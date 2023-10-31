ستساعدك المقالة التالية: كيفية تقييم الأعمال التجارية: إذا كنت تتطلع إلى الشراء أو البيع

هل تريد التأكد من حصولك على أعلى سعر مقابل العمل الذي تحاول بيعه؟ ثم عليك أن تعرف كيفية تقييم الأعمال التجارية.

أو هل تفكر في شراء مشروع تجاري، وتحتاج إلى معرفة قيمته بالضبط، بحيث تدفع هذا الثمن مقابل ذلك ولا تدفع فلسًا واحدًا أكثر؟

إذا كان الأمر كذلك، فقد وصلت إلى المكان الصحيح.

في هذه المقالة، سأتأكد من أنك مسلح بكل جزء من المعرفة التي ستحتاج إليها. بهذه الطريقة، ستتمكن من تحديد كيفية تقييم الأعمال التجارية مثل المحترفين. نصيحتي القابلة للتنفيذ للغاية يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى توفير آلاف الدولارات من أموالك التي كسبتها بشق الأنفس في تقييم الأعمال.

هناك الكثير من الأسئلة التي يجب طرحها عندما تحاول معرفة قيمة عملك. وهذا صحيح سواء كان ذلك الجهاز الذي تملكه بالفعل، أو الذي تفكر في شرائه.

فيما يلي بعض الأسئلة التي قد تدور في رأسك حول تقييم الأعمال:

الآن، لن يكون الحصول على إجابات لهذه الأسئلة سهلاً مثل طلب Iced Caramel Cloud Macchiato من متجر ستاربكس. لكنه ليس علم الصواريخ أيضًا.

تحديات تقييم الأعمال

دعنا نتعرف على تفاصيل كيفية تقييم الأعمال التي تمتلكها أو الأعمال التي تفكر في شرائها. ولكن قبل أن نفعل ذلك، قد تكون فكرة رائعة أن نتعرف على كيفية تحديد قيمة أي شيء.

للقيام بذلك، يجب أن أزيل الغبار عن نسختي من الاقتصاد 101.

سيكون هناك خلاف بين المشترين وأصحاب الأعمال فيما يتعلق بالسعر وتقييم الأعمال. يريد المشترون سعرًا منخفضًا، بينما يريد أصحاب الأعمال سعرًا مرتفعًا.

لذا، فإن التسوية أمر لا مفر منه.

كلما زاد الطلب على الأعمال التجارية، كلما ارتفع السعر.

يتم تحديد سعر أي شيء من خلال منحنى العرض والطلب. انظر الى هذا:

يمكنك الوصول إلى سعر السوق الأمثل لعنصر ما بناءً على العرض والطلب من خلال معرفة النقطة الدقيقة التي يساوي فيها العرض الطلب. للقيام بذلك، ستحتاج إلى إنشاء رسم بياني مكتوب عليه خطوط العرض والطلب.

ومكان تقاطع هذين الخطين هو ما يسمى “”التوازن الاقتصادي“، أو سعر السوق للسلعة أو الخدمة. وبطبيعة الحال، فإن القيمة الحقيقية للسلعة أو الخدمة هي السعر الذي يرغب المشتري في دفعه والسعر الذي يرغب البائع في قبوله.

على سبيل المثال، لنفترض أن لدينا علبة من البازلاء الحلوة. لنفترض أن تصنيع علبة من البازلاء يكلف الشركة 75 سنتًا.

تتضمن هذه التكلفة أشياء مثل:

حصاد

التجفيف (وذلك لأن وزنها أقل، وبالتالي يمكن شحنها بتكلفة أقل)

الشحن إلى مصنع المعالجة

إعادة تشكيلها بإضافة الماء

إضافة الصبغة الخضراء (بشكل مدهش بما فيه الكفاية!)

وضعهم في علب

ومع ذلك، بغض النظر عن السعر الذي يحدده على العلبة، فلن يتم بيعها إلا إذا تمكن من العثور على مشتري مستعد لدفع هذا السعر. لا يمكن للمشتري أن يهتم كثيرًا بتكاليف وضع هذه العلبة على الرف حتى يتمكن من شرائها. لن يخفض أمواله التي حصل عليها بشق الأنفس مقابل البازلاء إلا إذا كان يعتقد أنها تستحق ذلك.

