ستساعدك المقالة التالية: كيفية تحسين حركة مرور مدونتك من خلال البحث عن الأسئلة والتحسين

هل ترغب في تعزيز ظهور مدونتك في البحث العضوي؟

هل تفتقر إلى أفكار مشاركة المدونة؟

هل ترغب في أن يتفاعل قراء مدونتك بشكل أكبر مع المحتوى الخاص بك؟

إن إضافة بحث المحتوى وتحسينه إلى روتين التدوين الخاص بك سيساعدك في كل هذه المهام.

لماذا التشكيك في البحث؟

بالنسبة للمدون، هناك العديد من الطرق التي يمكن أن يصبح بها البحث عن الأسئلة مفيدًا، بما في ذلك:

افهم صراعات القراء المستهدفين (الأسئلة أسهل في الارتباط بها من الكلمات الرئيسية)

(الأسئلة أسهل في الارتباط بها من الكلمات الرئيسية) تحسين تفاعلك على الصفحة (طرح الأسئلة هو أسلوب تسويقي قديم أثبت أنه يجعل الناس يتوقفون ويواصلون القراءة / الاستماع)

(طرح الأسئلة هو أسلوب تسويقي قديم أثبت أنه يجعل الناس يتوقفون ويواصلون القراءة / الاستماع) احصل على المزيد من المميزات (تهدف مقتطفات Google المميزة إلى الإجابة على الأسئلة خلف الاستعلامات)

(تهدف مقتطفات Google المميزة إلى الإجابة على الأسئلة خلف الاستعلامات) احصل على المحتوى الخاص بك بشكل أفضل على استعداد للبحث الصوتي (يتيح لك البحث عن الأسئلة فهمًا أفضل للغة الطبيعية وكيفية استخدام الأشخاص لكلماتك الرئيسية عند التحدث بها).

ولكن الأهم من ذلك هو أن البحث عن الأسئلة وتنفيذها يسمح لك بذلك تحسين المحتوى الخاص بك لجوجل الجديد الذي يتحول بسرعة إلى محرك الإجابة على عكس محرك البحث.

جوجل كمحرك الإجابة

لكي تتمكن من فهم التطور الذي يمر به Google بشكل أفضل وبالتالي تحسين محركات البحث (SEOI)، دعني أعطيك مثالاً فقط…

إليك ما كان يبدو عليه Google كمحرك بحث:

وإليك ما يبدو عليه Google كمحرك إجابات:

محرك الإجابة: يقدم تعريفات، ويقترح برامج ذات صلة، ويوصي أيضًا بمزيد من الأسئلة للبحث

تحاول Google أن تصبح محرك الإجابة منذ بضع سنوات حتى الآن. يمكن العثور على جذور هذه الخطة في براءات الاختراع القديمة مثل “نظام الإجابة على الأسئلة” حيث أدركوا مشكلة “فجوات المعلومات” وكيف يحاولون حلها من خلال البحث عن الأسئلة وتجميعها من جميع أنحاء الويب.

لذلك، ما لم تكن تمتلك ويكيبيديا، كيف يمكنك بناء استراتيجية تسويق المحتوى الخاصة بك حول هذه الأجندة الجديدة، أي إعطاء إجابات للأسئلة لـ Google حتى تتمكن من منحك المزيد من الرؤية؟

بناء المحتوى الخاص بك للإجابة على الأسئلة المتخصصة

لذا أول الأشياء أولاً: دعنا نطرح سؤال البحث واستراتيجية التحسين هنا، خطوة بخطوة:

الخطوة 1: أسئلة البحث

فكيف تحدد الأسئلة الشائعة التي يطرحها القراء المستهدفون؟ لا توجد أداة واحدة للعثور عليها جميعًا ولكني أحب استخدام هذه الثلاثة:

سيربستات

سيربستات يحتوي على قسم منفصل يستخرج استعلامات نوع الأسئلة من Google Suggest. تعجبني الطريقة التي تسمح لك بتصفية الأسئلة حسب الكلمات الشائعة بداخلها. هذه طريقة رائعة لتحليل الحي الدلالي للكلمة المستهدفة.

أداة المقتطف+ المميزة

أداة Snippet+ المميزة يحدد فرص المقتطفات المميزة لموقعك. وبصرف النظر عن ذلك، فإنه يقوم أيضًا بتجميع نتائج “يسأل الأشخاص أيضًا” التي تظهر للاستفسارات المهمة لموقعك.

