ستساعدك المقالة التالية: كيفية تغيير عنوان URL لتسجيل الدخول إلى WordPress باستخدام مكونات WordPress الإضافية

نحن جميعًا على دراية بالقرصنة والقرصنة الأكثر شيوعًا على منصة WordPress هي في مثل هذا النوع من الهجمات، سيحاول المتسلل العديد من أنواع التقليب والجمع بين اسم المستخدم وكلمة المرور للوصول إلى مدونة WordPress الخاصة بك.

كما نعلم جميعًا أن عنوان URL الشائع لمسؤول WordPress يبدأ بـ “wp-admin”، فلن يواجه أي متسلل أو متسلل صعوبة في البدء بهجوم القوة الغاشمة.

ستجد العديد من المكونات الإضافية للأمان لمساعدتك في التعامل مع مثل هذه الأنواع من الهجمات.

الخطوة الأنسب التي يمكنك اتخاذها هي الانتقال وتغيير عنوان URL الخاص بمسؤول WordPress. ومن خلال ذلك، لن يتمكن المتسللون من العثور على رابط تسجيل الدخول الخاص بك وهذا سيقلل من احتمالية تعرضهم للاختراق.

سأخبرك بكيفية استخدام مكونين إضافيين، أحدهما يمكنك تغيير عنوان URL الخاص بك والآخر، يمكنك الحصول على تجربة مستخدم جيدة.

سيكون لديك بعض الموارد الأكثر فائدة، إذا كنت ستتبع ذلك، فسوف يؤدي ذلك إلى تحسين أمان مدونة WordPress الخاصة بك.

تغيير عنوان URL لتسجيل الدخول إلى WP باستخدام البرنامج المساعد لتسجيل الدخول WPS HIDE:

لقد تم تنزيله أكثر من 90.000+ من قبل المستخدمين. إنه البرنامج الإضافي الأبسط والأكثر موثوقية والذي يمكنك من خلاله تغيير عنوان URL الخاص بك. يمكنك الانتقال وتثبيت هذا المكون الإضافي بمجرد إجراء بحث عن المكون الإضافي “WPS CODE PLUGIN” من لوحة تحكم WordPress الخاصة بك.

بمجرد تثبيت المكون الإضافي وتنشيطه، سيتعين عليك الانتقال إلى الإعدادات> عام حتى تتمكن من تكوين جميع الخيارات. سترى خيار تكوين المكون الإضافي “WPS HIDE LOGIN”.

لديك خيار وضع أي شيء في المساحات الفارغة وسيكون بالتأكيد عنوان URL الجديد لتسجيل الدخول الخاص بك. على سبيل المثال، يمكنك الانتقال إلى bloggersidea.com/logmein، ثم سيكون عنوان URL لتسجيل الدخول الجديد لمسؤول WordPress.

إذا كنت تتعامل مع مدونتك بمفردك، فيمكنك استخدام أي كلمة من اختيارك بحيث يمكن تذكرها بسهولة. يجب عليك جميعًا حفظ عنوان URL الفريد لتسجيل الدخول للمكون الإضافي ووضع إشارة مرجعية عليه في متصفحك.

الشعار الرئيسي وراء ذلك هو جعل صفحة تسجيل الدخول الخاصة بك صعبة الاكتشاف. لن يغير أي إعدادات في التخصيص أو الملفات الموجودة في المركز ولا يعيد كتابة القاعدة. سوف يعترض ببساطة طلب الصفحة وينتقل إلى أي موقع WordPress.

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للحصول على حل أفضل، يمكنك اتباع الإرشادات التالية لتعزيز أمان صفحة WordPress الخاصة بك. سيساعدك هذا أيضًا في وضع العلامة التجارية لتسجيل الدخول إلى WordPress الخاص بك وسيوفر لك عنوان URL لصفحة لا تنسى.

تغيير تسجيل دخول ووردبريس و عنوان URL للتسجيل للحصول على علامة تجارية أفضل:

يمكنك إعادة تسمية تسجيل الدخول الخاص بك إلى WordPress، والتسجيل، وحفظ كلمة المرور من خلال بعض المكونات الإضافية المتوفرة في السوق.

سيكون هذا مفيدًا عندما تمتلك مدونة متعددة المؤلفين أو تستخدم WordPress بهذه الطريقة التي يقوم بها العديد من المستخدمين بتسجيل الدخول بانتظام إلى الصفحة.

البرنامج المساعد الشهير والأكثر استخداما هو يوصى به بشدة لأن هذا المكون الإضافي يوفر أيضًا العديد من الأشياء بدلاً من تخصيص عنوان URL لصفحة تسجيل الدخول إلى WordPress الخاصة بك.

واحد آخر هو البرنامج المساعد المخصص لعنوان URL لتسجيل الدخول، تم تطوير هذا لتسجيل دخول مسؤول WordPress المتبقي.

بمجرد تثبيت البرنامج المساعد وتنشيطه، ما عليك سوى الانتقال إلى تكوين هذا الشيء.

يمكن إعادة تسمية عنوان URL لتسجيل الدخول وعنوان URL للتسجيل وكلمة المرور المفقودة والعديد من هذه الأشياء بواسطة هذا. عمليات إعادة توجيه المصادقة هي عناوين URL التي سيتم إعادة توجيه المستخدمين فيها تلقائيًا إلى تسجيل الدخول أو تسجيل الخروج.

سيكون هذا فعالاً جدًا للعلامة التجارية لمدونة WordPress الخاصة بك ولأسباب أمنية أيضًا.

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أثناء القيام بكل هذه الأمور، يمكنك ببساطة المضي قدمًا وتخصيص الشكل والمظهر لعنوان URL الذي تم تغييره حديثًا.

يمكنك استخدام هذه للتخصيص: