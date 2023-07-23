ستساعدك المقالة التالية: كيفية تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة في 4 خطوات سهلة

هل أنت مستعد لتشكيل شركة ذات مسؤولية محدودة بأفضل وأرخص طريقة ممكنة؟

لقد حصلت على تغطيتها! يحتوي هذا المنشور على 4 خطوات سهلة وخالية من الإجهاد لتشكيل شركة ذات مسؤولية محدودة.

لا! يتطلب تشكيل شركة ذات مسؤولية محدودة خبرة قانونية صفرية.

إليكم السبب:

يعد تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة () طريقة سهلة وغير معقدة لبدء رحلتك الريادية. إنها مثل أ مؤسَّسة، ولكن مع ميزة عدم المساءلة الشخصية عن أي ديون تجارية.

ومع ذلك ، فإن شركة ذات مسؤولية محدودة أكثر شيوعًا بين أصحاب الأعمال الصغيرة بسبب:

الحماية من المسؤولية الشخصية

مزايا الضرائب

مرونة الإدارة

متطلبات إبلاغ أقل

هل أنت مستعد لتوفير مئات الدولارات من الرسوم القانونية غير الضرورية؟

ماذا تنتظر؟ واصل القراءة!

Note: انقر هنا لتسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة عبر الإنترنت مع شريكنا ZenBusiness. سيتم إعدادك في حوالي 10 دقائق.

الخطوة 1. اختر ولاية لشركة ذات مسؤولية محدودة

للبدء ، اختر أ ولاية.

يمكنك وضع قائمة مختصرة للدولة بناءً على المكان الذي تنوي شركتك أن تكون فيه. إذا كنت واثقًا من ممارسة الأعمال التجارية في أكثر من ولاية ، فيمكنك اختيار ولايتك بناءً على:

راحة

ضرائب أقل

الأعمال الورقية الأقل

الخطوة 2. اختر اسمًا للشركة ذات المسؤولية المحدودة

اختر اسمًا لشركة LLC الخاصة بك ، بما يتوافق مع قواعد التسمية في ولايتك. تأكد من أن الاسم ينتهي بمصنّف شركة ذات مسؤولية محدودة ، مثل شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة محدودة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.

من الناحية القانونية ، يجب ألا يكون الاسم الذي تختاره “مشابهًا بشكل مخادع” لاسم شركة أخرى ولا “يمكن تمييزه في سجل” دولتك. لاستبعاد ذلك ، يمكنك اختيار اسم فريد على ملف أداة مولد الاسم التجاري. يمكنك أيضًا التحقق من توفر الاسم على أداة التحقق من اسم الكيان عبر الإنترنت في ولايتك.

فيما يلي الروابط ذات الصلة لجميع الولايات الخمسين داخل الولايات المتحدة الأمريكية:

Note: إذا كان الرابط الخاص بالبحث عن اسم النشاط التجاري في ولايتك معطلاً ، فلا داعي للقلق. يتم حذف بعض هذه الصفحات بين الحين والآخر لاستعادتها في وقت لاحق.

الخطوة 3. تعيين وكيل مسجل

تطلب معظم الدول من الشركات ذات المسؤولية المحدودة أن يكون لها وكيل مسجل. الوكيل المسجل ليس سوى فرد أو شركة ترسل أو تتلقى أوراقًا قانونية نيابة عن شركة ذات مسؤولية محدودة. يمكن أن يكون هذا أي شخص ، حتى أنت. كل ما يحتاجه هذا الشخص هو عنوان شارع فعلي في الولاية التي تنوي الشركة ذات المسؤولية المحدودة تشكيلها.

