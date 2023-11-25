ستساعدك المقالة التالية: كيفية العثور على مكان تصميم الويب الخاص بك

غالبًا ما يجد مصممو الويب صعوبة في التميز عن الآخرين وإيجاد مكان مناسب لخدماتهم. في البداية، قد يبدو التخصيص بمثابة نهج يأتي بنتائج عكسية، خاصة إذا كنت تتطلع إلى توسيع قائمة عملائك.

ومع ذلك، يعد هذا أحد أذكى القرارات التجارية التي يمكنك اتخاذها. بدلًا من أن تكون “محترفًا في جميع المهن”، يمكنك التركيز على أن تصبح “سيدًا في واحدة”.

تحقق العديد من الوكالات نجاحًا كبيرًا عندما تتخصص وتجد ملفًا ديموغرافيًا ومثاليًا للعملاء يمكنهم حقًا القيام بعمل رائع باستمرار معه.

ما هو مجال تصميم الويب؟

ببساطة، تعريف المجال المتخصص هو “السوق المتخصصة”. عندما نتحدث عن مجال تصميم الويب، فإننا نتحدث ببساطة عن تصميم مواقع الويب لقطاع معين، مثل مزود الخدمات المالية، أو التصوير الفوتوغرافي، أو أي صناعة أخرى يمكنك التفكير فيها.

بدلاً من تصميم مواقع الويب لأي عميل تصادفه، فإن اختيار مجال تصميم الويب يعني أنك تركز عليه واحد صناعة معينة، وصقل مهارات التصميم الخاصة بك في هذا المجال المحدد.

لسوء الحظ، يجد العديد من مصممي الويب صعوبة في اختيار مجال تصميم ويب مربح. في نهاية المطاف، لا يتعلق الأمر فقط باختيار المجال الذي تستمتع بالعمل فيه. هناك العديد من العوامل المهمة التي يجب أن تأخذها في الاعتبار عند اختيار مجال تصميم الويب.

يساعدك التصنيف على تعزيز خبرتك المتصورة تجاه العملاء ويتيح لك بناء المزيد من المصداقية داخل السوق المتخصصة. إنها طريقة ممتازة لزيادة إيراداتك إلى الحد الأقصى والعثور على عملاء على المدى الطويل.

كيفية العثور على مكان تصميم الويب الخاص بك في 7 خطوات

الآن، إليك سبع خطوات بسيطة ستساعدك في العثور على مجال تصميم الويب الخاص بك.

1. ابحث عن مجال مثير للاهتمام ومربح

العامل الأول والأهم الذي يجب عليك مراعاته هو مقدار المال الذي يمكنك كسبه من خلال التركيز على مجال معين. عند اختيار مجال متخصص، عليك أن تأخذ بعين الاعتبار مرشحين مهمين:

هل يمكن أن يكسبك المال؟

هل يبدو التخصص مثيرًا للاهتمام بالنسبة لك؟

على سبيل المثال، إذا كنت تعمل مع شركات SaaS وترغب في إنشاء مواقع ويب ديناميكية للشركات، فقد ترغب في تحديد ذلك كمكان مناسب لك. في نهاية اليوم، أنت تدير مشروعًا تجاريًا، ومن المهم أن تكون قادرًا على تحقيق دخل لائق من مشاريع تصميم الويب الخاصة بك.

إذا كان لديك القليل من الاهتمام بهذا المجال، فلا يوجد سبب لاختياره. وبالمثل، تحتاج إلى تقييم ما إذا كان هناك ما يكفي من المال لجنيه في هذا المجال المحدد. وهذا بالطبع عامل شخصي للغاية، ولكنه شيء يجب عليك مراعاته عندما تبدأ للتو.

إذا كنت تعمل مع عملاء من عدة مجالات، فأي منها يدفع لك أكثر؟ ما هي المشاريع التي تستمتع حقًا بالعمل عليها؟ هذه بعض الأسئلة التي ستساعدك على معرفة ما تريد.

2. قرر ما إذا كنت تريد العمل عن بعد أم محليًا

عندما تعمل عبر الإنترنت، لا داعي للقلق حقًا بشأن قصر خدماتك على منطقة معينة. ومع ذلك، عندما تبحث عن مجال لتصميم الويب لشركتك، عليك أن تقرر ما إذا كنت تريد العمل عن بعد أو العمل بشكل أساسي مع الشركات المحلية.

