجيل هدف في الواقع أمر مستحيل تقريبًا. لكن، ثق بي، هذا ببساطة غير صحيح! إذا كنت تشعر بهذه الطريقة، فمن المحتمل أن يكون ذلك مزيجًا من الاثنين (أ) أنك غير آمن وغير متأكد من قدرتك على جذب العملاء المتميزين، و (ب) ليس لديك المعرفة كيف للقيام بذلك.

أنا لست مدربًا للحياة أو مدربًا للأعمال، لذا لا يمكنني مساعدتك حقًا إذا كنت تعاني من “متلازمة المحتال” أو تعاني من عدم الأمان. ولكن ما يمكنني فعله هو أن أعلمك بالضبط كيفية العثور على العملاء المتميزين وتحديدهم وجذبهم. إن وجود هذه المعرفة في حزام الأدوات الخاص بك سوف يقطع شوطًا طويلاً لمساعدتك على الشعور بأنك قادر على القيام بذلك. (يمكنك ذلك تمامًا!)

لماذا تريد جذب العملاء المتميزين؟

لنبدأ من البداية هنا. السبب الأكبر الذي يجعلني أرى الناس يحولون تسويقهم نحو جذب العملاء المتميزين هو أنهم يريدون كسب المزيد من المال. لقد سئموا من وقت المتاجرة بالدولار، وأصبحوا منهكين لأنهم لا يستطيعون تحمل ذلك واحد المزيد من العملاء دون أن يفقدوا عقولهم.

ولكن هناك في الواقع عدة طرق مختلفة يمكنك من خلالها كسب المزيد من المال في عملك. ليس بالضرورة يملك لجذب العملاء الراقية.

الطرق الثلاث الرئيسية التي يمكنك من خلالها رفع مستوى عملك وكسب المزيد من المال هي:

التحول إلى منتجات الدخل السلبي احصل على المزيد من العملاء عن طريق التحول إلى نموذج الوكالة تقليل عبء العميل عن طريق فرض المزيد من المال

التحول إلى منتجات الدخل السلبي

هذه إحدى الطرق الأكثر شيوعًا التي أرى بها الأشخاص يرفعون مستوى أعمالهم. إنهم يدركون أنه بدلاً من مقايضة الوقت بالدولار، يمكنهم التوقف عن العمل مع العملاء والتركيز بدلاً من ذلك على زيادة جمهورهم وإنشاء العديد من المنتجات منخفضة السعر لبيعها بدلاً من ذلك.

ومن الأمثلة الرائعة على هذا النموذج كريستا ديكسون من مدونة جميل. لقد بدأت في الأصل كمساعد افتراضي متخصص في Pinterest تحولات جذرية، لكنها أدركت في النهاية أنها كانت منهكة للغاية في عمل العميل. في نهاية المطاف، حققت قفزة للتركيز فقط على المنتجات المعلوماتية، وهي الآن ناجحة جدًا في بيع الدورات التدريبية (مثلها مشاهدات الصفحة من Pinterest بالطبع) ومنتجات المعلومات الأخرى (مثلها تدوين دليل فاتنة).

هذا هو أفضل طريق للأشخاص الذين ليس لديهم الكثير من الوقت (على سبيل المثال، إذا كان لديك أطفال أو تعاني من مرض مزمن)، وإذا كانوا جيدين حقًا في بناء المجتمع. على سبيل المثال، تمكنت كريستا من النمو بشكل ناجح حقًا Facebook مجموعة (مدونة-وو فاتنة) لأن الناس يحبونها ويقصدونها. إنهم يريدون التعلم والنمو منها ومعها، لذلك سيشترون أي شيء تبيعه!

إذا كنت انطوائيًا جدًا، أو يبدو أنك تواجه مشكلة في زيادة جمهورك، فقد لا يكون هذا هو المسار الأفضل بالنسبة لك.