الخطوة 4. ملف مواد التنظيم

مطلوب قانونًا تقديم مواد التنظيم (وتسمى أيضًا شهادة /) إلى وزير الخارجية (أو مكتب إيداع الشركات في ولايتك). كل ما هو مطلوب هو ملء نموذج قصير متاح عادة على موقع وزير الخارجية الخاص بك مع التفاصيل الأساسية ، مثل:

اسم وعنوان شركة ذات مسؤولية محدودة

اسم وعنوان الوكيل المسجل

الغرض من تشكيل شركة ذات مسؤولية محدودة

أسماء أصحاب الشركات ذات المسؤولية المحدودة

هذا يحمي هيكل شركة ذات مسؤولية محدودة الخاص بك بحيث إذا تمت مقاضاتك ، فلن تضطر إلى الالتزام بقواعد ولايتك. لا تحتاج بالتأكيد إلى تعيين محام لهذه الخطوة لأن قواعد كل ولاية تشرح نفسها بنفسها إلى حد كبير. تتقاضى معظم الولايات رسوم إيداع تتراوح بين 50 إلى 500 دولار. هذا هو الاستثمار الوحيد الذي تحتاج إلى القيام به من أجل تشكيل شركة ذات مسؤولية محدودة.

بينما يستغرق تكوين LLC يومًا أو يومين ، فإن استلام المستندات التي تمت معالجتها يستغرق من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع ، اعتمادًا على حالتك. بعد تقديم هذا والموافقة عليه ، ستتلقى شهادة صادرة عن ولايتك وبالتالي يتم تشكيل شركة ذات مسؤولية محدودة رسميًا! تهانينا!

فيما بعد ، يمكن أن تبدأ شركة LLC الخاصة بك في العمل بعد إعداد اتفاقية تشغيل ، وتلقي رقم تعريف صاحب العمل (EIN) وتصاريح أو تراخيص عمل أخرى (حسب طبيعة عملك).

علاوة

اتفاق التشغيل

يوصى بشدة بعقد اجتماع تنظيمي مع أعضاء / مديري الشركات ذات المسؤولية المحدودة من أجل إعداد هذه الوثيقة الداخلية. يضع القواعد والإرشادات والتفاصيل الخاصة بشركتك ذات المسؤولية المحدودة ، مثل هيكل الملكية وحقوق ومسؤوليات الأعضاء والحل وما إلى ذلك.

إذا لم تقم بإعداد اتفاقية تشغيل ، فستحكم قوانين ولايتك كيفية عمل شركة LLC الخاصة بك. أثناء تواجدك فيه ، يمكنك حتى إصدار شهادات فوائد العضوية وتفويض فتح حساب مصرفي لشركة ذات مسؤولية محدودة.

الدول التي تتطلب اتفاقية تشغيل:

كاليفورنيا

ديلاوير

مين

ميسوري

نيويورك

عين

إذا كان لديك شركة ذات مسؤولية محدودة تضم أكثر من عضو واحد أو تخضع للضريبة كشركة (وليست ملكية فردية) ، فتأكد من التقدم بطلب للحصول على رقم تعريف صاحب العمل (EIN).

كل ما عليك فعله هو ملء نموذج SS-4 لخدمة الإيرادات الداخلية (IRS) وتقديمه على موقع ويب مصلحة الضرائب – مجانًا. لكن عليك التقديم فقط بعد تمت الموافقة على شركة LLC الخاصة بك حتى تتمكن مصلحة الضرائب من ربط EIN بشركتك ذات المسؤولية المحدودة وليس لك شخصيًا.

انشر إشعارًا

اعتمادًا على متطلبات ولايتك ، قد تضطر إلى نشر إشعار صحيفة صغير بنيتك في تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة. عادةً ما يتم نشر هذا الإشعار عدة مرات على مدار أسابيع ، وفي النهاية يتم إبلاغ وزير الخارجية (أو مكتب التسجيل في الشركة في ولايتك) بنفس الشيء عن طريق إفادة خطية. قد يتم دفع الرسوم ذات الصلة إما إلى الصحيفة أو إلى حكومة الولاية.

الدول التي تتطلب إشعارًا:

خاتمة

وهذا كل شيء! أنت تعرف الآن كيفية تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة لعملك. الآن ، حان الوقت لتنفيذ ما تعلمته وبدء شركة ذات مسؤولية محدودة.

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