يحب العديد من مصممي الويب العمل مع الشركات المحلية لأنه يتيح لهم مقابلة عملائهم وجهًا لوجه. كما يتيح لك أيضًا عرض أفكارك على العملاء شخصيًا. إذا كان هناك الكثير من المؤسسات في منطقتك التي تحتاج إلى خدمات تصميم الويب وترى سوقًا محتملاً، فقد ترغب في التفكير في التحول إلى السوق المحلية.

ومع ذلك، منذ ظهور جائحة كوفيد-19، قامت حتى وكالات تصميم الويب المحلية بتوسيع عملياتها إلى مناطق أكبر والعمل عن بعد. هناك الكثير من الأدوات التي يمكنك استخدامها لإعداد العروض التقديمية أو العروض التقديمية واستهداف العملاء عبر الحدود.

3. قم بتقييم مشاريعك السابقة

هناك عامل مهم آخر يمكن أن يساعدك في تحديد مجال تصميم الويب الخاص بك وهو النظر إلى المشاريع التي أكملتها في الماضي. لا يدرك معظم مصممي الويب أنهم قد بدأوا في التخصص في مجال معين حتى ينظروا إلى العمل الذي قاموا به.

إذا كنت تعمل مع عملاء من مجال معين لفترة من الوقت، فقد ترغب في النظر إلى ذلك باعتباره مجالًا متخصصًا محتملاً. فكر فيما إذا كنت جيدًا في العمل، وما إذا كنت تحصل على مبلغ لائق مقابل ذلك. فكر أيضًا في كيفية الاستفادة من مهاراتك لتتناسب مع هذا المجال بشكل أفضل حتى تتمكن من أن تصبح خبيرًا حقيقيًا فيه.

ومع ذلك، إذا لم تتمكن من العثور على نمط في العمل الذي قمت به من قبل، فقد ترغب في التفكير في العملاء الذين استمتعت حقًا بالعمل معهم. إذا اخترت مجالًا عملت فيه بالفعل، فسيكون لديك بالفعل فكرة أفضل عن الطلب الموجود داخل هذا السوق.

سيساعدك هذا على فهم ما إذا كانت هناك إمكانية للنمو في هذا المجال بالذات أم لا. والأهم من ذلك، قد يتمكن عملاؤك الحاليون من إحالتك إلى آخرين في نفس المجال.

4. تقييم اتجاهات تصميم الويب الحالية

لا يمكنك تجاهل ما يحدث في السوق الآن. إذا كنت تتطلع إلى تحديد مجال متخصص، فيجب عليك إلقاء نظرة على ما يحدث في صناعة تصميم الويب ككل. على سبيل المثال، تتطلع العديد من الشركات إلى إعادة تصميم مواقعها الإلكترونية لتسهيل الوصول إليها وجعلها متوافقة مع القوانين المحلية.

قد يكون هذا شيئًا يمكنك التركيز عليه بعد كل شيء. من خلال التركيز على اتجاهات تصميم الويب ضمن صناعات محددة، يمكنك الحصول على فهم أفضل للقطاع الذي تختاره. بالإضافة إلى ذلك، من المفيد دائمًا البقاء على اتصال بما يحدث في الصناعة.

إنه يزيد من فرصك في قبول العروض التقديمية ويظهر أنك على استعداد لبذل الجهد للبقاء على اطلاع بما يحدث في الصناعة بشكل عام.

5. قم بالبحث حول مجالات مختلفة

من غير المحتمل أن تكون قادرًا على اختيار مجالك المناسب منذ البداية. في كثير من الحالات، يتعين على مصممي الويب أن يوازنوا بعناية بين الإيجابيات والسلبيات قبل أن يتمكنوا من اتخاذ القرار.

لهذا السبب عليك إجراء بحث شامل حول المجالات المختلفة ومن ثم اتخاذ القرار. تذكر، عند اتخاذ هذا القرار، لا ينبغي عليك أن تفكر كمصمم ويب فحسب؛ عليك أن تفكر كرجل أعمال أيضًا.

