ستساعدك المقالة التالية: كيفية الوصول إلى العميل Facebook™ حساب الإعلان

عندما تعمل كمدير لوسائل التواصل الاجتماعي، فهي مسألة وقت فقط قبل أن تتساءل عن كيفية الوصول إلى حسابات العملاء. Facebook حسابات إعلانية حتى تتمكن من البدء في ترويج المنشورات أو إنشاء حملات إعلانية لها.

ولكن، إذا كنت تستخدم حاليًا ملك الحساب الإعلاني وفواتير العميل، ثم توقف…

أنت لا تعرض حسابك الإعلاني للخطر فحسب، بل تقوم بتغذيته ببيانات ليست مفيدة لك عندما تحتاج إلى استخدامها Facebook™ الإعلانات في المستقبل للترويج لعملك.

بالإضافة إلى ذلك، هذه هي بيانات عميلك، ويجب أن يحتفظ بها في حسابه الإعلاني ليتعلم منها في المستقبل.

ولكن كيف يمكنك الوصول إلى حساب إعلاني لشخص آخر؟

كثيرا ما نسمع هذا السؤال لأنه يبدو أنه يسبب الكثير من الارتباك. لذا، ولجعل الحياة أسهل قليلًا، إليك 3 طرق للوصول إلى الحساب الإعلاني لشخص آخر.

#1 عبر مدير الأعمال. إما لك أو لهم.

سنبدأ بمدير الأعمال، حيث إنها الأداة المثالية لاستخدامها عند العمل على عدة أعمال Facebook™ الصفحات. ومع ذلك، فهو أيضًا الأكثر تعقيدًا للبدء به (وهذا هو السبب في أننا نقضي الكثير من الوقت فيه في حياتنا). Facebook™ دورة الإعلانات!)

لكي تجعل عميلك يضيفك إلى مدير أعماله، قدم له التعليمات أدناه.

انتقل إلى حساب مدير الأعمال الخاص بك واضغط على ترس الإعدادات. انقر فوق الزر “إضافة” الأزرق. أدخل عنوان البريد الإلكتروني (أعطهم عنوان بريدك الإلكتروني) وقم بتعيين مستوى الوصول. يوفر حق الوصول الإداري كل إمكانية الوصول اللازمة لتشغيل الإعلانات واستخدام أي أصول مرتبطة بها.

يحتاجون أيضًا إلى تعيين الوصول إلى Facebook الصفحة والحساب الإعلاني كما هو موضح أدناه.

إذا كنت ترغب في إضافة أصول عميلك إلى مدير أعمالك، فتأكد من طلب الوصول بدلاً من محاولة إضافتها. أنت لا ترغب أبدًا في “امتلاك” أصول عميلك.

يُنصح دائمًا باستخدام مدير الأعمال عند العمل مع العملاء، ونحن نتعمق في هذا الأمر في دورتنا التدريبية. إذا كنت لا تستخدم مدير الأعمال حاليًا، فاطلب من عميلك إضافتك إلى مدير الأعمال الخاص به (كما هو مذكور أعلاه) أو قم بالمتابعة هذه التعليمات.

#2 إذا لم يكن هناك حساب Business Manager (ولا ترغب في استخدام واحد)

هناك العديد من الأسباب لاستخدام Business Manager، وهو سيجعل الحياة أسهل على المدى الطويل. في الواقع، نحن نشك Facebook™ ستصر على أن الشركات تستخدمه في مرحلة ما، لذا لا تتخلص منه تمامًا.

لكننا نعلم أنك في الوقت الحالي ربما تكون في عجلة من أمرك للوصول إلى الحسابات الإعلانية لعميلك، لذلك سنقدم لك طريقتين للوصول إليها دون مدير الأعمال.

الطريقة الرسمية لعميلك لإضافتك إلى حسابه الإعلاني.

انتقل إلى إعدادات مدير الإعلانات. ضمن أدوار الحساب الإعلاني، حدد أضف أشخاصا. أدخل الاسم أو عنوان البريد الإلكتروني للشخص الذي تريد منحه حق الوصول إليه. استخدم القائمة المنسدلة لاختيار دورهم ثم انقر فوق يتأكد.

الطريقة غير الرسمية لعميلك لإضافتك إلى حسابه الإعلاني.

غالبًا ما نجد أن الطريقة السابقة لا تعمل إلا إذا تم ربط العميل كملف Facebook™ صديق. (ليس هناك شيء مثل القديم الجيد Facebook™ خلل!) لذلك، لتجنب المشكلات ومنعك من الظهور بمظهر غير محترف عندما لا يتمكن عميلك من اتباع الإرشادات المذكورة أعلاه، يمكنك أن تقترح على عميلك أن يعلن عنك كشخص مؤقت صديق على Facebook.

التأكد من أنهم يعرفون أن هذا مؤقت يعني أنهم لن يشعروا بالإهانة عندما تقوم بكسر الرابط وإلغاء صداقتهم بعد حصولهم على حق الوصول.

إذا كنت تريد استخدام هذا المسار، فيمكنك إعطاء عميلك الإرشادات التالية:

1. سيحتاجون إلى طلب صداقة منك مؤقتًا – أعطهم عنوان URL لملفك الشخصي.

2. انتقل إلى إعدادات الحساب الإعلاني في مدير الإعلانات. قد يُطلب منهم إعادة إدخال كلمة المرور الخاصة بك.

للوصول إلى مدير الإعلانات، راجع الصورة أدناه – والتي من المفترض أن تظهر على الصفحة الرئيسية.

3. ضمن أدوار الحساب الإعلاني، انقر فوق إضافة أشخاص.

4. أدخل الاسم – أو عنوان البريد الإلكتروني إذا لم يظهر الاسم (يجب أن يكون هذا هو عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بحسابك Facebook™️ الملف الشخصي).

5. انقر فوق القائمة المنسدلة لاختيار دور، ثم انقر فوق تأكيد / تعيين