تعرض الأداة أيضًا أسئلة “يطرحها الأشخاص أيضًا” على مستوى الصفحة مما يسمح لك بتوسيع أي سؤال محدد لمعالجة بعض هذه الأسئلة:

“يسأل الأشخاص أيضًا” هو عنصر البحث الأحدث في Google والذي يعرض الأسئلة الشائعة لأي استعلام. أنها توفر الكثير من التبصر في أي موضوع.

محسن النص

محسن النص هي أداة تحليل دلالي تستخرج مقتطفات بحث Google لكل استعلام وتحدد الكيانات والمفاهيم ذات الصلة. أنه يحتوي على قسم منفصل يظهر ذات الصلة أسئلة:

يعرض كل سؤال أيضًا التقييمات بناءً على شعبيته والمنافسة.

الخطوة الثانية: تنظيم الأسئلة

من المرجح أن تمنحك هذه الأدوات الثلاث الكثير من البيانات للعمل بناءً عليها. لكن البحث عن الأسئلة هو مجرد خطوة واحدة. ماذا تفعل بهذه البيانات؟ كيفية المضي قدما؟

قم بإنشاء جدول بيانات وقم بتسمية كل سؤال تجده بناءً على:

ما إذا كان موقعك يصنف على هذا السؤال في أي مكان ضمن أفضل 50 موقعًا

بناءً على ما سبق، هل تخطط لإنشاء مقال جديد أو هل يجب إضافة السؤال إلى مقال موجود يظهر في جوجل عند البحث عن السؤال

سواء كان ذلك مقالًا مستقلاً أو قسمًا من منشور أوسع

ما إذا كان هناك محتوى متميز يمكن أن يتطابق مع السؤال (لجعل عبارات الحث على اتخاذ إجراء في السياق أكثر صلة)

التاريخ التقريبي الذي تخطط فيه للعمل عليه (يساعدك هذا في الاستمرار في التحرك خلال جدول البيانات الخاص بك لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ فعليًا)

إنها فكرة جيدة أن تستخدم جداول بيانات Google التي يمكن أن تكون كذلك تحولت إلى التقويم: هذا من شأنه أن يساعد في تنظيم قائمتك بشكل أكثر قابلية للتنفيذ. كما أنها ليست فكرة سيئة إنشاء قسم منفصل للأسئلة الشائعة معالجة تلك الأسئلة التي ليست واسعة بما يكفي لتعويض مقالة مدونة منفصلة (أو قسم من مقالة واحدة).

الخطوة 3: تحسين المقتطفات المميزة

أحد أهم الأهداف وراء البحث عن الأسئلة وتحسينها هو الظهور في Google أكثر. توفر المقتطفات المميزة رؤية متزايدة للعلامة التجارية وتجذب المزيد من النقرات.

تعد مقتطفات Google المميزة شديدة التقلب: في أحد الأيام يتم تمييزك، وفي اليوم التالي يتم استبدالك بمنافسك.

ولكن ما هو مؤكد بشأن الخوارزمية وراء المقتطفات المميزة هو أن جوجل تحاول تقديم إجابة سريعة وموجزة لاستعلام المستخدم.

ليست كل طلبات البحث التي تؤدي إلى ظهور مقتطفات مميزة هي أسئلة، ولكن هناك دائمًا سؤال ضمني، لذا فإن الإجابة على جميع أنواع الأسئلة داخل المحتوى الخاص بك تساعد في جعل موقعك أكثر تميزًا.

لتحسين المحتوى الخاص بك للمقتطفات المميزة:

ضع سؤالاً في عنوان فرعي H2/H3

اتبع على الفور بإجابة واقعية موجزة (حوالي 90 حرفًا)

لا تتردد في توضيح إجابتك أدناه ولكن من المهم تقديم الإجابة السريعة أسفل العنوان الفرعي لتسهيل العثور على مهمة Google.

فكر في ما يعنيه كل استعلام:

هل هو سعر أم نطاق سعري؟

هل هو تعريف أم قائمة الكيانات؟ (الأدوات والتطبيقات والعلامات التجارية والأماكن)

سيساعدك هذا على تقديم إجابة أكثر تحديدًا. على سبيل المثال، [how much apple watch] يؤدي الاستعلام إلى ظهور فقرة واضحة تشرح خيار التسعير:

لكن [best smart watches] يؤدي البحث إلى ظهور قائمة من الخيارات:

إذا قمت بتغطية العديد من الأسئلة، فاجعل من السهل على القراء الانتقال إلى السؤال الذي يبحثون عنه. يمكنك القيام بذلك عن طريق إنشاء جدول محتويات على الصفحة. إذا كنت تستخدم WordPress، فيمكنك إضافة واحد باستخدام البرنامج المساعد في نهاية المطاف كتل.

