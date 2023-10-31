ستساعدك المقالة التالية: كيفية بدء عمل تجاري لإصلاح الهواتف المحمولة مكون من 7 أرقام (2023)

تدور هذه المقالة حول بدء عمل تجاري لإصلاح الهواتف المحمولة والذي سيؤدي إلى إفلاس جميع ورش الإصلاح الأخرى. بمجرد أن تبدأ أعمال الإصلاح الخاصة بك، ستتمكن من الاستفادة من قاعدة العملاء المربحة هذه.

ومن ثم، فيما يتعلق بالكسب المحتمل، فإن السماء هي الحد!

للتأكد من أن هذه المقالة تحتوي على أحدث المعلومات حول إصلاح الهاتف الخليوي، تحدثت إلى جو بيلات، من شركة Joe’s Gaming & Electronics الموجودة في ديمينج، واشنطن. يمتلك شركة تقوم بشراء وبيع وإصلاح الأجهزة الإلكترونية ذات العلامات التجارية، بما في ذلك الهواتف المحمولة.

اسم شركته هو Joe’s Gaming & Electronics. وفي ثلاث سنوات فقط، حول شركته إلى إمبراطورية تبلغ قيمتها ملايين الدولارات ويعمل بها 30 موظفًا. وهذه صورته هو وفريقه:

قصة جو

بدأ جو رحلته في ريادة الأعمال منذ ثماني سنوات. وذلك عندما أهداه أحد أصدقائه لعبة Game Cube. لقد حاول بيعها لشركة Game Stop، لكنهم لم يعرضوا عليه سوى خمسة دولارات مقابل ذلك. عرف جو أنه يمكنه الحصول على أكثر من هذا المبلغ المثير للشفقة. لذلك، عاد إلى المنزل وأنشأ Amazon حساب لبيع وحدة التحكم في الألعاب.

وجد جو بسرعة مشتريًا راغبًا. على الرغم من أنه خسر المال في الصفقة لأن الشحن كلفه أكثر مما كسبه، إلا أن جو حصل على أكثر مما كان سيحصل عليه في Game Stop. لقد حولته تلك المعاملة الفردية إلى مدمن متحمس للتجارة الإلكترونية.

هذا تحول حياته تماما!

بعد ذلك، اشترى مجموعة كاملة من بضائع Nintendo على موقع Craigslist. وقد دفعه ذلك إلى شراء المزيد من الأشياء التي يمكنه بيعها مقابل المال. بدأ هاتفه الخلوي ينفجر بإشعارات الدفع التي لا نهاية لها، وسرعان ما أصبح لديه عمل مربح للغاية بين يديه.

داخل سنتان، كان قادرًا على ترك وظيفته اليومية. لقد ترك الكلية أيضًا، لأن تجربة بيع الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية وفرت له فرصة تعليمية حقيقية لا يمكن للكلية منافستها أبدًا.

إن بدء عمل تجاري لإصلاح الهواتف المحمولة ليس بالأمر المعقد حقًا.

كل ما تحتاجه هو الأدوات المناسبة وبعض مهارات الإصلاح الأساسية واستراتيجية تسويق رائعة.

فما تنتظرون؟ فلنبدأ، حتى تتمكن أنت أيضًا من اتباع نفس الخطوات التي اتبعها جو لإنشاء مشروعه الخاص لإصلاح الهواتف المحمولة والذي تبلغ قيمته ملايين الدولارات! إذا كنت ترغب في مشاهدة مقابلتنا مع جو، يمكنك القيام بذلك هنا:

اتبع هذا الدليل خطوة بخطوة للحصول على مزيد من المعلومات.

الخطوة 1: ضع خطة عمل لإصلاح الهاتف الخليوي.

لم يتبع جو هذه الخطوة. ولما سألته عن ذلك قال:

لم أضع خطة عمل. بدأت للتو في سد الفجوات في السوق حيث رأينا ذلك.

ومع ذلك، قد ترغب في التأكد من إنشاء واحدة. تأخذ خطة العمل فكرة غامضة تطفو في رأسك وتمنحها الصلابة. فهو يساعد على ضمان أن نموذج عملك قابل للتطبيق. يمكن أن تكون وثيقة رسمية ومعقدة للغاية. أو يمكن أن يكون مخططًا قصيرًا مكتوبًا على ظهر مظروف قديم.

