كيفية بيع مدونة الدليل النهائي لبيع (وتقليب) المدونات في عام 2023

ستساعدك المقالة التالية: كيفية بيع مدونة الدليل النهائي لبيع (وتقليب) المدونات في عام 2022

لقد أمضيت شهورًا ، وربما سنوات من العمل الجاد في بدء مدونة مربحة – وقد أتى ذلك بثماره. لذا ، دعنا نتحدث عن كيف تبيع مدونة.

لنفترض أنك تحقق دخلاً ثابتًا من مدونتك ، لكنها تستغرق جزءًا كبيرًا من وقتك.

ربما لم تعد تشعر بالإثارة الأولية التي شعرت بها بشأن مكانة مدونتك ، أو ربما كنت ببساطة مستعدًا لمواجهة تحد جديد.

ينتهي الأمر بالعديد من المدونين إلى التخلي عن مدوناتهم والسماح لها بالتلاشي ببطء. ولكن هناك حل أفضل – حل مربح للجانبين لك ولقرائك ولمدون آخر شغوف.

بيع مدونتك.

قد يبدو الأمر مخيفًا بعض الشيء ، خاصة إذا لم تبع مدونة من قبل. قد تقلق بشأن الوقوع في مشكلات فنية ، أو التقليل من قيمة مدونتك ، أو ما إذا كنت ستتمكن من العثور على مشترٍ على الإطلاق.

ربما لم يكن لديك مدونة بالفعل بعد ، لكنك تفكر في المستقبل. إذا كنت ترغب في إطلاق مدونة يمكنك بيعها لاحقًا وتنميتها ، فسيتعين عليك معرفة كيفية بيع موقع ويب قبل الوصول إلى هذه النقطة.

في هذه المقالة ، سأطلعك على كل ما تحتاج لمعرفته حول بيع (وتقليب) المدونات في عام 2022.

كيفية بيع مدونة في عام 2022: الدليل النهائي لبيع (وتقليب) المدونات

لماذا تبيع مدونتك؟ كيفية إعداد مدونة للنجاح (وبيع) منصات بيع المدونة تسعير مدونتك الضرائب العقود / الدفع تقليب مدونة

إفشاء: يرجى ملاحظة أن بعض الروابط أدناه هي روابط تابعة ، وسأربح عمولة دون أي تكلفة إضافية. اعلم أنني أوصي فقط بالمنتجات والخدمات التي استخدمتها شخصيًا وأقف وراءها. عندما تستخدم أحد الروابط التابعة لي ، فإن الشركة تعوضني ، مما يساعدني في تشغيل هذه المدونة والحفاظ على المحتوى المتعمق الخاص بي مجانًا للقراء (مثلك).

أولاً ، دعنا نلقي نظرة على السبب. إذا كان لديك مدونة ناجحة لكسب المال ، فلماذا تريد بيعها في المقام الأول؟

لماذا تبيع مدونتك؟

يبيع الأشخاص مواقع الويب والمدونات لمجموعة من الأسباب. تحقق مما إذا كان أي من هذه الأمور له صدى معك:

موضوع مدونتك لم يعد مناسبًا لك

ربما بدأت مدونتك في مكانة مربحة تحبها ، لكن هذا المكان لم يعد هو المكان الذي تريده.

قد يكون الأمر ببساطة أنك فقدت الاهتمام. لقد قلت كل ما تريد قوله حول موضوعك ، وأنت على استعداد للمضي قدمًا.

بدلاً من ذلك ، قد لا ترغب في الارتباط بهذه العلامة التجارية أو الموضوع. ربما لم يعد يشعر وكأنه “أنت”.

يتيح لك بيع مدونتك الحرية للمضي قدمًا وبدء مدونة جديدة (أو حتى تبني فكرة عمل جديدة) دون أن تستنزف مدونتك القديمة طاقتك وزخمك.

تريد مبلغًا كبيرًا (ص) من المال ، الآن

لنفترض أن مدونتك تجلب 1000 دولار شهريًا كل شهر. هذا مبلغ كبير من المال – ولكن ماذا لو كنت تريد مبلغًا مقطوعًا ، بدلاً من مبلغ صغير مستمر؟

قد يمنحك الحصول على 12000 دولار (أو ربما أكثر) في الوقت الحالي الأموال التي تحتاجها لإطلاق شيء جديد ، أو اغتنام فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر ، أو ببساطة الحصول على مساحة للتنفس.

