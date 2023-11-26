ستساعدك المقالة التالية: كيفية بناء موقع على شبكة الإنترنت في عام 2023

يعد موقع الويب طريقة رائعة لأي عمل تجاري لجذب عملاء جدد، ولكن قد يكون من الصعب معرفة من أين تبدأ. لحسن الحظ، أصبح تعلم كيفية إنشاء موقع ويب في عام 2023 أسهل بكثير الآن من أي وقت مضى، لدرجة أنك لا تحتاج حتى إلى أي معرفة تقنية بالبرمجة لإنشاء موقع.

طالما أنك ماهر في الميزات الأساسية، مثل وظيفة السحب والإفلات، يمكنك بسهولة إنشاء موقع ويب وتشغيله في غضون ساعات قليلة.

سواء كنت ترغب في إنشاء مدونة، أو متجر للتجارة الإلكترونية، أو موقع ويب خاص بالمحفظة، أو أي نوع آخر من المواقع، لم يكن القيام بذلك أسهل من أي وقت مضى. إذا كنت مهتمًا ببناء موقع، فإليك الدليل الشامل الذي يمكنك اتباعه.

ما هو موضوع موقع الويب الخاص بك؟

قبل أن نبدأ في إنشاء الموقع، هناك بعض الأشياء المهمة التي تحتاج إلى التركيز عليها. أولاً، عليك أن تقرر ما هو موضوع موقع الويب الخاص بك. سيؤثر هذا على المكونات الإضافية التي تختارها، وتصميم موقع الويب الخاص بك، والهيكل العام.

على سبيل المثال، إذا كنت تبدأ موقعًا إلكترونيًا لمحفظة أعمالك، فستحتاج إلى اختيار سمة تتيح لك عرض الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بك. من ناحية أخرى، يجب على مواقع التدوين اختيار موضوع يحتوي على ميزات محتوى مثل المقتطفات والتعليقات والكتل ذات الصلة وما إلى ذلك. من المهم أيضًا أن تقوم ببعض البحث أولاً. تحقق من مواقع المنافسين في مجال تخصصك، حيث سيساعد ذلك في وضع الأساس لبعض الإلهام في التصميم.

اختر شركة استضافة

خطوة أخرى مهمة هي اختيار شركة استضافة موثوقة. في الأساس، سوف تقوم بتأجير مساحة الخادم من شركة استضافة. سيتم تخزين جميع ملفات ومجلدات موقع الويب الخاص بك على هذا الخادم.

إذا كنت تريد حقًا الدخول في أرخص النطاق، فابدأ بالاستضافة المشتركة. الأسعار رخيصة بشكل لا يصدق، وعادةً ما تتراوح بين 3 إلى 4 دولارات شهريًا. ومع ذلك، يمكن أن يصبح بطيئًا بعد حركة المرور المعتدلة نظرًا لأن موارد الخادم تتم مشاركتها بشكل عام مع مواقع الويب الأخرى.

إذا كنت ستقوم بإنشاء موقع أكثر كثافة في استخدام الموارد، فقد يكون من الحكمة أن تختار استضافة مخصصة أو مُدارة مثل سيرفبولت. وبدلاً من ذلك، إذا كنت منفتحًا على الإدارة الذاتية للخادم، فيمكنك اختيار استخدام خدمات الاستضافة السحابية مثل DigitalOcean أو Linode أو AWS المقترنة بمنصة سهلة الاستخدام مثل RunCloud.

استضافة مخصصة أو مُدارة – وجود مضيف موقع ويب وإدارة الجوانب الفنية لموقعك نيابةً عنك ولكن بسعر ممتاز

الاستضافة السحابية – الدفع مقابل خادم سحابي حيث يمكنك تحميل موقع الويب الخاص بك وإدارته بنفسك

إذا كنت لا تزال غير متأكد وتريد فقط تجربة الاستضافة المشتركة، فقد ترغب في التحقق من HostGator أو Hostinger أو NameCheap أو BlueHost.

