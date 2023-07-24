ستساعدك المقالة التالية: كيفية تطوير أسلوب كتابة مدونة (دليل نمط المدونة) إنشاء نمط مدونة (قالب دليل نمط مجاني) و 7 أمثلة للتعلم منها

هناك الكثير من المدونات (600+ مليون على وجه الدقة). ومن هنا تأتي الحاجة إلى تطوير ما يخصك أسلوب المدونة، لتمييز نفسك عن الآخرين في مكانتك. من بدء مدونة والتركيز على أسلوب كتابة المدونة الخاصة بك (بمرور الوقت) ، إلى تطوير دليل نمط مدونة أكثر وضوحًا لتغطية أشياء مثل التنسيق والقواعد والنبرة – لم يكن الحصول على أسلوب واضح أكثر أهمية من أي وقت مضى.

تحتوي الكثير من المدونات على محتوى مماثل في نفس المكانة المتخصصة. قد يكون لديهم نفس أنواع تقارير المنتجات أو البرامج التعليمية أو منشورات المشورة.

إذن ما الذي يجعل القراء يختارون مدونة على أخرى؟ لماذا يستمر القراء في العودة إلى بعض المدونات مرارًا وتكرارًا – الاشتراك في النشرة الإخبارية عبر البريد الإلكتروني ، وشراء منتجاتهم ، وحتى التوصية بالمدونة لأصدقائهم – بينما لا تتم قراءة المدونات الأخرى؟ في كثير من الأحيان ، كل ذلك يعود إلى أسلوب المدون.

عندما يكون هناك القليل جدًا للتمييز بين عدة مدونات مختلفة من حيث المعلومات المقدمة ، سيختار القراء مدونة ذات نغمة وصوت جذاب. هذا ما يجعلهم يعودون للمزيد.

في هذا الدليل ، سنبحث في ماهية أسلوب المدونة بالضبط ، ثم نكتشف كيف يمكنك تطوير أسلوب كتابة قوي للمدونة. سننتهي ببعض النصائح (بالإضافة إلى قالب دليل نمط المدونة المجاني) يمكنك استخدامه لإنشاء دليل نمط مدونتك الخاصة.

كيفية تطوير أسلوب كتابة مدونة (إنشاء دليل نمط مدونة) و 7 أمثلة للتعلم منها

ما هو نمط مدونتك بالضبط؟ أمثلة لأساليب المدونة الرائعة (من 7 مدونين مختلفين) كيف تطور نمط مدونتك: 6 نصائح قوية إنشاء دليل نمط لمحتوى مدونتك: قالب مجاني

إفشاء:يرجى ملاحظة أن بعض الروابط أدناه هي روابط تابعة ، وسأربح عمولة دون أي تكلفة إضافية. اعلم أنني أوصي فقط بالمنتجات والخدمات التي استخدمتها شخصيًا وأقف وراءها. عندما تستخدم أحد الروابط التابعة لي ، فإن الشركة تعوضني ، مما يساعدني في تشغيل هذه المدونة والحفاظ على المحتوى المتعمق الخاص بي مجانًا للقراء (مثلك).

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هل أنت مستعد للبدء في تطوير أسلوب كتابة مدونة لنفسك؟ دعنا نقوم به.

ما هو نمط مدونتك بالضبط؟

أسلوب مدونتك هو كيفية تقديم المحتوى الخاص بك. يمكن أن تتضمن جوانب مرئية لعلامتك التجارية (مثل لوحات الألوان وخيارات الخطوط وعناصر التخطيط) – ولكن في هذا الدليل ، نركز بشكل أساسي على تطوير نمط مدونتك ونغمة وتنسيقها وما شابه ذلك.

قد يكون أسلوبك في الكتابة:

دافىء وودي

سخيف … أو حتى قليلا من الهرج

الهدوء وجمعها

ثرثرة وحميمية

مباشر وواقعي

صريح وصريح

متحمس

كل هذه الأنماط تجذب أنواعًا معينة من القراء. قد يؤجلون أيضًا بعض القراء – لكن لا بأس بذلك! لن تروق مدونتك لكل قارئ على حدة ؛ لا ينبغي. بدلاً من ذلك ، تريد أن يكون أسلوبك مناسبًا لنوع الجمهور الذي تريد جذبه والعلامة التجارية التي تهدف إلى بنائها.

أمثلة لأساليب المدونة الرائعة (من 7 مدونين مختلفين)

تتمثل إحدى أفضل الطرق لفهم أسلوب المدونة في النظر إلى كيفية كتابة المدونين المختلفين. سنقوم بالبحث في عدد قليل من المدونات المميزة للغاية ونرى كيف يقومون بالأشياء.

