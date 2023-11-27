ستساعدك المقالة التالية: كيفية بناء سمعة أفضل للعلامة التجارية

السمعة الجيدة للعلامة التجارية ستجعلك أكثر ثقة، وأكثر إحالة وأكثر ربحية – والسمعة السيئة ستفعل العكس. إذن، ماذا يحدث عندما تقوم بتقييم سمعة علامتك التجارية وتقرر أنها قد تتطلب القليل من العمل؟ الخطوة الأولى هي عدم الذعر – هناك حلول تساعدك على سد الفجوة بين مكانك والمكان الذي تريد أن تكون فيه، بدءًا من تحسين التواصل مع العملاء إلى الاستفادة من الأدلة الاجتماعية لصالحك. لقد وضعنا أدناه أهم استراتيجياتنا لبناء سمعة علامتك التجارية.

حافظ على قنوات اتصال واضحة

لا أحد يريد القتال للعثور على خط خدمة العملاء الخاص بك فقط لبدء عملية إرجاع بسيطة أو الحصول على مساعدة لحل مشكلة ما. العملاء الذين لديهم شكاوى والذين لا يستطيعون العثور على معلومات الاتصال الخاصة بك سوف يزدادون غضبًا. وبالمثل، فإن منشئ المحتوى الذي يحب منتجاتك أو خدماتك ويريد حقًا التعاون قد يستسلم عندما يواجه حواجز التواصل.

أحد الجوانب التي يتم التغاضي عنها كثيرًا لبناء سمعة أفضل للعلامة التجارية هو الحفاظ على قنوات اتصال واضحة وسهلة الاستخدام. إن معرفة أن لديهم طريقة للاتصال بك إذا كانوا بحاجة إلى المساعدة يمكن أن يطمئن المستهلكين بأن علامتك التجارية موثوقة وتهتم بشدة بتجربتهم.

إذا وجدك المستهلكون ودودًا وسهل التواصل معك، فسوف يمنحك المزيد من الثقة في علامتك التجارية، مما يؤدي بدوره إلى بناء سمعة علامتك التجارية.

استمع إلى ملاحظات العملاء

يعد الاستماع إلى عملائك جزءًا مهمًا من تحسين سمعة علامتك التجارية. الآن بعد أن تأكدت من أن جميع قنوات الاتصال الخاصة بك واضحة ويمكن الوصول إليها، فقد حان الوقت لمراقبتها فعليًا والرد على التعليقات.

هذه النصيحة ذات شقين: من ناحية، يعد تلقي تعليقات العملاء طريقة ممتازة لمراقبة سمعة علامتك التجارية التي تواجه الجمهور. يجب أن تكون قادرًا على الحصول على فكرة واضحة عن شعور المستهلكين تجاه علامتك التجارية بناءً على الاتصالات والتعليقات والمراجعات التي تتلقاها. من المحتمل أن الطريقة التي يتحدثون بها عن علامتك التجارية معك هي الطريقة التي سيتحدثون بها عن علامتك التجارية للآخرين.

قم بمراقبة هذه المساحات باستمرار حتى تتمكن دائمًا من اكتشاف أي مجالات تحتاج إلى تحسين، سواء كانت تعليقات حول المنتج أو مشكلات التغليف أو شكاوى الشحن والمزيد.

ثانيًا، ستحتاج إلى الرد بشكل مناسب على التعليقات التي تتلقاها، خاصة عندما تكون سلبية. سواء كان تعليقًا سلبيًا متبقيًا على آخر ما لديك Instagram منشورًا أو رسالة بريد إلكتروني معنية تتساءل فيها عن مكان حزمتهم، فإن التعامل مع مشكلات العملاء بلطف يُظهر لعملائك أنك تستمع إليهم وأنك مستعد وراغب في القيام بكل ما يلزم لتحسين تجربتهم.

تنطبق هذه النصيحة على التعليقات الإيجابية أيضًا! إذا كان عملاؤك يعلقون على منشوراتك حول مدى حبهم لخط إنتاج معين، فضع ذلك في الاعتبار بشدة قبل أن تقرر التوقف عنه. حتى مجرد الرد على التعليقات أو رسائل البريد الإلكتروني المجانية بقول سريع “شكرًا جزيلاً لك!” يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في إظهار مدى تقديرك وتقديرك لعملائك.

