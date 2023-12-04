ستساعدك المقالة التالية: كيفية تحويل العملاء السعداء إلى مناصرين للعملاء

التسويق بالإحالة، والتسويق الترويجي… أيًا كان الاسم الذي تطلقه عليه، فإن تحويل عملائك السعداء إلى سفراء لعلامتك التجارية يمكن أن يكون له تأثير كبير على أرباحك النهائية. في الحقيقة:

هل تحتاج إلى المزيد من الأعمال؟ إن المدافعين عن العملاء هم مفتاحك لمزيد من العملاء المحتملين – ونتيجة لذلك، المزيد من الإيرادات. لماذا؟ من الأرجح أن يشتري الأشخاص خدمة أو منتجًا بناءً على توصية مقارنةً بالإعلانات التي يرونها أو يبحثون عنها بأنفسهم.

العملاء المخلصون مقابل المدافعين عن العملاء

ما الفرق بين الولاء والدعوة على أي حال؟ سوف يستمر العميل المخلص في العودة. سيقومون بتجديد العقود وشراء الأشياء التي تبيعها بانتظام. ومع ذلك، فإن مناصر العملاء هو أكثر من مجرد مخلص – فهو أكبر المشجعين لك.

المدافعون عن العملاء هم الذين يغنون مديحك، اشارة الناس إلى عملك وإحضارهم إلى أبوابك. من خلال الكلام الشفهي ووسائل التواصل الاجتماعي ومواقع المراجعة والمزيد، يشارك المدافعون عن العملاء مدى شغفهم بشركتك ومنتجاتك أو خدماتك وكل ما تفعله.

يقوم المدافعون عن العملاء بالرفع الثقيل

فكر في آخر مرة قمت فيها بعملية شراء. من المحتمل أنك طلبت من الأشخاص إحالاتهم، واتخذت قرار الشراء بناءً على تلك التوصيات.

ربما ذكرت MVE Media ذلك بشكل أفضل:

“مع الإحالات، يكون لديك في الأساس شخص يضمنك. لذلك، الأمر أسهل، لأن العملاء المحتملين لديهم دليل حي على أن خدماتك ناجحة وأنها كانت جيدة بما يكفي للتوصية بها من خلال الإحالة.

في الواقع، وجدت شركة MVE Media أن لديك فرصة أكبر بنسبة 95 بالمائة لتحويل هذا العميل المحتمل إلى عميل أيضًا، لأن الإحالة قامت بعملية البيع الصعبة والترويج نيابةً عنك.

كيفية الحصول على المدافعين عن العملاء

الآن بعد أن عرفت أنك بحاجة إلى مناصرين للعملاء، ما هي عملية تحويل العميل السعيد إلى أكبر معجبين بك، وشخص يرغب في الترويج لعملك للآخرين؟ قد تساعد قائمة المراجعة هذه في ما يلي:

اطلب الإحالات.

تقديم حافز.

ابق على تواصل.

رعاية العلاقة.

تحويل العملاء الجدد إلى دعاة عملاء جدد.

يمكن أن يكون حقا بهذه البساطة؟ نعم! الآن دعونا نلقي نظرة أقرب على كل خطوة في قائمة التحقق هذه، لمساعدتك في حث جميع المعجبات والمعجبين على نشر أخبار عملك!

1. اطلب الإحالات

لقد أبهرت العميل وربما حققت أعمالًا متكررة. الآن حان الوقت لطلب الإحالات. لكن لا تفعل ذلك فقط إسأل. اجعل الأمر بسيطًا للغاية بالنسبة لعملائك الراضين لمشاركة معلومات عملك.

على سبيل المثال، يمكنك إرسال بريد إلكتروني يمكنهم إعادة توجيهه إلى قاعدة بياناتهم. أو يمكنك مشاركة صورة على وسائل التواصل الاجتماعي ووضع علامة عليها مع السؤال في التسمية التوضيحية أو التعليقات. كلما جعلت مشاركة عملك مع العالم أسهل، زاد احتمال قيام الأشخاص بذلك نيابةً عنك.

ومع ذلك، فإن الطلب لن يكون كافيًا بالنسبة لمعظم الناس للترويج لعملك. وهو ما يقودنا إلى الخطوة الثانية.

2. تقديم حافز

الحافز هو ما يحفز العملاء الأكثر ولاءً بما يكفي ليصرخوا بروعتك من فوق أسطح المنازل! ومع ذلك، ربما تتساءل ما هو نوع الحافز الذي سيحقق أفضل النتائج؟ أنا سعيد للغاية لأنك سألت. فيما يلي أفضل ثلاثة حوافز:

كوبونات أو أكواد خصم لمنتجاتك أو خدماتك

الجميع يحب صفقة جيدة. وإذا أعطيتهم رمزًا أو قسيمة يمكنهم مشاركتها مع أصدقائهم، فهذا أفضل. سيجعل مناصريك يشعرون بالارتياح عندما يقومون بتوزيع الثروة على الأشياء التي هم معجبون بها بالفعل.

غنيمة ويدعو إلى الأحداث الحصرية

يحب بعض الأشخاص أن يكونوا من الشخصيات المهمة الذين يحصلون على أشياء لا يستطيع الآخرون الوصول إليها. هذا العامل الحصري مغري. يمكنك أيضًا الاتصال بمؤيدي عملائك بفريق الشارع الخاص بك، أو مجموعة الذئاب الخاصة بك، وإلقاء نظرة على ذلك.

