ستساعدك المقالة التالية: كيفية تحسين المحتوى المحلي الخاص بك من أجل البرمجة اللغوية العصبية

هل تريد نقل المحتوى الخاص بك إلى المستوى التالي لكل من Google والمستخدمين؟ هل تريد تحسين موقع الويب الخاص بك إلى الواقع الجديد من خلال تنفيذ البرمجة اللغوية العصبية؟

في هذه المقالة ، ستفهم بشكل أفضل مفهوم البرمجة اللغوية العصبية وستجد 8 طرق بسيطة لإنشاء صلة وثقة مع المستخدمين وجوجل.

ما هي معالجة اللغة الطبيعية (NLP)؟

أعلنت شركة جوجل عن إصدار جديد معالجة اللغة الطبيعية نظام يسمى BERT في 25 أكتوبر 2019 ، سيساعد على فهم السياق بشكل أفضل ونية البحث وتحسين نتائج البحث. سيتم استخدام النظام في 1 من كل 10 عمليات بحث في الولايات المتحدة باللغة الإنجليزية وسيؤدي ذلك إلى مزيد من المناطق واللغات بمرور الوقت.

في كل مرة يبحث فيها الأشخاص عن شيء ما على Google ، فإنهم يبدأون طلب البحث بسؤال. تبذل Google قصارى جهدها لتقديم محتوى ذي صلة مع إجابات لاستعلامات بحث معينة. بصفتنا مسوقين للمحتوى ومُحسّنات محرّكات بحث ، يمكننا تحسين المحتوى الخاص بنا بناءً على احتياجات العملاء واهتماماتهم ، وكيفية تفسير Google للمحتوى على الويب.

عندما يتعلق الأمر بمعالجة اللغة الطبيعية (NLP) ، فهي عملية معقدة للتحليل من خلال النص الذي يسمح بإنشاء علاقات بين الكلمات ومعنى الكلمات للحصول على فهم أفضل لما هو مطلوب.

في الآونة الأخيرة ، عملت Google مع نماذج إحصائية تعتمد على الكلمات الرئيسية والروابط. اليوم بفضل التعلم الآلي والبيانات الضخمة ، يبدأ محرك البحث في فهم طبيعة المحتوى دون الاعتماد على الكلمات الرئيسية. يمكن أن يكون لدى المستخدمين القدرة على كتابة استعلام بحث بالطريقة التي يتحدثون بها بشكل طبيعي.

يمكنك الآن معرفة مدى تأثير خوارزميات التعلم الآلي والرسوم البيانية الدلالية في جودة نتائج البحث والطريقة التي تظهر بها هذه النتائج للمستخدم النهائي. من المقتطفات المميزة و SERPS بدون نتيجة إلى الردود الصوتية ودوارات الفيديو.

نظرًا لأن الكلمات الرئيسية لا تحمل أهمية كبيرة عندما يتعلق الأمر بترتيب صفحات الويب ، فإن Google تحدد المحتوى الذي يجب تقديمه بناءً على المكونات الأساسية لـ NLP مثل البنية والمشاعر والكيانات بدلاً من ذلك.

بناء الجملة

بمساعدة البيانات الضخمة ، يمكن لبرنامج معالجة اللغة الطبيعية إجراء تحليل لغوي لصفحات الويب لفهم محتوى الجملة بشكل أفضل وتصنيف جميع كلمات النص لفهمها. يمكن لتحليل بناء الجملة أن يحدد بسهولة ما إذا كان المحتوى مكتوبًا جيدًا بدءًا من القواعد النحوية إلى بنية الجملة الواضحة.

أفضل ما في الأمر هو أن حشو الكلمات الرئيسية لم يعد مشكلة كبيرة بعد الآن. الآن يمكن للمستخدمين إدخال أي كلمة رئيسية في الصفحة على أمل ترتيبها ، حتى إذا كان موضوع المحتوى لا علاقة له بهذه الكلمة الرئيسية.