احصل على المزيد من العملاء عن طريق التحول إلى نموذج الوكالة

هناك طريقة أخرى يمكنك من خلالها رفع مستوى عملك وهي التحول إلى نموذج الوكالة. وهذا ما فعلته مع فريق التسويق الرقمي والمساعدة الافتراضية الخاص بي، ولكن يمكن أن يعمل أيضًا مع أنواع أخرى من الأعمال التجارية عبر الإنترنت (التصميم الجرافيكي، والتخطيط لحفلات الزفاف، والمصمم الشخصي، وما إلى ذلك).

قد يكون هذا انتقالًا صعبًا، وربما يكون الأصعب من بين هذه النماذج الثلاثة للوصول إلى المستوى الصحيح والمحافظة عليه، ولكنه ممتع للغاية ويسمح لك بالعمل مع العشرات من العملاء.

هذا المسار هو الأفضل للأشخاص الذين لديهم الكثير من الوقت بين أيديهم، ويستمتعون بالتدريس، ويستمتعون بالتسويق والشبكات، ويقضون وقتهم في مكالمات الاكتشاف، ولا يجدون صعوبة في تفويض المهام. ولكن، إذا كنت “مهووسًا بالسيطرة”، ولم يكن لديك بضعة آلاف من الدولارات مدخرة لاستخدامها أثناء الفترة الانتقالية (المقاولين من الباطن مكلفون، وقد تخسر المال في البداية!)، ولا تحب الضغط والمسؤولية، فقد نجح هذا الأمر لن يكون هذا قرارًا مهنيًا جيدًا بالنسبة لك.

إذا كنت تسلك طريق الوكالة، فإن تعلم كيفية جذب العملاء المتميزين يمكن أن يكون مهارة رائعة أيضًا! لا تحتاج بالضرورة إلى أن يكون لديك عملاء متميزون فقط، ولكن من الجيد أن يكون لديك مزيج من أنواع مختلفة من العملاء في عملك. كما أن وجود اثنين من العملاء المثاليين والمتميزين سيجعل حياتك أسهل كثيرًا. ابقي على اتصال!

تقليل العبء على العميل عن طريق تحصيل المزيد من الأموال

الخيار الثالث لرفع مستوى عملك وكسب المزيد من المال هو أن تصبح مزود خدمة حصريًا، وترفع أسعارك، وتعمل فقط مع عدد قليل من العملاء الذين يدفعون لك الكثير من المال. يحب الكثير من الأشخاص هذا الخيار حقًا لأنهم لا يضطرون بالضرورة إلى قضاء الكثير من الوقت في العمل فعليًا، وتحتاج فقط إلى عدد قليل من العملاء كل شهر للحفاظ على عملك.

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأنك تحتاج فقط إلى عدد قليل من العملاء لتحقيق أهداف الدخل الخاصة بك، فإن مقدار الوقت الذي ستحتاجه لقضاء التواصل ينخفض ​​أيضًا.

ولكن، إذا كنت ستسلك هذا الطريق، فسوف تفعل ذلك يحتاج لمعرفة كيفية العثور على العملاء المتميزين وتحديدهم وجذبهم، حيث سيكونون مصدر رزقك!

ما هو العميل المتميز؟

قد يبدو هذا سؤالًا واضحًا، ولكن أعتقد أنه من المهم أن نتعامل مع هذا أولاً. لا أرى كثيرًا من طلابي يقومون بتسويق أنفسهم تجاه العملاء المتميزين، وأعتقد أن السبب قد يكون لأنهم لا يعرفون حقًا كيف يبدو العميل المتميز. هناك الكثير من الوصمة وسوء الفهم والارتباك حول من هم “العملاء المتميزون” بالفعل.

