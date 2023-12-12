ستساعدك المقالة التالية: كيفية تطبيق الواقع الافتراضي في استراتيجية التسويق الخاصة بك

العلامات التجارية التي تبقى في الطليعة و تعرف على أحدث الاتجاهات غالبًا ما تصل إلى الجماهير بشكل أسرع وأكثر فعالية من المنافسة. إنهم يفعلون شيئًا مختلفًا ويفعلونه أولاً، وهذا يضعهم على الخريطة! يعد هذا أحد أكبر الأسباب التي تجعل عملك مهتمًا بجعل الواقع الافتراضي (VR) حقيقة تسويقية.

وبحلول عام 2018، سيكون هناك أكثر من 171 مليون مستخدم نشط للواقع الافتراضي مع بيع أكثر من 12 مليون سماعة رأس للواقع الافتراضي في عام 2017 وحده. والأهم من ذلك، أن 41% من البالغين يقولون إنهم مهتمون بتجربة الواقع الافتراضي، مما يعني أنه إذا لم يكن مدرجًا في قائمة المراجعة التسويقية الخاصة بك، فإنك تفوت فرصة كبيرة. فيما يلي بعض الطرق للتفكير في تطبيق الواقع الافتراضي في استراتيجياتك التسويقية ولماذا حان الوقت للقيام بذلك.

لماذا تهتم بالواقع الافتراضي؟

الواقع الافتراضي هو أكثر من مجرد ألعاب فيديو وسماعات رأس. إنه نهج جديد تمامًا يعتمد على آلاف السنين لاستيعاب المحتوى والتفاعل معه. إذن ما علاقة هذا بالتسويق؟ المستهلكون اليوم مدمنون على التكنولوجيا: لديهم فترات اهتمام أقصر، ومن الصعب إقناعهم، ومن الصعب الاستمرار في التفاعل معهم. وقد أدى هذا إلى وفاة العديد من تقنيات التسويق التقليدية في وقت مبكر. إذا كنت ترغب في تسويق الأشياء لهذا الجيل الجديد بشكل فعال، عليك أن تجذب انتباههم وتحافظ عليه.

باعتبارها تقنية جديدة نسبيًا، الواقع الافتراضي يخلق عامل “الإبهار”. أنت بحاجة إلى إقناع المستهلكين اليوم وإشراكهم. إنه لا يظهر أو يقول شيئًا فحسب؛ إنه يخلق تجربة كاملة يمكن للأشخاص المشاركة فيها.

كيف تبدأ

الفكرة

للبدء في استخدام الواقع الافتراضي، لا تحتاج إلى أن تكون مخترعًا ماهرًا في مجال التكنولوجيا أو محترفًا في الألعاب – كل ما عليك فعله هو أن تكون لديك فكرة جيدة سيستمتع بها جمهورك. سيعتمد جانب “الفكرة” في تجربة الواقع الافتراضي لديك بشكل كامل على جمهورك المستهدف.

إذا كنت تحاول الوصول إلى المتخصصين الطبيين، فمن المحتمل أن تفعل شيئًا مختلفًا تمامًا عما إذا كنت تحاول الوصول إلى الأمهات ربات المنزل. بمجرد أن تكون لديك فكرة، عليك تنفيذها، أي إنشاء شيء ما في الواقع الافتراضي.

خلق تجارب الواقع الافتراضي

هناك العشرات من الطرق المختلفة لإنشاء تجارب الواقع الافتراضي وجميعها مثيرة بنفس القدر. بعض من الأكثر شيوعا ما يلي:

فيديو بنطاق 360 درجة: تعد مقاطع الفيديو إحدى أسهل الطرق لإدخال الواقع الافتراضي في استراتيجيتك التسويقية، لذا فهي عادة مكان جيد للبدء. بالإضافة إلى ذلك، وبفضل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة، أصبح من السهل إنشاء هذا النوع من المحتوى واستيعابه.

ألعاب الواقع الافتراضي: يتطلب إنشاء لعبة الواقع الافتراضي الكثير من العمل الإضافي، لكن النتائج النهائية يمكن أن تكون مذهلة. ربما تتيح اللعبة للمستخدمين جمع الكوبونات أو الخصومات، أو ربما تشجعهم على متابعتك على وسائل التواصل الاجتماعي. بغض النظر عن بعض لقد واجهت العلامات التجارية تحدي ألعاب الواقع الافتراضي وقد حققوا نجاحًا كبيرًا على الفور تقريبًا.

تجارب غامرة: من المحتمل أن يكون الشكل الأكثر مشاركة في الواقع الافتراضي، تجارب تفاعلية أو غامرة تتضمن عادةً تقنية الواقع الافتراضي وتقنية 4D. يبدأ هذا بالتجارب داخل المتجر أو الأكشاك المنبثقة. يتم بعد ذلك استخدام سماعات الرأس و”ساحة اللعب” للسماح للمستخدم برؤية الأشياء و التفاعل مع الأشياء جسديا. إنه مثل لعب لعبة فيديو ولكنه يتفاعل جسديًا مع بيئة اللعبة في نفس الوقت.

ادخل إلى الواقع الافتراضي

تكمن الحيلة في إنشاء تجارب الواقع الافتراضي المذهلة لعلامتك التجارية في أن تكون من أوائل المتبنين. مع تزايد انتشار الواقع الافتراضي، ستبدأ احتمالات قدرتك على إنشاء تجارب فريدة من نوعها في التضاءل. كلما بدأت مبكرًا، زادت احتمالية قدرتك على إنشاء تجارب مذهلة حماية مستقبل عملك.