ماذا يجب أن تعرف

يوضح هذا المثال بقوة الشيء الوحيد الذي غالبًا ما يتم تجاهله عند تسعير السلعة أو الخدمة. وهذا يعني أن القيمة غالبًا (إذا استخدمنا عبارة مبتذلة قديمة تصادف أنها واحدة من أفضل حلقات Twilight Zone على الإطلاق)، “في عين الناظر”.

ويجب أن يكون هناك من جانب المشتري ما يشتري به الشيء. وذلك لأن الرغبة هي البنزين الذي يغذي المحرك الاقتصادي الذي يدير العالم.

يمكن أن تكون هذه الرغبة مبنية على الاحتياجات.

أو يمكن أن يعتمد على الرغبات.

قصة سيارتين

على نحو متزايد في عالم اليوم، يقوم المزيد من المستهلكين بإعطاء الأولوية للرغبات على الاحتياجات. هنا مثال. جميع السيارات تفعل الشيء نفسه بشكل أساسي، وهي تنقلك من النقطة “أ” إلى النقطة “ب”.

هذا كل شيء. وظيفة بسيطة. على الرغم من أن كلتا السيارتين تفعلان نفس الشيء، إلا أن هناك فرقًا كبيرًا بين السيارتين سعر لفورد فييستا وماكلارين P1.

في واقع الأمر، حوالي 1,334,740 دولارًا.

قد يعتبر معظم المشترين أن P1 أفضل من Ford Fusion. في الواقع، ربما حوالي مليون مرة أكثر من ذلك.

هذه الرغبة ترفع سعر السيارة.

الطريقة الوحيدة للحصول على قيمة لأي شيء في السوق هي أن يكون المشتري على استعداد لشرائه. وبالسعر الذي يريده البائع. لا يمكن التأكيد بما فيه الكفاية على أهمية “الرغبة” عندما يتعلق الأمر بتحديد القيمة.

قوة الارتباط العاطفي

العقارات هي طريقة ممتازة لإثبات هذا المفهوم.

قليلا من ال أغلى العقارات يمكنك الحصول على يديك في مدينة نيويورك وسان فرانسيسكو.

وفيما يلي أسعار العقارات في نيويورك:

وهذا ما تبدو عليه مدينة سان فرانسيسكو:

ومع ذلك، هناك شريحة معينة من السكان لن تعيش في أي من هاتين المدينتين.

بغض النظر عن مدى انخفاض السعر. وحتى لو دفعت لهم مقابل العيش هناك.

وينطبق الشيء نفسه على البائعين. لقد شاهدت مؤخرًا حلقة من برنامج “Better Call Saul”. في الفيلم، يرفض إيفريت آكر (الذي يلعب دوره العظيم باري كوربين) بيع منزله لبنك Mesa Verde Bank and Trust. إنهم يريدون قطعة أرضه حتى يتمكنوا من إنشاء مركز اتصال عليها.

أولاً، يعرضون عليه سعر السوق للمنزل. و18 ألف دولار إضافية.

ثم يقومون بزيادة عرضهم إلى القيمة السوقية بالإضافة إلى 45000 دولار.

ولكن بغض النظر عن مدى ارتفاع العرض، فإن آكر لن يتزحزح. ذلك لأنه عاش هناك منذ السبعينيات. وهو مستثمر عاطفيا في منزله. لذلك، نظرًا لأن السعر أمر شخصي، فقد يكون من الصعب تحديد السعر.

الناس التعلق بالأشياء، مما يميل إلى تحريف تصورهم للقيمة الفعلية للشيء.

سأشتري ذلك مقابل دولار

في العالم الحقيقي، نعلم أنه يمكن إغراء الناس بشراء شيء ما لأن السعر ببساطة أفضل من أن يمكن تفويته.

