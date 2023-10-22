ستساعدك المقالة التالية: كيفية تقييم وتقييم المواقع

كيفية تقييم وتقييم المواقع

إذا كنت تتطلع إلى بيع أحد مواقع الويب القديمة الخاصة بك أو ربما الحصول على موقع لإضافته إلى شبكتك أو إمبراطورية النشر الخاصة بك، فإن Todd Malicoat لديه كتابة رائعة حول كيفية تقييم المواقع أو تقييمها. يسرد تود أدوات التقييم، ونماذج الإيرادات، ومعادلات تقييم الموقع، وقيمة المجال.

من موقع Todd’s Stuntdubl SEO :

إذا كنت تمتلك موقعًا إلكترونيًا، فيجب أن تفهم كيفية شراءه أو بيعه. البيع والشراء هو أساس أي عمل تجاري قابل للحياة. من المؤكد أن الأعمال التجارية عبر الإنترنت قد غيرت طرق التفكير في الأعمال ذات التقييم الجامح، والتعامل مع العائدات المذهلة، وكل شيء بينهما. خلال فقاعة الدوت كوم الأولى، طارت جميع قواعد العمل بطريقة سحرية من النافذة.

كان هناك شعور بالإلحاح خلال الفقاعة الأولى من أجل “الدخول إلى الطابق الأرضي”. حتى أغذية الحيوانات الأليفة سيتم بيعها عبر الإنترنت عن طريق دمى الجوارب! بعد فوات الأوان هو 20/20، والكثير من الوعود التي قدمتها الويب التي تأسست على مبادئ العمل تعود بعد عودة الثقة. الآن أصبح المستثمرون أكثر تشككًا، وأصبح المالكون أكثر ذكاءً، ولا يزال الجميع يرغبون في الوصول إلى الطابق الأرضي الواعد.

يعد منشور Todd مفيدًا جدًا ويأتي في الوقت المناسب، حيث أصبحت مواقع الشراء بديلاً ميسور التكلفة للدفع مقابل سنوات من الإعلان عليها. نأمل أن يساعد منشور Todd أيضًا في تشكيل مقياس سوقي عادل لقيمة الموقع، لصالح كل من المشترين والبائعين.

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