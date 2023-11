ستساعدك المقالة التالية: كيفية تحقيق أقصى استفادة من Instagram قصص

زيادة 4.57 مليار يستخدم الأشخاص الإنترنت مع 500 مليون من المشاهدين Instagram القصص يوميًا – يمثل هذا نصف قاعدة مستخدمي عملاق التواصل الاجتماعي الذين يشاهدون العلامات التجارية الجديدة ويكتشفونها بنشاط. لك يمكن أن يكون واحدا منهم.

أدناه، نحن لا نناقش فقط أفضل الطرق للاستخدام Instagram القصص ولكن كيفية تحقيق أقصى استفادة من محتوى قصتك. في حين أن النداء الرئيسي ل Instagram القصص هي طبيعتها محدودة الوقت، وهذا لا يعني أنه لا يمكنك تحقيق أقصى استفادة من تلك الـ 24 ساعة أو ربما حتى تمديد عمرها إلى ما بعد ذلك.

فكر عموديًا

Instagram تحتوي القصص على نسبة عرض إلى ارتفاع موصى بها تبلغ 1080 × 1920 بكسل. هذا إذا قررت أن تشغل الشاشة بأكملها. ومع ذلك، لا يزال العديد من المستخدمين ينشرون أحيانًا محتوى أفقيًا أو مربعًا في قصصهم، خاصة إذا كانوا يستوردون محتوى من معارضهم.

في حين أنه لا يوجد ما يمنع الآخرين من عدم اتباع نسبة العرض إلى الارتفاع الموصى بها، فمن المؤكد أنك يجب أن تفعل ذلك. Instagram وحدد هذه الأبعاد حتى يظهر المحتوى الخاص بك بجودة عالية عبر جميع الأجهزة. تجاهل ذلك، وستتعرض لخطر قطع المحتوى الخاص بك.

منذ Instagram يتم إنشاء القصص لتحتل شاشتك بأكملها، وقد استغل عملاق الوجبات السريعة Tacobell (@tacobell) الفرصة لإصدار خلفيات تحمل علامات تجارية. لاستخدامه كبرنامج خاص بك، كل ما عليك فعله هو التقاط لقطة شاشة. لا داعي لتغيير الحجم لأنه تم إنشاؤه لملء شاشة كل جهاز محمول – وهو مثالي لخلفية الشاشة حقًا.

بصرف النظر عن الجانب الفني، فإن نشر المحتوى الرأسي يعني أنك تستفيد من الشاشة بأكملها، مما يخلق تجربة أكثر غامرة للمشاهدين. في الواقع، وفقًا لتقرير صادر عن Snapchat، الشركة الرائدة في مجال المحتوى بأسلوب القصة، فإن أداء إعلانات الفيديو العمودية تسع مرات أفضل من إعلانات الفيديو الأفقية.

علاوة على ذلك، على عكس تطبيقات مثل Youtube، التي تسمح لك بمشاهدة مقاطع الفيديو بملء الشاشة عن طريق إمالة هاتفك، Instagram لا يعمل بهذه الطريقة.

نصيحة احترافية: للتأكد من أنك تستخدم الأبعاد الصحيحة، استخدم تطبيقات مثل انستقرام التي تسمح لك بتنسيق المحتوى الخاص بك لأي قناة بنقرة واحدة.

التزم بعلامتك التجارية

تمامًا مثل النشر على أي قناة تواصل اجتماعي أخرى، فهو كذلك حيوية لتشمل عناصر العلامة التجارية الخاصة بك Instagram قصة للمساعدة في زيادة الوعي بالعلامة التجارية وتمييزك عن أي شخص آخر Instagram مستخدم.

من الناحية المثالية، تريد أن يتمكن جمهورك من التعرف بسرعة على المحتوى الخاص بك دون الحاجة إلى النظر إلى اسم المستخدم أو الشعار الخاص بك.

