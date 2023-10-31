ستساعدك المقالة التالية: كيفية بدء بيع السيارات المستعملة: دليل نهائي

إذا كان حبك للسيارات المستعملة يفوق مستوى المتحمسين، فقد يكون الوقت قد حان للارتقاء بالأشياء إلى المستوى التالي.

هل فكرت يومًا في امتلاك وكالة بيع خاصة بك؟ سنخبرك كيف! مقابلتنا الحصرية مع كارلوس بيسيرا من الواردات والكلاسيكيات ساعد في الكشف عن تفاصيل بدء بيع السيارات المستعملة.

كما يوضح كارلوس، فإن إنشاء وكالة لبيع السيارات يتطلب بعض الاستثمار في الوقت والمال. ومع ذلك، مع الموقع المناسب والشغف بمجال تجارة السيارات، يمكنك أن تنجح في هذه الصناعة.

اتبع هذا الدليل وستكون في طريقك لتصبح أفضل تاجر سيارات في منطقتك.

1. كن رائد أعمال… أو على الأقل ادخل في عقليتك!

كان كارلوس رجل أعمال طوال حياته حتى قبل أن يدخل في مجال تجارة السيارات الكلاسيكية. لم يكبر مع الكثير وعندما أراد شيئًا ما، شجعه والديه على أن يسأل: “كيف ستحصل عليه؟”

وكما قال كارلوس: “في مرحلة ما، يحتاج الجميع إلى اتخاذ قرار. وقد اتخذ هذا القرار في سن مبكرة جدًا.”

بينما كان أصدقاؤه على الأرجح يلعبون ألعاب الفيديو، كان كارلوس يبيع التوت على جانب الطريق من الصف الخامس حتى المدرسة الثانوية. لقد كان ذكيًا فيما يتعلق بأمواله وادخر ما يكفي لشراء سيارته الأولى.

شاهد المقابلة الكاملة مع كارلوس هنا:

إذا كنت ستدخل في وكالة لبيع السيارات، فسوف تحتاج أيضًا إلى اتخاذ بعض القرارات بشأن مسار حياتك. وهذا يعني الدخول في عقلية ريادة الأعمال.

أنت وحدك ستكون مسؤولاً عن عملك ونجاحه. إنه ليس قرارًا يمكن اتخاذه باستخفاف، لكن تذكر أن المكافآت ليس لها سقف. وفي النهاية، أنت المتحكم في وقتك.

للمساعدة في عقليتك، إليك أ قائمة المقالات من بول جراهام التي تركز على ريادة الأعمال. لقد ساعد في تمويل أكثر من 800 شركة ناشئة خلال مسيرته المهنية. هل سمعت يومًا عن Reddit وAirbnb وStripe وDropbox؟

إذا كنت لا ترغب في البناء من الألف إلى الياء، فابحث عن قوائم نشطة بالقرب منك، واشتر وكالة تعمل بالفعل.

ما الذي يتطلبه الأمر لبدء تجارة السيارات المستعملة؟

إذا كنت تبدأ مشروعًا تجاريًا للسيارات المستعملة، فمن الأفضل أن تحب التواجد حول السيارات. ولكن لا يكفي أن تحب السيارات فحسب، بل عليك أن تعرف كيفية عمل تجارة السيارات.

اكتسب كارلوس معرفته بالصناعة من خلال تقليب السيارات. بعد بيع سيارته الأولى، ذهب إلى المزادات للعثور على السيارات التي يمكن بيعها لتحقيق الربح وترقيتها إلى السيارات الكلاسيكية. إذا كان لديك رأس المال السائل للقيام بذلك، فقد تكون هذه طريقة رائعة لاكتساب المعرفة في مجال تجارة السيارات.

وعندما تعلق الأمر بالأمر، كان علي أن أدخر المال لشراء سيارتي الأولى. يمين؟ وإذا كنت سأشتري سيارتي الأولى، أردت التأكد من حصولي على صفقة جيدة. وإذا حصلت على صفقة جيدة، فمن المحتمل أن يكون ذلك شيئًا يمكنني تحقيق الربح منه. وهذا ما حدث. اشتريت سيارتي الأولى، وقدتها لفترة من الوقت، ثم حققت ربحًا. وأنا أقول: “مرحبًا، أنا أعرف نوعًا ما ما أفعله”.