يميل العملاء المتميزون إلى الاقتراب من “العميل المثالي” الذي ربما تبحث عنه. الكثير من الأشخاص الذين بدأوا للتو كمقدمي خدمة عبر الإنترنت لديهم هذا التوقع بأن معظم عملائهم سيكونون “عميلًا مثاليًا”. هذا تماما ما كنت أعتقده! ولكن بعد بضعة أشهر من العمل عبر الإنترنت، أدركت بسرعة أنه من الصعب جدًا العثور على هؤلاء العملاء الرائعين حقًا، وينتهي بك الأمر في الواقع إلى قضاء معظم وقتك في العمل مع أشخاص لا بأس بهم فقط، أو الذين لا تحب العمل معهم بشدة.

لكن كلما ارتفعت أسعارك وطال أمد تواجدك في العمل، أصبح الأمر أسهل قليلًا. عندما ترفع أسعارك، فإنك تستبعد تلقائيًا مجموعات معينة من الأشخاص، ولن يرغب سوى نسبة معينة من أصحاب الأعمال التجارية عبر الإنترنت الآخرين في العمل معك. وعادةً ما يكون العمل معهم أسهل بالنسبة للأشخاص الذين يمكنهم إنفاق المزيد من المال لتوظيفك. لديهم خبرة في تفويض وإدارة الفريق، وربما لا يهتمون بالكمال بقدر اهتمامهم بالسرعة والاتساق. هذه الأنواع من الأشياء تجعل من السهل جدًا إقامة علاقة جيدة مع عميلك.

أعتقد أن الشيء الرئيسي هنا هو التمييز بين “العميل الراقي” و”العميل المؤلم الذي يعتقد أنه من الطبقة الراقية”. إذا كنت تشعر بالنفور الداخلي من فكرة التواصل للعثور على عملاء مرموقين، فقد يكون ذلك لأنك لا تعرف ما هو الشيء الذي حقيقي يبدو العميل الراقي أو يتصرف مثله. لذلك دعونا نحدد ذلك!

شخص ما هو العميل الراقية لا مغنية. أعتقد أن هذا ربما يكون أكبر مفهوم خاطئ هناك.

عندما ذهبت إلى اصنع حياة الكمبيوتر المحمول الخاصة بك حدث مباشر على الشبكة في شيكاغو، قامت معلمتي جولي ستويان بتقديم فصل دراسي حول الأنواع المختلفة من شخصيات العملاء. إحدى شخصيات العملاء التي ناقشناها كانت “The Diva Client”. على عكس أ حقيقي العميل المثالي الراقي، ديفا متطلبة، لديها إحساس قوي بالاستحقاق، لا تعتقد أن القواعد تنطبق عليها، ويبدو كما لو أنها تمتلك كل شيء معًا ولكن لديها مشاكل مجنونة في النهاية الخلفية لعملها.

لا تقع في فخ الاعتقاد بأن العملاء المتميزين = عملاء ديفا. هناك نكون العملاء المتميزون الذين سيكونون في الواقع عملاء مثاليين تمامًا بالنسبة لك ولن يعانون من السمات الشخصية لعميل Diva. عليك فقط معرفة كيفية العثور عليهم!

هناك الكثير من المشكلات المختلفة عندما يتعلق الأمر بالعثور على عملاء مرموقين، لذا عليك أولاً العثور على عملاء، ثم عليك أن تقرر ما إذا كانوا مرموقين أم لا، ثم يتعين عليك التواصل معهم و حجزهم في النهاية كعميل. لذلك، سنتحدث عن عملية الإعداد الكاملة للعملاء المتميزين في هذا المنشور.

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كيفية العثور على العملاء المتميزين

أول الأشياء أولاً – دعنا نتحدث عن كيفية العثور فعليًا على هؤلاء العملاء المتميزين. هناك طريقتان مختلفتان يمكنك من خلالهما العثور على العملاء المتميزين والبدء في التواصل معهم.

ابحث عن العملاء المتميزين واكتشفهم على LinkedIn

إذا كنت تبحث عن مجموعة من العملاء المتميزين، فإن أول شيء أود أن أقترحه هو التحقق من LinkedIn. LinkedIn هي قناة للتواصل الاجتماعي تم إعدادها خصيصًا لأصحاب الأعمال والأشخاص الذين يعملون في عالم الشركات.