المشاعر

تواصل Google تجربة هذا الجانب واكتشاف تحليل المشاعر لاستعلامات البحث. تلعب المشاعر دورًا مهمًا في الترتيب. لذلك ، إذا كنت ترغب في الترتيب لاستعلام إيجابي ، فتأكد من كتابة محتوى بدرجة عالية من المشاعر. على سبيل المثال ، يجب أن يتلقى الأشخاص الذين يبحثون عن “صديقة للفيلة” نفس المقتطفات المميزة عند إدخالها باستخدام كلمات إيجابية مثل “ودود” و “محب” و “ذكي” وما إلى ذلك.

تأكد من أن Google تحسب قيمة المشاعر ليس فقط للصفحة بأكملها ولكن لكل قسم فرعي من المحتوى الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك ، فإن المشاعر المتكونة حول الإشارات إلى العلامات التجارية ، ويبدو أن الروابط الخلفية من المحتمل جدًا أن ترسل إشارات Google أيضًا.

جهات

الكيانات هي في الأساس أشخاص وأماكن وأسماء وأحداث ومؤسسات وأرقام وما إلى ذلك. إن Google جيدة حقًا في إخراج الكيانات وتقييمها من جزء من المحتوى. نظرًا لأن Google تميز بين هذه الكيانات ، فإن محركات البحث تستخدم هذه المعلومات لإنتاج نتائج مرضية للمستخدمين.

يجب أن ننظر في مقياسين إضافيين مثل البروز والفئة. تحاول البروز تلخيص مدى أهمية الكيان في سياق النص العام. البراعة هي طريقة من كلمة واحدة لفهم كيفية ارتباطها ببعضها البعض وتعطي صورة واضحة لما تدور حوله الصفحة.

عندما يتعلق الأمر بالفئة ، بفضل البرمجة اللغوية العصبية (NLP) ، يمكن لـ Google بسهولة تحديد المحتوى في فئة مناسبة. يمكن أن تكون الفئات بمثابة نقطة ارتكاز كبيرة. أوصي بإجراء تحليل الكيان لصفحات الترتيب الأعلى قبل إنشاء المحتوى واستخدام تصنيف الفئة باعتباره أكثر من فحص ما بعد الكتابة.

Note: يمكن لأدوات كتابة محتوى تحسين محركات البحث (SEO) مثل Surfer مساعدتك في ذلك. تحقق من مقالتنا حول أفضل أدوات كتابة المحتوى لتحسين محركات البحث لمعرفة المزيد.

أين تتفاعل البرمجة اللغوية العصبية مع البحث المحلي؟

مع زيادة التركيز على اللغة الطبيعية ، يستخدم المزيد والمزيد من الأشخاص البحث الصوتي ، وكتابة الأسئلة ، واستخدام استعلامات المحادثة في البحث المحلي. بالنسبة للشركات المحلية ، من المهم أن تبني استراتيجية المحتوى الخاصة بها على السياق والمحادثة. أعني أن أصحاب الأعمال المحليين بحاجة إلى إنتاج محتوى يعالج الأسئلة التي سيطرحها الأشخاص والمشكلات المحتملة التي سيبحثون عنها.

على سبيل المثال ، إذا كان شخص ما يبحث عن “” ، فسيعرض محرك بحث Google النتائج التي توفر أكثر الإجابات دقة وفائدة فيما يتعلق بمصطلح البحث.

يجيب منشور المدونة هذا على السؤال المحدد ويقدم معلومات قيمة يمكن أن يبحث عنها العملاء المحتملون. تلبية لطلب المستخدم ، سيجدونك ويتواصلون مع شركتك. لهذا السبب من المهم نشر محتوى عالي الجودة بانتظام على موقع الويب المحلي الخاص بك لأن الناس يحتاجون دائمًا إلى محتوى جديد يعالج المشكلات المتغيرة ويضيف قيمة كبيرة لهم.

نصائح لتحسين المحتوى المحلي الخاص بك في البرمجة اللغوية العصبية

بينما تبدو المكونات المختلفة لـ NLP مربكة ، يمكنك البدء في الكتابة اليوم باستخدام النصائح البسيطة أدناه والعثور على الإنترنت.