وهنا ما يبدو وكأنه:

ابدأ بمعرفة من تكتبه. إذا كنت تروج للمستثمرين، قم بتضمين أشياء مثل عائد الاستثمار واستراتيجية الخروج الخاصة بك. إذا كان لاستخدامك الخاص، يمكنك ترك هذه الأشياء.

فيما يلي بعض الأقسام التي قد ترغب في التأكد من توفرها في أعمال إصلاح الهواتف المحمولة الخاصة بك:

ملخص تنفيذي: هذه نسخة موسعة من عرضك التقديمي المعزز، وتسرد جميع الأسباب التي تدفعك إلى كتابة خطة عملك. الملخص التنفيذي هو أول ما تراه الأطراف المهتمة، ولكنه سيكون آخر ما تكتبه. إما أن ينبهر القراء بفكرتك ويرغبون في قراءة بقية الخطة، أو أنهم سيشعرون بالملل ولن يشعروا بذلك.

هذه نسخة موسعة من عرضك التقديمي المعزز، وتسرد جميع الأسباب التي تدفعك إلى كتابة خطة عملك. الملخص التنفيذي هو أول ما تراه الأطراف المهتمة، ولكنه سيكون آخر ما تكتبه. إما أن ينبهر القراء بفكرتك ويرغبون في قراءة بقية الخطة، أو أنهم سيشعرون بالملل ولن يشعروا بذلك. وصف العمل: هذه نظرة عامة موجزة عن أعمال إصلاح الهاتف الخليوي الخاصة بك. ما هو الشيء الذي يميز عملك والذي سيجعله يحقق نجاحًا هائلاً؟ صف، بتفاصيل دقيقة للغاية، كيف أن شركتك في وضع فريد لتلبية احتياجات العملاء.

هذه نظرة عامة موجزة عن أعمال إصلاح الهاتف الخليوي الخاصة بك. ما هو الشيء الذي يميز عملك والذي سيجعله يحقق نجاحًا هائلاً؟ صف، بتفاصيل دقيقة للغاية، كيف أن شركتك في وضع فريد لتلبية احتياجات العملاء. ملكية: هذه هي الطريقة التي ستقوم بها بتنظيم أعمال إصلاح الهاتف الخليوي الخاصة بك. عندما تبدأ، من المحتمل أن يتم تنظيمك كـ ملكية فردية.

هذه هي الطريقة التي ستقوم بها بتنظيم أعمال إصلاح الهاتف الخليوي الخاصة بك. عندما تبدأ، من المحتمل أن يتم تنظيمك كـ ملكية فردية. الإدارة والتنظيم: من يدير العمليات اليومية لأعمال الإصلاح الخاصة بك؟ اكتب عن تجربة كل شخص يدير الشركة، بما في ذلك أنت – المالك. سوف ترغب الأطراف المهتمة في معرفة مدى تناسب كل عضو في الفريق مع الهيكل التنظيمي.

من يدير العمليات اليومية لأعمال الإصلاح الخاصة بك؟ اكتب عن تجربة كل شخص يدير الشركة، بما في ذلك أنت – المالك. سوف ترغب الأطراف المهتمة في معرفة مدى تناسب كل عضو في الفريق مع الهيكل التنظيمي. تسويق: كيف تخطط للترويج لأعمال إصلاح الهواتف المحمولة الخاصة بك؟ اكتب عن إستراتيجيتك التسويقية وكيف ستجذب المزيد من العملاء إلى الباب. سواء كان ذلك عن طريق الكلام الشفهي أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي شيء آخر، فمن المهم التخطيط لذلك.

تحليل السوق: إليك المكان الذي تقوم فيه بإدراج خمسة ورش إصلاح مماثلة وتقييم كيفية مواءمتها مع ورشتك الخاصة. قم بتقييم منافسيك بدقة، ووصف الصناعة التي تعمل فيها، وقدم القليل من المعلومات عن المجموعة السكانية المستهدفة. الشيء الرائع الذي يمكنك فعله هو إدراج خمسة ورش تصليح مشابهة لمحلك وكيفية ترتيبها.

إليك المكان الذي تقوم فيه بإدراج خمسة ورش إصلاح مماثلة وتقييم كيفية مواءمتها مع ورشتك الخاصة. قم بتقييم منافسيك بدقة، ووصف الصناعة التي تعمل فيها، وقدم القليل من المعلومات عن المجموعة السكانية المستهدفة. الشيء الرائع الذي يمكنك فعله هو إدراج خمسة ورش تصليح مشابهة لمحلك وكيفية ترتيبها. أهداف: كيف ستعرف أن أعمال الإصلاح الخاصة بك ناجحة؟ لن تعرف ذلك إلا إذا قمت بإنشاء مقاييس محددة.