إن طرح مدونتك للبيع يعني أنك تحصل على مبلغ كبير من المال دفعة واحدة ، وهذا يمكن أن يجعل الكثير من الأشياء ممكنًا بطريقة لا تسمح بمبلغ شهري صغير.

لقد تغيرت ظروف حياتك

ربما أطلقت مدونتك مرة أخرى عندما كنت طالبًا ، وكان لديك متسع من الوقت للعمل عليها في المساء أو في عطلات نهاية الأسبوع.

بعد بضع سنوات ، أصبح لديك شريك وطفلان صغيران ، والحياة أكثر انشغالًا.

لا تزال مدونتك تعمل دون بذل الكثير من الجهد منك ، لكن دخلك منها يتراجع ببطء ولم يعد لديك الوقت للاستثمار فيه بعد الآن.

يمكن أن يكون بيع مدونتك طريقة رائعة للاستفادة من كل عملك الشاق. يمنحك تسليمها إلى شخص آخر مساحة في حياتك للتركيز على أولويات أخرى – ومبلغ مفيد من المال أيضًا.

لديك عدد كبير جدًا من المدونات أو مواقع الويب

يحب بعض أصحاب الأعمال عبر الإنترنت إطلاق مشاريع جديدة – وربما تكون واحدًا منهم.

لقد قمت بتسجيل الكثير من أسماء النطاقات المختلفة وقمت بتثبيت WordPress مرات أكثر مما يهمك أن تتذكره.

في بعض الأحيان ، تستمر مدوناتك أو مواقعك الإلكترونية لبضعة أسابيع فقط حتى تفقد الاهتمام ، ولكن ربما يكون لديك عدد قليل منها يعمل لفترة أطول.

في مرحلة ما ، ستحتاج إلى تقليص مشروعاتك حتى تزدهر المشروعات التي تركتها حقًا ، تمامًا مثل البستاني الذي يقوم بتخفيف الشتلات.

يمنحك بيع بعض المدونات أو مواقع الويب الخاصة بك المال والوقت والطاقة للاستثمار في المدونات المتبقية.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن تعلم كيفية بيع المدونات سيؤتي ثماره مرارًا وتكرارًا إذا كان لديك عدة مدونات لبيعها.

كيفية إعداد مدونة للنجاح (وبيع)

سواء كنت تبدأ مدونة على أمل بيعها أو تبدأها كمشروع تديره بنفسك باستمرار ، فأنت تريد أن تمنح مدونتك أفضل فرصة ممكنة للنجاح.

دعنا نفحص بسرعة ما عليك القيام به من أجل إنشاء مدونة لكسب المال.

اختر المكان المناسب

قبل أن تبدأ مدونة ، تحتاج إلى اختيار تخصصك. وهذا يعني اختيار مجال موضوع واسع – مثل “السفر” أو “الأبوة والأمومة” أو “الأدوات” – ثم البحث لأسفل للعثور على مكان أصغر وأكثر تحديدًا للتركيز عليه.

سيخصص بعض المدونين عن طريق اختيار موضوع فرعي (على سبيل المثال ، يمكن أن يصبح “السفر” “السفر في أوروبا” أو “السفر بميزانية محدودة”) وسيخصص البعض الآخر من خلال التركيز على جمهور معين (على سبيل المثال “المسافرون بمفردهم” أو “السفر مع الأطفال الصغار”).

قم بتسمية مدونتك … مع وضع البيع في الاعتبار

بمجرد حصولك على مكانتك ، يمكنك اختيار اسم لمدونتك. إذا كنت ترغب في بيع مدونتك في المستقبل ، فمن الجيد أن تضع ذلك في الاعتبار عند تسميتها.

من الناحية المثالية ، تجنب استخدام اسمك الخاص ، لأن هذا قد يجعل بيع مدونتك أكثر صعوبة ، حيث ستكون مرتبطة بشكل وثيق بك بصفتك المدون. بدلاً من ذلك ، حاول التركيز على الكلمات الرئيسية أو استخدام منشئ اسم المدونة.

