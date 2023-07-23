ستساعدك المقالة التالية: كيفية تسجيل نشاط تجاري في أونتاريو (شركة ومؤسسة فردية)

إذا كنت تبدأ نشاطًا تجاريًا في أونتاريو ، فقد ترغب في تسجيله كمؤسسة فردية أو شركة أو شراكة أو أي هيكل تجاري قانوني آخر.

اعتمادًا على إلمامك بالعملية ، قد يكون تسجيل شركة أمرًا مخيفًا ، خاصةً إذا كانت شركة.

نغطي أدناه كيفية تسجيل ملكية فردية أو شركة في أونتاريو ، وما تكلفته ، وكيفية بدء عملك وتشغيله دون متاعب باستخدام Ownr.

كيفية تسجيل ملكية فردية في أونتاريو

الملكية الفردية هي شركة مملوكة لفرد واحد ، وعلى عكس الشركة ، فهي ليست كيانًا قانونيًا.

أنت (صاحب العمل) لديك سيطرة كاملة على العمليات اليومية للشركة ، وتتلقى جميع الأرباح ، وتكون مسؤولاً عن أي التزامات للشركة.

إذا كان اسم الشركة التجارية الخاصة بملكيتك الفردية مختلفًا عن اسمك ، فيجب عليك تسجيله في فرع خدمات الإنتاج والتحقق المركزي التابع لحكومة أونتاريو.

فيما يلي خطوات تسجيل ملكيتك الفردية في أونتاريو:

الخطوة 1: اختر اسم عملك

حدد اسمًا مميزًا يصف عملك أو يعكس العلامة التجارية أو الصورة التي تريد بناءها.

يجب ألا يشير اسم الشركة ذات الملكية الفردية إلى التأسيس أو الشراكة أو أنها منظمة غير هادفة للربح. على سبيل المثال ، لا يجوز لك استخدام الكلمات “مدمجة” أو “محدودة”.

يمكنك معرفة المزيد حول قيود اسم النشاط التجاري هنا.

الخطوة 2: تحقق من توفر اسم عملك التجاري

قبل التقدم لتسجيل عملك ، يجب عليك التحقق للتأكد من أنه لم يتم استخدامه من قبل شركة أخرى أو علامة تجارية.

لإجراء بحث مفصل على مستوى كندا عن أسماء الشركات والعلامات التجارية ، استخدم أداة NUANS (البحث الآلي عن الاسم الذي تمت ترقيته حديثًا).

يعرض تقرير NUANS أسماء الشركات والعلامات التجارية وأسماء الشركات المشابهة لتلك التي تقترحها ، ويكلف كل تقرير 13.80 دولارًا.

بشكل عام ، يجب أن تتجنب اسم نشاط تجاري مشابه جدًا لاسم نشاط تجاري قائم. في حين أن الأسماء المتطابقة غير محظورة بموجب قانون الأسماء التجارية ، فقد تتعرض لمشكلة قانونية.

الخطوة 3: سجل اسم شركتك

يمكنك تسجيل اسم شركتك عبر الإنترنت أو بالبريد الإلكتروني أو شخصيًا.

يتطلب النموذج (النموذج 1) الخاص بطلبات الملكية الفردية والشراكة تقديم:

الاسم التجاري

العنوان البريدي

عنوان مكان العمل الرئيسي في أونتاريو (وليس صندوق بريد)

وصف موجز للنشاط الذي تقوم به الشركة

إذا كنت ترسل النموذج عبر البريد ، فأرسله إلى وزارة الحكومة وخدمات المستهلك ، والإنتاج المركزي وخدمات التحقق ، 393 University Avenue، Suite 200، Toronto، ON M5G 2M2.

يمكنك تقديم طلبك شخصيًا في 375 University Avenue، 2nd Floor، Toronto، ON M5G 2M2.

ال رسوم التقديم عبر الإنترنت 60 دولارًا ، ويتم إرسال رخصة العمل الرئيسية الخاصة بك عبر البريد الإلكتروني في غضون يومي عمل.

بالنسبة للتطبيقات المرسلة بالبريد ، فإن ملف رسوم المعالجة 80 دولارًا. إذا قمت بالتسجيل عن طريق البريد ، فسيتم إرسال رخصة الأعمال الرئيسية إليك بالبريد في غضون 20 يوم عمل.

يجب عليك تجديد اسم عملك كل 5 سنوات والقيام بذلك قبل تاريخ انتهاء الصلاحية. رسوم التجديد قابلة للتطبيق.

إذا كان هناك تغيير في تسجيل عملك ، مثل العنوان أو النشاط ، فيجب عليك إخطار فرع خدمات الإنتاج والتحقق المركزية.