على سبيل المثال، مع جزء كبير من السكان، إذا عرضت عليهم بيع قصر ضخم في West Village (حي عصري في مدينة نيويورك معروف بهندسته المعمارية الجميلة وعروضه الفنية الأنيقة) بسعر منخفض قدره 1.00 دولار، فهناك لن يكون هناك أي شخص تقريبًا يرفضك.

لذلك، السعر هو حافز قوي. ليس هناك من ينكر هذه الحقيقة. حتى لو كانوا لا يريدون هذا المنتج حقًا، فهناك عدد قليل من الأشخاص الذين يمكنهم تفويت صفقة جيدة عندما يرونه. يعرف معظم الناس “القيمة العظيمة” عندما يرونها. لا أحد يحتاج أن يقول لهم!

سواء كنت تشتري منزلاً أو علبة بازلاء، فإن السوق النشط هو الذي يحدد السعر. إذا اعتقد الناس أن سعر أحد العناصر مرتفع جدًا، فسوف يتدفقون إلى بديل أقل سعرًا. ومع مرور الوقت، يؤدي ذلك إلى تقلب أسعار السلع حتى تحقق التوازن الاقتصادي.

كيف يؤثر التفاوض على السعر

ومع ذلك، فإن شراء منزل يختلف كثيرًا عن القيادة إلى متجر كروجر المحلي لشراء علبة من البازلاء. إنها تكلف آلاف المرات أكثر، لذلك هناك الكثير من المخاطر التي ينطوي عليها الأمر.

لن تساوم على سعر علبة البازلاء. كل من يشتري علبة بازلاء من نفس المتجر سيدفع نفس سعر تلك العلبة. لكن، التفاوض سعر المنزل ليس مسموحًا به فحسب، بل إنه متوقع أيضًا.

بسبب المفاوضات، سيكون هناك تباين في سعر المنزل أكثر من سعر علبة البازلاء.

الآن، يمكنك بسهولة العثور على متوسط ​​سعر المنزل في منطقة جغرافية ما عن طريق التحقق من ذلك مواقع مقيم الضرائب لقوائم المنازل المباعة مؤخرا. أو اتصل بوكيل عقاري واطلب قائمة بالعقارات المباعة مؤخرًا في الحي الذي تبحث عنه.

يمكنك حتى استخدام موقع ويب مثل هذا:

على سبيل المثال، إذا تم بيع 20 منزلاً خلال نفس الشهر وكانت قابلة للمقارنة، فإن عملية حسابية سريعة ستخبرك بمتوسط ​​سعر المنزل في هذا الحي.

الآن، كل هذا جيد وجيد عندما يكون السوق نشطًا. أما الأسواق غير النشطة فهي قصة أخرى. هذا هو المكان الذي لا توجد فيه مبيعات أو لا توجد مبيعات مماثلة.

عندما تصبح المقارنات بلا معنى

إذا كانت هذه 20 بيعت المنازل على مدار خمس سنوات بدلاً من فترة محدودة، لن تكون هناك طريقة لمقارنة عملية بيع بأخرى. وذلك لأن المبيعات كانت متباعدة على مدى فترة طويلة، وتصبح المقارنة بلا معنى.

نفس المشكلة تنبثق مع مبيعات الأعمال. وتزداد المشكلة سوءًا لأن مبيعات الأعمال التجارية في مكان ما أقل بكثير من مبيعات المنازل. ولهذا السبب، فإن النظر إلى المبيعات المماثلة لتحديد القيمة عند التفكير في شراء شركة صغيرة يعد أقل فائدة.

ومع ذلك، نظرًا لأن السماسرة معتادون على مقارنة العقارات عند تحديد القيمة، فإنهم يستمرون في استخدام نفس الطريقة عند محاولة معرفة قيمة الأعمال. المشكلة الحقيقية في هذا هي أنه لا توجد طريقة عملية لمقارنة شركة بأخرى.

يختلف صالون تصفيف الشعر كثيرًا عن الشركة المصنعة لأجزاء الماكينة. حتى لو قمت بمقارنة نوع من المطاعم بآخر، فلا يزال هناك الكثير من الاختلافات بين الاثنين.