عندما بدأت العمل لأول مرة كمقدم خدمة عبر الإنترنت، كان لدي ملف شخصي على LinkedIn منذ ذلك الوقت. لكن بمجرد أن بدأت عملي الخاص، لم أنظر إليه مرة أخرى أبدًا. اعتقدت أنه كان عديم الفائدة لأصحاب الأعمال التجارية عبر الإنترنت. مثل – من هو رجل الأعمال الذي سيكون موجودًا على LinkedIn عندما يكون موجهًا في الغالب نحو عالم الشركات؟ لم يكن الأمر منطقيًا بالنسبة لي. وأعتقد أن الكثير من الناس لديهم نفس العقلية. ولكن ما تعلمته مع مرور الوقت هو أن هذه هي في الواقع طن من رواد الأعمال وأصحاب الأعمال والمدربين وما إلى ذلك على LinkedIn. عليك فقط أن تكون على LinkedIn للعثور عليهم!

انها في الواقع حقًا من السهل العثور على العملاء المتميزين على LinkedIn، لأن الأشخاص الأكثر نشاطًا هناك من المرجح أن يكونوا من عالم الشركات. هذا أمر مهم، لأن هناك فرقًا كبيرًا بين كونك مصمم جرافيك مستقلًا وكونك مصمم جرافيك في عالم الشركات. في عالم الشركات، من المعتاد أن يحصل مصممو الجرافيك على 60 ألف دولار سنويًا (أو ربما أكثر). إنهم يحصلون على أجور عالية للغاية، وقد اعتاد الناس على إنفاق الكثير من المال على مصممي الجرافيك. لدى وكالات الشركات الكبرى ميزانيات تسويق وميزانيات تصميم، وهم معتادون على التعامل مع مبالغ ضخمة من المال وإلقاء مبالغ مجنونة منها نحو تلك المناطق.

المفتاح هنا هو استخدام LinkedIn لمحاولة العثور على الأشخاص الذين لديهم خبرة سابقة في عالم الشركات، أو الذين ينتقلون من شركة إلى شركة صغيرة، أو حتى الأشخاص الذين ما زالوا يعملون في الشركات ولكن لديهم أيضًا نوع من النشاط الجانبي (هناك الكثير من هؤلاء!). هناك الكثير من الأشخاص الذين هم في منتصف التحول بعيدًا عن عالم الشركات لأنهم غير سعداء جدًا بالعمل بأسلوب الحياة من الساعة 9 إلى 5. لكن عالم الشركات منحهم نوعًا ما فكرة مفادها أن بعض الأشياء باهظة الثمن حقًا. لذلك، من خلال ملاحقة هذه الأنواع من الأشخاص، من المرجح أن تصادف عملاء مرموقين في هذه العملية. ومن المحتمل أن يكون هؤلاء العملاء المتميزون على استعداد لدفع المزيد مقابل خدماتك مقارنة بعملائك العاديين.

للحصول على نصائح محددة حول كيفية استخدام LinkedIn إلى أقصى إمكاناته، اطلع على منشورات المدونة الخاصة بسارة سانتاكروس على موقعها Simplicity.

القيام ببعض الحفر في الخاص بك Facebook مجموعات

حسنًا ، كنت تعلم أنني يجب أن أطرح الأمر Facebook المجموعات في نهاية المطاف، أليس كذلك؟ Facebook المجموعات هي مكاني المفضل، ويمكن أن تكون أيضًا مكانًا رائعًا للعثور على العملاء المتميزين. (سنتحدث أكثر عن كيفية التعرف عليهم في القسم التالي من هذا المنشور.)