كيف ستعرف أن أعمال الإصلاح الخاصة بك ناجحة؟ لن تعرف ذلك إلا إذا قمت بإنشاء مقاييس محددة. السوق المستهدف: من هو عميلك المثالي؟ قم بإدراج جميع السمات التي يمكنك التفكير فيها والتي تشكل العملاء الذين تعتقد أنه يجب عليك استهدافهم. يُعرف هذا باسم أ الصورة الرمزية للعميل.

من هو عميلك المثالي؟ قم بإدراج جميع السمات التي يمكنك التفكير فيها والتي تشكل العملاء الذين تعتقد أنه يجب عليك استهدافهم. يُعرف هذا باسم أ الصورة الرمزية للعميل. التوقعات المالية : هنا يمكنك أخذ أهدافك وترجمتها إلى أرقام مدعومة ببيانات ثابتة.

: هنا يمكنك أخذ أهدافك وترجمتها إلى أرقام مدعومة ببيانات ثابتة. طلب التمويل: قم بتضمين طلبات التمويل الحالية والمستقبلية، حتى يعرف المستثمرون والمقرضون مقدار الديون التي من المحتمل أن تتحملها.

قم بتضمين طلبات التمويل الحالية والمستقبلية، حتى يعرف المستثمرون والمقرضون مقدار الديون التي من المحتمل أن تتحملها. المالية: هذا هو المكان الذي ستضع فيه توقعاتك المالية. عادة، سيرغبون في رؤية البيانات المالية السابقة، ولكن بما أنك بدأت هذه الشركة للتو، فمن المرجح أن تكون هذه الوثائق غير موجودة.

الخطوة 2: اجعل تجربة العالم الحقيقي جزءًا من تعليمك.

قد لا تكون الكلية الخيار الأفضل للأشخاص الذين يريدون أن يصبحوا رواد أعمال.

وذلك لأن رواد الأعمال يتعلمون بشكل أفضل من خلال القيام بالأشياء فعليًا. لكي تصبح صاحب عمل من الدرجة الأولى، اصقل مهاراتك من خلال إتقانها في العالم الحقيقي.

منذ ذلك اليوم المهم عندما قرر متابعة أحلامه الطموحة، حصل على تعليم عالمي المستوى دون الذهاب إلى الكلية بينما كان يجني الكثير من المال في هذه العملية.

الخطوة 3: احصل على بعض المعدات واللوازم.

إذا كنت تبدأ مشروعًا لإصلاح الهواتف المحمولة من الصفر، فستحتاج إلى بعض الأدوات. حاول ألا تضيع أموالك على الأشياء الرخيصة لأنها لن تؤدي إلا إلى الانهيار. يستخدم جو Hakko لجميع معدات اللحام الخاصة به. أما بالنسبة للأنواع الأخرى من الأدوات، فانظر ماذا يوصي متخصصو صناعة الإصلاح وشراء تلك.

مع تنمية أعمالك في مجال إصلاح الهواتف المحمولة ولديك المزيد من المال في البنك، ستتمكن من شراء أدوات أكثر روعة لإجراء إصلاحات أكثر روعة باستخدامها. قد تكلف قطعة من المعدات عدة مئات من الدولارات. ولكن إذا كان يسمح لك بإجراء إصلاحات للهواتف المحمولة لا يستطيع العديد من المنافسين القيام بها، فإنه يصبح استثمارًا ممتازًا.

الخطوة الرابعة: اكتساب المهارات اللازمة.

لا يتطلب بدء مشروع إصلاح الهواتف المحمولة الحصول على شهادة جامعية باهظة الثمن أو دورة تدريبية رسمية. بالتأكيد، يمكنك الذهاب إلى مدرسة لإصلاح الهواتف المحمولة أو إلى معهد تقني، لكن ليس عليك ذلك. وذلك لأن كل ما تحتاج لمعرفته حول إصلاح الأجهزة المحمولة يمكنك التعلم منه YouTube أشرطة فيديو.

هكذا بدأ العديد من أصحاب محلات إصلاح الهواتف المحمولة مغامرتهم في ريادة الأعمال. إنها طريقة سهلة للغاية للبدء!