1.

RyRob (مدونتي)

بصفتي مدونًا مخضرمًا لأكثر من 10 سنوات حتى الآن ، فقد طورت أسلوبًا خاصًا جدًا في كتابة المدونات يكون غير رسمي وخفيف وموثوق وغير موقر وممتع وسخيف بلا خجل في بعض الأحيان.

على سبيل المثال ، انظر كيف أضع لهجتي حول نصيحة التدوين التي يمكن أن تتوقع الحصول عليها مني ، كما هو موضح ببساطة على صفحتي الرئيسية: ”لا حيل.

لا الخارقة.

لا هراء.”

من ناحية النمط المرئي ، اتجهت إلى خطوطي المفضلة (التي أتحدث عنها جميعًا في دليل تخطيط مدونتي) ونظام الألوان الذي يركز على البلوز والرمادي. إليك ما يبدو عليه قسم رأس المدونة النموذجي الخاص بي:

من منظور نمط التخطيط ، قمت قبل عامين بإعادة تصميم مدونتي بالكامل. إلى جانب هذا المشروع ، قررت أيضًا إزالة الشريط الجانبي لمدونتي للمساعدة في أداء Google PageSpeed ​​، وتحول هذا القرار لاحقًا إلى قرار إيجابي حقًا من حيث التأثير الذي أحدثه على أسلوب مدونتي بشكل عام. لقد تمكنت من الانتقال إلى طريقة عرض أكثر حداثة وأناقة وخفيفة الوزن وسهلة القراءة لمدونة WordPress الخاصة بي التي تتميز بمظهر واضح كما لو كنت مؤسسًا بشكل صحيح في مجال تخصصي.

اليوم ، أتحرك بشكل متعمد بعيدًا عن كونه مجرد مدون – إلى ساحة تقديم الأدوات. أقوم بإنشاء أدوات تدوين مجانية لجمهوري ، والتي تحل المشكلات التي واجهتها عندما كنت في البداية:

هذا بهدف توفير قيمة لقرائي وتطوير أسلوب التدوين الخاص بي إلى مساحة أكثر موثوقية.

2. كأس ​​جو

Cup of Jo ، للمؤثرة جوانا جودارد ، هي مدونة أسلوب حياة تحظى بشعبية كبيرة. المشاركات لها نبرة ثرثرة وودية وغير رسمية للغاية. فيما يلي مثال ، من منشور جوانا استمتع بعطلة نهاية أسبوع لذيذة:

3. الدخل السلبي الذكي

Smart Passive Income هي مدونة أعمال بات فلين طويلة الأمد. يكتب بطريقة صريحة وصادقة لا تلطخ الحقيقة – ولكن هذا يقدم الكثير من الإلهام والنصائح الإيجابية التي تهدف إلى تشجيع الناس على اتخاذ إجراءات.

إليك مثال ، من How to Get in Freelance (واحصل على عميلك الأول!):

4.

Copyblogger

يقدم Copyblogger ، الذي أسسه Brian Clarke ، نصائح مفيدة للكتاب بطريقة ودية ولكن موثوقة.

هناك متسع كبير للمؤلفين لإدخال بعض السمات – لكن المنشورات مكتوبة بإحكام إلى حد ما ، دون إضاعة مساحة على الزغب أو الحشو.

إليك مثال ، من منشور سونيا سيمون The Betty Crocker Secret إلى استراتيجية تسويق عبر البريد الإلكتروني يستمتع بها الناس:

5.

IttyBiz

تكتب نعومي دانفورد ، مؤسِّسة شركة IttyBiz ، بأسلوب ثرثري ودود: تخيلها على أنها ابنة عمك الأكبر سنًا ، وتقدم لك نصائح العمل بشأن بعض المشروبات.

تمتلئ منشوراتها بالنصائح الجيدة لأصحاب الأعمال الصغيرة ، لكنها أيضًا مليئة بالصوت والشخصية.

هذا مثال ، من Newbie Week: ما الذي أحتاجه للبدء؟

6. جزمودو

Gizmodo هو موقع يركز على الأخبار ، ويغطي التكنولوجيا والألعاب والعلوم ورحلات الفضاء والمزيد. أسلوبها مباشر وواقعي ، بينما لا تخشى إبداء رأي أو زاوية في القصص الإخبارية.