النصيحة الأولى لدي هي التحقق من أصحابها Facebook مجموعات. اذهب من خلال كل ما تبذلونه من Facebook المجموعات وحدد مالكي كل منها (تلميح: ضعهم في جدول بيانات!). ثم، ابذل جهدًا متضافرًا للتواصل مع هؤلاء الأشخاص على وجه التحديد.

السبب وراء رغبتك في القيام بذلك هو، عادةً، الأشخاص الذين يمتلكون موقعًا Facebook المجموعة تتقدم في أعمالها أكثر من الأشخاص الآخرين. وهذا يعني أنهم يميلون إلى أن يكونوا على استعداد لتوظيف الأشخاص، أو ربما لديهم بالفعل بعض أعضاء الفريق. إذا كان لديهم Facebook المجموعة، فهذا يعني أنهم يحاولون حقًا بناء جمهورهم وتنمية أعمالهم. وهذه علامة جيدة على أن لديهم الميزانية اللازمة للخدمات المتطورة مثل خدماتك.

خصوصاً انتبه إلى صاحب أ Facebook المجموعة إذا رأيت أن لديهم مشرفين أو مسؤولين إضافيين في مجموعتهم. حقيقة أن لديهم وسيطًا تعني أنهم ربما يدفعون لهذا الشخص للمساعدة في إدارة مجتمعهم. ومن المنطقي أنه إذا كانوا يدفعون لشخص واحد للقيام بشيء ما، فمن المحتمل أن يكون لديهم في ميزانيتهم ​​ما يدفعونه لأشخاص آخرين (كما هو الحال، أنت!).

قم بمراجعة جدول البيانات الخاص بك وفحص كل مالك، ثم اختر خمسة مالكين ترغب حقًا في تعطيلهم كعميل. بعد ذلك، تأكد فقط من الحضور والتواجد في مجموعاتهم أكثر من المجموعات الأخرى. (بالإضافة إلى أنواع الشبكات الأخرى التي تستخدمها في عملك.)

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اطّلع على شهادات مقدمي الخدمات الآخرين

المكان التالي الذي يمكنك أن تجد فيه عملاء متميزين هو شهادات مقدمي الخدمات الآخرين!

هذه خدعة خادعة رائعة حقًا توصلت إليها منذ بضعة أسابيع. إنها طريقة رائعة للعثور على هؤلاء العملاء المتميزين! مرة أخرى، هذا مجرد منطق سليم… إذا قاموا بشراء خدمة متطورة من شخص آخر وقدموا له شهادة، (أ) فمن الأرجح أن يشتروا خدمة راقية أخرى في المستقبل أكثر من الأشخاص الآخرين، لأنهم من المعروف أنهم قد اشتروا واحدة من قبل في الماضي، و(ب) إذا كانوا لطيفين بما يكفي لمنح مزود الخدمة هذا شهادة، فمن المحتمل أن يكونوا عملاء جيدين وبالتالي قد يكونون منفتحين لتقديمها أنت شهادة في وقت لاحق أيضا!

أفضل طريقة للعثور على هذه الشهادات هي البحث عن مقدمي الخدمات في مجال موازٍ.

لذلك، على سبيل المثال، إذا كنت مصمم جرافيك، فلن ترغب في الذهاب وإلقاء نظرة على شهادات منافسيك. هؤلاء الأشخاص لديهم بالفعل مصمم جرافيك – منافس لك. ما لم يكتبوا شهادة ثم قاموا بطرد هذا الشخص، فمن غير المرجح أن يتواصلوا معك ويوظفوك، لأنهم ربما لا يزالون يعملون مع هذا الشخص. لذا، لمواكبة هذا المثال، إذا كنت مصمم جرافيك، فقد ترغب في الانتقال إلى موقع لشخص يبيع خدمات كتابة النصوص المتطورة أو إدارة الوسائط الاجتماعية وقراءة هُم الشهادات – التوصيات.