شراء اسم المجال ذي الصلة

الآن بعد أن عرفت موضوع موقع الويب الخاص بك، فإن الخطوة التالية هي شراء اسم نطاق ذي صلة (يُعرف أيضًا بعنوان URL الخاص بموقع الويب). من الناحية المثالية، ستحتاج إلى أن يعكس اسم النطاق طبيعة الموقع.

ومع ذلك، لأغراض العلامة التجارية، إذا كنت تبدأ موقعًا إلكترونيًا لمتجرك الفعلي، فحاول الحصول على اسم النطاق نفسه كاسم نشاطك التجاري. إذا لم يكن الأمر كذلك، فابحث عن خيار مماثل، ربما باستخدام نطاق TLD مختلف (.com أو .net).

ضع في اعتبارك أن بعض النطاقات قد تكون أكثر تكلفة. تُعرف هذه بالنطاقات ذات المستوى المتميز ويتم شراؤها بشكل عام من قبل المستثمرين الذين يعتزمون بيعها بربح.

ليس عليك أن تكون محددًا بشأن شراء نطاق ‎.com، لأن ذلك لا علاقة له بمدى نجاح موقع الويب الخاص بك.

ابحث عن اسم النطاق ذي الصلة الذي يتناسب مع مجال تخصصك، حتى تتمكن من تطويره في النهاية. يمكنك شراء اسم المجال من أي مسجل المجال. تشمل الخيارات الشائعة ما يلي:

Domain.com

GoDaddy.com

NameCheap.com

اختر نظام إدارة المحتوى الخاص بك

الآن بعد أن أصبح لديك اسم نطاق واستضافة، فإن الخطوة التالية هي تثبيت نظام إدارة المحتوى أو CMS. أنظمة إدارة المحتوى (CMS) مثل WordPress وDrupal وJoomla هي تطبيقات ويب تدعم إنشاء المحتوى الرقمي وتعديله. بعبارات أبسط، فهي تمنح مالكي مواقع الويب القدرة على إنشاء مواقع ويب دون معرفة HTML أو لغات البرمجة الأخرى.

WordPress هو نظام إدارة محتوى مفتوح المصدر مكتوب بلغة PHP مما يعني أنه مجاني للاستخدام والتعديل. إنه حاليًا نظام إدارة المحتوى الأكثر شيوعًا مع أكثر من 60٪ من حصة السوق. دروبال هو أيضًا مفتوح المصدر والثاني من حيث الشعبية بحوالي 20٪ من حصة السوق. Joomla مغلقة المصدر ولكنها تمتلك حصة سوقية أكبر من Drupal بحوالي 10% من السوق.

إذا كنت لا تعرف الكثير عن أنظمة إدارة المحتوى وتحتاج فقط إلى خيار بسيط، فانتقل إلى WordPress.

إنه الخيار الأكثر شيوعًا وهو مجاني. ولأغراض هذه المقالة، سنركز على إنشاء موقع ويب باستخدام WordPress فقط.

نمط موقع الويب الخاص بك

يعد اكتشاف نمط موقع الويب الخاص بك أمرًا ضروريًا لبناء علامتك التجارية لأن أسلوبك يمكن التعرف عليه بشكل كبير.

يمكن أن تكون هذه العملية بسيطة للغاية أو معقدة للغاية وتعتمد فقط على مواردك، ولكن أيضًا على احتياجاتك. لذلك، إليك طريقتان نوصي بهما عندما يتعلق الأمر بتصميم موقع الويب الخاص بك.

اختر سمة مميزة وصمم موقع الويب بنفسك

إذا كنت تستخدم WordPress كنظام لإدارة المحتوى الخاص بك، فهناك مجموعة متنوعة من السمات المختلفة التي يمكنك الاختيار من بينها. فكر في الموضوع كمجموعة من الملفات التي ستغير مظهر موقع الويب الخاص بك.

يمكن أن تكون القوالب مدفوعة ومجانية، ولكن نظرًا لأنك تركز على جلب القيمة إلى موقع الويب الخاص بك وعلامتك التجارية، فإننا نوصي بالتأكيد باستخدام قالب مميز (مدفوع). والسبب في ذلك هو أن السمات المميزة تمنحك مجموعة متنوعة من الميزات وعشرات الطرق لتصميم موقع الويب الخاص بك وفقًا لرؤيتك واحتياجاتك.