إليك ما قاله جو عن المهارات:

إننا نقضي آلاف الساعات في تفكيك الأشياء وإعداد أدلة إصلاح داخلية لإصلاح الأجهزة الإلكترونية التي لا يرغب أحد في إصلاحها. بمرور الوقت، اكتسبنا خبرة في مجال الإلكترونيات العامة ومعظم الإلكترونيات تظل كما هي بعد أن تتخلص منها. من الشائع بالنسبة لنا شراء منتج جديد تمامًا وتدميره بالكامل. سيسمح لنا هذا بعد ذلك بأن نكون قادرين على استبدال أي أجزاء تفشل في تلك الوحدة في المستقبل. يتم تدريب المهارة مع مرور الوقت.

الخطوة 5: ابحث عن الموقع المناسب لك.

عندما تبدأ مشروعًا تجاريًا، يمكنك دائمًا تشغيل ورشة إصلاح الهواتف المحمولة الخاصة بك خارج منزلك. وهذا ما فعله جو. أجرى أول عملية جراحية له خارج غرفة نومه، ثم من مرآب والديه. إن الشيء الرائع في العمل من المنزل هو أنك لست مضطرًا إلى دفع سنت واحد للإيجار.

قد يأتي وقت ستحتاج فيه إلى ورشة إصلاح منفصلة عن مكان إقامتك. يمكن أن يحدث هذا إذا أصبحت أعمال إصلاح الهواتف المحمولة الخاصة بك أكبر من أن تتمكن من العمل خارج المرآب أو غرفة النوم الخاصة بك.

إذا كان لديك حركة مرور كبيرة لأعمال إصلاح الهواتف المحمولة الخاصة بك، فتأكد من العثور على مكان مناسب للعملاء للوصول إليه.

إذا كنت تمارس أعمال الطلب عبر البريد فقط كما يفعل جو، فلن يكون هذا عاملاً.

الخطوة 6: قم بتجميع فريق من النينجا المتفانين.

عندما تبدأ للتو في العمل في مجال إصلاح الهواتف المحمولة، فمن المحتمل أن تكون شركة مكونة من شخص واحد.

ومع ذلك، قد يأتي وقت تزدهر فيه الأعمال كثيرًا، بحيث يتعين عليك جلب موظفين إضافيين.

إذا كنت تريد أن ترتفع أعمال إصلاح الهواتف المحمولة الخاصة بك إلى أعلى مستويات النجاح، فقم بتكوين شراكات مع الأشخاص الذين لديهم شغف فريد لـ مهمة شركتك. هؤلاء هم الرجال (والبنات) الذين سيقومون بتنفيذ كل العمل. لذا، تأكد من أنك قدمت لهم كل ما يحتاجونه لتحقيق النجاح الباهر.

الموظفون الذين لديهم شغف كبير بالعمل هم أكثر أهمية بكثير من الموظفين الذين لديهم مهارات. وهنا جو مرة أخرى:

المهارات لا يهم حقا. المهم هو الموقف والسعة. إلى أي حد تستطيع الارتفاع؟ وما مدى قدرتك على العمل مع هذا الفريق؟

الخطوة 7: قم بتمويل عملك من أرباحك.

ما عليك سوى ميزانية ضئيلة لتمويل أعمال إصلاح الهواتف المحمولة لأنك تحتاج فقط إلى الحد الأدنى من المخزون والأدوات. إليكم جو مرة أخرى حول كيفية تمويل شركته الخاصة:

قمت بتمويله عن طريق بيع المنتجات والاستثمار مرة أخرى في عملي. بدأت بـ GameCube بقيمة 10 دولارات. بيعتها بمبلغ 35 دولارًا. استخدم مبلغ 35 دولارًا لشراء المزيد من المخزون وبيعه مقابل 200 دولار. أخذت 200 دولار واشتريت المزيد من الأشياء لبيعها وما إلى ذلك …

الخطوة الثامنة: إنشاء استراتيجية تسويقية فعالة.

قم بتجربة استراتيجيات تسويقية مختلفة لأعمال إصلاح الهواتف المحمولة الخاصة بك وتوصل إلى استراتيجية فعالة. في حالة جو، تطورت خطته بشكل مستمر على مر السنين. نهجه الحالي هو ترك العمل يتحدث عن نفسه. يفعل ذلك من خلال وجود مئات من YouTube أشرطة فيديو يوضح للناس كيف يمكنهم إصلاح هواتفهم المحمولة والأجهزة الأخرى.

