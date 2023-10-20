ستساعدك المقالة التالية: كيفية الكتابة بشكل جيد للتسويق عبر محركات البحث

إذا لم تتعرف على الخطأ النحوي الواضح في العنوان، عليك بقراءة هذا المقال؛ لقد كتبتها خصيصًا لك!

إذا كان لديك خمس ثوانٍ فقط لتجنيبها، فما عليك سوى تذكر العناصر الثلاثة للنسخة المحسنة: أن تكون موجزًا ​​وصحيحًا وموثوقًا.

في عام 2003، نشرت كاثي كيلي مقالاً في صحيفة يو إس إيه توداي يناقش فيه تأثير المدونين على الحملات الرئاسية. وعلى الرغم من الموضوع، فإن نقاط كاثي لا تزال سارية حتى يومنا هذا، “العديد من المدونين ليسوا صحفيين محترفين. قليلون لديهم محررين. معظمهم لا يتظاهرون بالموضوعية. أعتقد أن العديد من المسوقين لمحركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي يندرجون في نفس الفئة ونتيجة لذلك تتأثر صناعتنا وعملاؤنا وعملائهم ونتائج محرك البحث.

الخط السفلي

الناس إما لا يحبون أو ليس لديهم الوقت لقراءة المحتوى المكتوب بشكل سيئ. لذلك، سواء كنت تكتب صفحة ويب محسّنة أو رابطًا إلكترونيًا أو إدخال مدونة أو بيانًا صحفيًا، فمن الضروري أن تكتب بلغة موجزة وقواعد نحوية صحيحة ومصداقية. إلى جانب زيادة عدد القراء، سوف تجعل محركات البحث سعيدة للغاية.

اسمحوا لي أن أتوقف لحظة لأقول أن والدتي كانت معلمة لغة إنجليزية. كبرت تحت عينها الساهرة، تمردت بسبب سوء استخدام الفواصل والأزمنة. على الرغم من التحديات النحوية التي واجهتها، تمكنت من أن أصبح كاتبًا كفؤًا، وهو ما أعزوه إلى كوني صاحبة رأي واتباع القواعد البسيطة التالية:

كن موجزًا: أجب عن ماذا وأين ومتى في وقت مبكر من المحتوى. تتمتع العناوين المكتوبة جيدًا والسطور الافتتاحية التي تلتزم بالحقائق بمعدل استجابة أقوى من كل من البشر ومحركات البحث. كن صحيحًا: استخدم القواعد النحوية والإملائية الصحيحة. إذا كان هناك شيء واحد فقط أريدك أن تتذكره من هذه المقالة، فهو أنه يجب عليك قراءة المحتوى الخاص بك بصوت عالٍ، ويفضل أن يكون ذلك من مستند مطبوع. أنا من أشد المدافعين عن البيئة، لكن الأخطاء التي لا يلتقطها التدقيق الإملائي يمكن سماعها ورؤيتها بسهولة عند إزالة نفسك من الكمبيوتر. أما بالنسبة للقواعد، فحاول استخدام الكلمات المألوفة في جمل تعريفية قصيرة. كن ذا مصداقية: احصل على الحقائق مباشرة. ويكيبيديا ليست مصدرا موثوقا للمعلومات غير المتحيزة. ولا تفعل معظم المدونات التي تحول الأخبار بسرعة إلى لعبة هاتفية سيئة. إذا كنت تكتب عن موضوع ما، انتقل مباشرة إلى المصدر. في عصر المحسوبية في الروابط الخلفية، يغفل العديد من مسوقي محركات البحث عن كيفية الكتابة كسلطة. هذه ليست مدرسة ثانوية، أو قم بواجبك المنزلي أو تقع في بحر من الضوضاء المتزايد باستمرار. أو الأسوأ من ذلك، إزالتك من اشتراكات الخلاصات!

هل تبدو هذه النقاط منطقية؟ ينبغي عليهم ذلك، فهم الركائز الأساسية للصحافة. لقد استبعدت بعض الأشياء الكبيرة: الفكاهة، والإبداع، والجدارة الإخبارية، وما إلى ذلك. للحصول على ملخص لطيف، اقرأ مشاركة مايكل جراي، أفضل 12 طريقة لكسب الأصدقاء وكتابة عناوين جذابة، في محرك البحث لاند.

لحسن الحظ، عندما يتعلق الأمر بتحسين محركات البحث، فإن المسوقين لديهم ترخيص مجاني لثني هذه القواعد من أجل تكامل الكلمات الرئيسية. تقول فلورا فير، وهي صحفية بارعة تحولت إلى مؤلفة إعلانات محسّنة، “على الرغم من التشابه بين الكتابة الصحفية والكتابة الخاصة بتحسين محركات البحث، إلا أن أحد الاختلافات الرئيسية هو التحدي المتمثل في دمج عبارات الكلمات الرئيسية لسهولة البحث. يتعين عليك أحيانًا ثني القواعد النحوية الصارمة المطبقة على الصحافة وجعل النسخة تبدو طبيعية قدر الإمكان. ولكن سواء كنت تكتب للأخبار أو للويب، فإن الهدف النهائي هو سرد قصة مقنعة تنقل المعلومات. ويضيف تضمين الكلمات الرئيسية المحسّنة عاملاً آخر إلى العملية.

يمكن للمسوقين أيضًا ثني القواعد من أجل الإبداع أو العلامة التجارية، لكنني لن أنسى أبدًا تحذير والدتي، “يجب أن تفهم القواعد قبل أن تتمكن من كسرها”.

تم رفض الفصل.