قبل أن تحصل أيضاً مرفقًا بالاسم المختار لمدونتك ، تأكد من توفره كاسم مجال (عنوان ويب) ، من الناحية المثالية كـ .com.

إنشاء استراتيجية التدوين

اختيار مكانك هو نقطة البداية لاستراتيجية التدوين الخاصة بك. سترغب أيضًا في اتخاذ قرار بشأن:

ما هي أهدافك لمدونتك. إذا كان هدفك الرئيسي هو إنشاء مدونة مربحة وبيعها ، فإن ذلك سيعلم بقية استراتيجيتك.

ما الكلمات الرئيسية التي من المنطقي التركيز عليها عند إنشاء المحتوى الخاص بك.

يعني البحث عن الكلمات الرئيسية معرفة ما يبحث عنه الأشخاص بالفعل عبر الإنترنت ، فيما يتعلق بمجال تخصصك. ثم تحتاج فقط إلى كتابة المحتوى الذي يقدم ما يريدون.

ما نوع المحتوى الذي ستنشئه – وكم مرة. هل ستنشر بضع مشاركات متعمقة في المدونة كل شهر؟ أو منشورات أقصر كل يوم؟

كيف ستجني المال من مدونتك. هل ستبيع منتجات ، أو تقدم خدماتك ، أو تجلب عمولات تابعة ، أو أي شيء آخر؟

المحتوى / التصميم العام

لكي تكون ناجحًا ، تحتاج مدونتك إلى جذب الزوار والحفاظ عليهم. لجذب الأشخاص إلى ما هو أبعد من لمحة أولية ، يجب تصميم مدونتك وتصميمها لتبدو جيدة وتعمل بشكل جيد.

هذا لا يعني أنك بحاجة إلى دفع آلاف الدولارات مقابل تصميم ويب أنيق وشعار احترافي.

لكن هذا يعني أن مدونتك يجب ألا تبدو مشوشة أو مربكة. يجب أن يتم تحميلها بسرعة ويجب أن يتعرف الزوار الجدد على الفور على موضوع مدونتك.

فيما يتعلق بالمحتوى ، سترغب في إنشاء منشورات مدونة عادية – لكنك ستحتاج أيضًا إلى صفحات أساسية لمدونتك ، مثل صفحة “نبذة عني” وصفحة “الاتصال”.

وسائل التواصل الاجتماعي

ستحتاج أيضًا إلى إعداد حسابات وسائط اجتماعية لمدونتك. مرة أخرى ، إذا كنت تفكر في بيع مدونتك في المستقبل ، فمن المهم أن تضع ذلك في الاعتبار.

من الناحية المثالية ، يعني هذا فصل وجود مدونتك على مواقع التواصل الاجتماعي عن حساباتك الشخصية.

من الجيد أيضًا اختيار شبكة اجتماعية واحدة أو شبكتين للتركيز عليهما. خلاف ذلك ، قد ينتهي بك الأمر إلى نشر نفسك بشكل ضئيل للغاية عبر العديد من المواقع المختلفة بحيث يكون من الصعب الحصول على قوة جذب على أي منها.

بالطبع ، لا يزال بإمكانك إنشاء حسابات على منصات أخرى. قد يعني ذلك ببساطة المطالبة باسم مدونتك ونشر مشاركة واحدة أو اثنتين للسماح للأشخاص بمعرفة الأماكن الأخرى التي يمكنهم العثور عليك فيها عبر الإنترنت.

في المستقبل ، يمكن أن تكون حسابات وسائل التواصل الاجتماعي هذه – حتى وإن كانت قليلة الاستخدام – أصولًا قيمة يمكنك بيعها جنبًا إلى جنب مع مدونتك.

إستضافة المواقع الإلكترونية

تحتاج جميع المواقع إلى استضافة الويب. يقوم مضيف الويب بتخزين موقع الويب الخاص بك على أجهزة كمبيوتر ضخمة (خوادم) متصلة بالإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

لإنشاء مدونة ناجحة ، تحتاج إلى استضافة ويب ذات جودة عالية. لا تريد مضيف ويب غير موثوق به أو غير مناسب لتشغيل برامج التدوين مثل WordPress.