لدى شركته الكثير من البرامج التعليمية حول كيفية إصلاح أجهزة iPhone والهواتف المحمولة الأخرى وأجهزة Xbox وسماعات الأذن اللاسلكية وغير ذلك الكثير. يمكن للمشاهدين شراء الأجزاء والأدوات التي يحتاجونها لإكمال الإصلاحات. لقد أدى هذا المسار العضوي إلى زيادة إيرادات الأعمال بشكل كبير.

إنشاء هوية العلامة التجارية.

تحتاج إلى إنشاء هوية العلامة التجارية لأعمال إصلاح الهواتف المحمولة الخاصة بك باستخدام شعار ملفت للنظر ووصف مقنع لما تقوم به. يعتقد العديد من أصحاب الأعمال أن التوصل إلى صورة للشركة يقتصر فقط على الشركات العملاقة مثل Walmart، Apple، وكوكا كولا.

هذا تفكير عفا عليه الزمن!

في هذه الأيام، حتى الشركات الصغيرة يمكنها الاستفادة من الإبداع الوعي بالعلامة التجارية قوية للغاية، فهي تجعل العملاء يجلسون وينتبهون. من خلال توعية العميل بالقيمة التي سيستمدها من خدمتك، ستمنح الوعي بعلامتك التجارية “جاذبية” إضافية.

يستخدم جو ببراعة له موقع إلكتروني لبناء الوعي بالعلامة التجارية. على سبيل المثال، إنه أنيق بصريًا، مع لونين فقط يوفران بساطة جذابة تجذب الناس دون أن تطغى عليهم.

قصته “حول” شعبية وروح الدعابة. أحب هذه الكلمات من صفحته “حول”:

هذا النوع من اللغة يضفي وجهًا إنسانيًا على عمله. كبشر، لدينا رغبة شديدة في التعامل مع إخواننا من البشر، وليس مع الشركات التي تبدو خالية من المشاعر وروبوتية.

الخطوة 9: ابدأ منظمًا وابق على هذا النحو.

بالنسبة لجو، البدء بتنظيم والبقاء على هذا النحو هو الطريقة الوحيدة لتشغيل ورشة الإصلاح بمستويات مثالية من الكفاءة.

في متجر جو، كل شيء منظم إلى الدرجة التاسعة. هناك رموز QR في كل مكان تنظر إليه، حتى على صناديق القمامة! إذا كنت تريد معرفة الطريقة الأكثر فعالية للقيام بشيء ما في أعمال جو، فكل ما عليك فعله هو مسح الرمز ضوئيًا.

وبعد ذلك، سيظهر لك مقطع فيديو يوضح لك أفضل طريقة للقيام بهذه المهمة!

وضع جو شيئًا يسمى “بطاقة كانبان” في كل صندوق من الأجزاء. “كانبان” تعني “لافتة” أو “لوحة إعلانية” باللغة اليابانية. يقوم جو وموظفوه بوضع بطاقات كانبان هذه بالضبط في النقطة الموجودة في المربع عندما يلزم إعادة ترتيب المزيد من المخزون. يقوم أحد الموظفين بمسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على البطاقة، ويتلقى البائع الطلب، وهناك المزيد من المخزون في طريقه.

باستخدام نظام مثل هذا في أعمال إصلاح الهواتف المحمولة الخاصة بك، لن ينفد مخزونك أبدًا. عدم نفاد المخزون أبدًا يعني أنه سيكون لديك دائمًا إمدادات ثابتة من قطع غيار إصلاح الهواتف المحمولة للتأكد من تلبية طلبات العملاء.

الخطوة 10: تعلم التفويض.

كان أحد أهم التحديات التي واجهها جو في مسيرته المهنية هو تعلم كيفية التفويض. كان من الصعب عليه أن يدرك أنه لا يستطيع أن يفعل كل شيء بنفسه، وأنه يحتاج إلى فريق من النينجا المتفانين الذين يمكن أن يثق بهم لمساعدته في تنفيذ مهمته.

إذا كنت تريد أن تنجح أعمال إصلاح الهواتف المحمولة الخاصة بك، فسيتعين عليك أيضًا أن تتعلم كيفية التفويض. عندما ينمو عملك إلى النقطة التي يكون لديك فيها فريق كامل من الموظفين، فإنك تهيئ نفسك للفشل إذا واصلت القيام بالمهام التي يمكن للآخرين التعامل معها بشكل أفضل.