يمكنك مشاهدة المعاينات واختيار سمة مباشرةً من لوحة تحكم WordPress الخاصة بك، أو يمكنك أيضًا العثور على سمة من أسواق خارجية، مثل Envato Market، وTheme Forest، وElegant Themes، وما إلى ذلك.

زوجان من المواضيع التي نوصي بها:

توليد الصحافة – إذا كنت تبحث عن السرعة

ديفي – إذا كنت تبحث عن تصميم جميل

فائقة – إذا كنت تبحث عن المرونة

ضع في اعتبارك أنه على الرغم من أن هذه السمات ستساعدك على تصميم موقع الويب الخاص بك بشكل كبير، فقد تجد نفسك في حاجة إلى بعض التخصيص المتقدم، مما يعني أنك قد تحتاج (على الأقل إلى المعرفة الأساسية) بـ HTML وCSS وJavaScript. لحسن الحظ، فإن معظم المواضيع المتميزة لديها سياسة استرداد الأموال، لذلك لا يوجد الكثير من المخاطر.

كما أن التصميم الرائع يستغرق وقتًا، وإذا لم تكن على دراية بالعملية بأكملها، فننصحك بالانتقال إلى الخيار الآخر.

استعِن بوكالة تصميم احترافية

إذا كانت مواردك تسمح بذلك، فإن التعاقد مع وكالة تصميم يعد دائمًا فكرة جيدة.

ستساعدك كل وكالة تصميم في معرفة ماهية علامتك التجارية بالضبط، وما هي أفضل الطرق لتقديمها.

بعد ذلك، سيكونون قادرين على تقديم حلول متعددة، ولكل تخصيص تريده، سيكونون بالتأكيد قادرين على احترامه.

على الرغم من أن هذا الخيار أغلى قليلاً من القيام بالأشياء بنفسك، يمكنك أن تطمئن إلى أنه سينتهي بك الأمر بالحصول على موقع ويب مصمم بشكل احترافي يحكي قصة عن علامتك التجارية وبالتأكيد يحول زوار موقعك بشكل أفضل.

إذا كنت تنوي القيام بهذه الخطوة، فإننا نوصي بشدة بتنفيذ هذه العملية من خلال Wix.

أتاريم هو الحل النهائي للتواصل وتنظيم الأشياء لوكالات التصميم وأيضًا لأصحاب المواقع. باستخدامه، ستتمكن من إظهار ما تريده بالضبط وإنشاء مهام لوكالة التصميم الخاصة بك حيث يمكنك تقديم المزيد من التفاصيل وتحديد المواعيد النهائية.

يعد التواصل عبر Wix الطريقة الأكثر فعالية لإنجاز الأمور، ونحن على يقين بنسبة 100٪ من أن وكالة التصميم الخاصة بك ستكون قادرة على تقديم نتائج أفضل وأسرع.

تحقق من خططنا هنا!

إنشاء صفحات مهمة وتنظيمها

يجب أن يكون هيكل موقع الويب الخاص بك بسيطًا قدر الإمكان لأنه بمجرد أن تكبر، فمن السهل جدًا أن تفقد نفسك في المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الصفحات المهمة جدًا التي يجب أن تكون لديك على موقع الويب الخاص بك، لذا إليك في البداية قائمة قصيرة بالصفحات التي ننصحك بالبدء بها.

من نحن (موقعك الإلكتروني/ شركتك)

أفضل طريقة للبدء في بناء الجدارة بالثقة هي تقديم علامتك التجارية بأفضل ما يمكنك.

اجعل الأمور قصيرة وحلوة، ولكن في نفس الوقت تأكد من تقديم:

كيف بدأ كل شيء

ممثلو الشركة/الموقع الإلكتروني أو الفريق

رؤية الشركة

أهداف الشركة

ما الفرق الذي يحدثه عملك في مجال عملك؟

يمكن أن تكون هذه الصفحة في رأس الصفحة أو تذييلها – الموقع ليس ذا صلة، ولكن من المهم جدًا أن تكون هذه الصفحة موجودة.