العلامة التجارية على Instagram لا يجب أن تكون القصص في وجهك كثيرًا. يجب أن يكون تطبيق اللمسات على ألوان علامتك التجارية وتعيين مرشحات وخطوط قياسية كافيًا.

تتأكد العلامة التجارية للعناية الشخصية Burt’s Bees (@burtsbees) من تطبيق خطوطها القياسية عليها Instagram قصص. تشتهر العلامة التجارية بمرطب الشفاه الأصفر الشهير وشعارها، وتتأكد من تضمين الظل المحدد في معظم أصولها الإبداعية، سواء كنقطة محورية أو كنقطة محورية رئيسية.

سيساعد استخدام الخطوط والألوان التي يمكن تحديدها على إبراز علامتك التجارية ومنع المستخدمين من تخطي المحتوى الخاص بك.

نصيحة احترافية: للحصول على لوحة الألوان بشكل صحيح، استخدم ملصق “إضافة صورة” الموجود في الجزء العلوي الأيمن من شاشتك Instagram القصة، بجوار رمز الشعار المبتكر. ثم قم بتحميل صورة تحتوي على ألوان علامتك التجارية. أخيرًا، استخدم أداة تحديد الألوان/قطرة العين فوق اللون الذي اخترته.

اجعلها تفاعلية

Instagramالملصقات التفاعلية الخاصة بـ ليست مجرد ميزة أخرى لافتة للنظر يمكنك إضافتها إلى منشوراتك. إنها مفيدة لرؤى الجمهور والمشاركة.

يستخدم مجتمع الطعام ومصدر الوصفات Food52 (@food52) الملصقات التفاعلية لاكتشاف تفضيلات متابعيه. يمكن للعلامة التجارية استخدام ردودها لإنشاء محتوى جديد على موقعها الإلكتروني وصفحاتها الاجتماعية الأخرى.

تُعد الملصقات التفاعلية أدوات رائعة يمكن استخدامها كأساس لتطوير المنتج أو المحتوى. والأفضل من ذلك هو أنها يمكن أن تساعد أيضًا في تحسين أداء إعلاناتك.

على سبيل المثال، كجزء من جهودها التسويقية لـ The Walking Dead: Our World، استخدم مطور اللعبة Next Games ملصق الاستطلاع على موقعه Instagram إعلان القصص، مما أدى إلى زيادة بنسبة 40% في عمليات تثبيت التطبيق.

استخدم الملصقات القابلة للتطبيق

على الرغم من أن الملصقات التفاعلية هي الاختيارات الأكثر شيوعًا لأسباب واضحة، فلا تتجاهل بقية الخيارات Instagramمجموعة ملصقات.

ملصق DM Me – لزيادة تفاعلات الرسائل المباشرة (DM)، استخدم ملصق DM الموجود على هاتفك Instagram قصص. عندما ينقر المتابعون على ملصق DM Me، سينبثق مربع النص لإرسال رسالة إليك.

سيؤدي تشجيع متابعيك على إرسال رسالة مباشرة إليك إلى إضفاء طابع إنساني على علامتك التجارية ويسهل عليك التواصل مع كل عميل من عملائك على المستوى الشخصي. تخيل، ما يبدأ بشكل منتظم Instagram يمكن أن تتحول القصة إلى محادثة.

ملصقات الموقع – فوائد استخدام ملصقات الموقع تتجاوز مجرد السماح لمتابعيك بمعرفة مكانك. ستتم إعادة توجيه أي شخص ينقر على الملصق إلى صفحة تجمع كل ما هو عام Instagram القصص التي استخدمت نفس ملصق الموقع. وهذا يجعل حسابك قابلاً للاكتشاف Instagram المستخدمين الذين لا يتابعونك.

تعتبر ملصقات الموقع مفيدة بشكل خاص إذا كان لديك متجرًا فعليًا أو حدثًا حتى يتمكن المتابعون من العثور على مكان تواجدك بسهولة.

