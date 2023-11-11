ستساعدك المقالة التالية: كيفية تمكين أو تعطيل الأوصاف الصوتية على Disney +

يمكن لمشتركي Disney+ تجربة المحتوى بطريقة جديدة من خلال محتوى وصفي ممكّن بالصوت.

مع أكثر من 1180 عنوانًا تحتوي على أوصاف صوتية اختيارية، بعضها بلغات متعددة، تعد Disney+ واحدة من أفضل منصات البث للمحتوى الصوتي الوصفي. يمكن أن تكون القدرة على إضافة الراوي لوصف المحتوى المعروض على الشاشة مفيدة لأولئك الذين يعانون من ضعف البصر أو لأولئك الذين يستمتعون بالاستماع إلى المحتوى بدلاً من مشاهدته.

ومع ذلك، يرجى ملاحظة أن توفر الوصف الصوتي يختلف حسب البلد والمنطقة، وقد لا يكون كل عنوان على منصة Disney+ مزودًا بوصف صوتي.

كيفية تمكين الأوصاف الصوتية على Disney+ (الهاتف المحمول)

ديزني + تتم الإشارة إلى العناوين التي تتميز بخيارات الوصف الصوتي بلغة واحدة على الأقل في الصفحة الرئيسية للمحتوى بجوار التصنيف حسب النضج العمري. وهو موضح بال إعلان أيقونة كما هو موضح في الصورة أعلاه. يمكن الوصول بسهولة إلى إعدادات صوت Disney+ من خلال صفحة التشغيل لأي عنوان.

لتمكين أو تعطيل الأوصاف الصوتية على Disney+ من خلال جهاز محمول، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق Disney+ على جهازك المحمول. حدد العنوان الذي ترغب في مشاهدته واسمح له ببدء التشغيل. حدد الصوت والترجمة رمز القائمة في الزاوية اليمنى العليا من شاشتك. حدد إعداد الصوت الذي تختاره. للحصول على الأوصاف الصوتية باللغة الإنجليزية، حدد إنجليزي [Audio Description]. الخروج من الصوت والترجمة قائمة طعام. سيبدأ اختيارك تلقائيًا في اللعب.

إلى جانب الأوصاف الصوتية، يمكنك أيضًا العثور على محتوى Ultra HD وHDR على Disney+.

كيفية تمكين الأوصاف الصوتية على Disney+ (أجهزة التلفزيون الذكية)

لتشغيل الأوصاف الصوتية أو إيقاف تشغيلها عند مشاهدة Disney+ على تلفزيون ذكي، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق Disney+ وقم بتسجيل الدخول على التلفزيون الذكي أو جهاز البث المتصل بالتلفزيون. حدد العنوان الذي ترغب في مشاهدته واسمح له ببدء التشغيل. استخدم جهاز التحكم عن بعد لتحديد الصوت والترجمة القائمة في الزاوية اليمنى العليا لنافذة التشغيل. حدد إعداد الصوت المطلوب. يتم إدراج إعدادات الوصف الصوتي كلغة، متبوعة بـ [Audio Description]. الخروج من الصوت والترجمة قائمة طعام. سيبدأ اختيارك تلقائيًا في اللعب.

إذا كنت تشعر أنك في حاجة إليها، يمكنك أيضًا تشغيل الترجمات وإيقافها على تطبيق Disney+ من خلال قائمة الصوت والترجمات.

كيفية تمكين الأوصاف الصوتية على Disney+ (سطح المكتب)

لتشغيل الأوصاف الصوتية أو إيقاف تشغيلها من متصفح الويب المفضل لديك، يلزمك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع ديزني+. ابدأ تشغيل العنوان الذي تريد مشاهدته. انقر على الصوت والترجمة رمز القائمة في الزاوية اليمنى العليا من شاشتك. حدد إعداد الصوت المطلوب. يتم إدراج إعدادات الوصف الصوتي كلغة، متبوعة بـ [Audio Description]. الخروج من الصوت والترجمة القائمة، وسيستأنف العرض أو الفيلم تشغيله تلقائيًا.

ضع في اعتبارك أنه إذا كنت تريد استخدام الأوصاف الصوتية على الويب، فمن المستحسن استخدام أحد هذه المتصفحات:

ثعلب النار

كروم

حافة

سفاري

بمجرد تحديد إعداد الوصف الصوتي لعنوان واحد، سيتم تنفيذ التفضيل عبر جميع العناوين الموجودة في حسابك والتي تتمتع بهذه الإمكانية. إذا كنت ترغب في تعديل هذا الإعداد، فيمكن القيام بذلك من خلال نفس العمليات الموضحة أعلاه.

استكشف Disney+ بطريقة جديدة مع الأوصاف الصوتية

مع إضافة الأوصاف الصوتية بلغات متعددة للعديد من عناوينها، أصبحت Disney+ واحدة من أفضل منصات البث المباشر للوصول إلى الصوت.

سواء كنت تستخدمه على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر أو التلفزيون الذكي، يمكنك تحقيق أقصى استفادة من Disney+ في بضع دقائق.