كيفية التعرف على العملاء المتميزين

الآن دعونا نغطي كيفية التعرف على هؤلاء العملاء المتميزين. في كثير من الأحيان، يتم إخفاؤها عن مرأى من الجميع! دعونا نتحدث عن بعض الحيل التي يمكنك استخدامها لمعرفة من هم العملاء المحتملين الرائعين. على سبيل المثال، لنفترض أنك رأيت منشورًا في ملف Facebook مجموعة يريد شخص ما توظيف مصمم جرافيك. كيف يمكنك أن تقرر ما إذا كان هذا الشخص هو عميل راقي أم لا؟

وهذا في الواقع شيء سنتناوله بمزيد من التفاصيل في الدورة التدريبية الخاصة بي الشكل الأربعة Facebook معادلة، لذلك إذا كنت تريد معرفة المزيد حول الطرق المحددة للتواصل بنجاح Facebook المجموعات، أوصي بشدة بمراجعة هذه الدورة.

تحديد العملاء المتميزين في Facebook مجموعات

في بعض الأحيان يكون من الصعب حقًا معرفة ما إذا كان شخص ما موجودًا أم لا Facebook هو عميل الراقية أم لا. يمكن أن يكون هناك عشرات الآلاف من الأشخاص في Facebook المجموعة، فكيف يمكنك التمييز بينهم؟

أول شيء أود أن أقترحه هو الانضمام إلى المجموعات التي تستهدف العملاء المتميزين على وجه التحديد. لذلك لا تجلس فقط في أصدقاء الأعمال عبر الإنترنت. نعم، إنها مجموعة رائعة، لكنها في الواقع تجتذب الكثير من أصحاب الأعمال والمدونين الجدد.

من المرجح أن تجد عملاء متميزين من خلال التفاعل في مجموعات مثل بيع التذاكر العالية، وClickFunnels، وما إلى ذلك. ابحث عن المجموعات التي تجذب العملاء المتميزين لأنها تدور حول ما يفعله العميل المتميز (على سبيل المثال بيع التذاكر المرتفعة) و المجموعات التي من المرجح أن تضم عملاء متميزين (على سبيل المثال، ClickFunnels، لأنه منتج يبدأ بسعر 99 دولارًا شهريًا، لذا فإن هؤلاء هم الأشخاص الذين تعرفهم بالفعل لديهم ميزانية كبيرة للتسويق عبر الإنترنت).

9 Facebook المجموعات التي يمكنك الانضمام إليها إذا كنت ترغب في جذب العملاء المتميزين:

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تحديد الأعضاء المتميزين من خلال ملفهم الشخصي

بمجرد أن تكون في تلك Facebook المجموعات، فإن الخطوة التالية هي تحديد أي من أعضاء المجموعة هؤلاء هم العملاء المتميزون. (نصيحة احترافية: لن تكون جميعها كذلك.)

الشيء الوحيد الذي أحب القيام به هو استكشاف الأشخاص الذين ينشرون في المجموعات (النشر، وليس التعليق فقط). ثم، تعرف على أي من هؤلاء الأشخاص لديه صور احترافية كصورة لملفه الشخصي. هناك أسباب متعددة وراء نجاح هذا.

السبب الأول هو أنه إذا كانوا ينشرون في مواقع أخرى Facebook المجموعات، إنهم يعملون على وضع أنفسهم كخبراء. عادة عندما يفعل الناس هذا، فهذا يعني أنهم لم يبدأوا للتو. لديهم ما يقولونه، خاصة إذا كانوا يشاركون النصائح التجارية أو أشياء من هذا القبيل. لذلك يمكن أن تكون هذه طريقة رائعة حقًا للتعرف على الأشخاص الذين يواصلون أعمالهم.