المكافأة عبارة عن روابط “الانتقال إلى” الإضافية التي ينشئها Google استنادًا إلى جدول المحتويات القابل للنقر:

الخطوة 5: تحسين المقتطفات المنسقة

تعمل Google على إنشاء صفحات نتائج بحث أكثر تنظيمًا وأكثر إفادة، ويتضمن ذلك عناصر بحث منفصلة (مقتطفات مميزة و”يسأل الأشخاص أيضًا”) وإنشاء مقتطفات بحث أكثر تفصيلاً.

عندما يتعلق الأمر بالأسئلة، هناك ثلاثة أنواع من المقتطفات المنسقة التي يمكننا تحسينها:

التعليمات

إذا أجبت على أكثر من سؤالين مرتبطين في مقالة واحدة، فيمكنك تسميتها الأسئلة الشائعة بأمان وتضمين الترميز المنظم ليعرفه Google. هناك البرنامج المساعد لذلك أيضا.

ستكون النتيجة مقتطف بحث أكثر تفصيلاً وملفتًا للنظر:

نصيحة: قم بتضمين الروابط الداخلية في إجاباتك، حيث ستكون قابلة للنقر عليها داخل Google SERPs عندما يقرأ الأشخاص إجاباتك هناك. تحسين النقر!

كيفية تنفيذ المهام (للجوال فقط)

استجابةً لمختلف الاستفسارات الإرشادية، غالبًا ما يقوم Google بإنشاء مقتطف بحث تفصيلي قد يتضمن المواد والوقت اللازم والخطوات:

إذا كنت تستخدم WordPress، فيمكنك إضافة علامات منظمة وكيفية تحسين هذه الأنواع من الأسئلة باستخدام مكون WordPress SEO الإضافي مثل يوست سيو.

وصفات (“كيفية الطبخ ..”)

يُسمح بهذه المقتطفات المنسقة فقط للوصفات، ولكن إذا قمت بتوفيرها، فتأكد من ترميزها باستخدام المخطط. هنا عدد قليل من المولدات المجانية لتجعل حياتك أسهل. والنتيجة هي المزيد من مقتطفات البحث الملفتة للنظر والجديرة بالنقر، سواء على متصفحات الهاتف المحمول أو سطح المكتب:

الخطوة 6: تحسين المقتطفات المنظمة

وبصرف النظر عن المقتطفات الغنية، هناك نوع آخر محسن من مقتطفات بحث Google التي لا تتم مناقشتها كثيرًا. يطلق عليه “المقتطف المنظم” ويقوم Google بإنشائه استنادًا إلى جداول HTML الموجودة على الصفحة:

بناء تسويقك الرقمي بالكامل حول الأسئلة

يعد استخدام البحث عن الأسئلة لتعزيز حضور مُحسنات محركات البحث (SEO) هو الخطوة الأكثر مملة ولكنها حاسمة. إنه أساس استراتيجية تسويق المحتوى الناجحة. ولكن ليس هناك سبب للتوقف عند هذا الحد.

كما ترى، تساعد الأسئلة في مجالات تسويقية أخرى، بما في ذلك:

في وسائل التواصل الاجتماعي لقد وجد أنها تعمل على تحسين المشاركة وإثارة التعليقات والنقرات (المصادر والأمثلة)

لقد وجد أنها تعمل على تحسين المشاركة وإثارة التعليقات والنقرات (المصادر والأمثلة) في تحسين التحويل، تساعد الأسئلة في توجيههم إلى اتخاذ الإجراء المرغوب فيه لأنها تشجع الأشخاص على التوقف والعثور على الإجابات (المصادر والأمثلة)

مع أخذ ذلك في الاعتبار، تأكد من إعادة استخدام بحث الأسئلة الخاص بك في مجالات أخرى:

اطرح الأسئلة على وسائل التواصل الاجتماعي

نظرًا لأن الأسئلة تمثل عنصرًا جذابًا، فإن استخدام الأسئلة الشائعة على وسائل التواصل الاجتماعي يعد تكتيكًا رائعًا. إذا كان لديك شخص آخر يدير تقويم الوسائط الاجتماعية الخاص بك، فيمكنك استخدام أدوات مثل PromoRepublic لتنبيه مدير الوسائط الاجتماعية الخاص بك بالأسئلة الشائعة عندما تكتشفها.