حول منشئي المحتوى

بغض النظر عن طبيعة موقع الويب الخاص بك (مدونة للتسويق بالعمولة أو SaaS)، يجب أن يقدم موقع الويب الخاص بك منشئي المحتوى أو في حالة كنت أنت فقط، ثم صفحة “حول” مخصصة لك.

إذا كانت إحدى استراتيجيات النمو الخاصة بك هي تحسين موقع الويب الخاص بك لمحركات البحث مثل Google، فهذا أمر إلزامي لأن إنشاء صفحات حول منشئي المحتوى الخاص بك يؤثر بشكل مباشر على يأكل.

وبطبيعة الحال، يجب أن ترتبط هذه الصفحة بصفحة “نبذة عنا” والعكس صحيح. بالإضافة إلى ذلك، يجب أيضًا أن يرتبط مربع التوقيع أو المؤلف الموجود أسفل مشاركة المدونة بصفحة “حول منشئ المحتوى”.

على سبيل المثال، إذا كان كاتبك هو John Doe، فستكون لديك صفحة تسمى “حول John Doe”.

عندما يتعلق الأمر بمحتوى هذه الصفحة، فهي تشبه إلى حد كبير صفحة “نبذة عنا” – ابذل قصارى جهدك لتقديم معلومات موجزة ودقيقة عن الكاتب نفسه. تأكد من تضمين أشياء مثل:

منذ متى كان الكاتب في هذه الصناعة

كيف بدأ

لماذا هو الخبير في الموضوع/ما الذي يجعله الخبير

ما هو متحمس له

اختياري: شهاداته ودبلوماته وما إلى ذلك.

وبالطبع، تأكد من تضمين صورة شخصية مع ابتسامة!

مدونة

صفحة المدونة هي المكان الذي سيتواجد فيه المحتوى الخاص بك (كمشاركات المدونة).

قم بإنشاء فئات للمحتوى الخاص بك وتأكد من تمكين الزائرين من تصفية منشورات المدونة لكل فئة.

يجب أن تكون صفحة المدونة مرئية دائمًا للقارئ، لذا نوصي بوضعها في رأس موقع الويب الخاص بك.

قانوني

تعد الصفحات القانونية واحدة من أهم الأجزاء (إن لم تكن الأكثر أهمية) في موقع الويب الخاص بك حيث أن هدفها الوحيد هو حمايتك قانونيًا.

على الرغم من وجود الكثير من القوالب لأي نوع من الصفحات القانونية، إذا كنت تخطط للنمو بشكل كبير، فمن الأفضل في النهاية استشارة المحامي وجعله مخصصًا لإنشاء صفحات قانونية لشركتك.

تختلف كل صناعة عن الأخرى، وفي كل صناعة، ستجد أشياء مختلفة يجب عليك تضمينها.

الصفحات القانونية الأساسية التي يجب أن تحتوي على:

البنود و الظروف

سياسة الخصوصية

تنصل

سياسة استرداد الأموال (إذا كنت تبيع منتجًا رقميًا أو SaaS)

اتفاقية ملفات تعريف الارتباط

في حالة عدم إعداد صفحاتك القانونية بشكل صحيح، فإنك تخاطر بالمقاضاة، ومن المحتمل أن تنفق أكثر بكثير من تكلفة الصفحات القانونية.

يجب أن يكون زوار موقعك قادرين على التواصل معك وقتما يريدون.

إن كيفية التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني أو المكالمات أمر متروك لك، ولكن صفحة الاتصال (تمامًا مثل الرد على الاستفسارات) تبني الثقة بينك وبين زائرك.

أنشئ صفحة اتصال وضعها في التذييل – يجب أن يكون نموذج الاتصال البسيط الذي يتطلب الاسم والبريد الإلكتروني والرسالة كافيًا.