لذا، ثق بفريقك لمساعدتك في تنفيذ مهمتك.

الخطوة 11: امتلك فلسفة توجيهية تتخلل كل جانب من جوانب أعمال الإصلاح الخاصة بك.

التعرف على الطريقة التي يستخدم بها بول أكر فلسفة هزيلة كانت تجربة غيرت حياة جو. يخلق اللين الكفاءة مع التخلص من الهدر. أخذ بول مفهومًا تمارسه العديد من الشركات الكبرى في العالم وجعل من السهل على الرجل العادي في الشارع أن يفهمه.

يستخدم جو فلسفة Lean لمحاولة الحصول على تحسينات لمدة عشر ثوانٍ كل يوم. لديه لافتة في ورشة إصلاح الهواتف المحمولة الخاصة به مكتوب عليها بشكل جميل كل شيء:

الأشياء الصغيرة هي الأشياء الكبيرة.

يجب على الأشخاص الذين يرغبون في العمل لدى جو أن يستمعوا أولاً إلى كتاب بول، وهو مجاني YouTube. يؤدي هذا إلى التخلص من أولئك الذين لديهم شغف شديد لتحسين أنفسهم ممن ليس لديهم ذلك. إذا عاد الموظف المحتمل بعد أربع ساعات (وهي مدة الكتاب)، وهو متحمس جدًا للعمل في شركة الإصلاح الخاصة به، فإن جو يعرف أن هذا الشخص مناسب تمامًا.

وذلك لأن جو يعلم أن هذا الشخص يمتلك الطاقة والدافع الذي سيجعل منه رصيدًا لا غنى عنه!

الخطوة 12: فهم السوق الذي تخدمه.

يعتبر جو أن هذا أحد أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها لإنجاح عملك.

ويقول إنه إذا ركزت أكثر على ما يريده العملاء، وبدرجة أقل على ما تريده، سيكون لديك عمل مربح لإصلاح الهواتف المحمولة. أنت بحاجه إلى فهم المستهلك– ما الذي هم على استعداد لدفع ثمنه، وما هو المبلغ الذي هم على استعداد لدفعه مقابل ذلك. بمجرد تحديد هذا الرقم، سيكون من الأسهل بكثير معرفة القيمة التي تمتلكها في السوق. وهذا سيجعلك أكثر ثقة بشأن جهودك التسويقية.

هذه هي الطريقة التي يقولها جو:

يخبرك العملاء أنهم يريدون. إذا كنت سيئًا، فلن يشتروا أشياء منك، فالأمر بسيط جدًا. لذا، فأنت تحاول فقط تقديم قيمة لعملائك بدلاً من تقديم قيمة لنفسك.

الخطوة 13: كن دائمًا متقدمًا بخطوة واحدة عن المنافسة.

باعتبارك مالك شركة لإصلاح الهواتف المحمولة، عليك أن تبحث دائمًا عن طرق للتغلب على منافسيك.

إليك ما يقوله جو عن ذلك:

أعتقد أنه يمكن نسخ أي شيء. لا توجد شركة واحدة لديها شيء أفضل بمليون مرة من المنافسة. ومع ذلك، فإن أهم ما لدينا هو حقيقة أننا نهتم. لدينا فريق رائع مهووس بالتحسن. نحن راضون ولكننا غير راضين أبدًا عن نتائجنا. هذا النوع من العناد يخلق بيئة من الدقة.

على مدى السنوات الثلاث الماضية، كانت شركته لإصلاح الهواتف المحمولة تعمل بشكل محموم على برنامج يرسل تلقائيًا ملصق شحن إلى العميل. ويمكن للعميل بعد ذلك إرسال السلعة الخاصة به إلى مركز الإصلاح مجانًا من أي مكان في الولايات المتحدة. وهذا يوفر للعميل حلاً شاملاً، وهو يحب ذلك.

وقد سمح ذلك لمركز البريد الخاص بهم بزيادة إيراداته خمسين مرة عما كانت عليه من قبل.

على الرغم من أن هذا البرنامج قد زاد بشكل كبير من كفاءة تشغيله، إلا أنه يمكن تكرار هذا النظام من قبل العديد من شركات الإصلاح الأخرى. ومع ذلك، فإن شركة إصلاح الهواتف المحمولة التابعة لشركة Joe هي الرائدة في مجال جعل تجربة العملاء سهلة وممتعة قدر الإمكان.