على سبيل المثال، قد تكون مهتمًا بإنشاء مواقع ويب لمتاجر الأمهات والبوب. ولكن، ماذا لو لم يكن هناك عدد كافٍ من العملاء في هذا المجال؟ أو ماذا لو لم تتمكن من العثور على عدد كافٍ من العملاء المستعدين لدفع مبلغ مناسب مقابل هذه الخدمات؟

عند مقارنة المجالات المختلفة والبحث عن خياراتك، تحتاج إلى تحليل قرارك بعناية. خذ بعين الاعتبار العوامل التالية:

ما حجم المنافسة التي ستواجهها في هذا المجال؟

ما هو متوسط ​​الأجر لكل مشروع الذي يمكنك توقعه؟

هل المجال كبير بما فيه الكفاية أم أنك ستجد صعوبة في الحصول على عملاء؟

كيف تقوم بأبحاثك؟ حسنًا، من المفيد الانضمام إلى عدد قليل من المنتديات أو Facebook مجموعات. تحدث إلى عدد قليل من الأشخاص أو تحقق من بعض منصات العمل الحر مثل Upwork أو Fiverr للحصول على فهم أفضل للتخصصات المختلفة.

6. تحقق من أنماط تصميم الويب في مجالك المفضل

يمتلك معظم مصممي الويب أيديولوجية تصميم محددة يميلون إلى اتباعها. هل تعتقد أن مهاراتك كمصمم ويب سوف تتحسن إذا اخترت هذا المجال المحدد؟

قبل أن تتخذ قرارًا بشأن أي مجال معين، قم بإلقاء نظرة على مواقع الويب الشهيرة في تلك الصناعة تحديدًا. سيعطيك هذا فكرة أفضل حول ما إذا كانت مهاراتك ستكون مناسبة بشكل خاص لهذا المجال، أو إذا كنت بحاجة إلى البحث في مكان آخر.

حاول تحديد نقاط الألم لدى جمهورك المحتمل ضمن المجال المناسب. هل تعتقد أنه يمكنك القيام بعمل أفضل لحل هذه المشاكل؟ هل يلعب على نقاط قوتك؟ هذه عوامل مهمة ستساعدك على تحديد الخيار الأفضل.

7. قرر الخدمات المتخصصة التي تقدمها لعملائك

عند هذه النقطة، يجب أن يكون لديك فهم أفضل إلى حد ما للتخصص الذي تريد التركيز عليه. ومع ذلك، قبل اتخاذ قرارك، تحتاج إلى معرفة الخدمات المتخصصة التي يمكنك تقديمها لعملائك.

عند تقييم مجالات مختلفة، حاول تحديد الفجوات التي يمكنك تغطيتها. مع استمرار تغير احتياجات عملائك، سيتعين عليك إضافة خدمات جديدة إلى محفظتك. ولكن، عند المغامرة في مجال مختلف، عليك أن تميز نفسك عن المنافسة.

يمكنك القيام بذلك من خلال تقديم خدمة فريدة لا يقدمها الآخرون بشكل عام. فكر في الأمر؛ ماذا يمكنك أن تفعل بشكل مختلف؟ أو ما الذي يمكنك تقديمه لعملائك الذين قد يحتاجون إليه؟

هل لا يزال تصميم الويب مطلوبًا في عام 2022؟

أصبح تصميم الويب ملائمًا أكثر من أي وقت مضى. مع اقتراب عام 2022، يمكنك أن تتوقع أن يصبح الأمر أكثر أهمية. مع تركيز المزيد والمزيد من الشركات على نقل خدماتها عبر الإنترنت، فمن المرجح أن يسقط مصممو الويب أيديهم.

بحسب ال جمعية الوكالات الرقمية، ترى 77% من الوكالات أن تجربة المستخدم السيئة لموقع الويب تمثل نقطة ضعف خطيرة للعملاء. مع اهتمام Google المتزايد بكيفية ظهور موقع الويب الخاص بك، يمكنك توقع طلب كبير على تصميم الويب في عام 2022.

ما هي بعض مجالات تصميم الويب الجيدة؟

إذا لم تتمكن من معرفة المجال الذي ستختاره، فإليك بعضًا منها قد يثير اهتمامك.