ومع ذلك، إذا كنت تقوم بتشغيل SaaS وخططت بالفعل لقسم الدعم، فيجب عليك أيضًا تضمين رقم هاتف الدعم.

الصفحات المقصودة للمنتج

أخيرًا وليس آخرًا، يجب أن تكون الصفحات المقصودة لمنتجاتك ذات أهمية كبيرة لأنها ستحول زوار موقعك إلى مشترين.

يعد تصميم الصفحات المقصودة مع الحفاظ على معدل التحويل مرتفعًا فنًا في حد ذاته، ولهذا السبب نوصي بقراءة دليلنا الكامل حول كيفية تصميم صفحات مقصودة فعالة.

بعد الانتهاء من إعداد كل هذه الصفحات الإلزامية، حان الوقت للانتقال إلى الخطوة التالية.

إضافة التطبيقات والمكونات الإضافية

بمجرد تأمين نظام إدارة المحتوى والصفحات الإلزامية والتصميم العام لصفحتك، فإن الخطوة التالية هي إضافة بعض التطبيقات والمكونات الإضافية في الخلفية. تعتبر هذه العناصر ضرورية لتحسين الأداء العام لموقع الويب الخاص بك، بالإضافة إلى سرعته.

فيما يلي بعض المكونات الإضافية الأساسية التي يجب عليك تضمينها في موقعك الجديد.

رتبة الرياضيات كبار المسئولين الاقتصاديين

رتبة الرياضيات يعد أحد المكونات الإضافية الأكثر شيوعًا لمواقع WordPress. كما يوحي الاسم، تم تصميم المكون الإضافي لتحسين تحسين محركات البحث بشكل عام لموقعك على الويب. إنها واحدة من أفضل ملحقات SEO لـ WordPress، لأنها تقدم اقتراحات مباشرة لتحسين المحتوى الخاص بك.

يقدم Rank Math SEO أيضًا اقتراحات روابط أكثر ذكاءً، ومعلومات تفصيلية حول كلمات رئيسية مختلفة، بالإضافة إلى توصيات ذكية حول كيفية تحسين تحسين محركات البحث الفنية لموقع الويب الخاص بك. يمكنك معرفة كيفية تصنيف المشاركات والتغييرات التي يمكنك إجراؤها لتحسين تصنيفات موقع الويب الخاص بك.

Akismet مكافحة البريد العشوائي

Akismet مملوكة لنفس الشركة التي تمتلك WordPress، لذلك من المفترض أن يخبرك ذلك بكل ما تحتاج لمعرفته حول أهميته. كما يوحي الاسم، يساعد Akismet في تصفية البريد العشوائي من موقعك.

تتحقق الخدمة بعناية من جميع عمليات إرسال نماذج الاتصال والتعليقات على موقع الويب الخاص بك وتقوم بتصفية البريد العشوائي بعناية. إذا كنت تريد منع موقع الويب الخاص بك من التورط في البريد العشوائي، فإن Akismet يعد خيارًا رائعًا.

كما أنه خفيف الوزن بشكل لا يصدق، لذا لن تتأثر سرعات تحميل صفحتك أيضًا. يمكنك اختيار الخيار المجاني أو المدفوع.

ووردفينس / سوكوري

يعد WordFence مكونًا إضافيًا مهمًا يمكنك إضافته إلى موقعك لأنه يعالج مشكلة حرجة تتعلق بإدارة الأعمال التجارية العامة عبر الإنترنت: الأمان. إنه بمثابة جدار حماية ويوفر أداة لفحص البرامج الضارة للتعرف بسرعة على جميع الملفات الضارة وإزالتها من موقع الويب الخاص بك.

يحمي البرنامج موقعك مباشرة من نقطة النهاية، ويقدم تكاملًا أعمق بكثير من الخيارات الأخرى. تعد حماية موقعك من البرامج الضارة أمرًا مهمًا ويقوم Wordfence بعمل ممتاز في القيام بذلك.

لديك أيضًا خيار اختيار Sucuri. مثل Wordfence، يعد Sucuri أداة فحص قوية للبرامج الضارة ويتم تقديمه مجانًا لجميع مستخدمي WordPress.