من المفيد أن يكون لديك بعض المعرفة الأساسية كيفية تقييم السيارة. فيما يلي بعض الموارد للبدء:

احصل على وظيفة مندوب مبيعات سيارات لاكتساب الخبرة.

ولكن إذا كنت جديدًا في هذا المجال، ففكر في بعض الدورات التدريبية من مؤسسة معتمدة مثل الرابطة الوطنية لتجار السيارات أو ابحث عن وظيفة في وكالة سيارات محلية لتكتسب بعض الخبرة في كيفية عمل وكالات السيارات.

يصنف مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل مندوبي مبيعات السيارات ضمن تصنيف العاملين في مبيعات التجزئة، وضمن هذه الفئة، يتمتع تجار السيارات بالتصنيف أعلى متوسط ​​الأجر في الساعة لجميع العاملين في مبيعات التجزئة.

يمكنك العمل بجد في هذا المنصب وأن تكون أحد عمال التجزئة الأعلى أجرًا في سوق العمل الأمريكي! وهذا أمر جيد لأنك ستحتاج إلى رأس المال والمهارات مثل المحاسبة والتفاوض على المبيعات ووسائل التواصل الاجتماعي وإدارة الويب والتمويل والمزيد عندما تبدأ مشروعك التجاري الخاص بالسيارات المستعملة.

هذه كلها مهارات تقع في عقلية ريادة الأعمال.

2. تنظيم تكاليف بدء التشغيل الخاصة بك.

مثل أي عمل تجاري، ستحتاج إلى بعض رأس المال لبدء الأمور، ويرتبط بيع السيارات المستعملة بالكثير من تكاليف بدء التشغيل. من المهم تنظيم كل شيء قبل البدء.

ما هي تكلفة بدء بيع السيارات المستعملة؟

هناك العديد من الجوانب التي يجب التفكير فيها عند فتح وكالة لبيع السيارات المستعملة، لذلك دعونا نقسمها خطوة بخطوة بناءً على خطة كارلوس. ومع ذلك، فإننا لن نحلها بالسكر. الإجابة البسيطة هي أن تكلفة شركات السيارات المستعملة تتراوح ما بين 50 ألف دولار إلى 500 ألف دولار (حتى بالنسبة لعملية صغيرة) بناءً على موقعك وخطة عملك.

فيما يلي قائمة بتكاليف بدء التشغيل:

تسجيل الأعمال التجارية

سندات تاجر السيارات

رخصة بيع السيارات

التراخيص الأخرى (الصحة، الحرائق، البرمجيات، إلخ.)

محامي الأعمال

محاسب

الموقع (الإيداع)

التسويق والعلامات التجارية (موقع الويب، وسائل التواصل الاجتماعي، النشرات الإعلانية، إلخ.)

اللوازم المكتبية

المخزون (أكبر تكلفة، بالإضافة إلى التأمين)

تسجيل الأعمال وتراخيص بيع السيارات وسندات التاجر

تكاليف بدء التشغيل الثلاثة هذه هي المرتبطة بأي وكالة سيارات والأهم هو التأكد من أنك تدير عملية قانونية.

أكمل تسجيل عملك في المستويات الفيدرالية ومستوى الولايات. تختلف الرسوم من ولاية إلى أخرى بناءً على نوع العمل الذي ترغب في إنشائه (شراكة محدودة، ملكية فردية، شركة ذات مسؤولية محدودة، أو مؤسسة). من الأفضل العمل مع محاسب للعثور على الخيار الأفضل.

بعد ذلك، للحصول على ترخيص بيع السيارات الخاص بك، تتطلب كل ولاية أن يكون لديك سند تاجر سيارات. هذا هو نوع من سند كفالة يحمي العملاء من الاحتيال ويختلف المبلغ حسب الولاية (30 ألف دولار في واشنطن، و25 ألف دولار في تكساس، و100 ألف دولار في أريزونا).