1. قدم إجابات قصيرة للأسئلة

يبدأ تحسين المحتوى الخاص بك من أجل البرمجة اللغوية العصبية ببنية جملة بسيطة ويوفر معلومات محددة لجمهورك المستهدف. أعط إجابات قصيرة وواضحة لأسئلتهم.

على سبيل المثال ، إذا كان السؤال هو “هل يوجد قطار من لوس أنجلوس إلى نيويورك؟” ، فإن الإجابة الواضحة يجب أن تكون “لا. لا يوجد قطار مباشر من محطة لوس أنجلوس إلى محطة نيويورك “. لا تحكي قصة عن السفر من لوس أنجلوس إلى نيويورك بعد حوالي 500 كلمة ، وإليك إجابتك.

اكتب عن إجابة من جملة أو جملتين إذا كنت تتوقع من Google أن تعرضها عند طرح سؤال عليها. التزم بالتنسيق الأساسي التالي: [entity] يكون [answer]. هل تريد تحسين البرمجة اللغوية العصبية بشكل أفضل؟ تقليل الفوضى وعدد القفزات الدلالية. قم بإنشاء محتوى يسهل قراءته وتصفحه للمستخدمين ، ويسهل تحليله وفهمه لروبوتات البحث.

2. لا تتغلب على الأدغال

عندما يتعلق الأمر بالإجابة على سؤال ، فإن الكثير من مسوقي المحتوى يحبون التغلب على الأمور. لا أقصد أنهم يقدمون إجابة خاطئة ، لكنهم لا يقدمون تحديدًا موجزًا ​​للإجابة. وهذه مشكلة شائعة في البرمجة اللغوية العصبية يجب تجنبها بالتأكيد.

هناك تعبير رائع في الصحافة: لا تدفن اللوح. يعني هذا في الأساس أنه يجب عليك تضمين المعلومات الأكثر أهمية أولاً ، في الأعلى. إذا قرأ الناس تلك الفقرة وتوصلوا إلى جوهرها ، فمن المحتمل أنهم يريدون قراءة المزيد.

إليك كيف يحب الناس عادةً هضم المحتوى. لا يريدون قراءة المحتوى الخاص بك لأنه غير مفيد. إنهم لا يريدون قراءته لأنهم لا يملكون الوقت الكافي ويحتاجون إلى إجابة سريعة هنا.

عندما يتعلق الأمر بمعالجة اللغات الطبيعية ، انتقل مباشرة إلى النقطة أولاً ، واعرض الموضوع الرئيسي ، والكيان الرئيسي ، والتركيز الأساسي للمحتوى الخاص بك ، وانزل إلى التفاصيل. المفتاح هو إنشاء جزء جيد التنظيم من المحتوى لتسهيل تحليل الروبوتات من جميع الجوانب.

3. التركيز على الكلمات الأساسية للمحادثة

يجب أن تستخدم الشركات المحلية كلمات رئيسية طويلة الذيل للمحادثة للاستفادة من مزايا تحسين محركات البحث لتحديث Google BERT أو ترتيبها بشكل أفضل للبحث الصوتي. عندما يستخدم الأشخاص البحث الصوتي ، فإنهم يتحدثون باستخدام عبارات وجمل رئيسية أطول. لذلك ، فإن استخدام كلمات إضافية لكلمة رئيسية مستهدفة في المحتوى المكتوب يحاكي الطريقة التي يتحدث بها الأشخاص الحقيقيون.

بشكل أساسي ، يعني هذا الاستفادة من الكلمات الرئيسية الطويلة وتحويلها إلى أسئلة تبدو طبيعية. على سبيل المثال ، بدلاً من استخدام “امتلك نمرًا أليفًا في نيويورك” ككلمة رئيسية مستهدفة ، وضعت شركة المحاماة هذه بعض الإبداع في هذا المنشور وصُممت على أنها “هل من القانوني امتلاك نمر أليف في نيويورك” لمساعدة البشر في حل استفساراتهم.

لذلك ، للحصول على أفضل النتائج ، قم بإنشاء أشكال مختلفة للكلمات الرئيسية للمحادثة حول “ماذا” و “كيف تعمل” و “متى” و “أين” ولماذا “و” هل يمكنني “وما إلى ذلك. ترتبط هذه الكلمات ارتباطًا وثيقًا بطلبات البحث الصوتي.