PromoRepublic هي أداة لوحة تحكم لوسائل التواصل الاجتماعي تتيح للعديد من أعضاء الفريق المساهمة في لوحة معلومات الوسائط الاجتماعية المتعددة لديك (أو لمشرفك) لنشر الرسائل بحيث يكون هناك دائمًا شيء ما يحدث.

تعتبر الأداة منطقية تمامًا عندما تحتاج إلى سد الفجوة بين أبحاث تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

هناك فكرة أخرى تتمثل في دمج البحث عن الأسئلة مع عملية إنشاء الأصول المرئية. هذا هو التكتيك المفضل لدي عندما يتعلق الأمر بالأسئلة الإرشادية. تعد الصور المرئية ومقاطع الفيديو مثالية للحصول على تعليمات إرشادية:

أجب عن الأسئلة الإرشادية من خلال إنشاء مخططات انسيابية وقوائم مرجعية باستخدام أدوات مثل فينجاج.

قم بإنشاء تعليمات فيديو سريعة خطوة بخطوة والتي تستغرق دقائق لتنفيذها باستخدام أدوات مثل فيديو.

قم بإعداد مسارات تحويل تحويل حل الأسئلة

هل تتذكر كيف ذكرت أنك بحاجة إلى عبارة CTA مناسبة للسياق لجعل محتوى الأسئلة والأجوبة الخاص بك يؤثر حقًا على أرباحك النهائية؟ وإليك كيفية تنفيذ تلك:

استخدم محرك إعلانات Finteza

فينتيزا عبارة عن منصة متقدمة لتحليلات الويب تحتوي على إعلانات مدمجة محرك يسمح لك بجدولة الحملات الإعلانية على الصفحة على مدونتك. يمكنك استخدامه لجذب القراء إلى صفحات منتجك أو أموالك التي تناسب سياقك الحالي بشكل أفضل:

يمكنك ضبط إعلاناتك لمتابعة المستخدم بناءً على صفحته المقصودة الأولية. على سبيل المثال، إذا وصلوا إلى صفحة “كيفية القيام بأعمال البستنة في المنزل”، فيمكنك أن تقدم لهم CTA لتنزيل قائمة مراجعة البستنة الداخلية المتميزة الخاصة بك.

قم بإعداد التغيير لتحديد أولويات صفحات “المال” الخاصة بك

تغيير هو محرك آخر لتعزيز المشاركة في الموقع يستخدم الذكاء الاصطناعي لمعرفة المزيد عن القراء ويقترح عليهم المزيد من المحتوى لمواصلة القراءة. يمكنك جعل الأمر أكثر كفاءة من خلال تحديد أولويات أموالك وصفحات المنتج التي تستخدمها لتوجيه القراء إلى التحويلات:

يعمل Alter بشكل أفضل مع المدونات ذات المحتوى الثقيل عن طريق مطالبة قراء موقعك بشكل معتدل بمواصلة التفاعل مع موقعك من خلال توصيات المحتوى الذكي والنوافذ المنبثقة التي تهدف إلى الخروج:

الماخذ الرئيسية

قم بالبحث عن الأسئلة باستخدام أدوات مثل Serpstat وFeatured Snippet+ وTextOptimizer

قم بتنظيم الأسئلة بناءً على ماذا ومتى تخطط للقيام بكل سؤال (إنشاء محتوى جديد، وتحسين المقالات الموجودة، وما إلى ذلك)

قم بتحسين محتوى الأسئلة والأجوبة الخاص بك استنادًا إلى جميع أنواع الفرص الحالية استخدم العناوين الفرعية H2/H3 لتحسين المقتطفات المميزة قم بإنشاء جدول محتويات قابل للنقر عليه لـ Google لتضمين روابط “الانتقال إلى” داخل مقتطف البحث الخاص بك استخدم ترميز مخطط الأسئلة الشائعة وHowTo وRecipe لتحسين المقتطفات المنسقة عندما يكون ذلك ممكنًا، قم بإنشاء جداول HTML لإنشاء مقتطفات منظمة في البحث

أعد استخدام الأسئلة على وسائل التواصل الاجتماعي لتحسين تفاعلك مع أدوات مثل ContentCal

قم بإنشاء عبارات حث على اتخاذ إجراء سياقية وتوصيات للمحتوى لزيادة إشراك الزوار الذين جاءوا إلى موقعك للعثور على الإجابات.

هل يعد البحث عن الأسئلة وتحسينها جزءًا من روتين التدوين الخاص بك؟

إذا لم يكن الأمر كذلك، آمل أن يكون هذا المقال مفيدًا لك لبدء البحث عن الأسئلة المتخصصة ومعالجتها وتحسينها.