وأخيرًا، ستحتاج إلى رخصة بيع سيارات من الولاية التي ستعمل فيها. تختلف التكاليف حسب الولاية، وفي بعض الولايات، مثل واشنطنيمكن أن تصل التكاليف إلى أكثر من 1000 دولار بعد إكمال الدورات التدريبية المطلوبة.

التكاليف الإضافية والمستمرة

في هذا الدليل، نحن لا نتحدث عن أعمال الترميم الكاملة مثلما يفعل كارلوس في مرآبه. ومع ذلك، فإن أي شركة لتجارة السيارات المستعملة ستحتاج إلى مراعاة أعمال الصيانة أو الترميم ذات المستوى المنخفض المرتبطة بالمخزون. إنها تكلفة يتم الاستهانة بها عادةً، لذا لا ترتكب هذا الخطأ.

أعتقد أنه من هذا الطريق، AAA متوسط ​​تكلفة الصيانة السنوية لامتلاك سيارة مستعملة يبلغ 792 دولارًا سنويًا (66 دولارًا شهريًا). على الرغم من أنك لن تستخدم سيارة على مستوى المستهلك، إلا أنك ستحتاج إلى صيانة السيارة حتى تبيعها وتأخذ تلك التكلفة في الاعتبار في خطة عملك.

إذا استطعت قم بالعمل بنفسك، ستوفر الكثير من المال على المدى الطويل.

التكاليف المستمرة الأخرى المرتبطة بأعمال بيع السيارات:

إيجار

كشوف المرتبات (في حالة تعيين مندوبي مبيعات أو مساعدة مكتبية)

تأمين

دعاية

3. معرفة السوق الخاص بك واختيار الموقع

بمجرد تحديد تكاليفك الأولية في خطة عملك، فقد حان الوقت للقيام بالعمل الشاق الذي يمكن أن يؤدي إلى نجاح عملك أو فشله. أنت بحاجة إلى فهم السوق الخاص بك ووضع ذلك في الاعتبار في خطة عملك قبل القيام بأي استثمار في العمل.

إجراء أبحاث السوق والعثور على مكانتك

يمكنك تحديد السوق الخاص بك من خلال عدة عوامل مثل:

عمر

مستوى الدخل

الحالة الاجتماعية

إشغال

موقع

تحتاج أيضًا إلى مراعاة إحالاتك من الأصدقاء والأقارب وربما الزملاء السابقين إذا كنت تعمل في مجال صناعة السيارات لفترة من الوقت.

تساعد هذه العناصر في تحديد العملاء الذين ترغب في التعامل معهم عند الافتتاح. إدارة الأعمال الصغيرة الأمريكية لديها موارد عظيمة لمساعدة الشركات على تحديد أسواقها.

إنها العناية الواجبة التي ستجريها لفتح أي نوع من الأعمال، ومعرفة السوق الخاص بك ستساعدك على اختيار المجال المناسب. وهنا بعض الأمثلة:

المركبات الفاخرة

وكالة سيارات متعددة العلامات التجارية (الماركة/الطراز).

السيارات الكلاسيكية أو المجمعة

البيع عبر الإنترنت فقط

مكانتك سوف تساعدك على اختيار الموقع.

الموقع، الموقع، الموقع

إنها القاعدة الأولى في مجال العقارات، وهي واحدة من أكبر التكاليف التي ستدرجها في خطة عملك.

بناءً على السوق الخاص بك، فأنت تريد التأكد من أن موقعك يمكن أن يدعم عملك. وهذا يعني أنها ميسورة التكلفة ومرئية. في كثير من الأحيان، يتم فتح الوكلاء بالقرب من بعضهم البعض في منافسة مباشرة لأنه يمنح العملاء الفرصة للتسوق بسرعة لشراء السيارة التي يختارونها.

لقد طرحنا السؤال على كارلوس: وكان رده،

لا يمكنك أن تكره المنافسة. سأقوم بعملي، وسأديره بشكل جيد. وإذا كان هناك شخص آخر سيدير ​​نفس العمل، فسأعمل بجهد أكبر منه. أنا لا أكره منافستي. أنا لا أخشى منافستي. إذا أقام شخص ما عبر الشارع، فذلك لأنه موقع رائع.