4. تنفيذ تكتيكات تحسين محركات البحث على الصفحة لنقل المعنى

يعلم الجميع أهمية تحسين محركات البحث على الصفحة لترتيب المحتوى الخاص بك. لسوء الحظ ، فإن استخدام تكتيكات تحسين محركات البحث التي عفا عليها الزمن في الوقت الحالي لا معنى له حيث يستمر البرمجة اللغوية العصبية (NLP) في التأثير على نتائج محرك البحث. الكتابة والتنسيق المهيكلين لهما المعنى الدلالي للمحتوى الخاص بك والذي يمكن أن ينقل سياقًا إضافيًا لفهم البرمجة اللغوية العصبية.

فيما يلي بعض التكتيكات والمفاهيم المفيدة التي تحتاج إلى اتباعها:

استخدم هيكل الهرم المقلوب حيث يتم تقديم أهم المعلومات أولاً. يجب أن تحتوي المقالة على الرصاص والجسم والذيل. سيساعدك البدء باستنتاجك على الوصول إلى هذا الاستنتاج طوال بقية قصتك.

قم بتضمين علامات رأس H1 و H2 و H3 لتقسيم المحتوى إلى أقسام منطقية من شأنها مساعدة المستخدمين وروبوتات البحث على فهم مكان حدوث التحولات في الأفكار بشكل أفضل.

أنشئ قوائم بأرقام أو رموز نقطية ستساعدك على جعل المحتوى الخاص بك سهل القراءة للمستخدمين ويسهل تحليله واستخراجه لروبوتات البحث. يمكن أن يؤدي تقسيم القائمة بالرصاص أو الأرقام إلى تنظيم المعلومات بسرعة وزيادة فرصك في الحصول على مقتطفات مميزة.

هيكل حسب نوع المحتوى لتحديد العلاقات بين المحتوى. يجب أن تحتوي المنتجات على أسماء وأسعار وأسماء. يجب أن تحتوي الأحداث والأماكن على مواقع وأسماء وتواريخ.

تقييم سياق الروابط الداخلية. أصبحت بنية الارتباط وموضعه أكثر أهمية من أي وقت مضى. إذا تم وضع الروابط الخاصة بك في السياق الصحيح ، فإنها ستعزز قوة كل صفحة ويب. لمساعدتك في إدارة ملف تعريف الرابط الخلفي الخاص بك ، يمكنك استخدام أداة مراقبة الروابط الخلفية من SE Ranking لتقييم قوة روابط موقعك وتجنب الروابط غير الطبيعية.

5. استخدم أداة Google NLP API

إذا كنت ترغب في نقل المحتوى المحلي الخاص بك إلى المستوى التالي ، فقد أنشأت Google أداة رائعة تُعرف باسم Natural Language Processing للشركات لفحص أي نص والحصول على رؤى من البيانات غير المنظمة بمساعدة تقنية التعلم الآلي.

حتى تتمكن من معرفة المزيد عن عملائك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمحادثات والبريد الإلكتروني. إذا كنت قد قمت بعمل رائع في الكتابة لـ NLP ، فستحصل على درجة عالية للتركيز الأساسي للمحتوى الخاص بك وستعرف بالتأكيد أن المحتوى الخاص بك مُحسّن جيدًا للمكان المحدد.

يمكن أن تساعدك الأداة حقًا في معرفة كيفية فهم Google لنسختك وإثبات أنك حصلت على الأشياء بشكل صحيح في كتابة نصوص تحسين محركات البحث. ومع ذلك ، فإن الأداة بها بعض القيود ، على سبيل المثال ، لا تدعم أي لغة.

6. حذف “الكلمات الرئيسية”

تريد Google منك إنتاج محتوى طبيعي وسهل الاستخدام. يريدك أن تكتب محتوى للأشخاص ، وليس لمحركات البحث. في مدونتها الرسمية ، صاغت المصطلح المعروف باسم “keyword-ese” الذي يستخدم فيه كتّاب المحتوى عبارات أو لغة محرجة لتحسين المحتوى بشكل أفضل للظهور على محركات البحث.