والخبر السار هو أن استضافة الويب لا تحتاج إلى أن تكلف ثروة. تقدم العديد من أفضل شركات استضافة الويب صفقات رائعة في عامك الأول أو حتى سنواتك الثلاثة الأولى ، حتى تتمكن من البدء بسعر رخيص جدًا.

يتقاضى Dreamhost (أحد مضيفي الويب المفضلين لدي) رسومًا تبدأ من 2.59 دولارًا شهريًا فقط عند البدء – أو يمكنك الدفع مقابل الاستضافة الشهرية مقابل 4.95 دولار شهريًا.

Bluehost هو خيار رائع آخر ، يبدأ من 2.95 دولار شهريًا ويقدم دعمًا رائعًا.

تأكد من مراجعة دليلي الكامل لجميع تكاليف التدوين التي سترتبط بتشغيل موقع مربح بمرور الوقت ، إذا كنت تريد معاينة ما ستحصل عليه بنفسك.

كيفية بيع مدونة (والربح) في 8 خطوات

الآن لديك مدونة قوية جدًا لا تجلب القراء فحسب ، بل تجلب الدخل أيضًا. ولكن حان الوقت الآن للانتقال إلى شيء جديد. تريد الاستفادة من كل عملك الشاق. إذن كيف بالضبط تبيع مدونتك؟

منصات بيع المدونة

في بعض الأحيان ، يعقد المدونون صفقة خاصة مع شخص مهتم بشراء مدونته. على سبيل المثال ، ربما تكون قد دخلت في شراكة مع شخص آخر لإنشاء منتج – ويمكنك أن تسأل عما إذا كان مهتمًا بشراء مدونتك.

بدلاً من ذلك ، قد يرسل إليك شخص ما عبر البريد الإلكتروني فجأة ، ويسألك عما إذا كنت تفكر في بيع مدونتك.

لكن معظم المدونين يستخدمون الأسواق عبر الإنترنت للعثور على البائعين. هناك عدد من منصات بيع المدونات المختلفة ، بما في ذلك هذه المنصات.

أفضل 5 منصات لبيع المدونات (لبيع مدونتك اليوم):

فليبا: أحد أكثر المنصات شهرة لبيع مواقع الويب والأعمال التجارية عبر الإنترنت ، مع وجود عدد هائل من المواقع المعروضة للبيع. زعانف الإمبراطورية: سوق ضخم آخر على الإنترنت ، لديه عملية موافقة قبل إدراج المدونات. مدونات للبيع: هذا سوق أصغر بكثير ، لكنه يركز بشكل خاص على المدونات. وهي تشمل المواقع التي لم تحقق أرباحًا بعد (مدرجة باسم “مواقع البدء”). موقع ئي باي: قد لا يكون هذا هو المكان الأول الذي تفكر فيه ، لكن eBay به قسم كامل مخصص لمواقع الويب. إذا كانت لديك بالفعل تعليقات قوية على eBay ، فقد يكون مكانًا جيدًا لإدراج مدونتك في المزاد. GoDaddy: تبحث لبيع اسم المجال؟ GoDaddy هو سوق شائع للنطاقات الحالية ، فضلاً عن كونه مسجلاً للنطاقات الجديدة ، ولكن عليك فقط أن تدرك أنك لن تتمكن على الأرجح من تسعير كل المحتوى وحركة المرور الخاصة بك هنا.

بالطبع ، هناك دائمًا خيار الوصول إلى المدونين الفرديين الآخرين داخل مكانتك ومعرفة ما إذا كانوا مهتمين باحتمالية الحصول على مدونتك. على الرغم من أن الأمر بعيد بعض الشيء ، فقد تندهش من عدد المدونين الناجحين الذين يتطلعون غالبًا إلى توسيع نطاق وصولهم وتنويع أعمالهم.

تسعير مدونتك

كم هي قيمة مدونتك؟ قد يكون من الصعب حقًا معرفة مقدار بيع مدونتك. اسأل كثيرًا ولن تجد مشترًا. اسأل القليل ، وستفقد المال الذي كان يجب أن يكون لديك.