هل أحتاج إلى موقع فعلي لبيع السيارات؟

يعد بدء بيع السيارات المستعملة من المنزل إحدى الطرق لتجنب الكثير من تكاليف بدء التشغيل والتشغيل. إنه أمر ممكن بالتأكيد والعديد من تجار السيارات المستعملة يقيمون من المنزل.

بدأ كارلوس بهذه الطريقة من خلال مشروع تجاري للسيارات الكلاسيكية عبر الإنترنت حيث قام بتخزين السيارات في ممر والدته. هو قال،

سأشتري سيارة بألف دولار. اسحبها مقابل ثلاثمائة دولار. بيعها بأقل من ثلاثة بقليل [thousand] وسأقدم هامشًا صغيرًا. افعل ذلك لسيارتين إلى ثلاث سيارات شهريًا.

ومع ذلك، تحتاج إلى التحقق من قوانين الولاية والقوانين المحلية (المدينة والمقاطعة) بشأن تخزين السيارات المستعملة.

كما أن التواجد الجاد عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ضروري لتحقيق النجاح دون الحاجة إلى موقع فعلي. إذا لم تكن على دراية بالاتجاهات الحالية لتحسين محركات البحث والتسويق عبر الويب، فأنت بحاجة إلى تعيين مشرف موقع وفريق تسويق يتمتع بقدرات عالية.

بخلاف ذلك، قد ترغب في التفكير في شراء شركة ذات متابعين راسخين عبر الإنترنت.

4. المخزون

في مقابلتنا مع كارلوس، أوضح أنك بحاجة إلى توخي الحذر الشديد بشأن ما تشتريه وأن التركيبة السكانية التي تستهدفها ربما تختلف تمامًا عن مجموعته السكانية. كل ذلك يعتمد على الموقع.

كيف أعرف ماذا أشتري وأبيع؟

وأوضح كارلوس عن منطقته:

هنا، هناك سيارات سوبارو يتم بيعها لأننا في شمال غرب المحيط الهادئ. لدينا الثلوج. لدينا مناخ موسمي وتحتاج إلى محرك رباعي الأسطوانات ونظام الدفع الرباعي لتجاوزه.

بعض الأسئلة التي يمكنك طرحها عند اختيار مخزونك:

هل لدينا ظروف مناخية في منطقتي تستدعي طرازًا معينًا من السيارة؟

هل توجد صناعة في المنطقة يحتاج العمال فيها إلى شاحنات أو مركبات أخرى أكبر حجمًا؟

هل هناك الكثير من العائلات في منطقتي حيث يمكنني بسهولة تسويق سيارات الدفع الرباعي أو الميني فان؟

الأمر متروك لك لتحديد ما يتم بيعه جيدًا في منطقتك وفي السوق المستهدف. رؤى صناعة إدموندز يعد مصدرًا رائعًا للمعلومات الإحصائية لمساعدتك في اكتشاف ذلك.

يمكن أن يساعدك البحث في أسواق بيع السيارات المحلية عبر الإنترنت أيضًا في تحديد ما يتم بيعه في السوق.

أين سأشتري المخزون الخاص بالوكالة الخاصة بي؟

يتطلب العثور على سيارات لإعادة بيعها في سوق التجزئة لتحقيق الربح الكثير من الجهد. ولهذا السبب، يحصل معظم التجار على مخزونهم من شركات المزادات المخصصة للوكلاء فقط.

تعد المزادات أحد الأسباب الرئيسية (إلى جانب بيع سيارات متعددة سنويًا بشكل قانوني) التي تجعلك بحاجة إلى ترخيص الوكيل الخاص بك. فيما يلي قائمة بأفضل شركات المزادات المخصصة للوكلاء فقط في الولايات المتحدة:

لكن لا تقصر نفسك على مزادات التجار فقط. هناك العديد من مواقع مزادات السيارات الرائعة حيث يمكنك العثور على صفقات رائعة على السيارات المستعملة التي يمكن بيعها لتحقيق الربح.