قصة مقهيين

على سبيل المثال، يوجد في المنطقة التي أعيش فيها مقهيان نباتيان. الآن، قد تعتقد أنه نظرًا لأن كلاهما نباتي، فيمكنك بسهولة مقارنة أحدهما بالآخر عندما تحاول معرفة سعر مقهى نباتي في المنطقة.

ذلك لأن أحد المقاهي احتل مساحة كان يشغلها في السابق مطعم للغوص في وقت متأخر من الليل. أنت تعرف نوع المكان:

النوع الذي تذهب إليه في منتصف الليل بعد تناول عدد كبير جدًا من أنواع شاي لونج آيلاند المثلج في البار المفضل لديك. يحتفظ المقهى النباتي بقليل من هذا السحر الجرونج. إنه يقع في جزء خشن إلى حد ما من المدينة، بجوار حديقة البيسبول الصغيرة.

يحتل المقهى الثاني مساحة كانت في السابق مسلخًا على واجهة الشارع ومطعمًا متخصصًا في لحوم الجاموس (وهو مكان مضحك لتناول العشاء النباتي). إنها أكثر روعة بعشر مرات من المفصل الأول. وهو يقع في جزء راقي من المدينة، بجوار العديد من الكليات.

وهنا ما هو عليه موقع إلكتروني يشبه:

الآن، على الرغم من أن المقهىين عبارة عن مؤسسات نباتية، فإن القول بأن قيمتهما ستكون قابلة للمقارنة هو ممارسة سخيفة لا طائل من ورائها.

لذا، لا تحاول ذلك يا سيد!

عامل حسن النية

وأخيرا، سوف تحتاج إلى النظر “نية حسنة” عند محاولة معرفة مقدار قيمة العمل. الشهرة هي الأصول غير الملموسة للشركة.

من الأسهل فهم أصول التنوع الملموس. على سبيل المثال، دعونا نفكر في الشركة المصنعة التي تصنع حافظات الهاتف التي تستخدم البلاستيك في تصنيع حافظاتها. من السهل معرفة قيمة هذه المادة الخام.

ومع ذلك، لنفترض أن هذا المصنع لديه عملية سرية للغاية وفعالة للغاية وحاصلة على براءة اختراع لصنع هذه الحالات. سيكون من الصعب تحديد محاولة التأكد من القيمة النقدية لهذا السر التجاري التكنولوجي.

ومع ذلك، تعتبر هذه العملية أحد الأصول الهامة للشركة لأنها تزيد من نشاطها ميزة تنافسية. غالبًا ما يتم التغاضي عن الأصول غير الملموسة عندما يقوم شخص ما بإجراء التقييم. ذلك لأنهم:

أفكار

أفكار

المفاهيم

خبرة

وغيرها من الأشياء التي قد تبدو غامضة وغير قابلة للتحديد، ولكنها تحقق أرباحًا للشركة. كيف يمكنك أن تضع مبلغًا بالدولار على أشياء مثل هذه؟ إنه أمر شبه مستحيل، حتى بالنسبة للمستشارين المحترفين الذين يقومون بهذا النوع من الأشياء منذ عقود.

BYOA (إحضار أصولك الخاصة)

في بعض الأحيان، لا يحصل المشتري المحتمل لشركة صغيرة على أصول غير ملموسة. وبدلاً من ذلك، فإنهم يساهمون بأصول الشركة التي يشترونها.

على سبيل المثال، لنفترض أنك اشتريت شركة لأنك تعشق منتجاتها تمامًا. ومع ذلك، فأنت لست مجنونًا جدًا بشأن منشأة الإنتاج الخاصة بهم. هذا لأنه شهد أيامًا أفضل ولا يحتوي على جميع الأجراس والصفارات التكنولوجية التي تمتلكها منشأتك الخاصة.

هذه هي العمليات التي قضيت سنوات في تطويرها. وبدون كل مهارات التكنولوجيا الفائقة التي أتقنتها على مر السنين في منتجاتك الخاصة، لن تكون هناك طريقة ستتمكن من خلالها من تسعير السلعة بشكل تنافسي.