إليك كيفية تحديد ما يجب شحنه.

أولاً ، حدد متوسط ​​ربحك الشهري من مدونتك. ستفعل هذا عادة خلال الستة إلى الاثني عشر شهرًا الماضية. لنفترض أنك تجني 1000 دولار في الشهر.

بعد ذلك ، اضرب هذا في 12 لتحديد نقطة بداية لبيع مدونتك. يمنحك هذا 12000 دولار كنقطة أساس للسعر يجب مراعاتها.

الآن ، سيقول بعض الناس أنه يمكنك طلب 20 أو حتى 40-50 ضعف متوسط ​​الدخل الشهري.

في مواقع مثل Empire Flippers حيث أقضي الكثير من الوقت في البحث عن المدونات المعروضة للبيع ، يكون سعر بيع معظم المواقع ضعف ما لا يقل عن 40 ضعف متوسط ​​الدخل الشهري.

سيعتمد سعر البيع بشكل طبيعي على عوامل أخرى ، مثل مدى إمكانية نمو مدونتك ، ومدى حجم قائمتك البريدية ، ومقدار حركة البحث العضوية التي تحصل عليها ، وما هو المكان الذي تتواجد فيه ، ومدى ارتفاع معدل تحويل قائمة البريد الإلكتروني ، ومصادر الإيرادات التي لديك ، وأكثر من ذلك بكثير.

في النهاية ، الأمر متروك لك لمعرفة مقدار ما تطلبه.

إذا لم تكن في عجلة من أمرك لبيع مدونتك ، فقد ترغب في البدء عن طريق طلب حوالي 30-40 ضعف الدخل الشهري لمدونتك (أي ما بين 30 ألف دولار و 40 ألف دولار لمدونة تكسب 1000 دولار شهريًا) ومعرفة ما إذا كان هناك فائدة.

إذا لم تحصل على أي فائدة ، يمكنك ببساطة خفض سعر الطلب قليلاً.

يمكنك أيضًا استخدام الآلات الحاسبة لتقييم موقع الويب لمعرفة سعر تقريبي لمدونتك. باستخدام هذه ، ستحتاج إلى الإجابة على بعض الأسئلة حول مدونتك ، مثل الإيرادات السنوية والزائرين الشهريين.

خيار جيد آخر هو التحقق من نقاط الأسعار لمدونات مماثلة على Flippa أو Empire Flippers أو أي سوق آخر ، لمعرفة السعر الجاري لموقع مثل موقعك الآن.

الضرائب

بعد بيع موقع ويب ، ستحتاج على الأرجح إلى دفع ضرائب على دخل مدونتك. يمكن اعتبار ربحك “مكسبًا رأسماليًا” مشابهًا لـ- العقارات.

هذه أخبار جيدة بالنسبة لك ، لأنها تعني أنك ستحتاج فقط إلى دفع ضريبة على الفرق بين تكاليف التطوير (على سبيل المثال ، المبلغ الذي دفعته للموقع أو المبلغ الذي دفعته لتطويره) وسعر البيع ، بدلاً من دفع ضريبة الدخل على سعر البيع الكامل.

من المحتمل أن ترغب في استشارة محاسب محترف أو محامي ضرائب للتأكد من أنك تدفع الضريبة بشكل صحيح على بيع موقعك على الويب أو مدونتك – وعدم دفع ضرائب أكثر مما تحتاج إليه.

العقود وقبول الدفع

عند بيع مدونة ، من المهم حقًا أن تكون واضحًا بشأن ما تبيعه بالضبط. هذا يمكن أن يكون:

كل ما يتعلق بالمدونة : اسم المجال والمحتوى والتصميم والشعار والعلامات التجارية الأخرى وقائمة البريد الإلكتروني وحسابات الوسائط الاجتماعية وما إلى ذلك. هذا ما يعتقده معظم الناس عندما يبيعون مدونة أو يقلبونها.