ومن الناحية المثالية، يمكنك الاختيار من بين أي من هذه المكونات الإضافية. من المهم جدًا إضافة مكون إضافي يقوم بفحص خادمك بشكل دوري بحثًا عن البرامج الضارة إذا كنت تريد منع النسخ الاحتياطية أو الاسترداد المكلفة!

تتوفر البدائل المدفوعة لمواقع الويب التجارية التي ترغب في إعطاء الأولوية للأمان. ومع ذلك، إذا كان لديك نشاط تجاري واسع النطاق بالفعل، فإن الانتقال إلى مضيف WordPress مُدار سيكون استثمارًا أفضل. إنها تكلف أكثر قليلاً من الاستضافة السحابية أو المشتركة، لكن مضيفي WordPress المُدارين يقدمون نسخًا احتياطية يومية وسياسات أكثر صرامة فيما يتعلق بالأمان.

التحسين التلقائي / غير المتزامن لجافا سكريبت

التحسين التلقائي هو مكون إضافي رائع يجعل من السهل على مالكي مواقع الويب تحسين مواقعهم على الويب بسرعة. يمكنه بسهولة تصغير الأنماط والبرامج النصية وتخزينها مؤقتًا، بالإضافة إلى إدخال CSS في رأس الصفحة افتراضيًا.

يمكنك أيضًا تحميل الصور ببطء وتحسين خطوط Google. كما يتيح لك أيضًا مزامنة جافا سكريبت غير المجمعة. يعد Autoptimize في جوهره مكونًا إضافيًا للتخزين المؤقت يساعد في تحسين سرعات موقع الويب الخاص بك.

إذا كانت شركة الاستضافة الخاصة بك لا تسمح باستخدام المكونات الإضافية للتخزين المؤقت، فقد ترغب في التفكير في استخدامها جافا سكريبت غير المتزامن. تم إصدار Async Javascript من قبل نفس الشركة، وهو يساعد على إزالة Javascript الذي يحظر العرض في كل المحتوى الموجود في الجزء العلوي من موقعك.

يمكن أن يؤثر هذا في النهاية على تصنيفك بالإضافة إلى تحسين تجربة المستخدم. يتيح لك Async JavaScript أيضًا اختيار البرامج النصية التي تريد مزامنتها أو ردعها، مما يمنحك تحكمًا أكبر في تحسين موقع الويب الخاص بك.

كيفية التحسين للحصول على أفضل أداء

هناك عدد من الخطوات المختلفة التي يمكنك اتخاذها لتحسين موقع الويب الخاص بك للحصول على أفضل أداء ممكن. وهنا عدد قليل:

استخدم شبكة توصيل المحتوى (CDN)

إحدى أفضل الطرق لتحسين أوقات تحميل موقع الويب الخاص بك هي استخدام شبكة توصيل المحتوى، أو CDN كما هو معروف. تقوم شبكات CDN بتوزيع المحتوى الخاص بك عبر شبكة واسعة من الخوادم.

واستنادًا إلى موقع المستخدم النهائي، يتم تقديم المحتوى من أقرب موقع للخادم. بدلاً من خدمة طلب مستخدم من خادمك الأصلي، تخدم شبكات CDN الطلبات من مواقع أقرب. ونتيجة لذلك، يتم تحميل موقع الويب الخاص بك بشكل أسرع. إذا اخترت شركة استضافة حسنة السمعة، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب أن لديهم بالفعل CDN. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد ترغب في اختيار خيار خارجي، مثل كلاودفلير CDN.

تحسين الصور على موقعك

قد تميل إلى استخدام صور عالية الجودة على موقعك. ومع ذلك، الجودة الأعلى لها ثمن: حجم ملف أكبر. من الواضح أنك ستستخدم عددًا كبيرًا من الصور والرسومات والصور على موقع الويب الخاص بك، لذا يجب عليك اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسينها.