لذا، عليك أن تبدأ في صنع الأدوات في مصنعك الخاص. لقد جعلت للتو قيمة الأعمال الصغيرة التي اشتريتها ترتفع إلى أعلى مستوياتها بسبب الأصول غير الملموسة التي أضفتها إليها.

توضح هذه الأمثلة سبب وجود العديد من التحديات في تحديد قيمة الأعمال التجارية الصغيرة. بعد ذلك، سنلقي نظرة على الصيغ التي يمكنك استخدامها للمساعدة في معرفة قيمة الشركة. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن كل واحدة منها لن تعطيك سوى فكرة تقريبية بسبب جميع العوامل الذاتية التي تحدثنا عنها للتو.

صيغ تقييم الأعمال

هناك عدة طرق لتحديد قيمة الأعمال. وهنا بعض منهم:

الطريقة القائمة على الأصول

واحدة من أسهل الطرق لتقييم الأعمال هي ما يسمى الطريقة القائمة على الأصول. كما قد تتخيل من الاسم، ما تفعله هو جمع جميع أصول العمل. على الرغم من أنها ستكون في الغالب أصولًا ملموسة، إلا أنه قد يكون هناك عدد قليل من الأصول غير الملموسة التي يجب أن تأخذها في الاعتبار.

وإليك كيف يتم ذلك في الواقع:

بعد إدراج جميع الأصول، سيتعين عليك بعد ذلك إدراج جميع الالتزامات. هذه أشياء مثل الديون والحسابات المستحقة الدفع. ثم للتوصل إلى رقم قياسي للقيمة، قم بطرح الالتزامات من الأصول.

هنا مثال.

تمتلك الشركة الأصول التالية:

20,000 دولار نقدًا

بناء 130.000 دولار

مركبات الأسطول بقيمة 25000 دولار

مخزون وآلات بقيمة 25000 دولار

إجمالي الأصول 200.000 دولار.

الآن، دعونا قائمة التزاماتهم. هؤلاء هم:

رهن عقاري بقيمة 85000 دولار

قرض رأس المال العامل بقيمة 17,000 دولار أمريكي

حسابات مستحقة الدفع بقيمة 40.000 دولار

سيكون لدى الشركة قاعدة أصول إجمالية قدرها 200000 دولار. سيكون إجمالي الالتزامات 142000 دولار. وبذلك تصبح قيمة الشركة 58.000 دولار.

وبطبيعة الحال، هذه الأرقام هي لقطة من لحظة معينة من الزمن. المشكلة الوحيدة في ذلك هي أن تقييم الأعمال يتقلب دائمًا. على سبيل المثال، ماذا لو كانت الشركة محظوظة بما يكفي لتعطيل حساب مرغوب فيه في اليوم التالي لالتقاط هذه اللقطة.

ودفعت هذه العلامة التجارية العميل الجديد رسومًا باهظة.

ومن المسلم به أن هذا التدفق المفاجئ لكل من الأعمال الجديدة والنقد سيزيد من قيمة الشركة. في كل يوم تقريبًا، قد يحدث شيء ما قد يؤدي إلى زيادة أو تقليل قيمة العمل.

لذلك، من الصعب تتبع القيمة المتغيرة باستمرار للشركة عندما يكون التقييم القائم على الأصول هو كل ما تستخدمه. ولهذا السبب يوصي معظم الخبراء باستخدامه كنقطة بداية فقط.

طريقة تقييم نموذج الإيرادات

التالي هو طريقة تقييم أعمال نموذج الإيرادات. تتكون هذه الطريقة من عدة طرق مختلفة، يتم تجميعها معًا لأنها تحدد قيمة الأعمال التجارية بناءً على دخلها. الشيء الرائع في هذه الإستراتيجية هو أنها تعكس العمليات التجارية.

ما الذي يمكن أن يكون مقياسًا أفضل لقيمة الأعمال التجارية من ذلك؟

من السهل أن نرى لماذا قد تكون هذه طريقة أفضل لمعرفة قيمة الأعمال الصغيرة من النهج القائم على الأصول. وفي الواقع (عندما تتعمق في الأمر) فإن هذا مجرد تقييم يعتمد على مبيعات الشركة.