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كيف تسجل ملكيتك الفردية في أونتاريو باستخدام Ownr

Ownr هي شركة RBC Ventures تقدم خدمات تسجيل الأعمال في أونتاريو وألبرتا وكولومبيا البريطانية.

تعمل هذه الشركة على تبسيط العملية ، مما يوفر طريقة سريعة وملائمة لتسجيل ملكيتك الفردية. وهي رخيصة مقارنة بالاستعانة بخدمات المحامي.

وإليك كيف يعمل:

1. قم بإنشاء حساب وابحث عن الأسماء التجارية المتاحة. يمكنك البحث عن ما يصل إلى 30 اسمًا تجاريًا مختلفًا.

2. أكمل النموذج عبر الإنترنت وقدم تفاصيل عملك (يستغرق بضع دقائق).

3. بعد ذلك ، ادفع وأرسل تسجيلك عبر الإنترنت. يتم تسليم مستندات تسجيل الأعمال التجارية الخاصة بالملكية الفردية عبر البريد الإلكتروني في غضون يوم عمل واحد!

كم تكلف؟

رسوم تسجيل ملكيتك الفردية في أونتاريو باستخدام Ownr هي 49 دولارًا بالإضافة إلى الضرائب (تم تخفيضه مؤخرًا من 89 دولارًا). يشمل ذلك رسوم التسجيل الحكومية ، والتي تبلغ 60 دولارًا.

إذا كانت لديك أسئلة ، فإن Ownr يقدم الدعم عبر الدردشة عبر الإنترنت والهاتف والبريد الإلكتروني.

احصل على 15٪ تخفيض عندما تقوم بالتسجيل من خلال رابط العرض الحصري الخاص بنا. أو اقرأ مراجعتنا التفصيلية الخاصة بنا.

سجل عملك مع Ownr

كيفية تسجيل شركة في أونتاريو

الشركة هي كيان قانوني منفصل عن مالكيها ، مما يمنح مساهميها بعض الحماية من المسؤولية.

يعد دمج شركة عملك أمرًا شاقًا بعض الشيء وينطوي على مجموعة من الأعمال الورقية.

يمكنك الاستعانة بمحامٍ أو منصة تابعة لجهة خارجية مثل Ownr لتبسيط العملية وتسريعها.

فيما يلي خطوات دمج شركتك في أونتاريو:

الخطوة 1: اختر اسم الشركة

يمكن أن يكون لديك شركة “مسماة” أو شركة “مرقمة”.

بالنسبة إلى الشركة “المسماة” ، ستحتاج إلى اختيار اسم ، على سبيل المثال Eureka Flooring Inc.

بالنسبة إلى الشركة “المرقمة” ، تخصص الحكومة رقمًا في وقت التسجيل ، وتتضمن “أونتاريو” وعنصرًا قانونيًا من اختيارك ، مثل Limited، Ltd. أو Incorporated أو Inc. أو Corporation أو Corp.

على سبيل المثال ، قد ينتهي الأمر بشركتك المرقمة كـ 12345678 Ontario Inc.

بشكل عام ، لا يمكن أن يكون اسم شركتك مطابقًا لاسم شركة أخرى ، إلا في ظل بعض الظروف.

أنت مطالب بإجراء بحث عن اسم باستخدام NUANS ، ويجب ألا يتم تأريخ تقرير NUANS لمدة تزيد عن 90 يومًا قبل تقديم طلبك.

إذا كنت تقوم بتأسيس شركة مرقمة ، فلا يلزم البحث عن الاسم.

الخطوة 2: ملف مقالات التأسيس

يجب إكمال مواد التأسيس (النموذج 1) وتقديمها لتضمين عملك في أونتاريو.

يمكنك حفظها إلكترونيًا من خلال مزود خدمة تابع لوزارة الحكومة وخدمات المستهلك.

يمكنك أيضًا تقديمه عبر العداد في مكاتب خدمة أونتاريو المشاركة أو إرسالها بالبريد إلى فرع خدمات الإنتاج والتحقق المركزي ، 393 University Avenue، Suite 200، Toronto، Ontario M5G 2M2.

ملء مواد التأسيس عبر الإنترنت التكاليف 300 دولار بالإضافة إلى الرسوم التي يتقاضاها مزود الخدمة.

يحتوي الإيداع الشخصي أو البريد على ملف 360 دولارًا مصاريف.