5. تمويل وكالة السيارات الخاصة بك

يمكننا التحدث عن تكاليف بدء التشغيل والموقع والمخزون طوال اليوم، ولكن للحصول على الأموال اللازمة لبدء الأمور، ستحتاج إلى خطة عمل قوية.

ماذا يوجد في خطة عمل بيع السيارات؟

لكي ينجح أي عمل تجاري، يجب أن يكون لديك خطة عمل قوية للبدأ. من الضروري أيضًا إذا كنت تخطط للتقدم بطلب للحصول على قرض تجاري لبدء وكالتك. تأكد من أن خطتك تتضمن العناصر التالية:

الملخص التنفيذي للأعمال

الأهداف وبيان المهمة

مفاتيح النجاح

ملخص عن الشركة

جرد

تحليل السوق

خطة الويب

ملخص الإدارة

خطة مالية

وحتى إذا كنت لا تخطط للتقدم بطلب للحصول على التمويل الخارجي، خطة العمل ضرورية لامتلاك وكالة لبيع السيارات. فهو يوفر الرؤية والهيكل الذي يحتاجه عملك ليكون ناجحًا. بدون خطة، الأعمال محكوم عليها بالفشل.

كيف يمكنني أن أبدأ وكالة لبيع السيارات بدون مال؟

يعد تعلم كيفية فتح وكالة لبيع السيارات أمرًا صعبًا بحد ذاته، ولكن فتح وكالة بدون أموال سيكون أكثر صعوبة. ومع ذلك، فإنه ليس مستحيلا.

خطة عملك هي الأداة الرئيسية التي ستستخدمها للترويج للمستثمرين والمقرضين الماليين المحتملين. اعلم فقط أن معظم المقرضين يحتاجون إلى تأسيس شركة ومزاولة أعمالها لعدة سنوات قبل أن يقوموا بإقراض المال.

خيارات أخرى

من الممكن، بائتمان جيد، الحصول على بطاقة ائتمان بمعدل تمهيدي 0%. في في مقالتنا حول كيفية فتح صالة ألعاب رياضية، نوضح كيف استفاد رجل الأعمال جيك بروغ من رصيده لإطلاق مشروع تجاري ناجح في صالة الألعاب الرياضية.

وبهذا، يمكنك تمويل مخزون صغير (1-2 مركبة) وسداد ديون بطاقة الائتمان قبل تراكم أي رسوم فائدة. إنها مخاطرة، ولكن مع وجود خطة عمل رائعة، يمكن أن يكون المردود مجزيًا ويساعد في بدء وكالتك.

ومع ذلك، فإن معظم وكلاء السيارات يبدأون بالطريقة التي بدأ بها كارلوس: بأموال من جيبه الخاص.

لقد استفدت من مهاراتي لدفع فواتيري لأنني لم أكن أملك المال فعليًا.

6. الحجم والأهداف المالية

عند معرفة كيفية بدء بيع السيارات، يجب عليك تحديد الأهداف المالية للعمل بسرعة.

يعد شراء سيارة وبيعها لتحقيق الربح أمرًا رائعًا، لكن وكيلك يحتاج إلى القيام بذلك بكميات كبيرة لتغطية تكاليف العمل وكسب المال. وكما قال كارلوس

نود أن نحرك الحجم. إذا كان بإمكاني جني 1500 دولار من سيارة… 2000 دولار من سيارة، فإن الدولة تجني أموالاً أكثر مني من تلك السيارة. إذا قمت ببيع سيارة بقيمة 40 ألف دولار وربحت منها 2000 دولار، تحصل الولاية على 3500 إلى 3600 دولار كضرائب. لذا فإن الدولة تجني أكثر منا، لكنهم لا يدفعون فاتورة الكهرباء. إنهم لا يدفعون الرهن العقاري.

إن معرفة حجم التداول الخاص بك يعتمد على أهدافك المالية. إذا كنت وكالة صغيرة تضم شخصًا واحدًا، مع القليل من النفقات العامة، فمن الممكن أن يصل حجم مبيعاتك بسهولة إلى ثلاث إلى أربع سيارات فقط شهريًا لتغطية نفقاتك وتحقيق ربح لائق.