ملصقات الإشارة – تعتبر ملصقات الإشارة مهمة للغاية عند استخدامها عند العمل مع الأشخاص المؤثرين أو العلامات التجارية الأخرى لأن ذلك يسمح لهم بإعادة نشر قصتك، مما يجعلها قابلة للعرض لجمهورهم.

لا تنس استخدام ملصقات الإشارة عند نشر محتوى من إنشاء المستخدم (UGC)!

ملصق الهاشتاج – استخدم علامات التصنيف الخاصة بك Instagram قصص لنفس السبب الذي يجعلك تستخدمها في خلاصتك الرئيسية. كما هو الحال مع ملصق الموقع، عندما ينقر المشاهدون على علامة التصنيف، ستتم إعادة توجيههم إلى صفحة تسمح لهم بمشاهدة جميع المحتويات الأخرى التي تستخدم نفس علامة التصنيف.

استخدام لدينا مجانا Instagram Hashtag Generator للعثور على أفضل علامات التصنيف لقصصك.

نصيحة احترافية: إذا كنت لا تريد أن يفسد الهاشتاج شكل قصتك ومظهرها، فيمكنك دائمًا تغيير حجمها بحيث لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. بهذه الطريقة، سيظل قابلاً للاكتشاف.

ملصق الموسيقى – إضافة ملصق الموسيقى إلى جهازك Instagram لا تحتوي القصة على نفس القدر من الوظائف مثل الملصقات الأخرى، ولكنها طريقة بسيطة لإظهار شخصيتك وتعزيز التفاعل.

قم بتسليط الضوء على الأشياء المهمة

من يقول بك Instagram هل يجب أن تختفي القصص بعد 24 ساعة؟ إذا كنت ترغب في تجميع محتوى محدد حول حملة أو موضوع معين، فيمكنك إنشاء تسليط الضوء عليه والذي سيظهر مباشرة أسفل سيرتك الذاتية.

تُمكّن ميزة Story Highlights متابعيك من إعادة زيارة قصصك القديمة ومتابعة ما فاتهم. يمكن أيضًا إعادة ترتيب النقاط البارزة حتى تتمكن من وضع العناصر الأحدث والأكثر صلة في المقدمة وفي المنتصف.

إيتالي Instagram أنشأ حساب فرع Flatiron في نيويورك (@eatalyflatiron) أيقونات خاصة لتصنيف كل منها Instagram تسليط الضوء على القصة. إلى جانب فئات من كلمة واحدة، هذا النمط يجعل المطعم مميزًا Instagram الملف الشخصي للتنقل بسهولة.

من المحتمل أنك تشارك جميع أنواع Instagram محتوى القصة يوميًا، تتيح لك ميزة Highlights الحفاظ على كل شيء مرتبًا ومنظمًا.

لا تترك قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك

ليس كل عملائك موجودين Instagram. في الحقيقة، 73% من جيل الألفية الإبلاغ عن أنهم يفضلون التواصل عبر البريد الإلكتروني للأغراض المهنية. يوضح هذا فقط أن البعض يفضل الاحتفاظ بالمدرسة القديمة مع البريد الإلكتروني. لكن هذا لا يعني أنه يجب عليهم تفويت محتوى مهم!

مشاركة Instagram يعتبر تقديم المحتوى مباشرة على البريد الإلكتروني أمرًا بسيطًا جدًا، ولكن بسبب Instagram الأبعاد الخاصة للقصة وعمرها القصير، ما عليك سوى إعادة نشر ملف Instagram القصة على البريد الإلكتروني غير ممكنة.