: اسم المجال والمحتوى والتصميم والشعار والعلامات التجارية الأخرى وقائمة البريد الإلكتروني وحسابات الوسائط الاجتماعية وما إلى ذلك. هذا ما يعتقده معظم الناس عندما يبيعون مدونة أو يقلبونها. فقط اسم المجال : يعتبر بيع وشراء أسماء النطاقات صناعة كاملة بحد ذاتها.

: يعتبر بيع وشراء أسماء النطاقات صناعة كاملة بحد ذاتها. أي شيء بينهما: على سبيل المثال ، قد تبيع اسم المجال والمحتوى والعلامة التجارية الخاصة بك ، ولكن ليس حسابات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك إذا كنت تستخدم هذه الحسابات لمشاريع أخرى أيضًا (أو إذا كانت هي أياديك الشخصية).

ستحتاج إلى إبرام عقد مع المشتري يحدد بوضوح ما يشتريه منك.

بالإضافة إلى ذلك ، ستحتاج أيضًا إلى تضمين معلومات حول كيفية ترتيب الدفع. عادة ، يقوم المشتري بتحويل الأموال إلى حساب الضمان (على سبيل المثال من خلال escrow.com).

ستقوم بعد ذلك بتحويل جميع أصولك إلى المشتري ، وسيقومون بتحرير الأموال من حساب الضمان.

عادةً ما توفر منصات البيع مثل Flippa و Empire Flippers نموذج اتفاقية البيع الخاصة بها والتي يمكنك استخدامها ، على الرغم من أنك قد ترغب في الحصول على مشورة قانونية حول إعداد عقد خاص بنشاطك التجاري عبر الإنترنت. واعلم أن مواقع الأسواق الرئيسية غالبًا ما تتقاضى رسومًا أو تأخذ عمولة على سعر البيع.

تقليب مدونة

التقليب هو عندما تشتري مدونة أو موقع ويب ، وتحسنه ، ثم تبيعه مرة أخرى. فكر في الأمر مثل تقليب العقارات – قد تشتري قطعة غيار بسعر رخيص ، وتستثمر بعض الوقت والمال ، وتبيعها بربح بعد بضعة أشهر.

يقوم بعض الأشخاص بتحويل شراء المدونات وتقليبها إلى مصدر دخل ثابت.

عملية الشراء

أولاً ، سترغب في العثور على مدونة لشرائها. هذا يستحق أن تأخذ وقتك معه. لا ترغب في استثمار الكثير من الأموال في مدونة لن توفر عائدًا جيدًا على استثمارك.

من الناحية المثالية ، تريد العثور على مدونة منخفضة السعر. ربما يحتاج المالك إلى البيع بسرعة ، أو ببساطة لا يدرك مدى قيمة مدونته.

تريد أيضًا اختيار مدونة يمكنك تحسينها بسرعة نسبيًا. ربما يعني ذلك اختيار مدونة في مجال ما تعرفه جيدًا بالفعل ، بدلاً من اختيار مدونة حول موضوع ما أو لجمهور لا تعرف شيئًا عنه.

يمكنك استخدام العديد من الأدوات عبر الإنترنت لمعرفة المزيد حول المدونة التي تهتم بها. ومن الطرق السهلة للبدء:

استخدم Alexa (ليس المساعد الرقمي!) للحصول على معلومات حول حركة المرور على موقع الويب والمنافسين والمزيد. ستتمكن من رؤية معلومات مثل ما إذا كانت حركة المرور على الموقع تتزايد أم تتناقص ، وهو أمر مهم حقًا إذا كان مالك الموقع يقدم إحصاءات من شهور مضت.

للحصول على معلومات حول حركة المرور على موقع الويب والمنافسين والمزيد. ستتمكن من رؤية معلومات مثل ما إذا كانت حركة المرور على الموقع تتزايد أم تتناقص ، وهو أمر مهم حقًا إذا كان مالك الموقع يقدم إحصاءات من شهور مضت. استخدم Wayback Machine للتعرف على تاريخ الموقع. يتيح لك هذا الموقع الاطلاع على لقطات لما كان يبدو عليه موقع الويب في الماضي. كن حذرًا بشأن شراء نطاق تم تغييره كثيرًا ، لا سيما إذا بدا أنه قد يكون له سجل مشبوه – مثل استخدامه للعديد من الروابط غير المرغوب فيها.