الخطوة 14: قم بإنشاء المزيد من مصادر الدخل عن طريق إضافة المزيد من الخدمات إلى الخدمات الموجودة لديك.

قد تجد نفسك تصل إلى الحد الأقصى للربح إذا كانت خدمة إصلاح الهواتف المحمولة حتى تعمل بشكل جيد هي الخدمة الوحيدة التي تقدمها. إذا حدث ذلك، فكر في التوسع في إصلاح الهواتف المحمولة وتقديم أشياء أخرى لعملائك. على سبيل المثال، يمكنك أن تكون مثل جو، الذي يقوم، بالإضافة إلى إصلاح الهواتف المحمولة، بإصلاح أجهزة Fitbits ومكبرات الصوت وسماعات الرأس وأجهزة iPad والمزيد.

الخطوة 15: تعلم من مرشديك.

كان جو يتطلع دائمًا إلى والده، الذي كان لديه عمل جانبي في تركيب أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) عندما كان جو قد بدأ للتو رحلته في مجال ريادة الأعمال. عندما بلغ والده 55 عامًا، قرر أنه انتهى من وظيفته المعتادة. ثم جعل فريقه يسرع في عمله بدوام كامل

استلهم جو من هذا وقرر أن يفعل الشيء نفسه. أظهر العمل الجاد الذي قام به والد جو وتصميمه له مدى المكافأة المذهلة التي يمكن أن تحققها هذه السمات في العمل.

على مستوى أكثر استراتيجية، كان بول أكيرز بمثابة مساعدة هائلة لجو. أدى التصنيع الخالي من الهدر إلى إحداث تحول قوي في أعمال جو لإصلاح الهواتف المحمولة. يعلم جو أن التحسينات الإضافية تؤدي إلى نجاح دائم، وقد استفادت شركة جو كثيرًا نتيجة لذلك. نحن نوصي بشدة بمشاهدته الجزء 1 و الجزء 2 مقابلتنا مع جو حول موضوع التصنيع الخالي من الهدر. إليك معاينة له أدناه:

الخطوة 16: كن مثابراً.

أول شيء عليك القيام به هو عند بدء عمل تجاري هو العمل على عقليتك بحيث تصبح مثل الروبوت T-1000 من Terminator 2. كان هذا هو النموذج الأولي لـ Terminator الذي أرسلته Skynet وهو مصنوع من شيء ما يُطلق عليه “السبائك المتعددة المحاكية”.

هذه الوحشية الهائلة من المعدن السائل طاردت أرنولد بلا هوادة على الرغم من وجود العديد من العقبات التي ألقيت عليه. وحتى عندما قام السيد شوارزنيجر بتفجير الكيان إلى تريليون جسيم نانوي باستخدام بندقيته الموثوقة وينشستر عيار 12 عام 1887، كان المغير الميكانيكي دائمًا ما يتمكن من إعادة تجميع نفسه مرة أخرى. هذا هو نوع القرار الذي ستحتاج إلى اتخاذه إذا كنت تريد أن تحقق أعمال إصلاح الهواتف المحمولة الخاصة بك نجاحًا ساحقًا.

وإليك كيف يقول جو:

كن صبوراً. كن حازما. إذا كنت تؤمن بالمهمة ولم يتم إنجازها في يوم واحد، فلا تقلق بشأن ذلك. ما عليك سوى مواصلة العمل على الرصيف، وفي النهاية، مع الفريق المناسب والعمليات المناسبة، ستصل إلى المكان الذي اخترته.

ما هو الجانب السلبي لأعمال إصلاح الهواتف المحمولة؟

قيود الطرف الثالث: لن تسمح العديد من العلامات التجارية للهواتف المحمولة لشركة خارجية بإصلاح أغراضها. لكن، Apple يسمح لمحلات الإصلاح المستقلة بإصلاح أجهزة iPhone الخارجة عن الضمان إذا كان لديها Apple- فني معتمد على الموظفين. المشكلة الوحيدة هي أن الهواتف الجديدة محظورة، وأن الشهادات باهظة الثمن.