هذا مثال من Twitterتستمر إخطارات الإخطارات في الانهيار في أعقاب عمليات التسريح الجماعي لإيلون ماسك:

7.

WPBeginner

يقدم WPBeginner دروسًا تعليمية وتقارير “أفضل” حول كل ما يتعلق بـ WordPress.

المشاركات مباشرة وعملية ، مع التركيز على الكتابة البسيطة والواضحة والغنية بالمعلومات.

هناك أيضًا الكثير من الروابط إلى المنشورات ذات الصلة على المدونة ، حيث تقدم تلك الروابط مساعدة إضافية أو سياقًا إضافيًا.

فيما يلي مثال ، من كيفية إضافة صور مصغرة لفيديو مميز في WordPress:

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كيف تطور نمط مدونتك: 6 نصائح قوية

كيف يمكنك تطوير أسلوبك الخاص في التدوين الفريد والجذاب؟ إليك بعض الأشياء التي يجب تجربتها – وأوصي بعمل نسخة من قالب دليل نمط مدونتي للعمل جنبًا إلى جنب مع هذه النصيحة.

1. اقرأ الكثير من المدونات الأخرى ولاحظ ما ينجح

نأمل أن تكون قد قرأت بالفعل على الأقل عددًا قليلاً من المدونات المختلفة بشكل منتظم. في المرة القادمة التي تظهر فيها رسالة جديدة في صندوق الوارد أو قارئ الخلاصة ، خذ بضع دقائق إضافية عندما تقرأها لتلاحظ ما الذي يعمل بشكل جيد. ألق نظرة خاطفة على أمثلة المدونات هذه ، أثناء تواجدك فيها.

أثناء قيامك بتقييم أسلوب المدون ، قم بتدوين كيف تقوم بالقراءة.

ربما يقوم المدون بعمل رائع في جذب انتباهك في المقدمة.

ربما ضحكت بصوت عالٍ على أوصافهم المبالغ فيها.

ربما وجدت ببساطة أنه منشور سهل وجذاب للقراءة.

حاول أن تحدد سبب شعورك بمشاعر معينة – أو لديك فكرة معينة عن المدون أثناء القراءة – هل هو استخدامهم الدقيق للهيكل ، أو اختيار الكلمات الموضعية ، أو النبرة المسلية ، أو أي شيء آخر؟

2. فكر في هياكل منشورات المدونة التي ستستخدمها

تُعرف بعض المدونات بنوع المحتوى الذي تنشئه. على سبيل المثال ، هنا على RyRob ، أنشر الكثير من الأدلة التفصيلية والكيفية. قد تستمتع بمدونة مليئة بالمراجعات غير المتحيزة أو القوائم المضحكة أو نوعًا آخر من المحتوى تمامًا.

في صفحة مختلفة تمامًا ، إليك مثال على مدونة المؤلف غزير الإنتاج Seth Godin وكيف يتشكل أسلوبه في الكتابة القصيرة والقصيرة:

عندما تبدأ في تطوير أسلوب التدوين الخاص بك ، فكر في هياكل منشورات المدونة التي تريد استخدامها. قد ترغب في تجربة عدد قليل منها لترى ما تستمتع بكتابته – وما يبدو أنه يتردد صداه لدى القراء.

3. حافظ على فقراتك قصيرة

تتم قراءة منشورات المدونة على الشاشات — وبشكل متزايد على شاشات الجوال الصغيرة. لجعل مشاركاتك سهلة القراءة قدر الإمكان ، اجعل فقراتك قصيرة. (الكثير من دعاية الكتب في Amazon أمثلة جيدة على ذلك.)

تساعدك الفقرات القصيرة أيضًا على الكتابة بأسلوب غير رسمي أكثر ، بدلاً من الأسلوب الأكاديمي أو كما لو كنت تكتب تقريرًا عن العمل. هذا يناسب معظم المدونين والقراء جيدًا.

4. كن منخرطًا ومحادثة

أحد الأشياء الرائعة في التدوين هو وجود اتصال حقيقي وعلاقة حميمة بين المدون والقارئ ، تمامًا كما هو الحال على وسائل التواصل الاجتماعي. يمكنك كتابة منشور في الصباح ، وتحميله في فترة ما بعد الظهر ، والحصول على عشرات التعليقات بحلول المساء.