شركات البناء والشركات المعمارية

تحتاج شركات البناء وشركات الهندسة المعمارية دائمًا إلى مواقع ويب لعملائها أو مشاريعهم الجديدة. إذا كان لديك القليل من المعرفة حول هذه الصناعة، فيمكنك بالتأكيد أن تتخصص في هذا القطاع.

العملاء القانونيين

تحتاج شركات المحاماة والمحامون والاستشاريون أيضًا إلى مواقع إلكترونية. يستخدمون مواقع الويب الخاصة بهم لجذب المزيد من الاهتمام والحصول على المزيد من العملاء المحتملين.

أصحاب المتاجر الإلكترونية

هناك إمكانات لا حدود لها في هذا المجال، ولكن هناك أيضًا قدر كبير من المنافسة. ومع ذلك، إذا كنت جيدًا في تصميم متاجر التجارة الإلكترونية، فيمكنك بسهولة كسب الكثير من المال في هذا المجال.

منشئو الدورات التدريبية والمؤثرون عبر الإنترنت

يبحث منشئو الدورات التدريبية عبر الإنترنت والمؤثرون دائمًا عن مصممي الويب الذين يمكنهم إنشاء صفحات مقصودة ومواقع ويب عالية التحويل لهم. إذا كنت قد عملت مع عدد قليل من منشئي الدورات التدريبية في الماضي، فهناك إمكانية للإحالات هنا أيضًا.

المواقع العقارية

هناك الكثير من وكلاء العقارات والوكالات التي تبحث عن مواقع ويب جديدة، حيث يلعب عرض عروضهم دورًا كبيرًا في جذب المزيد من العملاء. إذا كان بإمكانك تصميم موقع الويب الخاص بهم بشكل أفضل مما لدى منافسيهم، فقد يكون هذا المكان المناسب بمثابة أوزة ذهبية لك.

صالونات الشعر والتجميل

مكان آخر حيث يكون تقديم العروض أمرًا بالغ الأهمية للحصول على المزيد من العملاء. تصميم جميل مع القليل من تحسين محركات البحث المحلية، ويجب أن يكون لديك الكثير من العملاء الراضين.

المدونات

على الرغم من أن الأمر لا يبدو كذلك، إلا أن التدوين لا يزال ينمو ويكتسب شعبية متزايدة. ومع ذلك، يلعب التصميم وتجربة المستخدم دورًا كبيرًا بالنسبة للمدونين من حيث التصنيف، لذا يعد هذا مكانًا جيدًا جدًا به الكثير للقيام به.

تجربة المستخدم وتصميم المستخدم (UX/UI)

للرجوع قليلاً عن المجالات التجارية، فإن تصميم UX/UI مطلوب بشدة، وإذا ركزت فقط على ذلك، فمن المؤكد أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به وطريق لا ينتهي لتعلم أشياء جديدة وتحسين مهاراتك.

إن القدرة على تحسين تجربة المستخدمين في التصميم الحالي تتطلب اهتمامًا شديدًا بالتفاصيل، ولكن مع التعليم المناسب والمثابرة والقليل من الخبرة، يمكنك الوصول إلى هناك!

الصفحات المقصودة

هناك طلب كبير على تصميم الصفحة المقصودة بغض النظر عن الشركات لأنها المفتاح لتحويل الزوار إلى عملاء. من المؤكد أن التخصص في تصميم الصفحات المقصودة ذات معدلات التحويل العالية يعد أمرًا مربحًا للغاية على المدى الطويل، ولكن بعد الحصول على عدد قليل من العملاء والإحصائيات من تعليقاتهم، نحن واثقون من أنه سيكون هناك طلب كبير عليك أيضًا!

خاتمة

إن العثور على مجال متخصص في تصميم الويب ليس سهلاً كما يبدو. إنه بالتأكيد ليس قرارًا يمكنك اتخاذه بين عشية وضحاها. هناك عدد لا بأس به من العوامل التي يجب أن تأخذها في الاعتبار لأنها ستحدد نغمة مستقبل شركتك. لذلك، من المهم أن تفكر جيدًا في هذه العوامل قبل اتخاذ القرار!