ومع ذلك، مع نمو عملياتك، سيحتاج حجم أعمالك إلى زيادة للحفاظ على عملك. انظر إلى هدف كارلوس:

أريد الوصول إلى حوالي 60-70 سيارة شهريًا. وهذه ليست وكالة ضخمة، ولكنها ذات حجم لائق.

هل امتلاك وكالة لبيع السيارات المستعملة مربح؟

الإجابة السريعة هي نعم، إذا كانت لديك خطة عمل جيدة ومعرفة بالصناعة، فإن وكلاء السيارات يعتبرون مشروعًا مربحًا. في الواقع، فإن تقرير كوكس لسوق السيارات أكدت مؤخرًا أن هامش الربح الإجمالي للسيارات المستعملة أصبح الآن تقريبًا ضعف هامش الربح للسيارات الجديدة، وهو ما يعد خبرًا رائعًا لوكلاء السيارات المستعملة.

قادة صناعة السيارات مثل إدموندز يبذلون قصارى جهدهم صحافة عظيمة للسيارات المستعملة المستقلة، مما يساعد على زيادة المبيعات على المستوى الوطني.

كم يجني صاحب معرض السيارات المستعملة؟

كم تجني الأمر متروك لك!

من الصعب تحديد مقدار ما يجنيه تجار السيارات المستعملة بالضبط. نسبيا يضع المتوسط ​​بين 18,902 دولارًا و495,413 دولارًا، وهي فجوة هائلة.

تذكر أنه في المشاريع الريادية، فإنك تحصل من العمل على ما تضعه فيه. وكما قال كارلوس في المقابلة:

أشعر أن أي شخص يسجل ساعات عمله في العمل يعرض نفسه للفشل.

7. خدمة العملاء

ربما كان لتجار السيارات المستعملة سمعة سيئة في الماضي، ولكن بسبب الإنترنت، فإن هذا الشعور يتغير بسرعة. يحتاج وكلاء السيارات الناجحون إلى إحالات ومراجعات جيدة إذا كانوا يريدون الاستمرار في العمل.

لقد بعنا مئات السيارات. لم نتلق مطلقًا مراجعة سلبية. أستطيع أن أقول بصراحة أنه لا يوجد أحد هنا سيقول إنني أفسدتهم، وهذا يأتي من تاجر سيارات مستعملة.

فيما يلي بعض النصائح الأساسية التي يمكنك استخدامها لتقديم خدمة عملاء رائعة قبل وبعد البيع:

الولاء هو الملك. إذا قمت بإنشاء عملاء مخلصين، فسوف تظل في العمل إلى الأبد.

الموقف الرائع يقطع شوطا طويلا مع العميل المحتمل.

كن صادق. لا يحب الناس أن يفعلوا ذلك، لكنهم يحبون ذلك عندما يريد شخص ما حقًا حل مشاكلهم.

يعكس طابق مبيعاتك ومكتبك خدمة العملاء لديك. حافظ على بيئة نظيفة!

إذا كان بإمكانك منح عملائك تجربة مذهلة من البداية إلى النهاية، فسوف يوصونك للآخرين.

فقط لأن العميل خارج الخدمة، فهذا لا يعني أن الخدمة قد انتهت. اتصل للتحقق ومعرفة كيف تسير الأمور.

الآن اخرج وقم ببيع بعض السيارات!

الآن بعد أن تعرفت على جميع الأساسيات حول كيفية بدء وكالة لبيع السيارات المستعملة، فقد حان الوقت للبدء والبدء في البيع! قد يكون من الصعب اقتحام هذه الصناعة، ولكن مع التصميم والعقلية الريادية الجيدة، ستتمكن من بيع السيارات المستعملة في أي وقت من الأوقات. قد تجد أيضًا أن إنشاء شركة تأجير أمر جذاب إذا كنت تحب فكرة امتلاك وكالة.

هل يمكنك التفكير في أي جوانب أخرى لفتح وكالة أو لديك معلومات قيمة تريد إضافتها؟