يتطلب نموذج مواد التأسيس 1 المعلومات التالية:

الاسم التجاري

عنوان المكتب (وليس صندوق البريد)

عدد المديرين

اسم وعنوان كل من المديرين الأوائل

القيود على الأعمال التجارية التي يجوز للمؤسسة القيام بها (إن وجدت)

الفئات والحد الأقصى لعدد الأسهم

الحقوق والامتيازات والقيود والشروط المرتبطة بكل فئة من فئات الأسهم

قيود على إصدار أو نقل أو ملكية الأسهم (إن وجدت)

اسم وعنوان كل من المؤسسين

التوقيعات

الخطوة 3: خطاب الغلاف والوثائق الأخرى

مطلوب خطاب تغطية مع اسمك وعنوان المرسل ورقم الهاتف. يجب عليك ملاحظة التاريخ الفعلي للتأسيس ويمكنك تأريخه حتى 30 يومًا في المستقبل.

يجب على الشخص المدرج كمدير وليس مؤسسًا إكمال نموذج “الموافقة على العمل كمدير أول” 2. يجب الاحتفاظ بالنموذج المكتمل في المكتب المسجل للشركة.

بعد التأسيس ، يجب عليك تقديم عائد أولي للشركة في غضون 60 يومًا.

يمكنك فتح حساب CRA MyBusiness والتسجيل في حسابات البرامج المطبقة ، بما في ذلك:

حساب ضريبة السلع والخدمات / HST

حساب خصم الرواتب

حساب الاستيراد / التصدير

حساب الجمعيات الخيرية

حساب ضريبة دخل الشركات

حساب إرجاع المعلومات

كيفية التأسيس في أونتاريو باستخدام Ownr

يوفر Ownr التأسيس الإقليمي والفيدرالي في أونتاريو وألبرتا وكولومبيا البريطانية.

للبدء ، قم بإنشاء حساب (خصم 15٪) وابحث عن الأسماء التجارية المتاحة. يمكنك التحقق مما يصل إلى 30 اسمًا تجاريًا فريدًا.

املأ بيانات عملك ، وادفع رسوم التسجيل وقدم طلبك.

يرسل Ownr إليك تقرير البحث عن الاسم خلال يوم عمل واحد.

مراجعة وتأكيد اسم مؤسستك. يتم تسليم مستندات التأسيس (تأسيس المقالات) عبر البريد الإلكتروني في غضون يوم عمل واحد ، مع توجيهات بشأن الخطوات التالية.

Ownr يقوم أيضًا بإعداد مستندات مؤسستك ، بما في ذلك:

قرار مجلس الإدارة الأول

موافقة (موافقات) المدير

قرار المساهمين الأول

إشعار (إشعارات) الإصدار

الاكتتاب في الأسهم

سجل الأوراق المالية

سجل المديرين

سجل الضباط

المساهمين دفتر الأستاذ ، و

القوانين

كم تكلف؟

التأسيس الإقليمي في أونتاريو باستخدام تكاليف Ownr 599 دولارًا أمريكيًا بالإضافة إلى الضريبة. يتضمن هذا الرسوم الحكومية البالغة 300 دولار.

يمكنك المطالبة حتى 300 دولار كاش باك عندما تفتح حساب RBC Business Bank في غضون 60 يومًا من التأسيس مع Ownr.

يمكنك أيضًا الحصول على خصم 15٪ هنا.

بالإضافة إلى ذلك ، عند تسجيل نشاط تجاري مع Ownr ، يمكنك الوصول إلى الامتيازات ، بما في ذلك الخصومات على برامج المحاسبة وخطط الهاتف واللوازم المكتبية.

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أسئلة مكررة

ما هي تكلفة تسجيل شركة في أونتاريو؟

يكلف تسجيل أعمال ملكية فردية مكتمل عبر الإنترنت من خلال ServiceOntario 60 دولارًا. قد تحتاج أيضًا إلى الدفع مقابل البحث عن اسم النشاط التجاري وتقريره. بالنسبة لشركة ، تبلغ رسوم التقديم عبر الإنترنت 300 دولار. إذا كنت تستخدم Ownr لتبسيط العملية ، فإن طلب الملكية الفردية الخاص بك يكلف 89 دولارًا ، وتتكلف التأسيس 599 دولارًا. قد تكون مؤهلاً للحصول على خصم يصل إلى 300 دولار.

هل يجب علي تسجيل عملي أو الحصول على رخصة عمل في أونتاريو؟

إذا كنت تدير شركة ملكية فردية باستخدام اسمك ، فقد لا تحتاج إلى تسجيلها في مقاطعتك. ومع ذلك ، يجب عليك التسجيل لتحصيل وتحويل ضريبة السلع والخدمات / ضريبة السلع والخدمات عندما يتجاوز دخل عملك 30 ألف دولار. التسجيل التجاري مطلوب أيضًا إذا كنت ترغب في التمتع بالحماية من المسؤولية ، أي المسؤولية المحدودة عن طريق التأسيس. قد تكون التراخيص البلدية مطلوبة لجميع أنواع الأعمال.

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