فكر في وحوش غاغا. ميغاترونز ميغاترونز. حبات الصنوبر لكريس باين. إن إرفاق اسم به يضيف إلى عامل “أنا جزء من النادي، وأنت لست كذلك”. نحن جميعا نريد أن نكون جزءا من شيء ما.

لنفترض أنك تمتلك شركة تبيع أطعمة الكلاب تسمى Bob’s Barkery. يمكن أن يُطلق على فريق الشارع الخاص بك اسم Bob’s Barkers، ويمكنك استضافة أحداث حصرية مثل الساعات السعيدة حيث يمكن لعملائك إحضار كلابهم لتناول الحلوى، ويحصل أصحابها على البيرة والنبيذ. يغادر الجميع بقميص مخصص (بما في ذلك الجراء) للحصول على عروض ترويجية إضافية.

بعد ذلك، للانتقال إلى المستوى التالي: قدم حافزًا إضافيًا إذا التقطوا صورًا بهذا القميص وشاركوها على وسائل التواصل الاجتماعي، فسيتم إدخالهم للفوز ببطاقة هدايا للحصول على المزيد من الهدايا لكلابهم.

دون الاضطرار إلى إنفاق الكثير من المال، فأنت أقرب بكثير إلى المزيد من الأسهم والضجيج لعملك.

النقود الصعبة الباردة

من لا يحب ذلك كحافز؟ يمكنك أن تعرض على مناصري عملائك أموالًا نقدية مقابل العملاء المحتملين الذين يقومون بالتحويل. شيء بسيط مثل 50 دولارًا نقدًا لكل خمسة عملاء يدفعون قد يعني أرباحًا أكبر بالنسبة لك.

3. ابق على اتصال

كلما تمكنت من البقاء على اتصال مع عملائك المخلصين، زادت احتمالية تحولهم إلى مناصرين. تتضمن بعض الطرق للقيام بذلك ما يلي:

رسائل البريد الإلكتروني التلقائية التي تحدد موعدًا لإرسالها في أعياد ميلادهم والذكرى السنوية لعملائهم. وفي الذكرى السنوية الأولى لعملية الشراء الأولى، يمكنك إرسال ملاحظة تقول “ذكرى سنوية سعيدة” بالإضافة إلى قسيمة للشراء مرة أخرى. أرسل شهر أو يوم عيد ميلادهم رسالة لطيفة مع الهدية الترويجية لإعادتهم إلى الأبواب.

أرسل رسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني وحتى بريدًا عاديًا للأخبار والأحداث القادمة

اتصل بهم هاتفيًا – لم يعد أحد يفعل ذلك بعد الآن، لذلك ربما يساعدك ذلك على التميز.

أرسل لهم حزمة رعاية مفاجئة. لأغراض التكلفة، من الواضح أنك ستحتاج إلى حفظ هذا لعملائك الذين يترددون على عملك أكثر من غيرهم، ولكنك حصلت على الفكرة.

4. رعاية العلاقة

استمر في رعاية هذه العلاقة حتى مع ظهور عملاء محتملين جدد. ما هي أسرع طريقة لخسارة أحد مناصري العملاء؟ توقف عن إظهار اهتمامك بهم. هذا هو الأمر – يريد الناس أن يشعروا بأنهم مهمون. عندما يبدو أنك مهتم بهم حقًا، فمن المرجح أن يبشروا بإنجيل خدمة العملاء الممتازة التي تقدمها.

الأمر المهم هو أنه لا يمكنك فقط استخراج بعض الخيوط منها ثم إسقاطها كعادة سيئة.

عليك أن تبقي الحب مستمرا. لا تهملهم بمجرد البدء في الحصول على المزيد من الأعمال. الهدف هنا هو الدفاع عن العملاء على المدى الطويل حتى تتمكن من الاستمرار في البناء على كل العروض الترويجية المجانية.

إذا لم يتواصلوا معك منذ فترة، أو لم يجروا عملية شراء، فتواصل معهم. لا تقم بالترويج لهم، فقط سجل وصولهم. دعهم يعرفون مدى امتنانك لكونهم جزءًا من مجتمع عملك.

5. تحويل العملاء الجدد إلى مناصرين جدد للعملاء

بمجرد البدء في تحويل هؤلاء العملاء المتوقعين من مناصري عملائك الحاليين إلى عملاء، يمكنك البدء في عملية تحويلهم إلى مناصرين أيضًا.

بناء العلاقات وتقديم العروض. تحويل تلك العروض إلى مبيعات. أبهرهم بالبيع، واجعلهم سعداء للغاية لدرجة أنهم لا يستطيعون الانتظار لنشر أخبار عملك. وجولة وجولة نذهب.

مع القليل من الحظ، والكثير من بناء العلاقات ورعايتها، سيكون لشركتك العديد من المدافعين عن العملاء الذين يجلبون لك عددًا كبيرًا من العملاء المحتملين في وقت قصير. من تعرف؟ قد تكون مشغولاً للغاية لدرجة أنك تضطر إلى توسيع نطاق عملك. تحدث عن مشكلة كبيرة لديك!