أنت لا تكتب كتابًا إلكترونيًا قد يستغرق نشره عامًا أو أكثر – أو حتى مقالة لمجلة لن تصدر لعدة أشهر. حقق أقصى استفادة من وسيط التدوين للتفاعل مع القراء بطريقة محادثة. قد يعني ذلك مشاركة مقتطفات صغيرة عن حياتك ، أو استخدام “أنت” للتحدث مع القارئ ، أو طرح الأسئلة وتشجيع القراء على ترك إجاباتهم في التعليقات.

5. جرب نغمات مختلفة: ثم اختر واحدة لتلتزم بها

عندما تحاول الوصول إلى أسلوب التدوين الصحيح ، يمكن أن يساعدك في تجربة نغمات مختلفة. يمكنك صياغة منشور بنبرة جدلية قوية ، ثم جربه بنبرة أكثر هدوءًا وإيجابية. تعرف على الشخص الذي يشعر بأنه أكثر “أنت”.

في الأيام الأولى لمدونتك ، أعتقد أنه من الجيد نشر مقالات تختلف كثيرًا في اللهجة. أثناء إنشاء جمهورك المستهدف وعلامتك التجارية ، على الرغم من ذلك ، سترغب في اختيار نغمة واحدة لتلتزم بها – على الأقل في معظم الأوقات – في كل تسويق المحتوى الخاص بك. من المفترض أن يساعدك هذا في الحفاظ على القراء وبناء مدونة ناجحة.

6. تأكد من أن أسلوبك يناسب علامتك التجارية الأوسع

قد يبدو الأمر واضحًا ، لكن أسلوبك في الكتابة يجب أن يتناسب مع علامتك التجارية ككل. قد يكون لديك مدون تسويق رقمي مفضل لديه أسلوب تدوين رائع ومضحك وثقيل … ولكن ربما لن ترغب في محاكاة ذلك إذا كانت علامتك التجارية تدور حول الأبوة والأمومة الهادئة واللطيفة!

إذا كانت صفحتك الرئيسية تبدو رصينة ومهنية للغاية ، فسيتوقع القراء أن يكون أسلوب كتابتك متشابهًا. إذا كان تصميم مدونتك يتضمن الكثير من الألوان الزاهية والصاخبة ، فسيتوقعون أسلوب كتابة أكثر ديناميكية. وبالمثل ، إذا كان لديك بودكاست ، فإن القراء يتوقعون أن يكون لديك “صوت” مماثل في مدونتك لصوتك في البودكاست.

نصيحة: يمكنك بسهولة تغيير سمات WordPress إذا لم يكن تصميم موقع الويب الحالي مناسبًا تمامًا لأسلوب كتابة المدونة والعلامة التجارية التي ترغب في تطويرها ، أو اكتشف مكونات WordPress الإضافية التي يمكنها توسيع وظائفك للحصول على الشكل والمظهر المطلوبين.

إنشاء دليل نمط لمحتوى مدونتك: قالب دليل نمط مدونة مجاني

دليل الأسلوب هو مستند يساعد الكتاب على إنشاء محتوى عالي الجودة باستمرار. إذا كان لديك مدونون ضيوف يكتبون محتوى مدونة لك – أو إذا كنت تعمل مع كتاب مستقلين ، فمن الجيد حقًا وضع دليل أسلوب بسيط لإبقاء الجميع على نفس الصفحة. ابدأ بنموذجي المجاني أدناه.

حتى لو كنت الكاتب الوحيد ، فلا يزال من المفيد أن يكون لديك دليل أسلوب.

يمكن أن يساعدك على البقاء متسقًا مع التفاصيل الصغيرة (مثل ما إذا كنت تفضل كتابة الأرقام على أنها “ثلاثة” أو “3”) ويمكن أن يطالبك أيضًا بتذكر التفاصيل الأكبر قليلاً – مثل الطريقة التي تفضلها لإنهاء كل منشور بعبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء ، أو الطريقة التي تقوم بها دائمًا بتضمين حكاية شخصية واحدة على الأقل في كل مشاركة.

يوفر هذا تجربة مستخدم أفضل للقارئ الخاص بك ويمكنه أيضًا المساعدة في تحسين محرك البحث على الصفحة ، إذا قمت بتضمين تفاصيل في دليل الأسلوب الخاص بك حول الكلمات الرئيسية العاملة والروابط الداخلية في مشاركاتك.