يحاول جوجل القضاء على استخدام هذه الظاهرة وجعل تجربة البحث أكثر إنسانية. هذا ما ورد في مدونتها:

لذلك ، تأكد من إجراء تدقيق إملائي وقواعد نحوية وعلامات ترقيم كما يراعي Google أشياء مثل “إرشادات مقيم الجودة”. أعني أن المقالة التي تمت كتابتها جيدًا وصحيحة نحويًا وجيدة التنظيم يمكن أن تكون مؤشرًا جيدًا على المصداقية.

7. نسخ البودكاست ومقاطع الفيديو

نظرًا للتطورات في الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية ، أصبح من السهل على Google تحديد الكلمات الرئيسية المنطوقة في البودكاست ومقاطع الفيديو لترتيبها وفقًا لذلك. أعني أن البودكاست ومقاطع الفيديو لها مقتطفات وسائط خاصة بها وتفهرسها وترتيبها بواسطة Google أيضًا.

يمكنك تقديم المزيد من المعلومات والأفكار باستخدام البودكاست أو مقاطع الفيديو أكثر من أي محتوى طويل دون بذل أي مجهود إضافي عن طريق نسخ هذا المحتوى. سيؤدي ذلك إلى زيادة قابلية المشاركة ، وإنشاء تجربة أفضل للمستخدمين ، وزيادة حركة المرور إلى موقع الويب الخاص بك.

8. تتبع أداء المحتوى

يعد إنشاء محتوى يحافظ على تفاعل العملاء ويزيد التحويلات مهمة مهمة ، لكن مراقبة وقياس أداء المحتوى الخاص بك سيساعدك على تحديد المحتوى الذي يعمل ، وما الذي لا يعمل ، وما الذي يمكن تحسينه ليكون له صدى لدى جمهورك. يعد فهم سلوك المستخدم وأفعاله بمثابة حل سحري يوضح لك ما إذا كنت تتحرك في الاتجاه الصحيح.

مع Finteza ، يمكنك معرفة الصفحات والأحداث التي تجلب المزيد من التحويلات ، وتحليل جمهورك المستهدف ، وجذب المزيد من الزوار إلى موقع الويب المحلي الخاص بك لزيادة المبيعات. قدمت الأداة مؤخرًا خيارًا للمتاجر المحلية للحصول على تحليلات مفصلة عن منتجاتها ، وحجم المبيعات الفعلي ، والأرباح غير المحققة ، وولاء العملاء.

يساعدني Finteza في إظهار صفحات المحتوى أو المنتجات أو الخدمات التي يشتريها الزوار بالفعل وأيها يشاهدونها فقط. يكتشف أيضًا سلوك عملائك في سلة التسوق ، ويحسب متوسط ​​تكلفة منتجاتك ومتوسط ​​الشيك.

توفر الأداة فرصة رائعة لإنشاء محتوى فائق التحديد. لذلك ، يمكنك بسهولة إنشاء أي حملات ذات توجه محلي ، وتلقي تحليلات البيانات لكل جزء من المحتوى ، والعثور على الوصفة المثالية لاستراتيجية تسويق المحتوى الخاصة بك.

تغليف

تعد كتابة المحتوى لـ NLP مفيدة بشكل لا يصدق لأن ذلك يبني الملاءمة والثقة مع المستخدمين وجوجل. لكن إنشاء محتوى للغة البرمجة اللغوية العصبية يتطلب فهمًا أكبر لعلاقات الكلمات ، وكتابة منظمة بوضوح ، وتنسيق.

إذا كنت ترغب في الحصول على ترتيب جيد في Google والتفاعل مع عملائك ، فأنت بحاجة إلى تنظيم المحتوى حسب الموضوعات بطريقة منطقية وطبيعية. سيساعدك هذا النهج في الحصول على المزيد من الاحتمالات الجديدة من خلال زيادة ملاءمتك وقوتك من كل جزء من المحتوى داخل موقع الويب الخاص بك.