مارس عظتك

يعد هذا أمرًا واضحًا ومباشرًا – كن صريحًا وصادقًا مع المستهلكين بشأن قيم علامتك التجارية. سيعرف المستهلكون ما إذا كنت تقوم بتقليص أي قيمة من حيث القيمة. على سبيل المثال، إذا كانت علامتك التجارية تدعي أنها صديقة للبيئة ولكن منتجاتك يتم شحنها مغلفة بسبع طبقات من البلاستيك، فقد تتعرض سمعة علامتك التجارية لضربة قوية بسبب ذلك.

خلاصة القول، تأكد من أن مطالباتك مدعومة بإجراءات علامتك التجارية.

وبالمثل، تحدث عن أي أشياء حسنة السمعة تقوم بها وتتوافق مع مهمتك ورؤيتك. إن إظهار هذه القيم والإجراءات يمكن أن يساعد في تعزيز سمعتك.

ربما يبدو هذا بمثابة وجود صفحة ويب مخصصة تشرح جهودك البيئية، بالإضافة إلى التحدث عنها بصوت عالٍ على وسائل التواصل الاجتماعي. أو قد يبدو الأمر وكأنه يدعم قضايا خيرية محددة ترتبط بمنتجاتك أو قصة علامتك التجارية. إذا كانت علامتك التجارية تفعل شيئًا رائعًا، فتحدث عنها!

احصل على دفعة من المستهلكين

في حين أن الاستراتيجيات المذكورة أعلاه تضع إدارة السمعة في أيدي العلامات التجارية نفسها، فمن المهم أيضًا مراعاة مدى اعتماد العلامات التجارية بشكل كبير على المستهلكين لتشكيل سمعتهم. يمكن أن تفشل العلامات التجارية أو تزدهر في محكمة الرأي العام (أو عبر الإنترنت هذه الأيام). عندما يتمتع المستهلكون بتجارب جيدة مع علامتك التجارية، فمن المهم تسليط الضوء عليها وجمع أكبر عدد ممكن منها، خاصة عندما تعتبر أن المستهلكين أكثر ثقة من العلامات التجارية.

ستساعدك الاستراتيجيات أدناه على القيام بذلك.

جمع التعليقات

تعتبر مراجعات المنتجات مهمة للغاية بالنسبة للمستهلكين 85% منهم يقرأون ما يصل إلى 10 مراجعات قبل اتخاذ قرار بشأن مصداقية الشركة. من غير المرجح أن تؤدي العلامة التجارية أو المنتج الذي يفتقر إلى المراجعات إلى العديد من المبيعات، ولكن كيف يمكنك إقناع المستهلكين بترك المراجعات في المقام الأول؟

تحفز العديد من العلامات التجارية التقييمات بطرق مختلفة. إذا كان لديك نظام ولاء قائم على النقاط، فقدم بعض النقاط الإضافية لمراجعة المشتريات السابقة. يمكنك أيضًا إعداد حملة تسويق مؤثرة تستبدل المنتجات المجانية بمراجعات صادقة.

نصيحة محترف: إذا كنت تبيع منتجاتك لدى بائع تجزئة آخر عبر الإنترنت، فقم بتضمين مراجعات من هذا الموقع في موقعك الخاص لجعل هذه الشهادات تؤدي مهمة مزدوجة.

جمع المحتوى الذي ينشئه المستخدم

للحصول على سمعة علامتك التجارية على أرض الواقع، ابدأ في جمع المحتوى الذي ينشئه المستخدمون. يمكن أن تساعد رؤية أشخاص آخرين يستخدمون منتجك ويستمتعون به في تشكيل الطريقة التي يُنظر بها إلى علامتك التجارية. يعود هذا إلى ظاهرة تُعرف بالدليل الاجتماعي، والتي يمكن أن تؤثر أيضًا على سلوك الشراء.