لن تسمح العديد من العلامات التجارية للهواتف المحمولة لشركة خارجية بإصلاح أغراضها. لكن، Apple يسمح لمحلات الإصلاح المستقلة بإصلاح أجهزة iPhone الخارجة عن الضمان إذا كان لديها Apple- فني معتمد على الموظفين. المشكلة الوحيدة هي أن الهواتف الجديدة محظورة، وأن الشهادات باهظة الثمن. مشاكل الموقع : إذا كنت تعمل من المنزل، فسيكون هناك الكثير من عوامل التشتيت، لذلك لن تنجز الكثير من المهام كما تفعل في المكتب. من ناحية أخرى، إذا كنت تعمل من خلال واجهة متجر مخصصة، فسوف تتحمل تكاليف القرض العقاري أو نفقات الإيجار.

: إذا كنت تعمل من المنزل، فسيكون هناك الكثير من عوامل التشتيت، لذلك لن تنجز الكثير من المهام كما تفعل في المكتب. من ناحية أخرى، إذا كنت تعمل من خلال واجهة متجر مخصصة، فسوف تتحمل تكاليف القرض العقاري أو نفقات الإيجار. نفقات التسويق: إذا لم تكن حذراً، تكاليف التسويق يمكن أن تضيف بسرعة. يمكن أن تكون إعلانات اللوحات الإعلانية والراديو والرسائل البريدية الجماعية وGoogle AdWords باهظة الثمن. إذا كنت مبدعًا، فيمكنك تسويق أعمال إصلاح الهواتف المحمولة الخاصة بك بشكل فعال باستخدام القليل من المال – ويمكنك حتى البدء بميزانية صغيرة.

إذا لم تكن حذراً، تكاليف التسويق يمكن أن تضيف بسرعة. يمكن أن تكون إعلانات اللوحات الإعلانية والراديو والرسائل البريدية الجماعية وGoogle AdWords باهظة الثمن. إذا كنت مبدعًا، فيمكنك تسويق أعمال إصلاح الهواتف المحمولة الخاصة بك بشكل فعال باستخدام القليل من المال – ويمكنك حتى البدء بميزانية صغيرة. تكلفة المعدات: عندما تبدأ للتو في إصلاح الهواتف المحمولة، سيتعين عليك شراء بعض المعدات الأساسية. في حين أن بعض الأشياء رخيصة الثمن، إلا أن أشياء أخرى يمكن أن تكون باهظة الثمن.

ما هو المبلغ الذي تحققه شركة إصلاح الهواتف المحمولة؟

يعتمد المبلغ الذي تجنيه على عدد إصلاحات الهواتف المحمولة التي يمكنك إجراؤها ومدى جودة أعمالك الموردين يكون. ومع ذلك، فإن العديد من شركات إصلاح الهواتف المحمولة لديها هوامش ربح ضخمة.

عندما تبدأ مشروعًا لإصلاح الهواتف المحمولة، قد ترى معدل ربح يتراوح بين 80 و100%! إذا كنت تتقاضى ما متوسطه 75 دولارًا أمريكيًا لكل عملية إصلاح وتجري 15 عملية إصلاح كل أسبوع، فسيبلغ إجمالي أرباحك الأسبوعية 1125 دولارًا أمريكيًا. مع هامش 80%، سيكون ربحك الأسبوعي 900 دولار.

ليس برث للغاية!

هناك أيضًا ملحقات للهواتف المحمولة للبيع، مما سيزيد من أرباحك النهائية بشكل أكبر. بالطبع، إذا كنت طموحًا مثل جو، فيمكنك توسيع نطاق عملك إلى مستويات عالية. إذن، ليس هناك حدود للمبلغ الذي يمكنك تحقيقه!

هل إصلاح الهاتف المحمول عمل جيد؟

بدأ جو العمل لأنه يحب مساعدة الناس. وهنا ما لديه ليقوله عن ذلك:

لدينا قيمة أساسية واحدة، وهي الحب. الحب هو الجزء الأكثر أهمية في عملنا. إنه حب أعضاء فريقنا، وحب عملائنا، وحب المنتج الذي نبيعه.

إذا كنت تقدم لعملائك خدمة لا تشوبها شائبة، وقمت بتجميع فريق من الموظفين الذين يهتمون بشدة بمهمة شركتك، ووضعت إجراءات جيدة، فمن المحتمل أن تكون أعمال الإصلاح الخاصة بك ناجحة.

ابدأ الآن في أعمال إصلاح الهواتف المحمولة الخاصة بك، ويمكنك أيضًا التوسع إلى مستويات لا يمكن تصورها!