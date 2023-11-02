ستساعدك المقالة التالية: كيفية تعطيل تصفح الدليل في ووردبريس

بشكل افتراضي، يتم تمكين تصفح الدليل في معظم خوادم الويب مثل Apache وNGINX وLiteSpeed.

إنه يعني ببساطة أنه يمكن للأشخاص عرض محتوى (الأدلة) في موقع الويب الخاص بك.

من وجهة نظر أمنية، لا تريد أن يحدث هذا لأنك لا تريد أن يطلع الأشخاص على بنية موقعك.

يمكن للمتسللين العثور بسهولة على عمليات استغلال محتملة في السمات والمكونات الإضافية عن طريق استنشاق تلك الملفات.

هيا بنا نبدأ…

إذا قمت بفتح الرابط التالي وعثرت على مجموعة من الملفات، فهذا يعني أن تصفح الدليل معطل في الخادم الخاص بك.

وصلة: http://yoursitename.com/wp-includes/ (أين هو اسم موقع WordPress الخاص بك).

إذا كان الرابط أعلاه يحتوي على قائمة المجلدات، فهذا يعني أن تصفح الدليل ممكّن.

إذا تم تمكين تصفح الدليل، فسوف يبدو الأمر كما يلي:

سنوضح لك كيفية تعطيل ذلك لمنع أي مشكلات أمنية محتملة.

بعض المعلومات الأساسية عن ملفات الفهرس

إذا كان المجلد يحتوي على ملف أو أو، فسيقوم خادم الويب افتراضيًا بتشغيل هذا الملف أو تحميله عندما يدخل شخص ما إلى هذا المجلد.

لذا، إذا قام شخص ما بعرض الملفات في دليل وكان هناك ملف، فلن يكون ذلك ممكنًا لأن خادم الويب سيستدعي ملف PHP أو HTML المعني.

إذا لم يكن ملف Index.php/html موجودًا، فيمكن لأي شخص إدراج محتوى الدليل.

يشير إلى الدليل الافتراضي لخادم الويب الخاص بك. تحتوي جميع مواقع الويب المناسبة على ملف Index.php أو Index.html في الدليل الأساسي الخاص بها. تحقق من موقع الويب الخاص بك، ستجد أن المجلد الأساسي يحتوي على ملف إذا كنت تستخدم WordPress (أو أي نظام إدارة محتوى آخر) أو ملف إذا كنت تستخدم قالب HTML أساسي.

فلماذا تعطيل تصفح الدليل؟

تحتوي بعض مجلدات WordPress على بيانات حساسة غير مطلوبة لأعين المتطفلين أو تحتوي عليها. كما تعلم، يحتوي المجلد على السمات والمكونات الإضافية وتحميلات الوسائط.

يمكن لأي شخص ببساطة تصفح ملفات الوسائط هذه ويمكن للمتسللين العثور على عمليات استغلال محتملة. لذا، نعم، أنت تجعل مهمة المتسلل سهلة بطريقة ما من خلال عدم تعطيل تصفح الدليل.

كيفية تعطيل تصفح الدليل في ووردبريس

يتطلب تعطيل تصفح الدليل في WordPress أو أي نظام إدارة محتوى أو موقع ويب آخر لهذا الأمر الوصول إلى الدليل الأساسي عبر FTP أو بعض مديري الملفات مثل cPanel.

هناك العديد من عملاء FTP المجانيين الذين سيساعدونك هنا، وهو خيار جيد FileZilla.

تحتاج ببساطة إلى إنشاء ملف .htaccess يحتوي على سطر التعليمات البرمجية التالي:

خيارات الكل -الفهارس

ثم قم بتحميل الملف مرة أخرى إلى المجلد المعني. هذه نظرة عامة على العملية. في معظم الحالات، قد يكون لديك بالفعل ملف .htaccess موجود داخل دليل تثبيت WordPress الخاص بك. تم إنشاؤه عندما قمت بتغيير إعدادات الرابط الثابت.

كن حذرًا للغاية – لا تقم بالكتابة فوق هذا الملف، وإلا ستفقد الرابط الثابت وإعدادات الأمان الأخرى.

إذا كان لديك بالفعل ملف .htaccess، فقم أولاً بإنشاء نسخة احتياطية. ثم افتحه في برنامج “المفكرة” (أو أي محرر نص عادي) والصق السطر التالي في النهاية:

خيارات الكل -الفهارس

بشكل عام، تحتوي معظم ملفات .htaccess على الكود التالي:

# ابدأ WordPress RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index.php$ – [L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L]

# نهاية ووردبريس

سيبدو الكود المعدل كما يلي:

# ابدأ WordPress RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index.php$ – [L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L]

# END WordPress Options All -Indexes

احفظ الملف، ثم قم بتحميله مرة أخرى في الدليل الذي قمت بتنزيله منه، مع الكتابة فوق الملف هذه المرة. إذا تعطل أي شيء، فاستبدله بملف النسخة الاحتياطية وحاول العملية مرة أخرى.

بمجرد تعطيل تصفح الدليل، تقوم الآن جميع تلك الأدلة التي كانت مرئية سابقًا بإعادة توجيهك إلى صفحة أو صفحة. في كلتا الحالتين، فإنه يعمل.

لقد قمت بتجربة البرنامج التعليمي على إعداد WAMP الخاص بي وكان يعمل كالسحر!

خاتمة

يعد تعطيل تصفح الدليل أحد الإجراءات الأمنية المضادة الأكثر تقويضًا بين معظم مشرفي المواقع. ينسى معظمهم ببساطة هذه الثغرة التي تجعل مهمة المتسلل أسهل كثيرًا.

وكمثال عملي، ما يلي هو صورة لأحد مواقع عملائي قبل تطبيق الإصلاح. كما ترون، يمكن لأي شخص تصفح تحميلات الوسائط في أي وقت يريده – حتى تلك التي تم تحميلها، ولكن لم يتم عرضها مطلقًا في الموقع الفعلي.

أتمنى أن أكون قادرًا على إيصال أهمية تعطيل تصفح الدليل وكيفية القيام بذلك.