هناك عدد من الطرق لبدء حملة ينشئها المستخدمون، بدءًا من مطالبة العملاء بإرسال صور في رسائل البريد الإلكتروني بعد الشراء وحتى الشراكة مع منشئي المحتوى. قد يكون الحل على المدى الطويل هو بدء برنامج سفير حتى تتمكن من الاحتفاظ بالمبدعين المفضلين لديك على المدى الطويل، أو بدء حملة زرع المنتجات لجمع المحتوى الذي ينشئه المستخدمون من مجموعة متنوعة من المصادر.

يمكنك أيضًا اتباع نهج Aerie وتحفيز استخدام الهاشتاج – حيث ينشر العملاء صورًا غير منقحة تحت #ايريريال العلامة لديها فرصة للظهور من قبل بائع التجزئة الرئيسي.

وفي عام 2021، خطوا خطوة إلى الأمام و تبرعت بدولار واحد مقابل كل صورة منشورة إلى الجمعية الوطنية لاضطرابات الأكل، بما يصل إلى 100 ألف دولار.

توفر حملات المحتوى الذي ينشئه المستخدمون فرصة فريدة للتواصل مع قيم المستهلكين واهتماماتهم مع الحصول على شيء ذي قيمة في المقابل – مجموعة محتوى ينشئه المستخدمون بشكل جيد. فقط تأكد من حصولك على جميع الأذونات القانونية اللازمة لاستخدام هذا المحتوى!

أعد توظيف المحتوى الذي ينشئه المستخدمون – نعم، في كل مكان

الآن بعد أن أصبح لديك مكتبة المحتوى التي أنشأها المستخدمون، فقد حان الوقت لتشغيلها! تتمثل الخطوة الأولى بشكل عام في نشر هذه الصور في ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية الخاصة بك. نظرًا لأن فريق التسويق الخاص بك لن يضطر إلى إنشاء قدر كبير من المحتوى، فسوف توفر الوقت والمال والجهد من هذه القفزة.

في الواقع، يفضل المستهلكون رؤية المحتوى الذي ينشئه المستخدمون بدلاً من العناصر المرئية التي تم إنشاؤها بواسطة العلامة التجارية على أي حال، لذلك ستمنح الأشخاص ما يريدون في هذه العملية!

ومع ذلك، لا تتوقف عند هذا الحد، حيث يكون المحتوى الذي ينشئه المستخدمون في أكثر حالاته فعالية عندما يتم نشره عبر مسار التسويق بأكمله. أنت تريد أن يتم تذكير المستهلكين بهذا الدليل الاجتماعي في كل خطوة في رحلة المشتري إن أمكن، لذا قم بإضافته إلى الصفحة الرئيسية لموقع الويب الخاص بك، إلى صفحات منتجات معينة، واستخدمه في التسويق عبر البريد الإلكتروني، وحتى قم بإعادة توظيفه كإعلان مدفوع لتحقيق أقصى استفادة فعاليتها.

تجدر الإشارة إلى أن الحصول على إذن منشئ المحتوى لإعادة توظيف المحتوى الموجود على جهازك Instagram إن الصفحة مقابل الإعلان المدفوع هما شيئان مختلفان تمامًا وقد يأتيان بمعدلات وشروط مختلفة، لذا تأكد من إيصال نواياك مقدمًا أو اطلب أذونات إضافية لاحقًا إذا قررت إعادة استخدام محتواها بطريقة لم تكن كذلك. تمت مناقشتها في البداية.

تتضمن العديد من الاستراتيجيات لبناء سمعة علامتك التجارية منشئي المحتوى، ولكن في بعض الأحيان تخجل العلامات التجارية من هذه الشراكات بسبب الوقت والجهد المبذولين. تم تأسيس Statusphere لحل هذه المشكلة: نحن نتواصل مع شبكتنا الموثوقة والمدققة من المبدعين للنشر حول منتجك، ونتعامل مع جميع الخدمات اللوجستية نيابةً عنك، بدءًا من الاستهداف وحتى الشحن وحتى تسجيل النتائج. هل أنت مستعد للتخلص من حملات منشئي المحتوى؟ الدردشة مع لدينا خبراء التسويق من المستهلك إلى المستهلك اليوم ودعنا نساعدك على بناء سمعة أفضل لعلامتك التجارية.