ثانيًا، يمكن أن يكون استخدامهم لصورة احترافية طريقة جيدة لمعرفة ما إذا كانوا يعملون في مجال الأعمال لفترة من الوقت. بالإضافة إلى ذلك، فهو مؤشر على أنهم ناجحون إلى حد ما. عادةً الأشخاص الذين بدأوا للتو و/أو الذين لم يحققوا أرباحًا بعد، لا يمتلكون هذه الأشياء بعد. إذا قام شخص ما بجلسة تصوير رائعة، فهذا يدل على أنه قد اشترى خدمة راقية في الماضي (جلسة التصوير). وهذا يعني أنه من المرجح أن يشتروا خدمات أخرى متطورة في المستقبل (خدمتك!).

نظف موقعهم على الانترنت

بمجرد انضمامك Facebook المجموعات التي تجتذب العملاء المتميزين، وبدأت في تحديد الأعضاء الذين قد يكونون أشخاصًا جيدين بالنسبة لك للتواصل معهم، والشيء التالي الذي يمكنك القيام به “لتدقيقهم” هو التحقق من موقعهم على الويب. هناك بعض الأشياء التي يمكنك البحث عنها على موقعهم للحكم على ما إذا كانت راقية أم لا.

هل لديهم قسم “كما رأينا في”؟

انظر إلى صفحتهم الرئيسية أو صفحة “الوسائط” الخاصة بهم وانظر إذا كان بإمكانك العثور على قسم “كما رأينا في”. هذا هو المكان الذي يعرض فيه الأشخاص شعارات المواقع التي ميزتهم (أماكن مثل The Huffington Post، أو Forbes, Inc.، أو مواقع أخرى أصغر حجمًا على طراز المجلات).

هذه طريقة رائعة لمعرفة ما إذا كانوا من العملاء المتميزين أم لا. لا تحتوي مثل هذه المواقع عادةً على “لا أحد” ممن بدأوا أعمالهم للتو. من الأرجح أن يضموا أشخاصًا قادة في مجال تخصصهم أو خبراء في موضوع معين. ومن المرجح أن يمتلك هؤلاء الأشخاص مشروعًا تجاريًا ناجحًا ولديهم ميزانية أعلى للإنفاق على خدماتك!

كيف تبدو قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم؟

هناك طريقة أخرى لفحص العملاء المتميزين المحتملين وهي العثور على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم. أولاً، إذا كان لديهم ملف شخصي على LinkedIn — دينغ دينغ دينغ – هذه علامة عظيمة. كما تحدثنا سابقًا، من المرجح أن يكون الأشخاص الموجودون على LinkedIn من العملاء المتميزين. ولكن، بغض النظر، قم بإلقاء نظرة على جميع قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم وشاهد ما يحدث.

بعض الأسئلة التي يمكنك طرحها على نفسك قد تكون:

هل هم نشيطون؟

هل ينشرون كل يوم أم عدة مرات في اليوم؟

كم عدد المتابعين لديهم؟

هل ينشرون رسومات و/أو صورًا ذات مظهر احترافي؟

ما عدد الإعجابات أو المفضلة أو إعادة التغريد التي يحصلون عليها؟

ما هي قنوات التواصل الاجتماعي التي ينشطون فيها وما عددها؟

كيفية جذب العملاء المتميزين

كن استراتيجيًا بشأنك Facebook مشاركات المجموعة

إحدى الطرق الرائعة لجذب العملاء المتميزين هي أن تكون استراتيجيًا بشأن ماذا أنت الرد في Facebook مجموعات.

إحدى الطرق للقيام بذلك هي طرح الأسئلة التي تستهدف العملاء المتميزين. على سبيل المثال، سؤال أراه منشورًا كثيرًا في Facebook المجموعات هي “إذا حصلت بشكل عشوائي على 1000 دولار إضافية هذا الشهر، ماذا ستفعل بها؟” في رأيي، يعد هذا سؤالًا سيئًا لنشره إذا كنت تحاول جذب العملاء المتميزين. في مرحلة معينة من مسيرتك المهنية في مجال الأعمال التجارية عبر الإنترنت، ستبدأ في تحقيق ربح كبير كل شهر. لذلك، بالنسبة للعملاء المتميزين على وجه الخصوص، يصبح هذا النوع من الأسئلة غير ذي صلة إلى حد ما.