استخدم Built With للتحقق من مكونات WordPress الإضافية وموضوع WordPress الذي يستخدمه الموقع ، وما إذا كان يعمل حتى على WordPress. ستحتاج على الأرجح إلى الدفع مقابل التراخيص الخاصة بك لأي مكونات إضافية مميزة إذا كنت ترغب في الاستمرار في استخدامها.

بمجرد أن تقرر أن المدونة تبدو استثمارًا جيدًا ، فقد حان الوقت للاتصال بالمالك. دعهم يعرفون أنك مهتم بشراء مدونتهم واطلب المزيد من التفاصيل.

يجب أن يكونوا قادرين على تزويدك بإحصائيات حركة المرور وتقارير الدخل ومعلومات حول عدد الأشخاص في قائمة البريد الإلكتروني والحسابات الاجتماعية وما إلى ذلك.

نصيحة: قد يكون المدونون متاحين للبيع ، حتى إذا لم تكن مدوناتهم معروضة للبيع في أي مكان. هل هناك مدونة استخدمتها لقراءتها ولم يتم تحديثها منذ فترة طويلة؟ إذا كنت مهتمًا بالاستيلاء عليها ، فاتصل بالمدون واشرح له أنك مهتم بشراء المدونة. قد تكون قادرًا على ضرب الكثير ، خاصة إذا كانوا يفكرون ببساطة في التخلي عنه تمامًا.

عندما يتعلق الأمر بشراء المدونة فعليًا ، فهذه عملية مماثلة لبيع مدونتك المذكورة أعلاه.

ستقوم بتحويل الأموال إلى حساب الضمان ، وسيقوم المالك بنقل اسم المجال وملفات موقع الويب (إلى جانب أي إضافات مثل كلمات مرور حساب الوسائط الاجتماعية) ، ثم سيحصلون على الأموال.

تسييل

لن يتم تحقيق الدخل من مدونتك ذات المثبت العلوي بشكل جيد – ولهذا السبب اشتريتها بسعر رائع! ربما كانت تجلب القليل من الدخل من خلال الإعلانات أو التسويق بالعمولة ، لكنها لم تقترب من تحقيق إمكاناتها.

تحتاج إلى التفكير مليًا في أفضل طريقة لتحقيق الدخل من المدونة.

إذا كنت تخطط لقلبها بسرعة إلى حد ما – في غضون أشهر ، بدلاً من سنوات – فأنت بحاجة إلى اختيار مصادر الدخل التي يمكنك تنفيذها بسرعة وسهولة.

قد يعني ذلك:

الاشتراك في البرامج التابعة ذات الصلة والتأكد من أن جميع المنشورات الأكثر شيوعًا على المدونة تروج لمنتج تابع. سأغطي التسويق بالعمولة بمزيد من التفاصيل في لحظة.

إنشاء منتج بسيط للبيع – ربما يكون منتجًا رقميًا سريع الصنع وله نفقات عامة منخفضة جدًا.

الاستفادة من أي موارد موجودة قمت بشرائها مع المدونة. على سبيل المثال ، إذا كان المدون لديه دورة فيديو للبيع ، فقد تتمكن من زيادة المبيعات بقوة أكبر باستخدام تسلسل بريد إلكتروني آلي.

الروابط التابعة

كما ذكرنا أعلاه ، يعد التسويق بالعمولة طريقة رائعة لكسب المال من المدونة.

نظرًا لأنه لا يتطلب منك استثمار الوقت والمال في صنع المنتجات ، فهي طريقة جيدة بشكل خاص لتحقيق دخل ثابت من مدونة اشتريتها.

إذا لم تكن معتادًا على التسويق بالعمولة ، فإليك طريقة عمله. قمت بالتسجيل كشركة تابعة للمنتجات أو الخدمات التي تحبها وتريد الترويج لها.

سيتم إعطاؤك رابطًا خاصًا لاستخدامه عند الارتباط بهذه المنتجات أو الخدمات. عندما ينقر شخص ما على الرابط الخاص بك ويقوم بعملية شراء ، ستتلقى بعض العمولة.