لاعادة استخدام” Instagram محتوى القصة، يمكنك تجميع كل البيانات والأفكار التي تم جمعها باستخدام الملصقات التفاعلية وإنشاء رسم بياني مصمم خصيصًا للبريد الإلكتروني. يمكنك منح المشتركين لديك ملخصًا أو ملخصًا لكل ما تعلمته. مع ال عائد استثمار يزيد عن 3000%، لا يزال التسويق عبر البريد الإلكتروني أحد أكثر استراتيجيات التسويق فعالية، بل إنه أفضل عندما يقترن بمواقع التواصل الاجتماعي!

هل تفضل، استطلاع أسبوعي لجميع أنواع السيناريوهات، يشارك نتائج استطلاعاته للمشتركين باستخدام الرسوم التوضيحية الممتعة.

مشاركة النتائج من Instagramيمكن أيضًا استخدام ملصقات ‘s التفاعلية كقطعة رائعة لدعوة المشتركين في بريدك الإلكتروني للانضمام إلى المحادثة من خلال متابعتك Instagram. ومع ذلك، تأكد من أنك باستخدام قائمة بريد إلكتروني صالحة قبل أن ترسل أي شيء إلى المشتركين لديك. يمكن أن تمنعك الشكاوى المرتدة والرسائل غير المرغوب فيها من الوصول إلى البريد الوارد، لذا قم بتنظيف قاعدة بياناتك بانتظام.

استخدامه لإعادة النشر

نشر المحتوى على Instagram القصة لا تعني دائمًا أنه عليك إنشاء شيء ما من الصفر. في يوم بطيء، أعد نشر المحتوى من خلاصتك الذي تريد أن يعيد متابعوك زيارته. هذه التقنية ليست سهلة فحسب، بل يمكنها أيضًا تعزيز التفاعل مع منشور قديم.

منذ Instagram لم تعد الخوارزمية تضمن أن متابعيك سيشاهدون أحدث منشور لك، فلا تنس مشاركته في قصتك أيضًا.

لا يلزم بالضرورة أن تكون إعادة نشر المحتوى في قصتك من الموجز الخاص بك. إذا وجدت شيئًا يلهمك أو يلفت انتباهك، فيمكنك إعادة نشره أيضًا! طالما أن الحساب الذي ترغب في إعادة النشر منه هو حساب عام، فلديك الحرية في مشاركته على قصتك.

لا تنس: مشاركة المحتوى ذي الصلة والمتعلق بالعلامة التجارية فقط.

حدد ميزانية للتعزيز

لا تدع المحتوى الرائع يضيع هباءً؛ مشاركتها مع بقية العالم من خلال Instagram إعلانات القصة. ثمانية وخمسون بالمئة من الأشخاص يقولون إنهم أصبحوا مهتمين بمنتج ما بعد رؤيته في القصص. الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها الوصول إلى الأشخاص خارج متابعيك الحاليين هي نشر إعلان.

تستخدم الكومنولث (@commonwealth)، وهي علامة تجارية للبيع بالتجزئة مقرها في الفلبين Instagram إعلانات القصة للإعلان عن المبيعات المستمرة ودفع منتجات محددة. يستخدم الإعلان ميزة “التمرير لأعلى” لتوجيه العملاء إلى الصفحة المقصودة للحملة.

أفضل شيء حول Instagram إعلانات القصة هي أنك لا تعطل تجربة المستخدم في مشاهدة القصص. على عكس إعلان الفيديو العادي على YouTube، إذا لم يكن المستخدمون مهتمين، فيمكنهم تخطي إعلانك على الفور (وهذا ليس ما تريده!). ولكن إذا تم استهدافك بشكل صحيح، وكان المحتوى الخاص بك جيدًا، فلن تتمكن من الوصول إلى جمهور أوسع فحسب؛ سوف تكسب أيضًا متابعين.

باستخدام محتوى القصة للإعلانات، لا يختفي المحتوى الخاص بك بعد عمره المعتاد الذي يبلغ 24 ساعة، ولكنه بدلاً من ذلك يصبح أكثر صعوبة في العمل.