الصور الأكبر حجمًا تستغرق وقتًا أطول للتحميل. لهذا السبب ستحتاج إلى استخدام مكون إضافي مثل سحق لضغط الصور وتحسينها. يمكنك أيضًا تحسين صورك من خلال موقع مثل تايني PNG قبل تحميلها.

تقليل عدد ملفات CSS وجافا سكريبت

إذا كنت تستخدم عددًا زائدًا من ملفات CSS أو JavaScript على موقع الويب الخاص بك، فسيؤدي ذلك إلى إنشاء المزيد من طلبات HTTP. يتم التعامل مع كل طلب على حدة، الأمر الذي سيؤدي ببساطة إلى إطالة أوقات التحميل.

بدلاً من ذلك، يمكنك تجميع ملفات JavaScript وCSS في ملف واحد لتقليل أوقات التحميل.

استخدم الجلب المسبق على موقع الويب الخاص بك

الجلب المسبق يعني ببساطة قراءة التعليمات وتنفيذها قبل أن يرسل المستخدم طلبًا. إذا كنت قادرًا على توقع سلوك المستخدم على موقعك، فيمكنك استخدام الجلب المسبق لتقليل أوقات التحميل بشكل كبير. تتضمن تقنيات الجلب المسبق الأكثر شيوعًا ما يلي:

العرض المسبق: وهذا يعني عرض صفحة كاملة، أو العناصر الأساسية في تلك الصفحة قبل أن ينتقل المستخدم إليها.

الجلب المسبق للرابط: إذا كان لديك حدس قوي بأن المستخدم سينقر على روابط معينة على موقعك، فيمكنك “الجلب المسبق” للروابط. يعد هذا مثاليًا لتحسين رحلات عربة التسوق على موقعك.

الجلب المسبق لنظام DNS: الجلب المسبق لـ DNS يعني ببساطة تحويل النطاقات إلى عناوين IP بسرعة. قد تبدو هذه تغييرات طفيفة، لكن التأثير الإجمالي مرتفع بشكل عام.

إزالة المكونات الإضافية غير الأساسية

كلما زاد عدد المكونات الإضافية الموجودة على موقعك، زادت مدة التحميل. وذلك لأن موقع الويب الخاص بك سيستخدم المزيد من الموارد، وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى مشكلات أمنية. من المهم بالنسبة لك أن تقوم بشكل دوري بمراجعة جميع المكونات الإضافية التي تستخدمها على موقعك وإزالة المكونات الإضافية غير الضرورية. يجب أن تلاحظ زيادة كبيرة في أداء موقع الويب نتيجة لذلك.

تواصل مع Google Analytics وGoogle Search Console

يعد Google Analytics وGoogle Search Console من أقوى الأدوات التي يمكنك استخدامها لتحليل أداء موقع الويب الخاص بك وسلوك المستخدم بشكل عام.

ستكون البيانات التي ستحصل عليها من Google Analytics وGoogle Search Console ضرورية لنمو موقع الويب الخاص بك، والحقيقة هي أنه لا يمكنك الحصول على مثل هذه البيانات من أي مكان آخر.

يعد ربط موقع الويب الخاص بك بـ Google Analytics وSearch Console عملية بسيطة إلى حد ما، ولكن إذا كنت تحصل على Rank Math على موقع الويب الخاص بك، فإننا نقترح ما يلي: دليلهم خطوة بخطوة لأنها في النهاية الطريقة الأسرع والأبسط.

ينشر

الآن بعد أن قمت بإنشاء موقع الويب الخاص بك، وإضافة المكونات الإضافية الأساسية، وتحسين موقعك، وربطه بـ Google Analytics وSearch Console، فقد حان الوقت لنشر موقعك!

قد تكون فكرة حكيمة إنشاء موقع مرحلي أولاً لاختبار أي ميزات جديدة.

أيضًا، نوصي بشدة بالاطلاع على قائمة المراجعة التفصيلية الخاصة بنا لنشر الموقع، فقط للتأكد من تغطية كل شيء!

هذا كل شئ! موقع الويب الخاص بك هو الآن على الهواء مباشرة!