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أساسيات تغطيتها في دليل أسلوب مدونتك

يعود الأمر إليك في كيفية تجميع دليل الأسلوب الخاص بك ، ولكن بعض الأساسيات التي قد ترغب في تضمينها هي:

ما تنسيق العنوان الذي تستخدمه في مدونتك؟ (حالة العنوان ، حالة الجملة ، شيء آخر؟)

ما هي مدة مشاركاتك تقريبًا بشكل عام؟

كيف تستخدم العناوين الفرعية – وكم مرة؟ هل تستخدم حالة العنوان أو حالة الجملة لكتابة العناوين الفرعية بأحرف كبيرة؟ هل تهدف إلى تضمين كلمات رئيسية في العناوين الفرعية؟ (يمكن أن يساعد ذلك في تحسين محركات البحث على الصفحة واستراتيجية تحسين محركات البحث الشاملة لمدونتك.)

ما هي اللغة التي تكتب بها منشوراتك؟ (إذا كانت اللغة تشتمل على متغيرات ، فحدد أيًا منها: على سبيل المثال ، الإنجليزية الأمريكية مقابل الإنجليزية في المملكة المتحدة.)

كلمات محددة ترغب في تهجئتها أو تنسيقها بطريقة معينة ، على سبيل المثال “خطوة بخطوة” مقابل “خطوة بخطوة”.

سواء كنت تستخدم النكات والفكاهة أم لا (أو ربما تستخدم هذه فقط في أنواع معينة من المنشورات).

كيف تقدم عروض الأسعار وتنسبها إلى المحتوى الخاص بك؟

المصطلحات التي يجب تجنبها بسبب دلالات يحتمل أن تكون عنصرية أو جنسية (على سبيل المثال استخدام “قائمة الحظر” بدلاً من “القائمة السوداء” أو “ساعات عمل الأشخاص” بدلاً من “ساعات العمل”).

كيف تستخدم الرموز التعبيرية (ربما لا تستخدمها أبدًا ، أو تستخدم فقط بعض الرموز الكلاسيكية مثل الرموز التعبيرية المبتسمة والغمزة – أو ربما تقوم دائمًا بتضمين الرموز التعبيرية في مشاركاتك).

كيف يتم استخدام الصور في المحتوى الخاص بك؟ هل تظهر الصور المميزة دائمًا قبل النص أم لديك فقرة من المحتوى المكتوب أولاً؟ (إذا كنت لا تغطي هذا في وثائق أخرى.)

كم عدد الروابط الداخلية (أو الخارجية) التي يجب أن تظهر في المحتوى الخاص بك؟

يمكنك أيضًا البحث في التفاصيل الدقيقة لأسلوب كتابة مدونتك ، مثل:

ما إذا كنت تستخدم فاصلة أكسفورد (فاصلة تسلسلية) في القوائم.

ما نوع الشرط الذي تستخدمه (واصلة طويلة أم واصلة).

كيف تقوم بتنسيق جدول محتويات ، في منشورات طويلة بما يكفي لتحتاج إلى واحد.

مع بعض مجالات التدوين ، يمكنك أيضًا تضمين معلومات محددة حول مصطلحات الصناعة أو المصطلحات. على سبيل المثال ، قد يغطي دليل أسلوب مدونة الموضة ما إذا كنت تريد استخدام أو ، وقد يتوافق أيضًا مع بعض الأنماط الخاصة بناءً على اسم مدونتك.

لا يجب أن يكون دليل أسلوبك مثاليًا منذ اليوم الأول! في الواقع ، ستتم إضافة معظم أدلة الأنماط بمرور الوقت ، عندما تطرح أسئلة أو طرقًا مختلفة للقيام بالأشياء.

الموارد المجانية: لتسهيل الأمر عليك ، قمت بإنشاء نموذج مجاني لدليل نمط المدونة يمكنك استخدامه. فقط قم بعمل نسخة من هذا المستند ، ثم املأ التفاصيل الخاصة بدليل الأسلوب الخاص بك.

هل أنت مستعد لتطوير أسلوب كتابة مدونتك؟

أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لتطوير أسلوب كتابة مدونتك هي قراءة الكثير من المدونات الأخرى في مجال تخصصك وكتابة الكثير من المنشورات لمدونتك الخاصة.

انتبه لما تحبه وما الذي ينجح – في كتابات الآخرين وفي كتاباتك – وستجد نفسك قريبًا تتعامل جيدًا مع أسلوبك الشخصي في الكتابة.

إذا لم تكن قد قمت بتشغيل مدونتك وتشغيلها ، فاطلع على دليل مدونة البداية الخاص بي. إذا كنت تقوم بالتدوين بالفعل ، فاستخدم قوالب المدونات العشرة الخاصة بي لكتابة مشاركاتك بشكل أسهل من أي وقت مضى – مما يتيح لك حرية التركيز على أسلوبك.

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