إذن كيف يعمل هذا النظام؟ حسنًا، التفاصيل هي حيث يمكن رؤية نقاط الضعف في هذه المنهجية. لنلقي نظرة على مثال:

لنفترض أن صالون تصفيف الشعر مفتوح منذ 20 عامًا. تبلغ إيراداتهم السنوية حاليًا 250 ألف دولار. يحقق المالك ربحًا يبلغ حوالي 75000 دولار. الصيغة التي تعتمد فقط على المبيعات ستأخذ مبلغ 250 ألف دولار وتقول إن هذه هي قيمة العمل.

ومع ذلك، فإن هذه الأرقام تستحق المزيد من التدقيق. لنفترض أن مبلغ 250 ألف دولار هو أصغر إجمالي إيرادات حققته الشركة خلال عقدين من وجودها. وهذا يعني أن التدفقات النقدية تنخفض مع مرور الوقت.

هل هذه قيمة ممتازة لوضعها على الشركات الصغيرة؟ ربما لا يكون الأمر كذلك، إذا استمرت الإيرادات في الانخفاض كل عام. ولهذا السبب فإن تقييم نموذج الإيرادات (على الرغم من أنه يتمتع بمزايا معينة مقارنة بالتقييم القائم على الأصول) قد لا يروي القصة بأكملها.

ما مدى دقة تقييم نموذج الإيرادات للأعمال؟

لذلك، أشرت للتو إلى العديد من العيوب في نموذج الإيرادات لتقييم الشركات الصغيرة. هناك العديد من المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على تدفق إيرادات الشركة. لكي تكون هذه الطريقة دقيقة، يجب عليك حسابها جميعًا بطريقة ما.

إليك متغير آخر: من الممكن أن يكون هناك مصممون من نجوم موسيقى الروك. ومع ذلك، فقد ظلوا في الصالون لمدة عام أو عامين فقط. خلال تلك الفترة، ارتفعت المبيعات بشكل كبير بسبب قدرتها غير العادية على منح الجميع تصفيفة الشعر التي طالما حلموا بها.

لكنهم الآن رحلوا. بقي في الصالون خبراء تجميل من النوع المتوسط. ولهذا السبب، تنخفض إيرادات الأعمال بشكل كبير.

أو لنفترض أن الشركة تبيع آلات تقوم باختبار الانبعاثات. في هذا السيناريو، قامت عدة ولايات بزيادة معايير الانبعاثات الخاصة بها بشكل كبير. وهذا له تأثير جعل الأجهزة القديمة قديمة.

عندما يحدث هذا، تتدافع ورش إصلاح السيارات التي تصدر ملصقات الفحص للحصول على الآلات الجديدة. وهذا يرسل إيرادات الشركة التي تصنع الآلة إلى السقف.

لكن في العام التالي، استقرت المبيعات، لأن جميع أماكن السيارات التي تصدر ملصقات الفحص لديها بالفعل الموديلات الأحدث. كما ترون، المشكلة الرئيسية لطريقة التقييم على أساس الإيرادات هي أنها مجرد لقطة للشركة في لحظة من الزمن.

التدفقات النقدية المخصومة

إذن، هناك طريقتان لتحديد تقييم الأعمال الصغيرة.

هل هناك آخر؟

اتضح أن هناك. ولكن قبل أن نتناول هذه الطرق الأخرى بما في ذلك التدفق النقدي المخصوم، دعونا نلقي نظرة على أحد أبرز المستثمرين في العالم. ربما سمعت عنه.

شركته، بيركشاير هاثاواي، قامت ببناء إمبراطورية ضخمة من الشركات في جميع أنحاء الكوكب. يشملوا:

حصل السيد بوفيه على حصة مسيطرة تزيد عن 10% في كل واحدة من هذه الشركات لأنه فنان شراء الاستحواذ بامتياز. ولم يكن ليضيف هذه الشركات إلا إذا شحذ قدرته على تحديد القيمة إلى نقطة حادة على مر السنين.