من المهم حقًا ، إذن ، التأكد من أنك تستخدم رابط الإحالة الخاص بك كلما ذكرت منتجًا أو خدمة معينة.

لتحقيق أقصى استفادة من التسويق بالعمولة ، يجب عليك:

ابحث عن الخدمات و / أو المنتجات وثيقة الصلة بقراء المدونة. قد ترغب في الاطلاع على بعض البرامج التابعة ذات السمعة الطيبة للعثور على الخيارات المناسبة.

انتقل إلى أي خدمات أو منتجات موصى بها مدرجة بالفعل في المدونة واشترك في البرامج التابعة حيثما أمكن ذلك.

استخدم مكونًا إضافيًا مثل Thirsty Affiliates لإدارة الروابط التابعة لك بسهولة. باستخدام هذه الأداة ، يمكنك تغيير الرابط على الفور في كل مكان يظهر فيه على موقعك ، وهو أمر مفيد إذا انتقلت الشركة إلى نظام تابع جديد وتعطيك رابطًا مختلفًا.

دائما الكشف عن الروابط التابعة. هذا مطلب قانوني في الولايات المتحدة إذا كنت تستخدم الروابط التابعة ، فيجب عليك التأكد من أنك تخبر القراء بوضوح أنك ستربح بعض العمولة.

SEO

إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها تحسين مدونة اشتريتها بسرعة كبيرة هي قضاء بعض الوقت في تحسين محرك البحث.

العديد من المدونات غير محسّنة بشكل كافٍ. تأكد من أنك تفهم أساسيات البحث عن الكلمات الرئيسية وتحسين محركات البحث على الصفحة وأنك تقوم بتطبيقها على المنشورات والصفحات الرئيسية على المدونة. هناك طريقتان رائعتان للبدء وهما:

الحصول على عنوان SEO ووصف ميتا لكل منشور. أسهل طريقة للقيام بذلك هي استخدام مكون إضافي لتحسين محركات البحث ، مثل Yoast أو All in One SEO أو RankMath.

تذكر أنك تحتاج إلى صياغة عناوين وأوصاف تعريفية لا تتضمن كلماتك الرئيسية فحسب ، بل تجذب القراء أيضًا.

استخدام Google Analytics لمعرفة المنشورات التي تحصل على أكبر عدد من الزيارات وتفعل ما في وسعك لتعزيزها بشكل أكبر.

على سبيل المثال ، يمكنك التأكد من أنك تستخدم كلمة رئيسية في العنوان والوصف التعريفي والعديد من الأماكن الأخرى في المنشور ، بالإضافة إلى صورة ونص بديل. إذا كان المنشور يحتل المرتبة الخامسة في Google وحصلت على المرتبة الأولى أو الثانية ، فهذا يعني قفزة هائلة في حركة المرور.

بمجرد أن تجلب مدونتك المزيد من الأموال وحركة المرور ، يمكنك بيعها لتحقيق ربح – والانتقال إلى قلب مدونتك التالية.

هل أنت جاهز لبيع مدونتك؟ الأفكار النهائية للنظر فيها

لا يعد بيع مدونة عادةً عملية فائقة السرعة (أو سهلة).

قد يستغرق الأمر وقتًا لإنشاء مدونة ستجلب لك سعرًا جيدًا ، وقد تواجه أيضًا بعض العروض المنخفضة أو مضيعة للوقت قبل أن تتمكن من العثور على المشتري المناسب.

قد يكون الجانب التقني لنقل اسم النطاق أو الملفات أمرًا مخيفًا أيضًا عندما تبحث لأول مرة في كيفية بيع مدونة.

لا تتأخر. قد يكون بيع مدونتك هو الخطوة التالية على طريق تحقيق أهدافك. يمكن أن يوفر الوقت والطاقة ، ويمنحك المال للاستثمار في مشروع جديد ، أو حتى تصبح مهنة جديدة في حد ذاته إذا قررت أنك تستمتع بتقليب المدونات.

هل تبحث عن بدء مدونة جديدة لبيعها – أو حتى مدونتك الأولى؟ تحقق من دليلي الكامل حول كيفية بدء مدونة. يأخذك من خلال كل ما تحتاج إلى معرفته.