أسئلة مكررة

هل يمكنني بناء موقع على الانترنت مجانا؟

نعم، يمكنك إنشاء موقع ويب دون إنفاق أي أموال، ولكن باعتبارنا أحد أهم أصول أعمالك، نقترح عليك إعداد نفسك لتحقيق النجاح من خلال الاستثمار في موقع الويب الجديد الخاص بك.

جميع الخيارات المجانية لها حدود صارمة للغاية عندما يتعلق الأمر بالتخصيص ولن تتمكن أبدًا من إنشاء موقع ويب كما تريده أن يبدو أو يبدو احترافيًا قدر الإمكان على استضافتك الخاصة.

نقول إننا نقترح بشدة الاستثمار في استضافة مواقع الويب والحصول على سمة مميزة أو حتى الاستعانة بمحترف لمساعدتك.

كيف يمكنني كسب المال من خلال موقع الويب الخاص بي؟

إذا كان موقع الويب الخاص بك لا يمثل بالفعل أعمال الخدمة الخاصة بك، فيمكنك كسب المال بطرق أخرى مختلفة، يتضمن بعضها (على سبيل المثال لا الحصر): بيع المنتجات الرقمية، وتشغيل التسويق بالعمولة، وعرض الإعلانات، وما إلى ذلك.

ما هي أنواع المواقع المطلوبة؟

هذا يعتمد بشكل خاص على المجال الذي تختاره. لا توجد طريقة “لقياس” الطلب على مواقع الويب، ولكن إذا كان عليك الاختيار، فانتقل إلى موقع ويب للمراجعة أو مدونة تركز على التكنولوجيا.

هل تجني مواقع الويب المال مقابل كل نقرة؟

فقط إذا كان موقع الويب يعرض الإعلانات. لكسب المال من خلال موقع الويب الخاص بك، يحتاج الزوار إلى النقر فوق الإعلانات. لا تترجم النقرات على موقع الويب الخاص بك بالضرورة إلى أرباح.

هل أحتاج إلى SSL وخصوصية المجال؟

أنت بالتأكيد بحاجة إلى شهادة SSL، لأنها تضمن تشفير البيانات أثناء النقل. بخلاف ذلك، سيظهر متصفحك تحذيرًا للزائرين، وسيؤثر أيضًا سلبًا على تحسين محركات البحث. يوصى عمومًا بخصوصية المجال لمنع المحتالين من معرفة معلوماتك الشخصية مثل رقم الهاتف والعنوان والاسم الكامل وما إلى ذلك.

هل يجب أن يكون اسم النطاق الخاص بي ذا صلة بموقع الويب الخاص بي؟

لا يجب أن يكون الأمر كذلك، ولكن يوصى به بالتأكيد. يمنح اسم النطاق ذي الصلة الزائرين فكرة أفضل عن موضوع موقع الويب الخاص بك.

هل يجب أن يحتوي موقع الويب الخاص بي على مدونة؟

نعم بالتاكيد! يعد امتلاك مدونة فرصة رائعة لك لإنشاء محتوى لجذب عملائك المثاليين ورعايتهم ومساعدتهم على تحقيق أقصى استفادة من منتجاتك وخدماتك طوال تجربة العملاء بأكملها.

خاتمة

الآن بعد أن وصلت إلى نهاية المقالة، نأمل أن تكون قد نجحت بالفعل في إنشاء موقع ويب يمكنك تسميته بنفسك.

بناء موقع على شبكة الانترنت هو شيء واحد. الحفاظ عليه هو شيء آخر. إذا كنت ترغب في الاستمرار في زيادة تصنيف موقع الويب، فمن المهم أن تقوم بنشر محتوى جديد بانتظام. ابق على اطلاع على تحسين محركات البحث الفنية وقم بإجراء عمليات تدقيق منتظمة للموقع للتأكد من أن كل شيء يعمل بسلاسة! بمجرد إنشاء موقع الويب الخاص بك وتشغيله، من المهم بالنسبة لك أن تبدأ في البحث عن منافسيك ونشر محتوى عالي الجودة.