إليك النقطة في الاحتفالات التي قد تتساءل عنها:

الآن، ما هي طريقة التقييم التي يستخدمها وارن؟

سؤال جيد. الجواب هو تحليل التدفق النقدي المخصوم. هذه طريقة أكثر دقة من الطريقتين الأخريين اللتين ناقشناهما. وذلك لأن التدفق النقدي لا يستخدم مجرد لحظة زمنية، بل يستخدم فترة أطول. والتي عادة ما تكون عدة سنوات.

تعتمد معظم الطرق غير المخصومة لتحديد القيمة على التاريخ المالي. ومع ذلك، فأنت لا تشتري كتابًا يتحدث عن إنجازات الشركة السابقة. أنت تشتري أدائهم المالي لأنك تريد الاستفادة من التدفق النقدي المستقبلي.

الآن، ربما تعتقد أن النجاح المالي السابق هو مؤشر جيد للنجاح الاقتصادي في المستقبل. ولكن مثلما سيخبرك المعلنون في الإعلانات التجارية الرائعة عن المنتجات المالية، فأنت مخطئ.

وذلك لأن المستقبل مليء بالغموض يا أصدقائي!

عند استخدام طريقة التدفق النقدي، ستقوم بمقارنة معدل العائد الذي ستحصل عليه من هذه الشركة بمعدل العائد سندات الخزانة الأمريكية. للقيام بذلك، استخدم صيغة صافي القيمة الحالية للنقود.

في هذه الصيغة، هي الأموال المتدفقة داخل وخارج الشركة. هو معدل الخصم. يمكن أن تكون هذه نسبة مئوية. على سبيل المثال، سعر الفائدة الحالي.

وبدلاً من ذلك، يمكنك استخدام المتوسط ​​المرجح لتكلفة رأس المال بالنسبة المئوية الخاصة بك. هذا هو المعدل الذي تدفعه الشركة لتمويل أصولها. ويشمل متوسط ​​تكلفة رأس المال العامل للشركة بعد الضرائب.

هي الفترة الزمنية. يمكنك استخدام المدة التي تريدها لهذا المبلغ، سواء كان ذلك 5 أو 10 أو 30 عامًا.

يُطلق على الرقم الذي تحصل عليه بعد إدخال كافة القيم في الصيغة اسم الرقم. ويمثل هذا معدل النمو للتدفقات النقدية المتوقعة لسنوات بخلاف معلمات الوقت التي تستخدمها.

لمعرفة هذه القيمة، خذ التدفق النقدي للسنة الأخيرة. ثم اضربه في (1 + معدل النمو طويل الأجل في الصورة العشرية) واقسمه على معدل الخصم ناقص معدل النمو طويل الأجل في الصورة العشرية.

لنفترض أنك تريد إجراء تحليل للتدفقات النقدية المخصومة للشركة التي تفكر في شرائها. أولا، تقدير التدفق النقدي المستقبلي. للقيام بذلك، انظر إلى الميزانية العمومية للعام السابق. هذا هو مقدار الإيرادات التي تدفقت داخل وخارج العمل.

لنفترض أن هذا الرقم كان 750 ألف دولار في عام 2019. الآن، يمكنك إلقاء نظرة على الرقم لعام 2018. لنفترض أن هذا الرقم هو 700 ألف دولار.

الآن، علينا أن نحسب معدل النمو. للقيام بذلك، استخدم هذه الصيغة.

بتوصيل الأرقام من مثالنا، سيكون هذا:

معدل النمو = 750,000 دولار – 700,000 دولار / 700,000 دولار = 7.14%.

استخدم هذا لتقدير معدل النمو المستقبلي. وباستخدام هذا الرقم، نستنتج أن شركتنا ستنمو بهذا المبلغ خلال العامين الأولين. وبعد ذلك، في العامين المقبلين، نأخذ كل العوامل في الاعتبار ونقدر أن النمو سوف يتباطأ إلى 6%.

تحتاج أيضًا إلى اختيار نسبة مئوية لحساب القيمة النهائية. يمثل هذا الرقم النمو طويل المدى للشركة. كن حذرًا في هذا الأمر، لذا فإن تقديرك ليس مفرطًا في التفاؤل.