بدلاً من طرح شيء كهذا، قد تكون الأسئلة الجيدة التي يجب طرحها هي:

“ما هو الشيء الوحيد الذي تجد صعوبة في تفويضه لفريقك؟”

“كم مرة تقوم في السنة بمراجعة صفحتك الرئيسية بحثًا عن طرق لتحسين التحويلات؟”

تشير هذه الأنواع من الأسئلة إلى الأشياء التي تجذب العملاء المتميزين (مثل كيفية تحسين تماسك فريقهم، أو كيفية توليد المزيد من التحويلات).

نصيحة إضافية يمكنني تقديمها لك هي أن الكثير من العملاء المتميزين يهتمون في الغالب بإدارة الوقت. لديهم الكثير من الأشياء في قائمة المهام الخاصة بهم وليس لديهم الوقت لشطب أي منها. لذا حاول طرح سؤال حول هذا الأمر، أو أعطهم نصيحة تساعدهم على توفير الوقت. سيعمل هذا النوع من المنشورات على جذب العملاء المتميزين أكثر من الأنواع الأخرى من الأشخاص.

إليك سؤال رائع من Rachel Pederson والذي ساعدها في جذب العملاء المتميزين في ClickFunnels Facebook مجموعة:

أنشئ محتوى مصممًا لجذب العملاء المتميزين

لقد تحدثنا للتو عن كيفية نشر الأشياء التي من شأنها جذب العملاء المتميزين Facebook مجموعات. الآن، خذ نفس العقلية وقم بتطبيقها على مجالات أخرى من عملك. لذا، عندما تقوم بصياغة منشورات مدونتك، والنشرات الإخبارية، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والندوات عبر الإنترنت، والمنتجات منخفضة السعر، تأكد من أنك تسأل نفسك “هل سيجذب هذا العملاء المتميزين إلى أعمالي” قبل تقوم بإنشائه ونشره.

على سبيل المثال، عادةً ما تقوم منشورات مدونتي بذلك لا جذب العملاء المتميزين إلى أعمالي. ولكن هذا لأنني لا أحاول جذب العملاء المتميزين! من الواضح أن هذا المنشور لن يكون مفيدًا لشخص من العملاء المتميزين. على الأرجح لا يحتاج العملاء المتميزون إلى المساعدة في العثور على العملاء أو حجزهم… فلديهم ذلك في جعبتهم! نفس الشيء لمشاركتي على كيفية أتمتة عملية تأهيل عميلك مجانًا. من المحتمل أن يذهبوا ويشتروا 17Hats بدلاً من محاولة إنشاء نظام خائن.

بدلاً من التركيز على أشياء كهذه، سوف ترغب في التحدث عن الأشياء التي تعجبهم. موضوعات مثل: مسارات المبيعات، والتحويلات، والإنتاجية، وإدارة الفريق، وإدارة الوقت، واختراق النمو، وما إلى ذلك.

من الأمثلة الرائعة على المحتوى الذي سيجذب العملاء المتميزين ما يلي:

الشبكات، الشبكات، الشبكات

أخيرًا، سأترك لكم يا رفاق نصيحة أخيرة لمساعدتكم في جذب العملاء المتميزين. التواصل مع أصحاب الأعمال التجارية الأخرى عبر الإنترنت!

الآن بعد أن أصبح عمر عملي 18 شهرًا، فإن الطريقة الرئيسية التي يمكنني من خلالها الحصول على عملاء جدد هي من خلال الإحالات. في الواقع، قبل بضع ليالٍ فقط، أحالني أحد أصدقائي إلى عميل جديد. (ولديها أكثر من نصف مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي!) ليس سيئًا، أليس كذلك؟ وقد حدث كل ذلك لأنني اتبعت هذا النظام من البداية إلى النهاية، بالإضافة إلى أنني قمت بربط غنائمي بالشبكة!