إذا اتبعت نسبة العرض إلى الارتفاع الصحيحة، فسيحتل إعلانك الشاشة بأكملها، مما يعني أنك ستحظى بالاهتمام الكامل من شخص ما. بالمقارنة مع الإعلان مباشرة على Instagram التغذية أو على منصات أخرى، لن تكون هناك أي فرصة للتشتيت على الشاشة.

استخدمها لقيادة متابعيك إلى مكان آخر

نحن كلنا نعلم ذلك Instagram يحتوي على قاعدة “رابط في السيرة الذاتية” التي يمكن أن تصبح مزعجة إذا كان عليك الاستمرار في تغييرها اعتمادًا على حملتك الحالية. إحدى الطرق للالتفاف حول هذه القاعدة هي استخدام Instagram قصص لتوجيه متابعيك إلى صفحات مقصودة محددة. Instagram عظيم مصدر حركة المرور الحرة لحملاتك، ولكن تأكد من أن كل ما تروج له على صفحاتك المقصودة يتوافق مع اهتمامات متابعيك.

إذا كنت Instagram حساب تجاري يضم أكثر من 10000 متابع أو إذا كنت حسابًا تم التحقق منه، فيمكنك استخدام ميزة السحب لأعلى لجذب الزيارات إلى صفحاتك. إذا قمت بنشر قصتك كإعلان، فيمكن أن تعمل ميزة السحب لأعلى مع أي شخص.

إذا كنت تريد توجيه متابعيك إلى محتوى IGTV، فيمكن أن تعمل ميزة السحب لأعلى حتى لو لم يكن لديك 10000 متابع. ما عليك سوى النقر على أيقونة الرابط الموجودة Instagram القصة وأضف عنوان URL الخاص بـ IGTV.

تعتبر ميزة التمرير لأعلى مريحة بشكل لا يصدق Instagram لا يسمح لك بإضافة روابط في أي مكان. لذلك بمجرد فتح هذه الميزة، استفد منها قدر الإمكان!

اجعلها قابلة للمشاركة

هل تساءلت يومًا لماذا تستمر مواقع مثل Buzzfeed في إجراء اختبارات عشوائية؟ ذلك لأن الناس يشعرون بالملل، خاصة الآن بعد أن أصبح عدد متزايد من الأشخاص مجبرين على البقاء في المنزل. لهذا Instagramاكتسبت نسخة تلك الاختبارات التي تبدو عشوائية شعبية.

المصدر المفضل لدى الجميع للميمات المتعلقة بالأبراج، Not All Geminis (@notallgeminis)، كان من أوائل المصادر Instagram حسابات لنشر محتوى بأسلوب slambook Instagram قصص. سيحتاج أولئك الذين يرغبون في المشاركة إلى التقاط لقطة شاشة للنموذج الذي لم تتم الإجابة عليه وملئه باستخدامه Instagram قصص.

إن إنشاء شيء مشابه مثل قائمة “هذا أو ذاك” التي يمكن لمتابعيك الإجابة عليها سيشجعهم على مشاركة إجاباتهم وإعادة نشر القالب الخاص بك. قصتك تعيش خارج ملفك الشخصي!

تأكد من إضافة علامة مائية حتى يعرف الأشخاص من قام بإنشاء القالب وأخبر متابعيك بوضع علامة على حسابك حتى تتمكن من مشاركته على صفحتك.

يحب الناس مشاركة الأشياء عن أنفسهم؛ هذا هو بيت القصيد من وسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، فهي طريقة رائعة لمعرفة المزيد عن متابعيك.

ابدأ في رواية قصتك

الآن بعد أن عرفت كيفية تحقيق أقصى استفادة من المحتوى الخاص بك Instagram القصص، حان وقت النشر! استخدم هذه النصائح لإرشادك، ولكن لا تنس الاستمرار في اختبار نتائجك لمعرفة التقنية التي تناسبك بشكل أفضل.