المبدأ التوجيهي الجيد هو استخدام أسعار الفائدة الحالية لهذا المبلغ. لنفترض أنها 4٪. باستخدام هذه الأرقام، يمكنك الآن حساب التدفق النقدي المتوقع لكل سنة في الإطار الزمني الخاص بك.

وأخيرا، نحن بحاجة إلى معرفة المتوسط ​​​​المرجح لتكلفة رأس المال. ها هي الصيغة.

لنفترض أن معدل الخصم لشركتنا هو 4%. الآن، دعونا ندخل أرقامنا في الصيغة الأولى للحصول على التدفق النقدي المخصوم للشركات الصغيرة:

(803,550 دولارًا / 1.041) + (860,923.47 / 1.042) + (912,578.88 / 1.043) + (967,333.61 / 1.044) + (1,006,026.95 / 1.045)

= 772,644.23 دولارًا أمريكيًا + 827,811.03 دولارًا أمريكيًا + 877,479.70 دولارًا أمريكيًا + 930,128.48 دولارًا أمريكيًا + 967,333.61 دولارًا أمريكيًا

التدفق النقدي المخصوم للأعمال = 4,375,397.05 دولارًا

إذن، هذه هي قيمة الشركة باستخدام طريقة التدفق النقدي المخصوم.

توصل إلى مجموعة من القيم

أفضل طريقة للتوصل إلى تقييم دقيق هي استخدام كل هذه الأساليب للتوصل إلى مجموعة من القيم. سيساعدك الجمع بين النهج القائم على الأصول وطريقة تقييم نموذج الإيرادات والتدفقات النقدية المخصومة في الحصول على صورة أوضح للقيمة الفعلية للشركة.

على سبيل المثال، لنفترض أن هناك مطعمًا يستعد ليتم طرحه في السوق. بلغ متوسط ​​إيرادات الشركة 200.000 دولار على مدى السنوات العشر الماضية. في السنوات الثلاث الماضية، لم يكن المالك مشاركًا في الشركة.

لذا فإن الأرباح أقل من المتوسط. أصول الشركة هي كما يلي:

بناء 250.000 دولار

المعدات 15000 دولار

التجهيزات 10,000 دولار

نقدا 25000 دولار

الديون هي:

رهن عقاري بقيمة 10000 دولار

قرض رأس المال العامل بقيمة 25,000 دولار أمريكي

في العام الأخير من الإيرادات، حققت الشركة 95000 دولار.

من نموذج الإيرادات، تبلغ القيمة 95000 دولار.

ومن الطريقة القائمة على الأصول، تبلغ القيمة 300000 دولار.

ومن طريقة التدفق النقدي الخصم تبلغ القيمة 448,622 دولارًا.

ستقول طريقة النطاق بعد ذلك أن قيمة الشركة ستتراوح بين 95000 دولار و448622 دولارًا. يمكن للمالك والمشتري إضافة عوامل أخرى لضبط هذا النطاق، مثل رأيهما في الشركة الصغيرة.

خاتمة

ما هو المحصلة النهائية في العثور على قيمة للشركات الصغيرة؟ أفضل إجابة هي أن الأمر معقد.

أولاً، القيمة غالبًا ما تكون في عين الناظر. لذلك، يمكن أن تكون القيمة ذاتية، بناءً على آراء شخصية.

ثانيًا، هناك طرق متعددة لتحديد القيمة – سواء كان ذلك يعتمد على الأصول أو نموذج الإيرادات أو طريقة التدفق النقدي المخصوم. كل واحد له مميزاته، ولكن كل واحد له عيوبه. وهذا يعني أنه لا توجد طريقة مثالية لتحديد قيمة الأعمال التجارية.

ولهذا السبب فإن الحل الأفضل هو استخدام نطاق من القيمة لوضعك في “الملعب” فيما يتعلق بقيمة الأعمال التجارية الصغيرة. يوفر هذا النطاق مزيدًا من الدقة في تعيين القيمة.

آمل أن يكون هذا المقال قد غرس فيك الثقة لإجراء تقييمات أعمال ممتازة.